Češi, národ vazalů. A ten komunistický rozvědčík na Hradě... Poslední žijící Mašín překvapí slovy o Ukrajině

V Česku se zvedá velká, zatím jen v rovině kritiky, vlna protestů proti vládě. Lidé jí hlavně vyčítají, že se stará o všechno ostatní než o vlastní obyvatelstvo. Podporuje Ukrajinu, uprchlíky, stará se o Evropskou unii, ale v Česku zabránila růstu důchodů, dost lidí jezdí nakupovat potraviny do Německa či Polska. Co vy na to?

V mnoha ohledech má česká vláda svázané ruce Lisabonskou smlouvou. Jejím podepsáním se Česko zřeklo své samostatnosti. Podle mého mínění by mělo být prvním úkolem vlády kterékoliv země blaho vlastních lidí, kteří si ji zvolili. Nevidím důvod podpory skupin lidí pocházejících z oblastí nepřímo postižených válkou, kterých je mezi ukrajinskými uprchlíky většina.

Jak to vypadá v USA? Má Trump, který hlásá „America first“, tedy „Amerika první“, naději stát se podruhé prezidentem?

Vyhlídky Donalda Trumpa na návrat do Bílého domu nevypadají dobře. Neomarxistická a rasová hnutí živená neomezenou imigrací ze zemí bývalého východního bloku, tedy i z Česka, ale také z Afriky, Asie či Jižní Ameriky, zničila americký systém ústavní demokracie. Tento stav nezůstal bez následků na americkém soudnictví, bezpečnostních a branných složkách, školství a dením životě obecně.

Jen za posledních deset měsíců před posledními volbami došlo ve Spojených státech amerických k 574 případům organizovaných nepokojů spojených se žhářstvím, ztrátami na životech desítek a zraněními tisíců policistů. Majetky v hodnotě miliard dolarů padly za oběť tlupám jako Black Lives Matter či Antifa financovaných a podporovaných demokraty a lidmi jako George Soros, aniž by viníci byli potrestáni. Pod ochranou drakonických nařízení využívajících zástěrky covidu vyslala Demokratická strana 600 advokátů do klíčových států, kteří pomocí soudního systému a jimi preferovaných soudců na vzdory ústavě prosadili volební pravidla umožňující podvodné volby.

S pozadím hrozících veřejných nepokojů a otevřených hrozeb vzpoury demokratickými zákonodárci soudní systém se v klíčových státech USA ve dnech voleb zhroutil. Bidenova exekutivní rozhodnutí a jeho anarcho-neomarxistické ministerstvo spravedlnosti se s pomocí rasisticky zaměřených soudů snaží znemožnit novou Trumpovu kandidaturu. Soudcům snažícím se o návrat k ústavě je vyhrožováno impeachmentem, tedy postupem vedoucím ke zproštění úřadu. Čtení Trumpovi obžaloby černou prokurátorkou ve státě Georgia připomíná čtení obžaloby Milady Horákové, a to v dost podobných kulisách. Demokraté a Joe Biden jsou si vědomi toho, že Donald Trump je dnes ten jediný, který by byl schopen zabrzdit další rozpad Ameriky.

Měly by se USA vrátit do role celosvětového četníka, aby byl na světě klid?

Americkým obranným složkám chybí 200 000 dobrovolníků. Z toho 2000 pilotů. Jde o stav způsobený nedůvěrou ke schopnostem dnešního velení v čele s ministrem obrany Lloydem Austinem, bývalým šéfem centrálního velitelství zodpovědného za operace na Středním východě a v okolí. Později byl washingtonským lobbistou firmy Raytheon Technologies, který za Baracka Obamy dohlížel na výcvik syrských jednotek, které měly porazit armádu syrského prezidenta Bašára al-Asada. Výcvik stál šest set milionů dolarů. Ke slavnostnímu zakončení výcviku se dostavilo šest bojovníků, kteří se po zkasírování poslední výplaty také beze stopy vypařili.

Další výlupek, Mark Milley, který by měl být postaven před vojenský soud a ke zdi pro vlastizradu. Přinejmenším by měl být poslán do Fort Leavenworthu (Vojenské vězení v Kansasu. Pozn. red.) Místo toho byl na pozici předsedy sboru náčelníků štábů. Ti své schopnosti dokázali ostudným opuštěním Afghánistánu.

Do vedoucích pozic jsou dnes jmenováni důstojníci podle rasy, sexuální orientace, pohlaví a politické orientace. Páteří amerických obraných složek v obou předchozích světových válkách a během té studené byli Američané věřící v Ameriku, Boha, rodinu. Byli to chlapi, co neměli zájem vystavit se působení neomarxistické politické indoktrinace dnešního vedení. Novým předsedou sboru náčelníků následující generála Milleyho byl Bidenem jmenován generál Charles Brown. Černoch a rasista. Dle bývalé předsedkyně našeho Kongresu, Milleyho a Austina není tím největším nebezpečím pro Ameriku Čína či Rusko, ale armáda vedená bílým mužem. Proto byla nyní jmenována novou šéfkou námořnictva Lisa Franchettiová.

Jak vnímáte neutuchající finanční i vojenskou podporu Ukrajiny ze strany USA a EU?

Kdo koho podporuje a morálka této podpory mě nechává nejistým. Peníze od EU plynou dodnes nejen do kapes Ukrajiny, ale také do kapes Putina. Za dobrou investici považuji tu do nové výstavby, která zaručuje návrat investic přinejmenším 1:10. Ovšem ti mrtví se na příjmu podílet nebudou. Pokřik po konečném vítězství bez jeho definice považuji za nezodpovědný vůči ukrajinskému lidu.

Kdo válku začal, víme. Jako vždy jsou ale největším poplatníkem Spojené státy americké, pro které je pod Bidenovým vedením Ukrajina na cestě být druhým Afghánistánem. Bez přímého zásahu USA tato válka, nezávisle od množství a kvality zbraní, nemůže být vyhrána. Spolehlivá kontrola dodaných peněz a zbraní neexistuje.

Máme to v Česku docela zajímavé. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný již dříve veřejně prohlásil: „Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče, ... jste nevděčná banda českejch zm*dů... Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej Čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka.“ Co vy na to?

Pana Novotného neznám, ale jeho názor se zdá trochu radikální. Jsem rád, že nejsem závislý na českém zdravotnictví. Teplá voda teče díky Putinovi zaplacená penězi Evropské unie a částečně i těmi českými. Ukrajinci umírají po tisících kulkami zaplacenými také těmito penězi.

Jaké máte o Češích – při vědomí, že jste Česko ještě od svého útěku v roce 1953 přes tehdejší východní Německo nenavštívil – mínění vy?

Nevím, zda škody způsobené na českém duchu německou okupací a dvě generace trvající nadvládou a indoktrinací komunisty jsou v dohledné době a jestli vůbec napravitelné. Český národ se stal, až na některé výjimky, národem vazalů neochotných vyrovnat se se svou historií.

Co byste udělal s člověkem, který pálí vlajku vlastní země? U vás tu americkou…

Ústavní soud Spojených států amerických rozhodl 21. června 1989 většinou hlasů, tedy pěti ku čtyřem, že je pálení americké vlajky výrazem osobního smýšlení, tedy svobodou slova. Menšina byla té zásady, že je vlajka symbolem národní jednoty, která není krytá svobodou slova. Jsem stejného názoru. Prezident Trump prohlásil, že bude-li znovu zvolen prezidentem, bude usilovat o změnu tohoto zákona, k čemuž je zapotřebí souhlasu Kongresu, tedy Senátu i Sněmovnou reprezentantů. Pro mě je též akt pálení americké vlajky, která je pro všechny, kteří si váží svobody, jejím symbolem, trestuhodným činem a doufám, že by se možná příští Trumpova vláda mohla postarat o nápravu.

Vnímáte to sice skrze média, ale jak hodnotíte působení české vlády v čele s Petrem Fialou?

Do jaké míry dnešní situace v České republice souvisí s její vazbou na Evropskou unii a z toho vyplývající činnost jeho vlády nemohu posoudit. Otevření hranic lavině exulantů ze zemí prolezlých korupcí, kde je demokracie cizím slovem není správným řešením pro vůdce, kteří dávají přednost své zemi, a které si lid zvolil.

Máme nového prezidenta Petra Pavla. Bývalého učně na komunistického rozvědčíka a předsedu vojenského výboru NATO. Co si o něm myslíte?

Čtyřiatřicet let po pádu tehdejšího světového komunismu a rozpadu Varšavské smlouvy Češi opět potvrdili, že je pro ně stále jediným přijatelným kandidátem osoba s komunistickými kořeny. Komunistický rozvědčík, který přísahal, že bude vést boj proti demokratickým zemím a NATO, ve kterém se později stal hodnostářem. Ne, že by to moc znamenalo, poněvadž jeho pozice v NATO je rotační. Tedy „make feel good“, „udělej dobře“. Pozice, která se obsazuje členy, když na ně přijde řada, aby každá dostal lízátko. Ten druhý, Babiš, byl taky komunista a nyní je oligarchou v rusko-ukrajinském stylu.

Vladimír Hučín pro PL prohlásil: „Nechápu, jak může Pavla tolik disidentů a rozumných lidí podporovat. Vždyť udělal kariéru na kolaboraci s komunistickým režimem a nyní, v tom rádoby demokratickém, ji dělá ve velkém stylu dál. Nebyl to žádný řadový člen KSČ, ale byl už celkem vysoce postaveným činovníkem armádních složek, rozvědčíkem a jeho druhá manželka politrukyní. Mladým lidem to dnes už sice nic neříká, ale spoustě dalších jeho voličům by mělo. Pávek na Hrad nepatří a pro politické vězně je to plivanec do tváře.“ Jak to vidíte vy?

Naopak. Na rozdíl od Vládi Hučína se tomu nedivím. Česko nadále zůstává tím, čím ho komunisti během čtyřiceti let vlády udělali.

