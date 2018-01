Bývalý poslanec Soukup má obavy: Liga proti Zemanovi se tentokrát prosadí. Ale sluníčkář Drahoš se evropským lídrům postavit nedokáže

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 92% Nedělá dobře 8% hlasovalo: 8171 lidí

Už o víkendu nás čeká první kolo prezidentských voleb. Zaujala vás více kampaň některého z prezidentských kandidátů? Když ano, tak koho jmenovitě? A který z devítky uchazečů o Hrad má zatím vaše největší sympatie a proč?

Kampaně prezidentských kandidátů jsou zatím nudné. Žádná mě nezaujala. Myslím, že nejvíc z toho vytěžil Miloš Zeman, který jakoby kampaň nedělá. O sympatiích k některému z devítky kandidátů bych nemluvil. Ze špatných alternativ budeme vybírat přijatelnou. Pro mne je to Topolánek. Je nejblíže mojí představě o osobnosti prezidenta. Mám rád osobnosti silné, které si nenechají od nikoho diktovat. Takoví byli Václav Klaus a Miloš Zeman před deseti lety. Proč neupřednostním právě Zemana? Právě pro uplynulých deset let.

I když možná už máte svého favorita, který z kandidátů podle vás postoupí do 2. kola prezidentských voleb a z jakého důvodu? A koho tipujete za absolutního vítěze „boje o Hrad“?

Já bych nerad byl špatným prorokem. Ale myslím, že do druhého kola postoupí Zeman a Drahoš. Pan akademik je fešný chlap. Rozhodne ženská polovička voličstva. Tentokrát se liga „všichni proti Zemanovi“ prosadí. Dosavadní pan prezident si svými výroky nadělal nepřátele i z některých svých skalních příznivců. Mnozí ho nebudou volit také proto, že se jim ho zželí. Opravdu si už zaslouží klidnější život.

Některé známější osobnosti, ale i mnoho obyčejných lidí se nechalo v médiích slyšet, že raději podpoří kandidáty, kteří získali potřebný počet podpisů od lidí, než ty, kteří je dostali od poslanců či senátorů. Myslíte si, že to je správné hledisko při výběru prezidentského kandidáta?

To je marginální a zástupný důvod. Argument tak pitomý mohl vzniknout jenom v některé pražské kavárně.

Hnutí ANO nepostavilo svého kandidáta do prezidentských voleb. Myslíte si, že to bylo správné rozhodnutí? Martin Stropnický se těší poměrně slušné voličské přízni a je to už také zkušený diplomat. Podle názoru některých komentátorů by byly jeho šance dost velké. Co vy na to?

Při vší úctě k panu Stropnickému si myslím, že nedorostl a patrně ani nedoroste do formátu Klause anebo Zemana v lepších letech. Důvod je prostý – až příliš se projevuje jako diplomat. A potom je tu ještě jeden výrazný handicap – příslušnost k politickému hnutí se silným lídrem, který nemá rád, když mu někdo přeroste přes hlavu. Úvahy Andreje Babiše o možném nasazení Stropnického jsem vždycky vnímal jako hrátky.

Vy sám jste v Parlamentu dost bojoval za to, abychom nemuseli u nás v republice přijímat nelegální muslimské migranty. Který z prezidentských kandidátů je podle vás schopný se postavit tlaku Evropské unie ohledně zavedení povinných uprchlických kvót? O tom se má, jak známo, opět jednat v nejbližších týdnech v Bruselu.

Postavit se tlaku současných evropských lídrů jsou schopni podle mne jenom Zeman a Topolánek. Drahoš je sluníčkář, ostatní na větší odpor nemají gule.

Podle TOP 09 nelze důvěřovat premiérovi obviněnému z podvodu ODS vládu nepodpoří kvůli programu i svému závazku voličům Babiš před žádostí o důvěru mluvil o důchodech a vlacích zdarma

Bývalý prezident Václav Klaus, by zas nechtěl na Hradě žádného Marťana, tedy člověka, který nemá žádné politické zkušenosti. Má jeho tvrzení logickou podstatu? Měli bychom si tedy vybírat jen mezi Milošem Zemanem, Mirkem Topolánkem a Pavlem Fischerem? Měli bychom například pominout velké manažerské schopnosti u některých dalších kandidátů, které mají Jiří Hynek či Vratislav Kulhánek z vedoucích postů u velkých mezinárodních společností?

Já si myslím, že pan Klaus má pravdu. I politika je svým způsobem řemeslo. Ze strany manažerů bych se obával určitého podnikatelského pragmatizmu. Vidíme to například i u Andreje Babiše. V exekutivě je to částečně namístě. Prezident by měl být, co do zásadovosti, o stupeň vyšší level. Ne nadarmo je pro nás nedostižným vzorem TGM.

V médiích se také často spekuluje, zda Jiří Drahoš, který je v průzkumech zatím na druhém místě za Milošem Zemanem, ve finále nepropadne jako při minulých volbách Jan Fischer. Myslíte si, že by se mohla tato situace opakovat? A bude případně akademik Drahoš rovnocenným soupeřem ve druhém kole Miloši Zemanovi?

Už jsem svůj názor řekl. Finále bude Drahoš–Zeman. Cílovou pásku protrhne miláček pražské kavárny. Je to přece jenom lákavější idol dam a paní než Jan Fischer. Ale neberte moji věštbu příliš vážně… V minulých prezidentských volbách jsem v prvním kole dal hlas Táně Fišerové. Opravdu nejsem dobrý prorok.

Alexandr Mitrofanov, politický komentátor, napsal v deníku Právo, že člověk, který bude volit Zemana, není tím pravým občanem ČR, a už vůbec ne demokratem, jelikož chce mít nad sebou diktátora. Jak se na takový „specifický“ názor díváte?

Nestačím se divit, jak si smysl pro občanství v demokratické zemi osvojil rodák z Rostova na Donu… Abyste tomu rozuměl, já začínal svoji dráhu novináře v jedné redakci podnikového časopisu právě se Sašou Mitrofanovem. Do ČSSR se přiženil ještě za Brežněva. Mimochodem, zdá se mi, že Saša je už víc politik než novinář. Nechce také někam kandidovat?

Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby se zúčastnili prezidentské volby, ale nedali jmenovité doporučení, koho mají volit. Někteří duchovní se však přece jen neudrželi. Profesor Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho vyjádření je Miloš Zeman jako kandidát naprosto nevhodný pro svůj údajně nedobrý zdravotní stav a také proto, že prý svými činy a prohlášeními morálně poškozuje společnost. Domníváte se, že má pan Halík pravdu, anebo je zcela vedle ohledně posuzování lidských kvalit současného prezidenta a také toho, co si přeje běžný český občan?

Tak to jste mě dostal. Halík nechce Zemana? Já snad přehodnotím svůj úmysl a dám hlas starému pánovi. Když Zeman vadí této velmi kontroverzní osobnosti s manipulátorskými sklony, musí současný prezident v sobě ještě něco mít. Naštěstí v katolické církvi převažují osobnosti, kterých si mohu vážit, například pan kardinál Duka anebo probošt Kolegiální kapituly všech svatých na Pražském hradě Petr Piťha. Když tak o tom přemýšlím – to by byl prezident.

autor: Jan Štěpán