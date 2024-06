Černocký: Je tu sorta euronadšenců, která miluje EU jako mladí dříve milovali SSSR

„Evropské volby nejsou důležité? Omyl,“ píšete na svém facebookovém profilu. V čem vidíte důležitost těchto voleb?

Dovolím si citovat z mého profilu… souhlasit nemusíte.

Volby nám ukáží náladu ve společnosti, rozložení sil, vyhlídky do dalších voleb. Povzbudí nové strany a aliance do další činnosti.

Počet míst v EP je fixní - 21. Velké strany jako ANO, SPD a Pětikolka mají své jisté. "Propadlé" hlasy stran, které nezískají 5%, pouze posílí velké strany, ale rovnoměrně, a možná jim přinesou jedno, dvě místa navíc.

Strany, které získají přes 1% hlasů, dostanou příspěvek od státu, který mohou využít v dalších, důležitějších volbách. Velká většina ze všech těch kandidujících stran ovšem nemá šanci ani na to 1%. Šanci mají jen strany, které se dokázaly spojit do jednoho, většího subjektu.

Jsou, nebo nejsou tyto volby i referendem o naší vládě? Názory se různí, i vzhledem k tomu, že volby do Evropského parlamentu mívají běžně nižší účast než třeba do Poslanecké sněmovny.

Docela určitě. Výsledek evropských voleb ukáže, jak velkou podporu naše vláda má, a nebo nemá. V celé Evropě roste frustrace z politiky EU. Posilují strany, které usilují o větší nezávislost a suverenitu. EHS bylo přínosné, ekonomické společenství. EU je nesmyslný pokus vytvořit něco jako SSE, tedy Spojené státy evropské – po americkém vzoru. To je ovšem iluze. USA spojily národ na základě společného jazyka, angličtiny. V Evropě jazyky různých států nemají nic společného. Lidé si nerozumějí a mají naprosto odlišný „background“ a kulturu. Myšlení lidí v Česku je nekompatibilní s myšlením Francouzů a nebo Švédů.

„Nadšený vstup do kapitalistické Evropy nám přinesl totální rozdělení společnosti, vzájemnou nenávist a frustraci. A nejenom nám, ale stejně tak i Slovákům a Polákům,“ napsal jste také. Co je podle Vás potřeba na Evropské unii změnit?

Lidé začínají chápat, že pro Němce i Francouze nejsme kamarádi, ale jenom zdroj investičních možností, odbytiště pro jejich produkty a levná pracovní síla. Tvrzení našich politiků, že se naše životní úroveň za pár let srovná s tou „západní“, se ukázalo jako směšné. Deziluze narůstá. Samozřejmě, je zde určitá sorta euronadšenců, kteří EU milují, stejně jako naši mladiství v padesátých letech milovali SSSR. Prostě vítězství nadšení nad zdravým rozumem. EU má jedinou šanci – vrátit se ke kořenům, tedy k principu EHS. Tedy volný obchod se všemi, kontrola imigrace a suverenita jednotlivých států.

A předpokládáte, že právě tyto volby vámi popsané změny alespoň z části přinesou?

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9658 lidí

Zpátky na naši politickou scénu. Velmi diskutovaný byl televizní duel mezi Danuší Nerudovou a Filipem Turkem. I Vy jste se k němu na sociálních sítích vyjádřil. Tak tedy, jak jej hodnotíte?

Ukázalo se, že politika není hračka pro amatéry. Samozřejmě, Nerudová je naprosto nesnesitelná „štěkna“, ale má za sebou team poradců, který jí poskytuje „kompro“ informace, a radí jí, co má říkat. Filip Turek se dostal do totální defenzivy, a to se nesmí zkušenému politikovi stát. Naopak, třeba Kateřina Konečná, ale i Vrábel, a nebo Rajchl mají to, čemu se říká „tah na branku“. Kdyby se nechal Václav Klaus v devadesátkách ukřičet, nikdy by se nemohl stát prezidentem.

Podívejme se i na Slovensko. Premiér Fico měl první vystoupení po atentátu, který byl na něj v nedávné době spáchán. Jak jeho slova hodnotíte? A co říci na hodnocení některých médií a slovenské opozice, že se na premiérově politice nic nezměnilo, padla slova o nenávisti, křivém obvinění…

Na Slovensku si občané dokázali vzít si svá práva zpátky. Fico mluví jasně a srozumitelně. Navíc velmi smířlivě, s pochopením… a opozice je z toho nešťastná a zoufale hledá záminku, jak jej očernit. A média? To je fakt legrační. Slovenská média (stejně jako ta naše) dlouhá léta potlačovala pluralitu názorů a věrně sloužila režimu, ale čas trhnul oponou, přišel nový režim, a ten se chce garnitury servilních, zkorumpovaných novinářů zbavit. A jejich reakce? Kvičí jak podřezávaná prasata (úsměv). Už se těším, až to dorazí i k nám.

Jak vidíte další vývoj na Slovensku? Domníváte se, že se atmosféra uklidní? Co je pro to nutné podle Vás udělat?

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 31924 lidí

I u nás jsou lidé v podstatě rozděleni na dva tábory, ačkoliv situace tedy není tak vyhrocená jako u našich sousedů. Ale i tak, co by přineslo smířlivější atmosféru u nás, dle Vašeho názoru?

Situace u nás je vyhrocená přesně stejně jako na Slovensku. Část lidí si myslí, že bez EU nemůžeme přežít a bez NATO propadneme peklu. Ten hrozný Putin si už na nás brousí krvavé drápy…

Demokracie, to je střet odlišných názorů. Tak to je od věků a je to v pořádku. Sjednocení názorů je iluze.

A jak vidíte vývoj situace na Ukrajině?

To je myslím si, všem přemýšlivým lidem jasné. Rusko porazit nelze. To si dokonce nepřeje ani sám Biden a jeho loutkovodiči. Rusko neporazil ani Napoleon, ani Hitler.

Washington by rád svrhnul Putina, rozdělil Rusko a pak ovládl menší státy a jejich nerostné bohatství. Hloupé narativy „Západu“ postrádají realitu. Putin je ochoten zasednout k jednacímu stolu kdykoliv – ovšem bez předběžných podmínek. Ty si klade Zelenskyj. Odejděte z Ukrajiny a Krymu – a pak budeme jednat. To je směšný, slabomyslný požadavek. Rovná se prohře Ruska. To Putin nemůže nikdy přijmout. Ukrajině zoufale docházejí vojáci. Nikdo už nechce bojovat. Branci prchají na Západ. K čemu jsou zbraně, když s nimi nemá kdo bojovat? Poslat na Ukrajinu vojáky NATO? To se rovná rozpoutání nové světové války. To už chápou i naši redaktoři na ČT24, a to je co říct (úsměv).