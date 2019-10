Čapí hnízdo může Babiše i posílit, myslí si Jiří Čunek. Lidé nemají rádi nespravedlnost a lačnost některých po jeho pádu byla neuvěřitelná

Hnutí Trikolóra v čele s Václavem Klausem mladším má za sebou ustanovující sněm. Sledoval jste ho? A jak na vás působil?

Nesledoval jsem ustanovující sněm, protože jsem měl v kraji hodně akcí. Vím o tom jen ze zpráv. Všiml jsem si, že na sjezdu byli lidé, kteří byli spojeni s ODS a – řekněme – příliš volebními úspěchy neoplývají. Zkrátka jsou to lidé vypadlí z politiky, nebo lidé, kteří jsou spojení s některými neblahými kauzami nebo špatně vnímanými, a dle mého názoru se zatím svojí veřejnou prací nezapsali do veřejného povědomí moc dobře. Takže to nevidím zase jako nějakou velkou konkurenci současné ODS a podobně.

Nicméně sněmu Trikolóry se účastnil i místopředseda ANO Petr Vokřál. Má hnutí Trikolóra koaliční potenciál?

Já jsem přesvědčen, že ano. V zásadě hledá každého partnera, se kterým by mohlo v příští vládě spolupracovat. Podle dnešních výsledků by hnutí ANO mohlo zopakovat koalici, jaká existuje nyní, případně by mohlo nahradit jednoho ze současných partnerů, pokud by ovšem Trikolóra dosáhla nějakého volebního úspěchu.

Jaké voliče může Trikolóra přetáhnout? Má se obávat SPD, lidovci, ĆSSD, KSČM?

Podle mého názoru a rétoriky Klause mladšího to mohou být voliči, kteří mohou přijít od Okamury, protože hodně zdůrazňuje národovectví a podobně. Na druhou stranu lidé, kteří dříve volili ODS a Václava Klause staršího, tito lidé asi mohou tvořit základ. Také liberální voliči, kteří se dnes rekrutují jako voliči ODS, část hnutí ANO, určitě asi ne sociální demokracie, případně ani lidovci. Bude to spíše mix, jak jsem naznačil.

Minule jste mi řekl, že záleží na tom, jakým způsobem Trikolóra zvládne propagaci svého programu a sama sebe. Je nápad objíždět obce autobusem tak, jak to dříve dělal Miloše Zeman se Zemákem, tou správnou cestou?

To je jen část úspěchu. Daleko větší část úspěchu Zemáku mělo to, že přijede někdo. Přijede Miloš Zeman, kterého lidé znali. Už to byla vyprofilovaná postava, takže záleží, zda bude autobusem jezdit i Václav Klaus starší i jeho syn. Určitě jde o postavy, za kterými někdo přijde.

Tahle kontaktní kampaň podle vás funguje?

Funguje ve chvíli, když to lidi zaujme, jinak může v Praze na náměstí stát autobus, jak dlouho chce. Nedokážu odhadnout, jestli dostanou pět nebo kolik procent, ale do voleb je ještě daleko.

Senátoři projednávali ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana a nepřekvapivě zazněly rázné výroky. Ministryně Schillerová citovala údajný vzkaz od občanů, hovořila o „opoziční a senátorské špíně“. Silně tím dopálila nejen opozici a vzápětí padla výzva k jejímu odstoupení. Co si o celém projednávání myslíte? A choval by se prezident stejně, kdyby nebyl zvolen přímou volbou, ale politickým vyjednáváním?

Věříte, že si myslím, že Miloš Zeman by se choval podobně, i kdyby byl zvolen hlasy členů Parlamentu? Myslím, že on by svoje chování v tomto smyslu nějak zásadně neměnil. To je můj dojem.

Proč jste tedy hlasoval proti žalobě?

Já jsem žalobu nepodpořil, nehlasoval jsem pro ni, protože jsem byl přesvědčen, že uvedené důvody jsou více politické a žaloba nemá šanci. Důvody, které mí kolegové sepsali, nebyly k žalobě dle mého názoru důvodné. Navíc psát tam všechny prohřešky byl spíše politický komentář, a to do ústavní žaloby nepatří.

K úrovni diskuse. Je způsob, jak v České republice vrátit diskusi k faktické rovině bez osobních výpadů a urážek?

Tady trochu platí známé přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Když se do žaloby vloží pouze spousta politických záměrů a nejedná se o důvody, pro které by měla být žaloba podána, pak začne samozřejmě nános, který tam nepatří, převažovat nad silnými důvody. Někdy jsem řekl, že prezident nemá být automat na podpisy, ale pravdou je, že si nemůže dělat, co chce, váhat dlouho a jmenovat člena vlády, který je prosazován premiérem a koaličními stranami. Ale automaticky podepisovat bez konzultací a diskusí by také neměl.

Takže žaloba by dle mého názoru byla důvodná a možná oproštěna od mnoha zbytečných diskusí, kdyby tam byla pouze jedna věc, která se do značné míry vyznačuje protivením dikci Ústavy. Když ale obsahovala nános mnoha jiných věcí, bylo zřejmé, že diskuse na toto téma bude – což se stalo – také čistě politická, nikoliv odborná.

Jednou jste mi řekl, že by počínání prezidenta nebylo takové, kdyby premiér Andrej Babiš nebyl tak slabý. Dá se říci, že Babiš částečně nese vinu?

Já jsem řekl, kdyby nebyl oslabený kauzou Čapí hnízdo. Babiš určitě není slabý premiér, ale faktem je, že jeho premiérský post hodně závisí na tom, jak se zachová prezident. A pak Andrej Babiš není ve svých rozhodováních nezávislý, protože je to velmi těžké postavení.

Je zde také závislost v tom, že Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, může rozhodovat o Čapím hnízdě, přičemž by měla probíhat komunikace a odborná diskuse premiéra a nejvyššího státního zástupce o návrhu zákona o státním zastupitelství, kde mají samozřejmě na obou stranách stát v určitém směru nezávislé osoby, což v tuto chvíli pochopitelně není možné. A celá ta situace vlastně – ale nechci to prezidentovi přičítat, jistě neměl vinu na tom, že byl Andrej Babiš obviněn – vždy určitým hráčům do jisté míry vyhovuje, i nevyhovuje mít silného politického hráče, který má kouli trestního stíhání na noze. Ten se holt nemůže bránit tak účinně a efektivně, jak by normálně mohl.

Jde o diskreditaci…

Velmi jednoznačnou.

Posílila kauza Čapí hnízdo Andreje Babiše, nebo oslabila? Na průzkumech zatím není vidět, že by ztrácel.

Jsem přesvědčen, že taková věc může Andreje Babiše i posílit, protože lačnost ostatních subjektů, v uvozovkách, po pádu Andreje Babiše jako silného hráče z jakéhokoliv důvodu – i z důvodu vyšetřování – byla naprosto evidentní. Jejich radost z toho, že mají protivníka, který je oslaben, lidé vycítili a mnozí Babišovi stranili, protože to vnímali jako nespravedlivé, a lidé nespravedlnost rádi nemají.

autor: Zuzana Koulová