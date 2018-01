ČSSD musí ukázat, že dokáže plnit i staré sliby! Michal Hašek promluvil na téma církevních restitucí

Během tiskové konference jste se zmínil o válce mezi ČSSD a prezidentem Milošem Zemanem, kterou prý odstartoval Vladimír Špidla. Jakou roli v té věci měl? Pamatujeme si situaci, kdy Zeman na tehdejšího premiéra Sobotku ukazoval hůlkou…

Jsem přesvědčen, že i na pana bývalého premiéra Bohuslava Sobotku měl i v této věci velký vliv Vladimír Špidla coby šéf jeho poradců. A jestli to byl Vladimír Špidla, který se otevřeně přiznal, že v roce 2003 jako tehdejší šéf ČSSD a premiér nepodpořil Miloše Zemana jako prezidentského kandidáta, tak si vlastně odpovídáte na to, kde ta válka začala a jak pokračovala.

Já si myslím, že tahle kapitola by měla skončit, jak ze strany sociální demokracie, tak pana prezidenta Zemana. Já vidím budoucnost v tom, že půjdeme vedle sebe a že se prostě uzavře tento hluboký příkop a velká rána, zejména tedy v těle sociální demokracie. Věřím, že spolu sociální demokracie a Miloš Zeman budou normálně komunikovat a normálně existovat vedle sebe.

Vy jste jednohlasně během představení své platformy „Zachraňme ČSSD“ vyzvali k podpoře Miloše Zemana v nadcházejících prezidentských volbách. Co říkáte na ostatní kandidáty?

My jsme si tu dnes řekli, sami za sebe coby fyzické osoby, že z toho seznamu kandidátů je nejblíže myšlenkám sociální demokracie a koneckonců i historicky právě Miloš Zeman. Zeman byl naším velmi úspěšným předsedou. Za jeho působení vyhrávala sociální demokracie volby a ČSSD byla v té době velmi významnou politickou stranou v Česku. Co se týče těch dalších kandidátů, tak já je nechci jednotlivě komentovat. Jsou to prostě účastníci demokratické soutěže – prezidentské volby, ve které budou rozhodovat voliči a já jejich rozhodnutí hodlám respektovat.

Zmínil jste ve své řeči proklamované vyřešení církevních restitucí, které měla ČSSD v programu pro minulé sněmovní volby. Od toho se strana, jak jste zmínil, odklonila. Byla to velká chyba?

Já jsem zmínil, že během posledních čtyř let jsme jako socdem slavili ve věci církevních restitucí pouze dílčí úspěch, a to jako hejtmani u České biskupské konference, když jsme je dokázali přesvědčit, aby stáhli žaloby, které podávali na kraje.

Takže se zadařilo?

Jenže bohužel vedle toho jsou zde tisíce žalob na města a obce, ve kterých řády a církve žalují, přestože dostávají velkorysou finanční náhradu a dostaly rovněž zpět i část majetku. To já nepovažuji za férové. Myslím, že jakákoliv budoucí vláda, ať už bude Babišova nebo nějaká jiná, by toto měla velmi rychle vyřešit tak, aby obce nebyly zatíženy zbytečnými žalobami.

A co zdanění církevních restitucí, o kterém se ve veřejném prostoru také mluvilo?

Co se týká zdanění oné finanční náhrady, tak já bych zde zmínil to, co jsme dlouhodobě dělali, a sice, že jsme kritizovali způsob výpočtu oné finanční náhrady. Jako ČSSD uznáváme, že tady církve legitimně po roce 1989 nárok měly na to, aby došlo k jakémusi majetkovému vyrovnání. Komunisté se k nim předtím nezachovali férově, a to jak z hlediska majetku, tak třeba z hlediska života církve za socialismu.

Nicméně se nám ale nelíbilo, jak tehdejší kabinet Petra Nečase parametry toho finančního vyrovnání nastavil. A to je věc, ke které se podle mého názoru vláda musí vrátit, ať už v ní bude sociální demokracie, či nikoliv. Zkrátka, my musíme být aktivní a ukázat lidem, že dotáhneme i staré sliby.

autor: Jonáš Kříž