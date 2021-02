Covidem upozaděné téma. Migranti! Ivan David prozradil, co se hlasuje v Bruselu při každém zasedání. A vakcíny? Temné podezření eurokomise

ROZHOVOR „Evropská unie bojuje o svoji věrohodnost a uznání důležitosti. Tak se rozhodli „zajistit vakcíny pro všechny“. Poslanci Polčák, Zdechovský, Charanzová, Pospíšil a další sice tvrdí, že bez Evropské unie bychom vakcíny neměli, ale dnes každý ví, že Spojené království Velká Británie a Severní Irsko je bez Evropské unie, a v očkování je několikanásobně úspěšnější,“ konstatuje europoslanec Ivan David (SPD) s tím, že je za tím neschopnost reálného odhadu vedení EK. I co se týče úspěchu ruské vakcíny Sputnik, se kterým se na Západě nepočítalo. „Tak to dopadá, když někdo podlehne vlastní propagandě, a Rusy si představuje jako negramotné stále opilé mužiky,“ dodává.

Nejdříve se zeptám na nejzásadnější věc, která trápí celou Evropu, ale nás ještě o něco více, protože se na nás valí britská infekčnější vlna koronaviru. Je málo vakcín. Takže se nemůže očkovat tolik lidí, kolik bychom potřebovali, a někteří bohužel kvůli tomu zemřou. Jak píšete na sociální síti: „Činitelé Evropské komise v čele s von der Leyenovou nemohou najít žádnou pro veřejnost přijatelnou ‚objektivní příčinu‘ svého selhání. O kvalitě vedení a řízení svědčí už samotná neschopnost realisticky odhadnout možnosti. Uzavřeli smlouvu, podle níž platí cizími penězi – penězi poplatníků – a utajují obsah smlouvy. To není drobné darebáctví městského zastupitelstva, které má naději, že unikne pozornosti. To je zločin, za který v méně „demokratických“ zemích hrozí poprava. V EU nic. To je příliš málo. Jde o desítky miliard a desetitisíce mrtvých.“ Měla by kvůli tomuto velkému selhání s hrozivými následky předsedkyně Evropské komise rezignovat či být odvolána?

Vloni na jaře jsem se vyjádřil, že tato pandemie sama nezmizí, koronaviry snadno mutují, onemocnění probíhá dost často bez příznaků a smrtnost je taková, že mnoho lidí klidně podstupuje rizika. Je prakticky nemožné pandemii zadržet, dokud nebude proočkována velká většina populace. V „rozvojových“ zemích, kde není šance na plošnou vakcinaci, bude infekce kolovat stále a periodicky přicházet v menších epidemiích do Evropy.

Evropská komise je vysoce korupční prostředí, jestli nestačí jako důkaz způsob „zajišťování“ vakcín, tak podezřelých jednání je mnoho, a nelze je připisovat čiré blbosti, většinou jde zřejmě o úmysl. Uzavřít bez korektního výběrového jednání smlouvu s neprůhledně vybranými firmami a s utajenou smlouvou…? Evropská unie bojuje o svoji věrohodnost a uznání důležitosti. Tak se rozhodla „zajistit vakcíny pro všechny“. Poslanci Polčák, Zdechovský, Charanzová, Pospíšil a další sice tvrdí, že bez Evropské unie bychom vakcíny neměli, ale dnes každý ví, že Spojené království Velká Británie a Severní Irsko je nezapomenutelně bez Evropské unie, a v očkování je několikanásobně úspěšnější.

Pokud jde o paní von der Leyenovou, byla zvolena v sedmisetčlenném tělese Evropského parlamentu většinou sedmi hlasů. Na rozdíl od Josepa Borrella, kterému dětinsky vyčítají malou tvrdost v jednání s Ruskem a mnozí tlačí na jeho odvolání v naději, že větší tvrdostí slov zatlačí někdo jiný Rusko do defenzivy, tak von der Leyenovou si těžko někdo dovolí odvolávat. To se musí víc snažit, asi jako doma ve funkci ministryně obrany. Z hlediska strategického je pro euroskeptiky paní předsedkyně požehnáním.

Jaké bylo výběrové řízení při výběru dodavatelů vakcín? Jaká jsou ujednání o cenách a termínech dodávky? Jak je toto ujednání plněno? ptáte se. A asi nejdůležitější otázka – Jaké budou sankce při neplnění domluvených dodávek? Známe na tyto otázky odpovědi?

Odpověď neznám, ale tuším. Média dostanou pokyn, aby to nerozmazávala. Přístup extrapunitivní, tedy přičítání viny někomu jinému, nepřichází v úvahu. Že za to může Putin nebo Čína, tomu snad neuvěří ani nejnáruživější eurohujeři. Intrapunitivní přístup – že by vzali vinu na sebe, to také nelze očekávat. Zbývá přístup impunitivní „ono se to stalo“. To se projevuje v roztomilých formulacích jako „vakcíny se zpozdily“, ony vakcíny jsou nějak líné, někde se poflakují. Vyrobit stamiliony dávek není legrace, ale proč to slibovali, když to nejsou schopni garantovat? To je neschopnost reálného odhadu. To je to hlavní, co politiky diskvalifikuje, pokud jim někdo k diskvalifikaci nepomůže.

Ruskou vakcínou Sputnik se očkuje značná část světa, nikoliv však západního. A obávám se, že na vyjednání této vakcíny už je pozdě, tolik ji zase nemají. Neprojevila se v tomto arogance a zpupnost Západu, že si nepřipustil, že Rusové mohou vyrobit kvalitní vakcínu a už vůbec je nenapadlo, že v západním světě jí bude nedostatek?

Pochopitelně, že kapacity jsou omezené, ale existuje cesta licencí. Další výhodou pro Rusko je to, že je vnímáno pozitivně všude, kde pomůže. Když někdo rozbíjí a vykrádá cizí země, takového efektu těžko dosáhne. Kdo si může dovolit být neoblíbený? Bilance? Nejméně dvojí pozitivní efekt proti unijnímu gólu do vlastní branky.

Neopakuje se situace z roku 2015, kdy Evropská komise – tehdy v jiném složení – reagovala nedostatečně, pozdě, špatně na krizi migrační? Nyní je tu opět zásadní problém a výsledek?

Jestliže mám vážný důvod se domnívat, že imigrace byla podporována úmyslně, protože i nadále je úporně prosazována, pak to nelze označit jako „teorii spiknutí“, je to praxe spiknutí. Na každém plenárním zasedání je hlasován více než jeden dokument podporující imigraci, například formulací, že „je třeba zajistit pro imigranty bezpečné cesty“, jako že vypálíme rybník převaděčům, budeme si migranty dovážet sami, a to nejen pomocí neziskovek. Nelegální migraci se má zabránit tím, že se legalizuje. Jsou na to vyčleněny značné prostředky a předpokládá se, že tento rozpočet bude muset být posílen.

Pozměňovací návrh z naší frakce, který navrhli němečtí poslanci za AfD, že má být podporována porodnost – rozumějme – již usedlého a nárokům stávající společnosti přizpůsobeného obyvatelstva – byl zamítnut. Proti tomuto návrhu hlasovali všichni poslanci zvolení do Evropského parlamentu za TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráty a ANO. Co si pak můžete myslet jiného, než že trvá snaha vyměnit evropské obyvatelstvo za importované osoby. Jak je vidět, dosavadní zkušenosti s migranty nejsou pro odhodlané politiky dostatečnou brzdou. Do kdy? Nebude už dlouho po dvanácté?

Tím se dostáváme k tématu migrace, které je nyní koronavirovou pandemií upozaděno. Nicméně jak píšete ve svém textu, v tomto týdnu vnikly průzkumné lodi tureckého vojenského námořnictva do řeckých výsostných vod v Egejském moři a zkoumaly, kde má hlídkový systém řecké pobřežní stráže trhliny, kudy by turecká armáda mohla poslat do EU další migranty jako v předchozích letech. Hlídkující řecké stíhačky turecké narušitele zahnaly. Oproti minulosti z před pár let je vidět jiný řecký přístup. Je jiný i na celoevropské úrovni, je schengenská hranice dnes lépe chráněná proti nelegální migraci než v roce 2015?

Jiný přístup se uplatňuje tam, kde vládnoucí politici myslí hlavou a chovají se odpovědně. V řadě zemí se obyvatelstvo po zkušenostech odvrací od „vítání“. Jak je vidět, v ČR Piráti, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a část ANO na vítání trvá. Je v tom kus perverzního úmyslu zahubit Evropu, kus čiré blbosti levičácké ideologie a kus slouhovské oddanosti vládnoucí linii.

Není to tak, že máme imigrační krizi za sebou, máme ji před sebou. To, co jsme viděli dosud, to byla jenom ochutnávka. Bohužel může dojít k vyprovokování války v Evropě. Nejen Německo na podpoře Turecka trvá.

Sledujete i dění v sousedním Rakousku a píšete o tom, kdo se bojí kancléře Kurze. Kdo se ho bojí?

Kurz je konzervativní politik v konzervativním Rakousku značně zatíženém imigrací. Kurz nevítá, a tak je nevítán vítači. Především dává „špatný příklad“ pro země vedené vítači, je příkladem toho, že se lze vzepřít. Podobně nevítaným příkladem jsou Polsko a Maďarsko. A přibudou další. A co čert nechtěl, je Kurz úspěšný i na poli zvládání epidemie covidu.

Kurz je talentovaný politik, to je třeba uznat, aniž by bylo nutné se s ním zcela ztotožňovat. Nebál se konfliktu se Sörösovým Open society Fund a dalších vlivných organizací. Ve většině evropských zemí vládnou sluhové sluhů. Samozřejmě dochází na špinavé cesty pokusů o oslabování Kurzovy vlády. Každý úspěch vlády totiž sjednocuje opozici.

„Zatímco je celá EU pobouřena uvězněním ruského opozičníka Alexeje Navalného za zpronevěru a je to považováno za ryze politický proces, v Turecku je ve vězeních 50 tisíc politických vězňů,“ všímáte si s tím, že Rusko nevede přístupové rozhovory s Evropskou unií. Turecko ano a čerpá z rozpočtu EU 9 miliard ročně a kromě toho má nemálo výhod z celní unie s EU... Co k tomuto dodat?

Turecko je pro Evropu skutečnou hrozbou, a nejen pro Evropu. O naší frakci Identita a demokracie se vyjádřil předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli v tom smyslu, že je bezmála fašistická, a proto nesmí mít žádné zastoupení ve vedení žádného orgánu Evropského parlamentu – a ostatní frakce tuto dohodu výměnou za vedoucí místa – dodržely. A přitom je to jenom naše frakce, která dlouhodobě trvá na účinných sankcích proti fašistickému Turecku plnému nejen radikálních islamistů, migrantů, ale také politických vězňů z řad politiků a novinářů. Ale s tímto Tureckem jsou stále vedeny přístupové rozhovory o přijetí do Evropské unie. To je skutečná tvář „evropských hodnot“.

Nadnárodní korporace totiž v Turecku investovaly a ony řídí nejen západní vlády. V Turecku se režim může dopouštět jakýchkoli zvěrstev a Evropský parlament mimo naši frakci je stále připraven to nevidět. Pod tlakem nepřehlédnutelných událostí přijaly místo sankcí, které navrhovala naše frakce, rezoluci, v níž vyjádřili „značné znepokojení“. Erdogan, jestli mu to řekli, musel dostat záchvat smíchu. Podobné je to s polofašistickou Ukrajinou, s níž jsou vedeny přístupové rozhovory a podmínkou dalších půjček hroutícímu se režimu je privatizace – samozřejmě do rukou nadnárodních korporací. A to všeho, co má na Ukrajině cenu včetně zemědělské půdy a veřejných služeb. Tento postup se líbí poslancům Evropského parlamentu za ODS, ANO, Piráty, TOP 09, KDÚ-ČSL a STAN – podle jejich hlasování.

Covidová situace v Česku je špatná a preference vládních stran logicky padají, i když činnost opozice také vzbuzuje často mírně řečeno rozpaky. Nicméně na podzim se konají sněmovní volby a není vyloučené, že ve vládě se ocitnou některé dnes opoziční strany. Co v takovém případě očekáváte?

Pokud by nastala taková situace, v níž vládu získají vítači, přátelé Turecka, podporovatelé vykrádání Ukrajiny a jejího politického kurzu, nepřátelé samostatnosti evropských států, milí krajané Sudetoněmeckého landsmanšaftu a politici, kteří organizovali vykrádání naší země, pak budou pokračovat ve všech těchto svých oblíbených činnostech. Výsledky není těžké si představit. Moc se mi líbila fotografie na titulní stránce „Revue Forum“, na níž je Petr Fiala, Markéta Pekarová-Adamová a Marian Jurečka s nápisem „Obnovíme spálenou zemi“. Hodlají obnovit stav, kdy naše země jimi byla spálena. To je radostná perspektiva. Není všem dnům konec, volby nebudou zítra.



