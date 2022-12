Co chystá Babiš před 2. kolem. A pak. Poláček, strůjce úspěchů TOP 09, sdělil PL

Nekonfliktní Andrej Babiš, který neútočí na protikandidáty? Tato stylizace vydrží lídrovi ANO v prezidentské kampani do 2. kola, odhaduje někdejší volební manažer TOP 09 a přední politický marketér Jaroslav Poláček. „Pokud se preference budou dál posouvat v prospěch paní Nerudové, může to celé začít dřív,“ dodal. ParlamentnímListům.cz též sdělil, kde jsou slabá místa Andreje Babiše a koho z favoritů by naopak expremiér porazil ve 2. kole snadněji.

Andrej Babiš se dle svých slov snaží v prezidentské kampani působit mírnějším dojmem. Dělá si legraci z oponentů a z vlády, ale není vzteklý, jak jsme byli zvyklí. Čím to je a jak dlouho mu to vydrží?

Do té doby, než začne chodit do debat s ostatními kandidáty? :-) Uvidíme, jak mu ta vstřícnost půjde. Nevěřím, že by se skutečně změnil. Cílem této „změny“ je taktika neodrazovat potenciální voliče, protože většina lidí cítí, že by na Hradě měl být někdo, kdo spojuje. Moudrý a laskavý vládce, státník, chcete-li, nikoliv řvoucí, útočný politik.

Zatím Babiš přímo neútočí ani na Nerudovou, ani na Pavla. Jen ta legrace občas. Kdy to „začne“? Jaké další fázování jeho kampaně čekáte?

Andrej Babiš nemá v tuhle chvíli žádný důvod útočit. Jeho tým evidentně věří v postup do 2. kola a tam dojde ke změně a zápasu o zvednutí těch váhajících voličů. Pro jejich motivaci můžete využít taktiku nepřítele. Pokud se preference budou dál posouvat ve prospěch paní Nerudové, může to celé začít dřív.

Na kampaňových eventech má Babiš „nařacháno“ a přítomní si odnášejí s radostí jeho podepsané knížky. Čím to je? A mimochodem, proč podepisuje knížky, když stačí fotografie?

Protože kniha má svou hodnotu. Věřím, že nejen starší generace ji považuje za mnohem víc než fotku. Ty knihy budou v knihovnách ještě za 10 let a možná i mnohem déle. Víte, pro tyhle „drobnosti“ platí, že buď mají být přiměřeně levné a víte, že mají omezenou životnost, nebo naopak chcete něco, co zůstane na stole. Konečně tohle všechno se dočtete i v mé knížce Volby v kapse. ;-)

Bývalý premiér (každý) je bezesporu celebrita. Šéf strany, která si drží první místo v preferencích, má své voliče a mnoho lidí chce potkat celebritu naživo. Konečně Miroslav Kalousek nebo Mirek Topolánek a jeho Topol Show také i dnes plní sály.

Dělají Babišovi odpůrci dobře, když se snaží na jeho akcích křičet, načež je rozezlení Babišovi příznivci mlátí holemi?

Střety na kontaktních kampaních – to není nic nového. Na Jiřího Paroubka létala před 13 lety vejce. Celkově střety kazí Babišovu snahu ukázat se jako nekonfliktní, protože je Babiš se souboji spojován a vyobrazován ve zpravodajství.

Takovým lidem se říká „hecklers“, z angličtiny. Jak jste je řešil na „svých“ akcích vy? Využil jste je někdy?

Ne, nikdy. Pokud vám někdo „kazí“ akci, musí počítat, že především naštve lidi, kteří přišli (a mají v oblibě) politika či stranu, která akci připravila. Tedy tam dochází ke konfliktu, který známe z televize. Žijeme v právním státě a když se lidi perou, volá se policie.

Vaším polem jsou zejména sociální sítě, které jste tu do politického marketingu v zásadě zaváděl. Co formát „Čau lidi“, co fotky z pečení vánočky, co videodpovědi příznivcům, které Babiš podniká? Jak moc je na tom znát Babiš sám a jak moc je modelován?

Já obecně moc nevěřím, že se chlap po šesti letech dá modelovat, jak říkáte. U nás doma se říká, že chlap je vychovatelný do šesti let věku. :-) Moje zkušenost dvaceti let v kampaních mi říká, že velký vliv na to, co se nakonec zrealizuje, má samotný politik. Občas ho přesvědčíte, občas ne. A někdy ho přesvědčíte, ale on na to pak nelibě vzpomíná, protože ten efekt nebyl tak velký. Jinými slovy nepřeceňuji marketingové démony, ale vidím, že tvůrci Babišových videí ctí vyzkoušená a známá pravidla – má to znělku, claim, který funguje skoro na celou společnost (čau, lidi) a volba témat je nekonfliktní a ukazuje kandidáta jako „normálního“ člověka. Mimochodem, Andrej Babiš je všechno než obyčejný strejda, co peče bábovku, ale evidentně chce, aby byl viděn právě v tomto světle. Konečně jeho svetr vypráví stejný příběh – obyčejnskej chlap, co pomáhá lidem (a v metru rozdává pětitisícovky, což dělá přece každej normální chlápek v metru).

Ti z mých přátel, kteří nepodporují současnou vládu, mi říkají: „Dám si pět piv a půjdu ho zvolit. Nerad.“ Čili, co marketéři Babišových soupeřů udělají pro to, aby odradili tyto „nekmenové“ voliče od volby Babiše zejména ve 2. kole?

Připomenou nekompentní řízení naší země v covidové krizi. Chaos. Komunikační zmatky a samozřejmě desítky tisíc zemřelých. To je asi stále nejsilnější argument, přestože v lednu může dojít i k rozhodnutí soudu a kdo by chtěl volit odsouzeného člověka?

Tematizace války na Ukrajině, tam se Babiš o podobné hlasy snaží. „Lidi nechtějí válku, chtějí mír, Putin je hrozný, ale velmoci s ním musí jednat, Ukrajince musíme evidovat...“ etc. Do jaké míry mu to vyjde?

Lavíruje. Chce hlasy všech voličů mimo pětikoalici, takže i SPD, na druhou stranu ví, že Češi velkou většinou podporují Ukrajinu a stojí na její straně. Tyhle vstupy ovlivňují to, co ve finále říká. Konečně srovnejte si, co říká on a co generál Pavel, který má mnohem jasnější a srozumitelnější postoj.

Poslední otázka, ne originální: Porazil by Babiš ve 2. kole Pavla, či spíše Nerudovou?

Paní Nerudovou.

