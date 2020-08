Co slíbili Babišovi, že zadlužil každého obyvatele republiky o dalších 40.000? Podnikatel a senátní kandidát SPD Křenek varuje

ROZHOVOR „Pokud se podíváme do historie, soběstačnost v potravinách byla ve světě samozřejmostí. Právě různá omezení a dotace pokřivily celou Evropu. Vy můžete pěstovat jablka, vy zase hroznové víno a vy jenom brambory… To jsou důsledky snažení o co nejsvázanější EU,“ všímá si podnikatel Libor Křenek, který za hnutí SPD kandiduje na senátora na Českolipsku. „Velká tragédie, ekonomicky zdevastované země – Itálie i Španělsko – jsou ochotny ratifikovat cokoliv, jen ať EU aplikuje svoje (nemá žádné svoje, ale naše) finanční infuze,“ hodnotí nedávný summit evropských lídrů, a ptá se: „Co asi museli slíbit Andreji Babišovi za to, že zadlužil každého obyvatele naší republiky o dalších 40.000 na hlavu?“

„Dnes se moc neusmívám. Pokaždé, když míjím tuto fotovoltaickou zrůdnost postavenou na jednom z nejúrodnějších míst, mám hrozný pocit z ubližování našemu zemědělství,“ píšete na svém facebooku. Je našemu zemědělství ubližováno? Jak?

Pocházím z Valašska, které nikdy neoplývalo úrodnou zemí. Jíl, kamení a valašské kotáry. Vždy, když jsem vozil svoji maminku kolem Mělníka, rozplývala se nad tou černozemí. Proto si pokaždé kladu otázku PROČ? Proč právě na takovémto místě musela vzniknout tato fotovoltaická zrůdnost.

Je potřeba, aby byla naše země více soběstačná, například co se týče potravin? A jak toho docílit?

Nejen potřeba, ale nutnost. Pokud se podíváme do historie, soběstačnost v potravinách byla ve světě samozřejmostí. Právě různá omezení a dotace pokřivily celou Evropu. Vy můžete pěstovat jablka, vy zase hroznové víno a vy jenom brambory… To jsou důsledky snažení o co nejsvázanější EU.

Jak toho docílit?

Zrušit dotace, a tím narovnat trh.

Kandidujete do Senátu za hnutí SPD v senátním obvodu Česká Lípa. Jako první bod programu máte „Bezpečný kraj“. Má Česká republika, Liberecký kraj, respektive Českolipsko problémy s bezpečností?

Ano, každý kraj, ale i okres jsou v oblasti kriminality něčím specifické. Tak jako jsou spojovány v letních měsících drogy s Máchovým jezerem. Opakované smrtelné úrazy na frekventované křižovatce v Jestřebí. Liberecký kraj je rovněž hlavní tepnou pašovaných kradených aut z Rakouska a Německa do Polska a dále na Ukrajinu.

V neposlední řadě jsme měli možnost zaznamenat opakované problémy v detenčním zařízení v Bělé pod Bezdězem, kde se žadatelé o azyl vyzbrojovali po domácku vyrobenými sečnými zbraněmi. Není toho málo, co je třeba v oblasti bezpečnosti řešit.

Dále chcete zrušit televizní poplatky. Můžete vysvětlit, proč?

Naprosto neprůhledné hospodaření s financemi a nevyvážené podávaní informací je právě ten důvod, proč jsou televizní poplatky a jejich výběr nepřijatelné. ČOI dostává dnes a denně podněty na podvodné prodejce. Jak se ale chová samotná ČT? Bez objednávky rozesílá výzvy k uhrazení poplatku, a to bez ověření, zda je technicky možné televizní signál vůbec v daném místě a čase přijímat.

Probíhají diskuse o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jak se na ni díváte vy?

Velmi skepticky. Vychovávali mě tatínek a maminka. Proč to někdo chce změnit na „rodič jedna“ a „rodič dva“? Česká republika zůstává vedle Maďarska, Slovenska nebo Moldavska jedním z posledních členů Rady Evropy, kteří Istanbulskou úmluvu neratifikovali. Ačkoliv profesorka Helena Válková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, její ratifikaci prosazuje, je podle ní důležité věnovat dostatečný čas a pozornost veřejné debatě. A to tak dlouho, jak to bude společnost potřebovat. K tomu má přispět právě série odborných besed pořádaných po České republice ve spolupráci s místními neziskovými či akademickými organizacemi. (Mezi řádky – masáží těch nechápajících budou pověřeny a zaplaceny neziskovky, které nám konečně otevřou oči?)

Slováci a Maďaři Istanbulskou úmluvu odmítli, Poláci zahájili formální proces její výpovědi. V čem je střední Evropa jiná než západní státy, které – s výjimkou Velké Británie – smlouvu ratifikovaly? Máme lepší instinkt, nebo jsme zpátečníci?

Lepší instinkt a opatrnost ke všemu, co nám podsouvá EU. Například – nelze ze země vypovědět osobu, která požádala o azyl z důvodů, které jsou uvedeny. Tedy i tehdy, uvedla-li dotyčná jako důvod k migraci násilí prováděné na ženách, případně s genderových příčin (například kvůli pronásledování homosexuálů v muslimských zemích). Nemožnost vrácení platí i poté, kdy například zanikne manželství uzavřené v zemi, kam dotyčná dorazí. Zde se otvírají dveře mnoha možnostem, jak se legálně dostat do států, které Istanbulskou úmluvu ratifikují.

Z mužů udělali všeobecně násilníky a predátory, z žen poškozené. V evropské kultuře se muž k ženě chová s láskou a pozorností, přičemž rovnoprávnost je zakotvena v Ústavě či v dalších zákonech. Chová-li se muž agresivně, čehož se může dopustit i žena, je to samozřejmě trestný čin spojený s následným trestem.

Neúctou k ženám se však prezentují především muslimové, neboť v jejich náboženství je žena považována za podřadné stvoření neschopné vychovávat děti a samostatně uvažovat. Za obtěžování je považováno vše, tedy i dosud běžné koketování a třeba první oslovení. To se týká všech mužů, ukončuje to tak možnost se normálně seznámit, aniž by muž riskoval trestní oznámení. Též s povinným souhlasem se sexuálním stykem je to složité, v podstatě by muž měl mít cosi jako platnou a dopředu signovanou smlouvu. To aby předešel možnému označení za násilníka.

Koncem července proběhl summit evropských lídrů, který se po pěti dnech dohodl na fondu obnovy ekonomiky a na budoucím evropském rozpočtu. Někdo si dohodu pochvaluje, jiní mluví o přílišném zadlužování. Co si myslíte vy?

Velká tragédie, ekonomicky zdevastované země – Itálie i Španělsko – jsou ochotny ratifikovat cokoliv, jen ať EU aplikuje svoje (nemá žádné svoje, ale naše) finanční infuze. Severské státy a Německo jsou opatrnější a dávají přednost půjčkám, nikoliv nevratným. Francie v čele s Macronem má jedinou starost – co EU? Přežije to? Dozvídáme se jenom střípky z tohoto summitu, ale i to bohatě stačí. Na závěr ale jedno zamyšlení – co asi museli slíbit AB za to, že zadlužil každého obyvatele naší republiky o dalších 40.000 na hlavu?

Velký příliv migrantů z Afriky postihl italský ostrůvek Lampedusa. Za posledních pár dní tam podle agentury APA doplulo kolem tisícovky běženců, většinou Tunisanů. Kapacita tamního zařízení pro uprchlíky je jen pro 95 lidí. Co k tomu říci? Italský opozičník a bývalý ministr vnitra Matteo Salvini kvůli migraci nazval vládu komplicem kriminálníků...

Jsou to silná, ale pravdivá slova. Matteo Salvini se stal nepohodlným EU za svoje kroky směřující k regulaci přílivu imigrantů do Itálie. Co následovalo? Tento výjimečný politik byl odstaven mimo funkci ministra vnitra.

Italský Senát na začátku srpna letošního roku otevřel cestu k soudu s někdejším ministrem vnitra Matteem Salvinim. Bude čelit obvinění z únosu lodi neziskové organizace Open Arms, kterou jako ministr vnitra v srpnu 2019 odmítl vpustit do italských přístavů. Salvini dal jasně najevo, že i navzdory blížícímu se soudnímu procesu by dnes nejednal jinak.

Spojenými státy americkými otřásají protesty. Co podle vás (nejen) v Americe sledujeme?

Amerika, která pro nás v minulosti znamenala synonymum pro svobodu, je zahnána do kouta.

Můžeme sledovat, jak ve vlnách přicházejí různé sebemrskačské kampaně jako MeeToo, Black Lives Matter nebo aktivity tzv. „gay-friendly“. Důsledky těchto kampaní bohužel odnáší celý svět. V přímém přenosu jsme viděli dehonestaci jednoho z nejlepších herců dnešní doby pana Kevina Spaceyho a nahrazení v seriálu Dům z karet.

Čeho se ještě dočkáme? Už jenom označení jednoho z nejlepších filmů všech dob Forrest Gump jako problematického se zdá být směšné ale... No, jsem rád, že nejen film, ale i fantastické hudební dvojalbum mám dobře schované.

Na závěr ještě zmínka o Fridays for Future. Nechození v pátek do školy a protestování a la Greta za čistší ovzduší je sice směšné, ale i tak probíhá. No, a copak asi dělají tito aktivisti v sobotu? Ještě jsem neviděl náznak nebo info, že by třeba v sobotu sázeli stromky nebo něco podobného.

Proč? Je přece pohodlnější nechodit do školy a manifestovat, než něco smysluplného a manuálně náročnějšího uskutečnit. V loňském roce jsme u nás na Chlumu dobrovolně sázeli stromky a rozšiřovali les – v sobotu dopoledne.

