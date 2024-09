Cenzura knihy uprostřed Bruselu. Profesor a šéf maďarského think-tanku sdělil PL

30. září 2024 se měl v malém knihkupectví Piola.libri na bruselské ulici Rue Franklin konat slavnostní křest nejnovější knihy maďarsko-kanadského akademika Franka Furediho. Jeho nové dílo s názvem The War Against the Past: Why The West Must Fight for its History (Válka proti minulosti: Proč musí Západ bojovat za své dějiny) je pojednáním o tom, jak proti historii Západu probíhá jakási kulturní křížová výprava, která dějinné úspěchy naší civilizace často odsuzuje jako „toxické“. Na cenzurní zásah proti knize a jejímu spuštění v Česku jako první upozornila Společnost pro obranu svobody projevu. Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2992 lidí

Furedi se v knize zabývá mimo jiné otázkou, proč je dnes historie Západu stavěna do negativního světla, a vyzývá k boji proti delegitimizaci západních ideálů a úspěchů. „Vylíčení minulosti jako příběhu hanby se stalo samozřejmostí, která prostupuje vzdělávací a kulturní život západní společnosti shora dolů. Jeho zastánci ho možná považují za kulturní imperativ, ale společnost, která ztratí kontakt se svou minulostí, bude čelit trvalé krizi identity,“ varuje Furedi, emeritní profesor sociologie na University of Kent a dnes ředitel think-tanku MCC Brussels patřícího k maďarskému Kolegiu Matyáše Korvína, největší soukromé vzdělávací instituci v zemi.

Chystaný křest nové Furediho knihy varující před úpadkem Západu a mizením jeho historie se ale neuskuteční. Jak ve videu poznamenává ředitel komunikace MCC Brussels John O'Brien, „něco shnilého je ve státě belgickém, především pak v Bruselu“. Jak O'Brien uvádí, kniha se dočkala vřelého přijetí odbornou i laickou veřejností, ale ne až tak vřelého přijetí u vedení malého knihkupectví, které původně s jejím křtem souhlasilo.

Ve videu vystupuje i samotný autor knihy, profesor Frank Furedi. „Měl jsem mít křest své knihy v knihkupectví za námi, v Bruselu, velmi blízko sídla Evropské komise, budovy Berlaymont. Křest mé knihy byl ale zrušen. Stalo se tak na základě toho, že tvrdí, že je to příliš politické. A že jejich obchod má být velmi, velmi neutrální. Ale skutečnost je taková, že důvod, pro který křest mé knihy zrušili, je politický nátlak, kterému byli vystaveni," říká Furedi. Podle něj pro určité politické skupiny představují problém ideje, které v knize obhajuje. „Je to o tom, aby obrana evropských hodnot a evropské civilizace získala ‚slyšení'," pokračuje. Podle profesora Furediho je takový krok knihkupectví „bezprecedentní", byl však překvapen „samozřejmostí", s jakou jemu a jeho týmu zástupci knihkupectví oznámili, že jsou „zrušeni". „Oni dokonce použili ten termín ‚rušíme vás'," dodal s tím, že pro takové lidi je termín „cancel culture" něčím, za co se nestydí, ale naopak se tím chlubí.

„Je skutečně znepokojivé, že se takové věci ději v Bruselu, v srdci Evropy, které má být otevřeným prostorem. A místo toho zjišťujeme, že Brusel je okupován těmi nejvíce netolerantními projevy autoritářství,“ dodal profesor Furedi.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila profesora Furediho s žádostí o podrobnosti k případu.

„V podstatě nám řekli, že si neuvědomili, že moje kniha je politická. A že oni obvykle takové knihy ve svých prostorách nekřtí. To ale není pravda, Na jejich webu najdete spoustu knih, které jsou politicky zaměřené,“ řekl pro ParlamentníListy.cz profesor Frank Furedi. Zdůraznil, že jeho kniha přitom politická ve své podstatě není. „Jejich vysvětlení se točí okolo toho, že jde o pouhé nedorozumění a že je jim to líto. Ve skutečnosti ale podle mě došlo k tomu, že zpanikařili. Když totiž média zjistila, že chystáme tento křest, musel na ně být ze strany nejen médií, ale i zdejších politiků vyvíjen velký nátlak,“ řekl Furedi, podle kterého k podobnému zákulisnímu tlaku dochází častěji. Furedi redakci ParlamentníchListů.cz prozradil, že při rozhovoru s jedním z majitelů zmíněného knihkupectví mu dotyčný člověk nejprve sdělil, že při rozhodnutí o zrušení akce hrály roli „komerční“ důvody, ale když Furedi trval na svém, tedy že důvod musí být alespoň zčásti politický, majitel knihkupectví to připustil. Odmítl však uvést další podrobnosti.

„Myslím, že už jsme na to tady zvyklí. Místní starostové, místní politické elity, ti všichni si nepřejí, aby zde zaznívaly názory, které se liší od těch jejich,“ popsal Furedi atmosféru v Bruselu. Pro knihu už s think-tankem MCC Brussels chystají novou lokaci pro křest, který se navzdory komplikacím uskuteční v pondělí. Novým dějištěm křestu má být bruselský Press Club v ulici Rue Froissart, registraci mohou zájemci provést na této adrese. Frank Furedi věří, že tentokrát již k žádnému zrušení akce na poslední chvíli nedojde. Knihu také může potkat takzvaný Streissand effect. To znamená, že vzhledem k cenzornímu zásahu se nakonec knize může dostat větší publicity, než jak by tomu bylo za normálních okolností.

Kniha The War Against the Past: Why The West Must Fight for its History se tak svého oficiálního bruselského křtu v původní podobě nedočká, ale zájemci si ji mohou bez problému pořídit skrze četná online knihkupectví jako je například Amazon. Na webu Amazonu má Furediho nejnovější počin zatím nejvyšší možné hodnocení, tedy čistých 5 hvězdiček.

Frank Furedi je mezinárodně uznávaným autorem desítek knih, ve kterých se již od 80. let 20. století věnuje mnoha sociologickým tématům. Mezi jeho nejznámější knihy patří dílo Where Have All the Intellectuals Gone? (Kam zmizeli všichni intelektuálové?) z roku 2004, které se zabývá tím, proč filosofy nahradili spin doktoři a marketéři, nebo kniha Culture of Fear; Revisited (Přehodnocení kultury strachu) z roku 1997, která se zabývá fascinací západní civilizace strachem a jak strach ovlivňuje západní kulturu a politiku.

