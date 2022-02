Co Flegr, když jsem mu dal ruku. Kubku, boj se. Hnízdil dohrál TV show

„Když jsem mu chtěl ve studiu podat ruku, cukl jak před jedovatým hadem. Respirátor ani na chvíli nesundá,“ sdělil doktor Jan Hnízdil nedělní zážitek s profesorem Jaroslavem Flegrem. Setkal se s ním v debatě na CNN Prima NEWS, kde se odpůrce covidových nařízení střetl zejména s šéfem ČLK Milanem Kubkem. „Francií teď hýbe případ třináctiletého chlapce, který oslepl po první dávce vakcíny Pfizer. Právníci zjistili, že Pfizer se ve smlouvě – dříve začerněné – vyvázal ze zodpovědnosti. Prezidente Kubku, plukovníku Prymulo, plukovníku Chlíbku, ministře Válku, a další protagonisté očkování proti covidu, je čeho se obávat. To vám neříká dezinformátor Hnízdil, to vám vzkazuje British Medical Journal,“ vzkazuje Hnízdil nejen Kubkovi.

reklama

V neděli jste byl účastníkem speciálu pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima NEWS. Jak jste se v takovém pořadu, který trochu připomínal gladiátorské souboje, cítil?

Účast v besedě jsem zvažoval. Na CNN Prima NEWS jsem byl už několikrát a pokaždé opakoval: „PCR testy jsou neprůkazné, plošné zákazy nebrání šíření viru, vakcína je experimentální, nikdo netuší, jaké nežádoucí účinky může způsobit, nikdo za ně neručí.“ Pak jsem si řekl, že je asi potřeba to ještě opakovat. Navíc CNN Prima NEWS je jedno z mála médií, které dává prostor kritickým názorům. Také mě pobavila upoutávka „Superdebata hvězd pandemie“. Vypadá to, že CNN už covid pojímá jako show. Něco jako: „Covid hledá superstar“ nebo tenisový „Covid Cup“. V prvním semifinále deblu nastoupili profesor Prymula a primářka Roháčová, na druhé straně kurtu doktor Šinkora a doktor Hostomský, ve druhém profesor Flegr a doktor Kubek, proti nim Lukáš Pollert a já. Do finále podle ankety mezi diváky postoupil z prvního zápasu pár Šinkora (57,4 procenta winnerů), Hostomský (28,1 procenta), z druhého já (59,6 procenta) s Lukášem Pollertem (24,7 procenta). Tedy všichni zastánci okamžitého ukončení represí. Není proti komu hrát. Všichni finalisté stojí na jedné straně kurtu.

Z nedělní debaty: Smrt po vakcíně. Kubek pod tlakem. Pravda o výhodách očkovaných

Šinkora: Ne očkování dětí. Jasné argumenty

Rozvolnit. Neočkovaní a očkovaní? Takto. Prymula právě teď, nepoznáte ho

Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 882 lidí

Prezident lékařské komory Milan Kubek během pořadu prohlásil, že dezinformátoři a militantní antivaxeři jsou zlo a tomu se nesmí ustupovat, protože kvůli tomu tu zemřelo více lidí, než muselo. Naznačil, že za dezinformátory považuje například vás či anesteziologa Lukáše Pollerta. Jak se vám taková vyjádření poslouchají?

Prezident Kubek mě nemůže ničím překvapit. Jeho chování není omluvitelné, z psychologického hlediska ale vysvětlitelné. My, lidé, se považujeme za racionální bytosti, řídící se rozumem. Ve skutečnosti se ale často rozhodujeme emocionálně. Jestliže člověk pod tlakem emocí, a strach je velmi silná emoce, učiní nějaké rozhodnutí: Například že covid je zabiják a jedinou spásou je vakcína, pak už si vybírá jen fakta, která podporují jeho rozhodnutí. Přesně to se stalo doktoru Kubkovi. Klidná a věcná diskuse s ním není možná. Uráží a osobně napadá každého, kdo si dovolí zpochybnit strach z viru a spásu vakcíny: profesory Pirka a Berana, Lukáše Pollerta, mě... Nesouhlasné názory vnímá jako útok na vlastní osobu. Kdyby je akceptoval, jeho emocionální Já se zhroutí. Nezbývá mu než boj, urážky, osočování... Jediný způsob, jak na něj reagovat, je nereagovat. Názor na jeho vystupování si mohl každý divák udělat sám.

Po debatě: Kubek bortil Primu a po vysílání to nedopadlo dobře

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 10% Nemá 88% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 9245 lidí

Prezident Kubek však není jediný, kdo na vás útočí. Komu dalšímu vadí, jak se během dvou let našeho žití s koronavirem vyjadřujete?

Loni dokonce podal nějaký občan stížnost revizní komisi České lékařské komory a žádal, abych byl pro názory na covid vyloučen z řad lékařů. Komise ji projednala a vydala toto stanovisko:

„MUDr. Jan Hnízdil ve svých vystoupeních a textech projevuje svůj názor, na který má v právním státě plné právo, byť tento není v souladu se současným míněním většiny odborné veřejnosti, ani s oficiálním stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR (ani RK!). Podle Etického kodexu ČLK lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. MUDr. Hnízdil prezentuje své názory a své mínění – nutno vzíti v potaz i skutečnost, že v současné době není stoprocentně jisté a prokázané, že vše, co uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. Na základě uvedených skutečností RK konstatuje, že MUDr. Jan Hnízdil neporušil žádnou z povinností uložených mu zákony či jinými právními předpisy ani žádnou z povinností stanovených mu řády komory a nedopustil se ani disciplinárního provinění a není důvodu proti němu zahajovat disciplinární řízení. Prof. MUDr. Sergej Zacharov, PhD, předseda RK OSL ČLK Praha 2.“

Doktor Hnízdil na PL: Zametají stopy. Očkování: Hnízdil má nové zlé podezření Vědí, že vakcíny a testy jsou k ničemu. Hnízdil zašel o krok dál Nový řád. Už nevěřím, že covid je náhoda. Zakázaný Hnízdil přitvrdil Hnízdil šokoval: Covid? Plán na kolaps civilizace. Globální strach. Několik krizí najednou. Vakcínu odmítám

To prezidentu Kubkovi neříká dezinformátor Hnízdil, to mu vzkazuje nejvyšší etická autorita lékařské komory. Profesor Flegr je jiná kategorie – tragická postava. Když jsem mu chtěl ve studiu podat ruku, cukl jak před jedovatým hadem. Respirátor ani na chvíli nesundá. On těm strašidelným historkám o mrazácích, hromadných hrobech a desítkách tisíc mrtvol věří. Jestli je vypráví svému kocourkovi Micíkoví, divím se, že mu ještě nechcípl.

Mluví se také o tom, že by klinické studie vakcín mohly být zmanipulované, což prezident Kubek jednoznačně odmítá. Vše je podle něj účinné, bezpečné, ověřené. Je potřeba naočkovat co nejdřív a co nejvíc lidí včetně dětí, těhotných… Vím, že jeho bezmeznou víru nesdílíte, v čem ale vidíte slabiny očkování, kterému se v Česku už podvolily téměř dvě třetiny populace?

Nejde o očkování, ale o experimentální genovou terapii. Globální pokus na lidech. Studie nejsou uzavřené, o nežádoucích účincích nebo dokonce úmrtích se nesmí psát ani mluvit. Lukáš Pollert je jen zmínil a doktor Kubek vyletěl jako čertík z krabičky. Cenzura jede na plné obrátky, a to na nejvyšší úrovni.

Fotogalerie: - Za svobodu a občanská práva!

Co konkrétního máte na mysli?

Nejprestižnější lékařský časopis British Medical Journal (BMJ) loni v listopadu zveřejnil článek, v němž upozornil, že společnost Vantavie, která dělala klinické testy pro Pfizer, zřejmě falšovala data. Studie nebyla slepá, očkující nebyli řádně proškolení, nežádoucí účinky nebyly dostatečně sledovány. Facebook článek na stránkách BMJ okamžitě označil za dezinformaci, žádost redakce o odstranění varování „missing context“ odmítl. Když regionální manažerka Ventavie Brook Jacksonová o nestandardním průběhu klinických testů informovala Úřad pro léky a potraviny (FDA), byla okamžitě propuštěna. Šéfredaktor BMJ Abbasi podal na Facebook oficiální stížnost a napsal: „Měli bychom se všichni obávat toho, že Facebook, multimiliardová společnost, účinně cenzuruje žurnalistiku postavenou na plně ověřených faktech, která vyvolávají oprávněné obavy ohledně klinických zkoušek“. Francií teď hýbe případ třináctiletého chlapce, který oslepl po první dávce vakcíny Pfizer. Právníci zjistili, že Pfizer se ve smlouvě – dříve začerněné – vyvázal ze zodpovědnosti. Prezidente Kubku, plukovníku Prymulo, plukovníku Chlíbku, ministře Válku, a další protagonisté očkování proti covidu, je čeho se obávat. To vám neříká dezinformátor Hnízdil, to vám vzkazuje British Medical Journal.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 6% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 14004 lidí

Žáci a studenti se testují jednou týdně, ve firmách a úřadech je tato povinnost nařízena dvakrát týdně. Jak toto opatření nové vlády hodnotíte? Má se v tom pokračovat? Není vzhledem k nízkému počtu hospitalizovaných na čase rozvolňovat a nerozlišovat při vstupech do různých zařízení mezi očkovanými a neočkovanými?

Dva roky nás dusí v respirátorech, testují, trasují, zavírají, nutí nás, abychom se nechali napíchat nevyzkoušenou „vakcínou.“ Výsledek? Tento pátek média informovala o 40 tisících nově „nakažených“. To je absolutní denní rekord od začátku koronahysterie. Čím víc testů, čím tvrdší lockdowny, čím víc očkovaných, tím víc nakažených. Kdepak udělali soudruzi chybu? Podle názorů lékařské komory a vládních „odborníků“ je potřeba ještě víc testů, tvrdší lockdowny, víc „očkování“. Když něco nejde silou, tak je podle nich potřeba víc síly. Já říkám, že je potřeba víc klidu a rozumu. Nezpochybňuji existenci a nebezpečí viru. O covid tady ale nejde. Je to zneužití viru a medicíny k mocensko-politickým účelům. Je to globální útok medicínsko-finančního-mediálního komplexu na demokracii, svobodu lidí, na právní stát. Národní vlády jsou jen poslušnými vykonavateli.

Fotogalerie: - Vysvědčení s Gazdíkem

Jak si vysvětlujete, že k tomu dochází na celém světě, a tak rychle?

Hybatelem je strach. Jestliže někoho vystrašíte, přestane se kontrolovat a můžete s ním manipulovat. Globálním médiím, internetu, se pomocí strachu podařilo u lidí na celém světě navodit změnu vědomí, hypnózu. Lidé se v ní chovají tak, jak by se v bdělém stavu nikdy nechovali. Poslušně si nasadí respirátory, nechají se testovat, izolovat, respektují zákazy práce, kultury, sportu, vzdělávání, zpěvu, nechávají se obírat o práva a svobody, dokonce dovolí týrat vlastní děti. V tomto stavu musí být udržováni neustálým strachem. Když se přestanou bát covidu, nastoupí africká mutace, mutace delta, omikron. Když přestane zabírat strach z viru, musí se bát trestů za porušení nařízení. V hypnóze ale nejde lidi udržovat nekonečně dlouho. Začínají se probouzet. Moc globálních hypnotizérů-manipulátorů se začíná hroutit. Represivní opatření ruší Japonsko, Nizozemsko, Velká Británie, Kanadu blokují tisíce kamionů. Lidé se začínají probouzet i u nás. Probuzení bude těžké. Až si uvědomí, čeho se v hypnóze dopustili, o co všechno se nechali připravit, jak dlouhá a bolestná bude náprava.

Ten váš obrat se změnou vědomí a hypnózou zní zajímavě. Jakými poznatky či zkušenostmi byste ho podepřel?

Podle profesora klinické psychologie Univerzity v Gentu Mattiase Desmeta se zhruba 30 procent lidí nachází ve stavu těžké indoktrinace, hluboké hypnózy. Jen pro ilustraci. O víkendu jsem se byl projít v Šáreckém údolí a potkal rodiče se třemi malými dětmi – všichni v respirátorech FFP2. Vídám řidiče – samotné v autě – s respirátorem. Kdyby to udělal někdo před dvěma lety, skončí na nejbližší psychiatrii s diagnózou úzkostná porucha. Dneska je dáván za vzor ohleduplnosti. Tyto lidi se už probudit nepodaří. Respirátor, symbol strachu, mají pevně přirostlý. Definitivně ztratili tvář. Pak je tady asi 40 procent lidí v polospánku. Testování ani vakcínám moc nevěří, chtějí mít od všeho pokoj, jdou s davem, raději než na demonstraci jedou na hory nebo na chatu, čekají, jak to dopadne. No a pak je tady asi 25 až 30 procent probuzených, kteří burcují, dělají vše proto, aby to dopadlo dobře. Teď jde o to, aby se probudilo co nejvíc pokojně klimbajících.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fialova vláda se bude dnes na druhý pokus snažit protlačit schválení novely pandemického zákona. Čím je podle vás pandemický zákon? A co si myslet o tom, když se při demonstraci proti němu objeví před Sněmovnou maketa šibenice a transparent „Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici“?

Demonstrace proti schválení pandemického zákona jsem se zúčastnil. Když jsem viděl šibenici, zamrazilo mě. Organizátory z Chcíplého PSA jsem na místě, pak i mailem, vyzval, aby se od ní okamžitě veřejně distancovali. Přestože neměli se šibenicí nic společného, obratem tak učinili. Čelíme zastrašování, vyhrožování, zlobě. Pokud se na protestech proti vládní represi objeví, byť symbolické, projevy zastrašování, vyhrožování a msty, spustí se spirála násilí, kterou už nikdo nedokáže zastavit. Na druhou stranu chápu zoufalství lidí, které vládní nařízení a diskriminace připravily o vše, co léta budovali, pro co žili. Pandemický zákon považuji za mimořádně nebezpečný. Babišova vláda vydala přes čtyřicet nařízení, které Nejvyšší správní soud označil za nezdůvodněné, protiprávní a zrušil je. Fialova vláda, místo aby nařízení uvedla do souladu s platnými zákony a ústavou, se snaží protlačit pandemický zákon, který má protiprávní nařízení legalizovat.

Považujete za úspěch těch 25 až 30 procent probuzených ohlášené zrušení vyhlášky o povinném očkování?

Zrušení vyhlášky je úlitba, vynucená odporem iniciativ právníků, lékařů, sester, mediků, vojáků, hasičů. Očkování sice formálně není povinné, diskriminace neočkovaných pokračuje. Lidé jsou dál protiprávně dotazováni na očkování, vyhazováni z práce, ze škol, obchodů, hospod. Minulou sobotu mě pokladní v plaveckém areálu Suchdol nepustila do bazénu. Nemám QR kód. Nejsem plnohodnotný člověk. Stojíme před branami tábora pro neočkované. Pokud si lidé myslí, že se jim podaří uniknout očkováním, krutě se mýlí. Očkování proti covidu nemá medicínské důvody, je potvrzením poslušnosti k totalitnímu režimu. Tu je potřeba průběžně potvrzovat dalšími dávkami. Fašismus, stalinismus a covidismus mají jedno společné – fanatismus. Je to ideologie jednoho názoru, potlačování odpůrců, jedné víry. Nebojím se viru, bojím se totality.

Psali jsme: Každý rok mi dali cenu. A teď? Beran svědčí o covidu. Nechtějí slyšet Doktor: ČT a ČRo straší na zakázku. Co já viděl... Umře jen pár smolařů Tak proto chtějí všechny naočkovat. Zle Kubkovi? Kdo seje vítr, sklízí bouři. Flegra znám, zlý není, zde je pravda. Doktor Hnízdil zúčtoval Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.