Čapí hnízdo? Hnus, běžte do háje! Vlastimil Tlustý ztratil nervy: Co čeká Babiše

ROZHOVOR „To je fakt hnus. Vy české spravedlnosti dáváte na frak!“ vzkazuje bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, který také popisuje černobílé vidění politiky. „Buď jste s Babišem, nebo proti Babišovi. Tasit a hurá na sebe! Je to strašné.“ V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentuje Tlustý nejen pozici premiéra Andreje Babiše a říká: „Vše, co se teď děje, je příprava na osudovou bitvu typu Lipany nebo Waterloo.“ A co očekávat do voleb? Nic. Ovšem pokud vznikne vláda bez účasti Andreje Babiše, bude mít jediný skutečný hlavní cíl, a to je zatočit s ním. „Já bych dál nespecifikoval, co všechno znamená slovo zatočit. Odvážím se ale…“

Podzim bude spojený s demonstracemi, na Letné se chystá akce Milionu chvilek pro demokracii. Vy jste pro ParlamentníListy.cz zmiňoval, že si umíte představit, že to budou velikánské demonstrace a že „ti, co to organizují, správně tuší, že je potřeba díky těmto aktivitám co nejvíce posílit před těmi parlamentními volbami, ve kterých půjde o vše“. Jaký podzim nás čeká? Co demonstrace způsobí a ovlivní něco už teď?



Očekávám veliký rozruch nejen na demonstracích, ale i v médiích. Když to nazvu politicky horký podzim… tak to bude vypadat. Na složení vlády a funkčním období se ale nic nezmění. Ve Sněmovně má vláda většinu a demonstrace většinu neodstraní. Co se týká vládnutí, nebudou mít demonstrace faktický efekt žádný.

Motiv akcí je pro mě naprosto jasný: snaha vytvořit na nespokojenosti s premiérem Babišem a prezidentem Zemanem politickou formaci, která pak od nespokojených lidí získá podporu v parlamentních volbách. V tuto chvíli je ještě těžké odhalit, kdo za tím vlastně stojí, jestli je to opravdu nová formace nebo staronová formace. Umím si představit, že to může být pátá podoba po Unii svobody, Demokratické unii, demokratickém bloku, prostě pokračovatel téhož. Také vše může být ve skutečnosti organizováno Piráty nebo Zelenými. Ale to se ukáže.

Nelíbí se mi, že jde o využití nebo zneužití rozpolcenosti společnosti. Celá společnost je černobílá. Jedni jsou pro Babiše, druzí proti. Další pro Zemana, jiní proti a tyto skupiny se přerývají. Organizátoři využívají a zneužívají černobílosti, nepokoušejí se více říkat o svém programu, proto všechno stavějí na: nechceme Babiše, Zemana, zvolte nás a uvidíte. To je celá předvolební strategie formace. Já k tomu rychle dodám: milí voliči, kteří na tohle skočíte, budete překvapení, co pak budou ti lidé říkat, že chtějí. Vědět, co nechtějí, je málo. Bylo by fér, kdyby řekli, co chtějí, ale vědí, že pak podpora poklesne. Dělat veliké politické vlny na nesouhlasu s Babišem a Zemanem je snadné, oslovit voliče s pozitivním programem je nesnadnější.

Andrej Babiš na toto téma pro ParlamentníListy.cz řekl: „Čeho se mám obávat? Že mě budou lynčovat nebo že mi postaví veřejně gilotinu, pověsí mě tam? Nebo že bude lidový soud?“ Zopakoval, že všechny aféry jsou vymyšlené, Česká republika prosperuje a vláda je úspěšná. „Zažíváme nejlepší časy od revoluce, takže nevím, proč někdo neustále vytváří krizi. Naše vláda nepřijala jediný zákon, který by omezoval naši demokracii, takže nechápu, proč se vlastně demonstruje,“ zmínil. Proč se vlastně demonstruje? O čem svědčí jeho vyjádření?

Je to propaganda. Z těchto slov nevěřím ani jednomu. Když si vše takhle zkonstruoval, tak to tak má. Čemu se diví! Jeho otázky jsou bezpředmětné. Jeho nikdo nenutil vytvořit vládu podporovanou komunisty. Nikdo ho nenutil, aby vyhlásil válku všem demokratickým stranám, které se pak zformovaly do tzv. Demokratického bloku. Vše jsou jeho svobodná rozhodnutí. Vždycky je něco za něco. Něco to přinese, něco to stojí, on platí jen cenu za svá vlastní rozhodnutí, tak se jí nemá co divit. Pokud se jí diví, je to propaganda.

A co ho čeká? To je otázka, kterou je potřeba rozdělit na dvě části. Do příštích voleb a krátkého období po nich, kdy se bude formovat další vláda, ho fakticky kromě slovních soubojů nečeká nic. Po volbách jsou dvě varianty. Buď zůstane, a dokonce bych řekl, že ani nejde o to, jestli vyhraje, či nevyhraje volby. Nemusí být premiérem, to není podstatné. Podstatné je, jestli bude součástí další vlády po volbách. Když účastníkem vlády bude, bude pokračovat to, co teď prožíváme, v zásadě bez větších změn. Bude pokračovat rozpolcení, které on vytváří a živí i výroky, které jste citovala. Nebo se do vlády nedostane, to znamená, že ve volbách zvolené parlamentní strany sestaví vládu bez něj nebo přesněji řečeno proti němu.

Kdyby taková vláda vznikala, bude mít jediný skutečný hlavní cíl, a to je zatočit s Babišem. Já bych dál nespecifikoval, co všechno znamená slovo zatočit. Odvážím si ale charakterizovat, že to znamená nejen konec jeho politické slávy a neomezené moci, ale dokonce si myslím, že pod slovem zatočit by se skrývalo i s jeho rozkvétajícími ekonomickými aktivitami nepochybně vyvěrajícími i z jeho politické moci. Když se teď jeho firmám díky jeho vysokému mocenskému postavení daří čím dál lépe, tak v případě neúspěchu v příštích volbách a neúčasti na vládě nutně přijde opak. Potíže nejen politické, ale i podnikatelské. Jednoduché. Vše, co se teď děje, je příprava na osudovou bitvu typu Lipany nebo Waterloo… jak to dopadne, kdo vyhraje, není možné dnes předvídat. Budou to osudové volby, ve kterých půjde Babišovi o všechno. To, co odteď budeme do voleb prožívat, nebude nic jiného než zbrojení do této bitvy.

Deník N přišel s informací o tom, že by státní zástupce Šaroch mohl zastavit trestní stíhání premiéra. Další vyjádření mnoho nevysvětlila, oficiálně nevíme nic. Vy jste na setkání v Jindřichově Hradci pro ParlamentníListy.cz uvedl, že myslet si, že zcela korektně proběhne stíhání premiéra země, který řídí vlastně všechny jeho úřady včetně státního zastupitelství, je naprostá naivita. „Přece žádný normální člověk nechce zničit sám sebe. Že by si podepsal ortel smrti.“ Myslíte si, že je tedy celá věc tak nejasná, že po právní stránce prostě nelze jednoznačně říct vinen, nevinen, a proto dojde na osobní zájmy, strach?

Odpovědí bude několik. Za prvé: že Andrej Babiš nekonal korektně, že mu stále hrozí stíhání a že může být odsouzen, já považuji za jisté. Vyčetl jsem to z jeho chování v době aféry s jeho synem. Dospěl jsem k závěru, že zachraňuje sám sebe za cenu ubližování synovi. To je indicie, která říká: on to všechno ví, strašně se bojí, je zle. Má máslo na hlavě a ví to.

Za druhé bych řekl, že kdybyste se takto zeptala kohokoli v České republice, řeknou vám lidé vinen, nevinen podle volebních preferencí. Lidé už se rozhodli, žádné další soudy na tom nic nezmění. Lidé už to mají srovnané v hlavě a vědí. Národ ví. Jedněm se to líbí a volí ho a další chtějí, aby odstoupil. A jestli bude odsouzen, nebo nebude, to už jen mávnou rukou a jejich názor se nezmění.

Komentář číslo tři. Teď se děje jiná věc, a to zpochybňování důvěryhodnosti orgánů činných v trestním řízení. Když nasloucháte dalším informacím, které se k tomu vážou… policista, který věc vyšetřoval, hlásí, že asi odejde od policie. Dnes jsem si přečetl, že ministryně spravedlnosti by snad chtěla, aby odešli vysocí státní zástupci, a k tomu blamáž s doporučujícím nedefinitivním stanoviskem státního zástupce, od kterého se očekávalo, že řekne ano, nebo ne. Když si tohle všechno poskládáte, tak je v lidech likvidována sebemenší důvěra v to, že žijeme v právním státě. Když se zeptáte lidí, budou se tvářit znechuceně. Myslím si, že to vystihl jeden politik, nechci uvádět jeho jméno. Řekl, kdyby se toto týkalo libovolného normálního člověka, dávno je všechno jasné. On tedy řekl, že dávno sedí, já říkám, dávno je jasno. Ale vidíme stále více mlhy a čím dál více prosakujících informací o nátlaku. Proč ministryně spravedlnosti zpochybňuje roli státních zástupců? Mě napadají samé hrozné citáty z populárních filmů. To je hnus. To je fakt hnus. Vy tedy té české spravedlnosti dáváte na frak.

Teď se rodí témata na demonstrace. Události jsou přehledné. Když je vše postaveno na tom, že nechtějí Babiše, bude jim tleskáno. Protože je to nehorázné. Bod tři je pro mě nehorázný. Nechci říkat, co z toho vyplývá. Skoro bych řekl: všichni, kdo jste byli na blízku této kauze i s panem Babišem a jeho rodinou, běžte do háje!



Je tedy vlastně jedno, jak kauza dopadne, protože voliči už jsou rozhodnutí a nikoho to vlastně nezajímá?



Jsou tu proti sobě stojící tábory a ty jsou jen ujišťovány ve svém přesvědčení. Jen se dál rozvášňují. Jedni křičí, je to prostě sprosťárna, protože… a ti druzí křičí přesně to samé, akorát důvod je obrácený. Tohle vyčítám premiéru Babišovi nejvíc. On v rámci záchrany sebe sama pomalu nažene společnost na pokraj občanské války. Je to daleko, ale už si někde dají i pár facek. Je to strašně dramatizováno. Vše je černobílé. Už nemůžete říkat, ano, ale… nebo ne, ale… buď jste s Babišem, nebo proti Babišovi. Tasit a hurá na sebe! Je to strašné. Zodpovědnost za tohle má Babiš na svých bedrech.



Podle Václav Klause ml. přicházíme o svobody, o svobodu slova, tvrdí, že doba přituhuje. Lidé se začínají bát a bojí se říci na pracovišti svůj názor. Nenávist ve společnosti roste. Souhlasíte s ním?



Zcela. On má určitě na mysli to co já. Říkat ano, ale… je už na to, abyste dostala přes ústa. Ještě doplním, že kromě Babiše za rozpolcení společnosti může i druhá strana. Teď si z toho vlastně politické angažmá udělalo Milion chvilek. To je druhá strana, která si medí v tom, jak jsou lidé čím dál víc zuřivější. V politice této vlády je spousta hrůz, které jsou pro mě nepřijatelné. Člověk ale nesmí říct, že jedno procento je v pořádku. To nesmí říct. Lidem se rozsvítí oči a řeknou: vypadni! Když se nepřihlásíte k bílým, nebo k černým, tak sem nepatříte.

Co ale ti, kteří, jak říkáte, nikam nepatří. Co s voličem, kterého nebaví se zabývat máslem na hlavě Andreje Babiše a nekochá se ani rétorikou a demonstracemi Milionu chvilek a spol.?

Já doufám, že se uplatní staré dobré české přísloví, když se dva perou, třetí se směje. Voliči toho budou mít tak plné zuby, že budou říkat: kohokoli jiného, jen ne tyhle dva tábory zakousnuté do sebe.

autor: Daniela Černá