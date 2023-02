Bývalý voják z velení NATO v čele ČR? Co udělají Rusové. A Pekarová na Tchaj-wanu? Proč?! Generál Šedivý vážně

„To, co dělal prezident Zeman, kdy někoho vylučoval z nějaké skupiny lidí, tady neplatí. Vrátíme se ke standardu, kdy budou mít partneři na nejvyšších politických místech v České republice včetně opozice dveře na Pražském hradě otevřené,“ tvrdí generál Jiří Šedivý. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a pedagog institutu CEVRO popsal, jaký vliv může mít zvolení Petra Pavla prezidentem na mezinárodní vztahy s Ruskem a Čínou, které jsou už tak vážně narušeny. Neočekává, že by se zlepšily.

Skutečnost, že se prezidentem České republiky stal bývalý šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance, podle Šedivého nehraje u Ruska roli. „Vycházíme z toho, že prezident je sice reprezentantem státu podle naší Ústavy, ale nemá výkonnou a exekutivní moc, kterou by vedl zahraničí politiku. To je věcí vlády a parlamentu, který schvaluje program vlády. Ale prezident svými vystoupeními, názory a podobnou komunikací může vytvářet příznivější prostředí nebo ho ještě zhoršit, jako to v minulosti udělal Miloš Zeman v několika případech,“ řekl redakci generál. Připustil však, že Rusové obecně ponesou s jistou nelibostí, že bývalý voják a předseda vojenského výboru NATO je v čele České republiky.

Dále uvedl, že budoucí prezident Petr Pavel se navíc vyjadřuje poměrně ostře a zásadově, nedělá jinotaje, je přímý ve svých názorech a zároveň kritizuje Rusko mnohem výrazněji, než to dělala dosluhující hlava státu Zeman. Je tedy Pavel na Hradě rizikovější osobou z pohledu Rusů, než expremiér ANO Andrej Babiš, který souboj o Hrad prohrál, a který nechal vyhostit ruské diplomaty z České republiky? „Za prvé, právě jste mi připomněla, že s Ruskem ani nemůžeme mít horší vztahy. Ve skutečnosti, jestli by byl prezidentem Pavel nebo Babiš, je v konečném důsledku skoro jedno. Vztahy budou na bodu mrazu a z tohoto pohledu se nic zásadního nezmění,“ sdělil Šedivý. Varoval rovněž, že Rusové budou určitě chtít využít možností, jak na budoucího prezidenta zaútočit. I když může být Pavel pro někoho kontroverznější osobou než Babiš, přeci jen Babiš je civilista a pozice vojáka, byť bývalého, může být vnímána ostřeji.

Pavel zlepší kontakty se západními zeměmi

Za současné situace bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR neočekává, že by došlo ke zlepšení mezinárodních vztahů, vše záleží na situaci v Rusku a na Ukrajině. „Za současné situace, kdy Rusko pokračuje v agresi na Ukrajině, těžko můžeme dospět ke změně vztahů. Horší už to asi ani být nemůže,“ uvedl s tím, že změna by nastala až se změnou ruského přístupu ke konfliktu. Pokud by Rusko přiznalo svoji chybu, odešlo z Ukrajiny a přistoupilo na mírové řešení, pak je šance, že například za pět let by se vztahy mohly dostat na vyšší úroveň. Bez změny ruské politiky to z jeho pohledu není reálné.

S Petrem Pavlem na Hradě očekává Jiří Šedivý větší orientaci na Západ. „Bude vstřícnější a vztahy budou přátelštější a lepší nejen se Spojenými státy, ale i s Francií, s Velkou Británií a zkrátka se spojenci v NATO, než to bylo za Zemana, který byl v určité fázi silně orientovaný na Rusko a Čínu, což mu přineslo nálepku proruského a pročínského prezidenta. A vždy se to nakonec obrátilo proti nám,“ domnívá se. Lze proto počítat s otevřenějšími a méně formálními vztahy než s prezidentem Zemanem. Týkat se to má i komunikace směrem do vnitra a na vnitropolitickou scénu.

Cesta na Tchaj-wan zbytečně jitří vztahy s Čínou

„Sami jsme viděli, že přátelské a otevřené jednání s představiteli České republiky vede ke kýženému cíli – poznat se navzájem, vysvětlit si pozice a zároveň jednání opakovat. Takže to, co dělal prezident Zeman, kdy vždy někoho vylučoval z nějaké skupiny lidí, se kterými nechtěl pracovat nebo spolupracovat na nejvyšší úrovni České republiky a politiky, zdá se, že tady neplatí. Vrátíme se ke standardu, kdy budou mít partneři na nejvyšších politických místech v České republice včetně opozice dveře na Pražském hradě otevřené. Výměna názorů a vzájemné porozumění i hledání řešení bude probíhat v klidném prostředí, a to je velmi významné,“ zdůraznil.

Generál ve výslužbě rovněž komentoval Pavlův telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen a předpokládá, že kontakt formou blahopřání odstartovala ona sama. Hovor vzbudil pozornost v celé Evropě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o gratulaci nové hlavě státu, nevidí Šedivý v telefonátu žádný problém. Naopak plánovanou cestu předsedkyně Sněmovny Markéty Adamové Pekarové do Tchaj-wanu vnímá jako zbytečnou. „Za prvé to rozjitřuje vztahy mezi Čínou a Českou republikou a za druhé nevím, do jaké míry a co tam předsedkyně Sněmovny bude projednávat, když už tam byl předseda Senátu. Duplovat ujištění, vystoupení a informace, ale žádný posun tato návštěva nemůže přinést,“ řekl. Připomněl, že Miloš Vystrčil (ODS) tam státní návštěvu vykonal a podobná se neprovádí každý druhý rok. „Myslím, že v tomto případě je to neuvážené a prakticky zbytečná iniciace útoků mezi Čínou a Českou republikou,“ podotkl a popsal, o jaké kroky by se mohlo jednat.

Vedle omezení politických vztahů také omezování ekonomických vztahů a vytváření umělých zábran českých firmám i kulturním organizacím. Vzpomněl na zrušení cesty Pražského filharmonického sboru do Číny. „To přijde a bude to pokračovat vzhledem k tomu, že Čína už nyní uplatňuje vůči České republice řadu restrikcí, které ztěžují aktivity byznysových, kulturních i politických těles. Vztahy s Čínou jsme poněkud zrušili, a to má i negativní dopady na řadu firem,“ uzavřel Jiří Šedivý.

