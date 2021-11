Co nevíte o Džamile Stehlíkové. Zemanův příznivec vyhledal, sepsal, doložil

reklama

Prezident Zeman znovu „obživl“, tentokrát v rozhovoru pro Frekvenci 1. Jak se vám jeho vystoupení líbilo?

Především jsem velice rád, že je panu prezidentovi lépe – a jeho stav se nadále zlepšuje. Mám Miloše Zemana rád a vážím si ho. Na rozdíl od určitých politiků a novinářů jsem se skutečně modlil za jeho zotavení. Takže jeho slova pro mě byla svým způsobem pokropením „živou vodou“.

Exministryni Džamilu Stehlíkovou Zeman nepřesvědčil. Prý bylo interview předtočené a sestříhané tak, aby vzbuzovalo dojem kompetence hlavy státu. Marně se moderátor Luboš Procházka bránil. Co to, taková nedůvěra?

Džamila Stehlíková měla podle všeho jasné zadání: svým dílem přispět k porážce A. Babiše ve volbách parlamentních – a hned poté podpořit odstavení M. Zemana z prezidentského úřadu.

Anketa Bude Pekarová Adamová lepší předsedkyní Sněmovny, než byl Vondráček? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1142 lidí

Vezměme to popořadě. Tato žena zneužila profesi psychiatričky k dosažení politických cílů. To by mělo být naprosto nepřijatelné.

„Z odborného psychiatrického hlediska nejsou v současné době žádné kontraindikace k aktivní účasti výše jmenovaného (míněn Babiš junior, pozn. red.) v trestním řízení a není pochyb o jeho faktické schopnosti účinně se účastnit řízení,“ konstatovala před parlamentními volbami psychiatrička Džamila Stehlíková.

Není to zase tak dávno, co ale veřejně burcovala, že by se nemocnému člověku měla věnovat patřičná pozornost:

„Nechci se k tomuto případu vyjadřovat z odborného hlediska, ale pouze z lidského. Jako maminka stejně starých dětí mohu říct, že Andrej Babiš mladší je člověk bezradný, který má obavu, aby nezpůsobil problémy svým chováním, a zároveň volá o pomoc, jinak by s novináři nemluvil, jinak by neposílal e-maily, jinak by neposílal SMS, neoslovil by policii,“ uvedla Stehlíková a upozornila, že nelze brát jeho prosby na lehkou váhu jen proto, že je nemocný.

„Naopak – o to větší pozornost tomu musíme věnovat,“ dodala Stehlíková.

Fotogalerie: - Modlitba za vládu

Před volbami se mu věnovala natolik rychle a ochotně, až jsme se dozvěděli, že je pan Babiš mladší „jako rybička“. A to na základě posudku zcela prokazatelně zaujaté osoby vůči A. Babišovi staršímu:

„Je tu tak prostor pro Krysaře typu Babiše, Okamury nebo Zemana, kteří dokážou přinést alternativní varianty rozvoje Česka. Z tohoto hlediska je tento trend velmi nebezpečný. Právě posílení nesnášenlivosti a extremistických nálad může rozhodnout o našem směřování, tedy zda se vydáme směrem k vládě silné ruky, k odklonu od západních hodnot, dokonce i k odchodu z Evropské unie,“ domnívá se Stehlíková.

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 36645 lidí

Střet zájmů dnes nevadí?

„Pokud nevyměníme premiéra, nezbavíme se covidu,“ napsala před časem paní Stehlíková.

Když shledala, že jí ani covid nepomůže, vypracovala své hodnocení.

Odbornice „Stehlíková“ vlastně na určení diagnózy pacienta ani osobně vidět nemusí. Stačí jí letmý pohled na televizní obrazovku, a diagnóza je na světě. Aspoň co se týče těch, které nesnáší. Jako například současnou hlavu státu Miloše Zemana. Na jeho adresu bez uzardění napsala: „To, jakým způsobem ale prezident vystupuje na veřejnosti, ukazuje na to, že došlo k dalšímu masivnímu poškození nervové soustavy. Už to není jen polyneuropatie, která vedla k paralýze dolních končetin, kvůli čemuž skončil na vozíku, ale i poškození mozku.“

Fotogalerie: - Jsem Baťa, dokážu to!

Na první pohled je zde podle mě vidět jediné – paní Stehlíková je ve své profesi nedůvěryhodná. Nesvěřil bych se s vážným problémem do péče člověku, který je schopen vynést takto jasný soud bez jakéhokoli podrobnějšího zkoumání.

Kromě toho paní Stehlíkovou podezírám z podjatosti, a to silné. Krátce před volbami dvakrát zneužila svou profesi, aby se vyjádřila ke dvěma předním českým politikům, které nenávidí, což dokládají její výše uvedená vyjádření. Nejprve bez hlubšího vyšetření komentovala duševní stav premiérova syna – a krátce nato bez jakéhokoli kontaktu s Milošem Zemanem sdělila ničím nepodložený závěr o jeho nemoci.

Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 17% Ne 81% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14400 lidí

Koncem listopadu 2014 v rozhovoru pro Parlamentní listy Džamila Stehlíková obsáhle popsala, jak moc Miloši Zemanovi nemůže přijít na jméno. Svůj výčet završila slovy: „Vždyť Zeman říkal, že z toho (17. 11.) děláme mýtus, a zpochybnil i úlohu mas, která chodila v revolučních letech na demonstrace, což opravdu dělat nemůže! Je důležité, že lid dal vědět, že jeho rétoriku již neakceptuje, a proto mu vystavil červenou kartu, aby se vzpamatoval. Ovšem to Zeman nedělá a pokračuje vesele dál. Rozkolísat takto identitu společnosti, která někam směřuje, která má nějaké cíle a historii a hrdost, tak to je hloupé. Ty jeho opilosti a výroky nám dokonce dělají podobnou ‚reklamu‘ jako kdysi Boris Jelcin Rusku.“

Již v roce 2014 tedy Stehlíková hovořila o údajné Zemanově „opilosti“. Proti tomu ovšem hovoří zpráva tehdejšího šéfa konzilia lékařů prezidenta republiky Martina Holcáta, jenž na otázku Lidových novin zareagoval: „Lidovky.cz: Pan prezident má povoleno denně vypít kolem dvou deci vína nebo tří deci vinného střiku či malé pivo. Dodržuje to? Ano. Na tom jsme se dohodli a myslím si, že to dodržuje. Je možné, že někdy dojde k nějakému výkyvu, třeba že si nedá nic, nebo se napije trochu více.“

Nemusíme být myslitelé, abychom si spočítali, že pokud by Miloš Zeman byl notorickým alkoholikem již v roce 2014, dnes by tu patrně několik let patrně nebyl – nebo by byl vskutku „dementním“, jak lživě prohlašuje paní Stehlíková.

Jenže jeho myšlenkové pochody jsou stále – zcela objektivně – na míle daleko před mnoha jinými politiky, o paní Stehlíkové ani nemluvě. Možná právě proto tu je snaha ze strany politiků „demobloku“ (kromě paní Stehlíkové lze jmenovat senátory Pavla Fischera či Miloše Vystrčila) líčit prezidenta Zemana před veřejností jako neschopného vykonávat svůj úřad. Což je ale v příkrém rozporu s realitou.

Paní Stehlíkové ale ani v minulosti nečinilo potíže si realitu poněkud přibarvit – a pravou barvu přiznat až tehdy, když nebylo zbytí: „V neděli 29. června jsem se mylně vyjádřila pro TV Nova na otázku, zdali vláda projednávala materiál o cestě premiéra na ukončení fotbalového mistrovství do Rakouska: ‚Nebylo to předmětem jednání ani na vládě. Takže já o tom nic nevím.‘ Toto mé sdělení se nezakládá na pravdě a uvádím jej proto na pravou míru,“ uvedla v písemném prohlášení Stehlíková.“

Počátkem října se paní Stehlíková těšila na Zemanův konec: „Za pár dnů Parlament aktivuje čl. 66 a odvolá prezidenta bez ohledu na to, kdy proběhne vytažení ze zásuvky.“

Tato věta by ji jako psychiatričku měla totálně diskvalifikovat, a to ze dvou důvodů: 1. Jednak z hlediska veřejného šíření nenávisti vůči hlavě státu a podněcování k jeho svržení. 2. Pro naprosto mylnou diagnózu, kdy podle jejích slov člověk těsně před smrtí se náhle probere k životu a spočte to všem, kdo se radovali nad jeho hrobem předčasně.

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 6% Nezbaví 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9777 lidí

Miloš Zeman se zotavuje – a stačil již promluvit k občanům této země. Ti tak zjistili, že se žádné jeho „vypínání ze zásuvky“ nekoná – a že by spíše měli vypnout paní Stehlíkovou. Aby nedošlo k mylným interpretacím, myslím tím jednoduchý proces vypnutí přenosu s ní či přepnutí na jiný program.

Místo toho, aby se Stehlíková za své krajně neodborné, neprofesionální a povážlivě nenávistné jednání omluvila, zaplétá se do svých nesmyslných konstrukcí:

„Poslechla jsem si projev prezidenta Zemana třikrát, absence kritičnosti k závislosti na alkoholu je pro tuto nemoc běžná, ale popírání veškerých chorob mimo nechutenství plus sliby jmenovat vládu v Lánech jsou už za hranou normality a splňují kritéria velikášského bludu.“

Tady si okamžitě vybavím citát z J. Haška o dobrém vojákovi Švejkovi: „Níže podepsaní lékaři bazírují na vrozeném kreténismu Josefa Švejka vyjadřujícího se slovy: Ať žije císař František Josef I., kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako notorického blba.“ Parafráze na dnešní dobu by zněla: „Níže podepsaná Džamila Stehlíková bazíruje na aktivaci článku 66 ke zbavení úřadu prezidenta republiky vyjadřujícího se slovy: ‚Vládu Petra Fialy jmenuji v Lánech,“ kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil duševní stav vyšetřovaného jako zcela dementního.“

Fotogalerie: - Manipulace s hlasy?

Za totální ztrátu soudnosti bych označil následující komentář paní Stehlíkové: „Byla to imitace novinářské práce na objednávku ke zpochybnění závěrů konzilia, rozhovor objednala hradní kancelář, důsledně to nacvičila, nahrávalo se to po kouskách a následoval velmi obratný střih.“

Po tomto vystoupení doporučuji odbornou pomoc právě paní Stehlíkové. Žije totiž evidentně ve svém vlastním světě, který s tím reálným ale nemá společného vůbec nic.

Objevily se hlasy, že Stehlíková by měla být coby lékařka popotahována, protože v posledních týdnech vypouštěla o Zemanovi informace, podle kterých je jeho stav v zásadě nad hrobem. Přitom ho nevyšetřovala. Jak si vysvětlujete takové jednání, když i lídr ODS Fiala po videokonferenci potvrdil, že „starý Zeman“ je zpět?

Proto jsem se předchozí otázce věnoval obsáhleji, abych ukázal angažování paní Stehlíkové v širším kontextu.

Z toho, co jsem uvedl, myslím, jednoznačně vyplývá, že takovéto chování pokládám za silně neprofesionální. A ano, měla by se z něho zpovídat.

Ale není zdaleka sama.

Tomáš Halík se pobouřeně a dotčeně ohrazuje, že údajně M. Zemanovi smrt nepřál – a ten si vše vymyslil.

Anketa Volili byste na Hrad Tomáše Halíka? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 15661 lidí

Mohl by mi tento kněz vysvětlit, jak myslel větu: „Mám pocit, že Zeman už zesnul, ale jeho okolí mu to ještě neřeklo“? To se snad modlil za jeho zdraví?

Platí tu to samé co pro paní Stehlíkovou. Kněz, který veřejně šíří nenávist, není kněz hodný následování.

Navíc připomenu Halíkův výrok před druhou prezidentskou volbou v roce 2017: „Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky.“

Toto pokládám za něco naprosto odporného až zrůdného. Jde o snahu zastrašit a vydírat voliče, že když budou volit svobodně, ale jinak, než chce pan Halík, propadnou peklu. V tom případě panu Halíkovi vzkazuji, že raději budu v „pekle“ než ve státě, kde by byl prezidentem Tomáš Halík – a kde o zdravotní způsobilosti občanů rozhoduje paní Stehlíková a její „křišťálová koule“.

Fotogalerie: - Protesty proti G20 v Římě

Hovoří se o zlu „dezinformací“. Lze říci, že paní Stehlíková se dopustila dezinformace? Nebylo by překvapivé, že „dezinformoval“ přesně ten tábor, který z dezinformací obviňuje ostatní?

O paní Stehlíkové jsem již napsal až moc. Pokusím se na vaši otázku odpovědět obecněji:

„Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává Mr. Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti, a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout Žid. A plynová komora je teprve dovršením, nikoliv začátkem tohoto holokaustu. A my se musíme ptát, zda je možná dokonce ještě ve větších rozměrech recidiva, která tentokrát nezahrne šest milionů Židů, ale zahrne příslušníky celé řady vyznání, ateisty, a dokonce i muslimy.“

Máte pocit, že si tato slova nevybavujete? Není se, co divit. Mediálně byla nahrazena zkratkou „Hitler je gentleman“. Na M. Zemana se snesla silná mediální kritika, že ocitoval nesprávný článek – ale málokdo se již zabýval obsahem Peroutkových statí z konce třicátých let dvacátého století.

F. Peroutka v Přítomnosti z 9. 11. 1938 v článku Úvaha o stranách doslova píše: „Naše dosavadní demokracie byla systémem pro doby klidu a blahobytu, kdy se bralo z plného a kdy chyby nebo otálení neměly osudných následků. Tato šťastná situace minula, a ať se nám to líbí nebo nelíbí, jsme nuceni zavést systém tužší.“ Zmíněný citát by šel parafrázovat pomocí metafor, že když už nejde zpívat s anděly, jsme nuceni výt s vlky.

Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 66% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 20742 lidí

V jiném svém článku v Přítomnosti, v Dynamickém životě z 26. 4. 1939, na počest Hitlerových narozenin Peroutka píše: „Adolf Hitler mluví jako Němec, myslí jako Němec a jedná jako Němec. Nebylo by většího, a pro toho, kdo se mu oddá, osudnějšího omylu než domnívat se, že se pohybuje jedinec tam, kde ve skutečnosti se pohybuje vůle celého národa…“ Jistě, doba byla vypjatá – ale také mnozí spisovatelé již do novin nepsali – a celá řada jich žila v nucené emigraci. Mnoho lidí, zvláště z řad německých komunistů a sociálních demokratů, poznávalo, co jsou to tábory na smrt. Nebylo by od věci znát například názor L. Feuchtwangera na výše citované řádky. Nebo dokonce na řádky z dalšího Peroutkova článku, tentokrát datovaného k 22. 2. 1939 (Židé, Češi a Němci): „Musím učinit jedno přiznání: nemám žádného talentu k antisemitismu, ale při pohledu na bývalou německou literaturu několikrát jsem si pomyslil, že by ve mně mohlo vzniknout pokušení kulturního antisemitismu, kdyby, podobně jako tam, málo asimilovaní židé se zmocnili ducha naší literatury a našich novin a kdyby svými způsoby a svým myšlením zastírali naše způsoby vlastní a přehlušovali ráz myšlení našeho.“



Pokud někdo namítá, že není možné šťourat se ve článku, který přispěl k Peroutkově zatčení, znemožňuje oprávněnou debatu. Řekněme si zde jedno. Je zcela irelevantní, jaké měl kdo rodiče, jakého si vzal partnera či do jaké rodiny se provdaly či přiženily jeho děti. Někdo může mít židovského dědečka, a sám může být antisemitou, a naopak. Za každého z nás mluví především naše činy.

Na jakoukoli dobu bychom se měli dívat zejména v souvislostech. Měli bychom být schopni určit, čím byl kdo ovlivněn, o co usiloval, jaké cesty k prosazení svých idejí hledal. Jakmile si vytvoříme tabu, že ten byl „bílý“, zatímco tamten „černý“, uvězníme se v dogmatech, která nám škodí. Proto svého času Masaryk vystoupil s tím, že rukopisy Královédvorský a Zelenohorský nejsou pravé.

Zeman pak byl řadou lidí označen za „soudem uznaného lháře“, což ovšem není pravda. Soud konstatoval, že F. Peroutka skutečně selhal – jen se holt nepodařilo nalézt článek s titulem Hitler je gentleman. To je ale vzhledem k meritu věci okrajová záležitost.

Fotogalerie: - Klausův projev v Míčovně

M. Zeman varoval před genocidou a před selháním tzv. elit. Místo tohoto poselství se však média většinou zaměřila na jeho dehonestaci.

Když nyní Tomáš Halík tvrdí, že k němu Miloš Zeman přistupoval jako k Peroutkovi, má pravdu: v obou případech totiž obsah Zemanových slov sedí. Peroutka skutečně na konci třicátých let dvacátého století prokazatelně selhal – a Tomáš Halík se k prezidentovi republiky zachoval způsobem, který by měl být s postoji katolické církve neslučitelný.

Za nepřijatelné a proti všem etickým kodexům považuji zveřejňování fakty nepodložených mýtů, které vznikají toliko na základě chorého fanatismu. Jako příklad zde uvedu článek Štěpána Maláta pro Forum24 z 12. června 2020: „Z tragické smrti Jaroslava Kubery by si měl Miloš Vystrčil vzít několik ponaučení. Například nepovídat si mezi čtyřma očima s čínským velvyslancem a nechodit na oběd k prezidentu Zemanovi.“ Toto by podle mě mělo být na žalobu, neboť autor tohoto paskvilu bez důkazů viní hlavu státu z travičství.

Jistá Veronika Kučíková v témže Foru24 zcela vážně 25. 10. publikovala stať, v níž bez uzardění píše: „Vidím pavouky, jak lezou po stěně a jak jim padají nohy. Vidíte to taky?“ řekl v jednu chvíli prezident Miloš Zeman, když byl právě v alkoholovém deliriu.“

Potřebujete názornější důkaz šíření hoaxů?

A to si vezměte, že Forum24 je hlavním médiem, které tlačilo koalici SPOLU k vítězství v parlamentních volbách.

Předseda Senátu Vystrčil brzdí také. Prý nyní pro odebrání pravomocí prezidentovi není důvod. I když uvidíme. Jak nyní Vystrčil či senátor Fischer vypadají? A co česká média, která se už těšila na eliminaci Zemana?

Výše jmenovaní senátoři se podle mého znemožnili jako paní Stehlíková. Pro ty dva by to mělo znamenat jediné: konec nadějí na Hrad.

A nyní k médiím:

Na první pohled by se mohlo zdát, že Zemana bude od Masaryka silně odlišovat jeho postoj k obci novinářské. Masaryk přece doslova píše:

„Mně byl odjakživa blízký literární orgán politiky: noviny. I dnes bych byl asi novinářem, kdybych neměl jiné řemeslo… Co bych vám říkal o novinách! Denně se na ně zlobím; z toho sám vidím, jak je mám rád. Měli jsme dva velké novináře: Havlíčka a Nerudu; Neruda byl ovšem novinářem spíš nepřímo, fejetonistou a kulturním kronikářem. Z nich si můžete odvodit všechno, jak má dobrý novinář vypadat. Má být vzdělaný a dovedný; má umět pozorovat a hodnotit; nemá být k ničemu lhostejný, celý svět, celá přítomnost je jeho látkou. Být žurnalistou, to znamená pozorovat a poznávat současnost. Říkám pozorovat a poznávat: novinář, který všechno přeměřuje a stříhá podle lokte své politické partaje, jen káže nebo se hádá. To už lokálkář, který přesně popíše, co se stalo, dělá práci větší a poctivější. Ovšem že novinář dobrý musí mít charakter, musí si vydobýt svobody slova-svoboda, svoboda!...“ (Hovory s T. G. M., Karel Čapek, Československý spisovatel, 1990, s. 114–115).

Právě ale na obsah těchto Masarykových slov Miloš Zeman svou kritikou mnoha novinářů navazuje. Nikdy netvrdil, že neuznává novináře – jen silně pohrdá těmi současnými českými. A také udává konkrétní argumenty, proč tak činí: „Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mně připomínají Čapkovu definici literárního kritika. Jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl.“

Jak Masaryk, tak Zeman zdůrazňují potřebu znalostí – a vymezují se vůči žurnalistice, která je založena na závislosti na nějaké z politických stran. Nutno podotknout, že za Masaryka se československá novinařina teprve vyvíjela – a rozhodně nebyla závislá na nějakých miliardářích, či dokonce zahraniční velmoci, která by měla v zemi celou řadu takzvaných think-tanků.

Již Masaryk upozorňoval, že existuje kritika a „kritika“: „Nemluvím proti kritice, naopak přeju si kritiky všech vad a omylů; jenomže ta kritika nemá být k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých, kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž; pravá kritika není negace ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluodpovědnost.“ (Hovory s T. G. M., Karel Čapek, Československý spisovatel, 1990, s. 273–4).

V tomto duchu se vyjadřuje i Miloš Zeman. Neodmítá kritiku, má-li oponent argumenty, ale brojí proti kritice bez argumentů, proti bohapustému nálepkování, jemuž se právě faktickými argumenty není možné bránit.

Kolik tu podle vás máme „Havlíčků“? Podle mě žádného. „Lokálkářů“ v Masarykově podání je jak šafránu – a ti ostatní stříhají oním dvojím politickým metrem, navíc jsou často placeni českými oligarchy či přímo ze zahraničí.

Jako odstrašující případ zmíním Forum24. Již jsem o něm hovořil dříve.

Ale taková Česká televize na tom není lépe. Lucie Groene Odkolek na svém facebooku oznámila, že podala stížnost Radě ČT na redaktora pořadu Reportéři ČT Marka Wollnera, a to za publikování lživých nepodložených výroků o její osobě.

„Lidickou ženu nelze kategoricky vinit z udání židovské podnájemnice Štěpánky Mikešové, kterou následně v roce 1942 zavraždili nacisti v Osvětimi.“ Vyplývá to z posudků historiků pro Památník Lidice. Historik Vojtěch Kyncl však předloni v reportáži České televize mluvil o její vině – a veřejně tak odstartoval její zneuctění.

Novinář Janek Kroupa vytvořil reportáž, v níž dal slovo podvodníkovi M. Řičářovi, a očernil pana Péťu, kterého mediální hony doslova uštvaly k smrti. A ještě za to obdržel cenu – Novinářskou křepelku (2007).

Tisková zpráva ČSSD z 20. 10. 2006 mj. říká: „V reportáži Hráči, kterou vysílala TV Nova ve středu 18. října, prohlásil redaktor Janek Kroupa: ‚V momentě, kdy Péťa ovládl účetnictví, (ne)stálo podvodu a úplatkům už nic v cestě. Policie nemohla čekat, až přijdou peníze na Péťovy účty, ze kterých by se bleskově, ale hlavně nenávratně začaly ztrácet. Desátého října přibližně v půl šesté večer policie zatkla současně starostu Péťu doma v Budišově...

Podvodné vysvětlení načasování celého případu do předvolebního období dokazuje, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu působí jako politická policie proti České straně sociálně demokratické a na podporu zájmů Občanské demokratické strany.

Musíme se ptát, zda celý tento případ není zneužíváním policie proti politickým konkurentům a k účelové politické manipulaci a osobní diskreditaci.“

Ostatně co nového víme o kauze „Pandora Papers“ spuštěné krátce před zatím posledními parlamentními volbami?

Prezident má podle tvrzení některých médií mít problém s nominantem Pirátů na ministra zahraničí Janem Lipavským. Toho vy jistě sledujete. Blokoval byste jeho jméno na Zemanově místě?

Já osobně bych s J. Lipavským na postu zahraničí měl veliký problém. Kromě fanatického vymezování se vůči Rusku a Číně nemá žádnou kvalifikaci, která by ho pro tento resort opravňovala. Rozhodně by jí neměla být práce pro americkou konzultační firmu McKinsey & Company.

Navíc Piráti ve volbách zcela propadli – a takto důležitý resort by dostat neměli. Jenže P. Fiala by byl schopen nominovat na tento post další „odborníky“, jako O. Koláře (TOP 09), který svedl „hrdinný boj“ se sochou maršála Koněva, či P. Novotného (ODS), který by oběsil ruského ministra zahraničí Ruska S. Lavrova.

To nemáme široko daleko skutečného diplomata?

Mimochodem, Pekarová Adamová uvedla, že nová vláda chce brát vážně hrozbu „hybridní války“, zejména s Ruskem. Cítíte se ohrožen „hybridní válkou“?

Já se dlouhodobě cítím být ohrožen válkou. Bombardování Bělehradu, zničení Iráku, Libye či pokus o zničení Sýrie – to vše pokládám za zrůdné a děsivé. K tomu připočtěme mnoho civilních obětí v Afghánistánu a podíl na krvavé válce v Ukrajině.

Řekněme už těmto útočným válkám dost. Pro mě osobně je hlavní hodnotou mír. A i z toho důvodu nechci v čele resortu zahraničí nikoho, kdo bude propagovat válku.

Paní Pekarové Adamové doporučím, aby se věnovala studiu českých dějin – aby se opět neblýskla „perlou“ typu, že Protektorát Böhmen und Mähren byl „autonomní“.

V posledním rozhovoru jste vyjádřil obavu, že lidem bude v příštích letech hůře: kvůli nové vládě i evropskému Green Dealu. Změnilo se na tomto postoji něco?

Především jsem zmínil celkový systémový kolaps: sociální a ekonomický rozvrat Spojených států amerických i Evropské unie.

V rámci příštího šestiletého víceletého finančního rámce EU, který začal s rokem 2021, si na finančních trzích Unie společně půjčila částku 750 miliard eur.

Myslíte si snad, že ty finanční trhy nejsou spojené s Čínou? O dluzích USA raději ani nemluvím. A do toho tu nějaký Fiala bude mluvit o zcela zanedbatelných dluzích na české domácí scéně? Patříme-li – slovy P. Fialy – na Západ, potom bychom naopak měli dlužit víc a víc.

Na tom, že se domnívám, že budeme čelit vážné krizi ekonomické, sociální, politické a energetické, které bude doprovázet krize rodiny, nemám, co bych měnil. Tím spíše, že důsledky těchto krizí již můžeme vnímat na vlastní kůži – doslova v přímém přenosu.

Psali jsme: Nic nevymyslíte! Babiš vyprášil Fialu. Našel zákeřnost Alena Vitásková: Nejedná se o revoltu, ale o ochranu lidských práv a svobod Cheb: Další Meganápad je hotový – Hřiště pro Zlatou louku HZS ČR: Generální ředitel předal nejvyšší ocenění

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.