Čunek: Neutrální Ukrajina, nárazníkové pásmo. Češi už celou tu hru prokoukli

Co se týká celostátní politiky, na úrovni řešení cen energií kabinet stále selhává. Zatím se zdá, že kroky nevedou např. k zestátnění ČEZ. Váš komentář?

Když jsem nastoupil coby starosta v roce 1998 a krátce na to jsem byl osloven, abych prodal akcie, kdy mělo město největší podíl akcií, v té době to bylo asi 26 procent vodovodů a kanalizací Vsetín, tak jsem je prostě neprodal s odůvodněním, že tato infrastruktura má zůstat v rukou státu. A když jsem to věděl jako začínající štěně, starostenské…

Když jsem to věděl, když jsem teprve kariéru začínal ve funkci, že takové věci se neprodávají, a ukazuje se, jak je to dobře, je divné, že to nevěděli otcové privatizace v Česku, že ČEZ, všechny produktovody a energovody, to znamená všechny dráty elektrické, vodovody, ropovody, plynovody, nic z toho se nemělo prodávat. A výsledek vidíme.

Celou dobu nás vláda přesvědčuje, že zdražená energie je díky Rusku a válce na Ukrajině…

Na konci minulého roku jsme se dozvěděli, že vlastně ČEZ vydělal, má čtyřnásobný zisk 81 mld. To znamená, že se ukázalo, že Rusko má určitě nějaký vliv, ale ČEZ, který by se měl nazývat RES (úsměv) jako ruský energetický podnik, tak tím, že je ovládán velkými skupinami, které podnikají zároveň v energetice, peníze stahuje hlavně on z občanů. Proto jsem přesvědčen, že stát by měl vykonávat svá akcionářská práva, což doposud nedělá dobře.

Stát má 70 procent v ČEZ a měl podle mě udělat to, že měl říci: je 80 mld. zisku, ten se dá celý do rezervního fondu a z tohoto fondu se potom budou budovat jaderné bloky apod. Ne že si vezme peníze vláda, použije to na krytí státního dluhu a jednu čtvrtinu peněz dá soukromníkům. Přičemž samozřejmě se ví a hovoří o tom, že jaderné bloky atd. bude muset investovat stát a provozovat zase bude ČEZ a zase na nás bude vydělávat. Prostě je to úplný nesmysl. Vláda jako akcionář měla říci, že žádné dividendy nebudou. Kdyby akcionáři viděli, že ČEZ se stará, aby obnovil svá zařízení a vystavěl novou energetiku?

Drtivá většina akcionářů chce být v té pozici jen proto, aby měli teď peníze, ne za třicet nebo čtyřicet let. Vláda je v tomto smyslu neschopná, vůbec tyto věci neumí dělat, přičemž jde o normální řízení jak ve společnosti, kterou asi nikdo z vlády neřídil ve svém nevládním životě. Asi to neumí, to je jedna věc. Buď to neumí, nebo vlivy silných hráčů na poli energetiky na ně působí tak, že změny neudělají.

Celorepublikově se mnozí pozastavili nad vaším názorem, že „budeme bojovat do posledního Ukrajince“. Pak vás nařkli z malého nadšení pro boj za Ukrajinu.

Řekl jsem to v Senátu, kdy Senát vytvořil usnesení, které posléze schválil. Usnesení, už nevím přesně, jak zní, ale mohl bych vám ho sehnat. Bylo to usnesení, že chceme, aby Ukrajina byla co nejrychleji v NATO. Při této příležitosti jsem vystoupil a řekl, že pro to nejsem a nikdy nebudu. Za prvé jsem přesvědčen, že Ukrajina má zůstat neutrálním státem, který bude chráněn z obou stran, to znamená Ruskem a z druhé strany Evropskou unií. To je nárazníkové bezpečnostní pásmo mezi Ruskem a NATO, to znamená mezi Ruskem a Evropskou unií. To je první věc.

Že jsem řekl, že budeme bojovat do posledního Ukrajince? My kromě peněz neuděláme vůbec nic. To znamená, že je to absolutně falešné. V den, kdy Senát schválil rezoluci, že chceme, aby byla Ukrajina co nejdříve v NATO, tak kdyby schválilo NATO a přijalo Ukrajinu hned ten samý den nebo druhý, tak třetí bychom museli jít do války. V Senátu už by nikdo nezvedl ruku pro toto usnesení. Tím říkám a řekl jsem to kolegům, že je to naprosto falešné a hra.

Jsem přesvědčen, že v České republice je většina lidí, kteří dobře vědí, jak to je, a tuto hru už dávno prokoukli. Že deklarace stejně nemají žádný smysl a je to jen tak, že si někteří politici myslí, že je v teple svých sedadel schválí, že nikdo nemusí přijmout nějakou oběť, tak je to naprosto falešné. Hlavně mně vadí, a to jsem tam také říkal, že všechny zprávy, které jsou jen trochu pozitivní, Ukrajina přenáší na své obyvatele. Je to na sociálních sítích apod. Lidi v zákopech a rozbombardovaných domech bez elektřiny, vody atd. mohou uvěřit tomu, že se o ně už konečně někdo zajímá a že je zachrání. To není pravda. Žádná země nepřijme do NATO Ukrajinu, dokud konflikt neskončí, protože jinak by musela jít do války. Proto je to falešná naděje ubohým lidem, kteří trpí, což si málokdo uvědomuje. Je to hra na Evropu, jak jsme srdnatí, přitom nás to nic nestojí. V tomto smyslu jsem to řekl a skutečně nadšení, které jakoby vyzařuje od Petra Fialy, myslím tím premiéra, vůbec nesdílím. Myslím si, že je to eurohujerství a hlavně Ukrajincům v tomto smyslu škodí.

Ještě bych se zeptala na situaci v česko-slovenském pohraničí. Sice kabinet začal s namátkovými policejními kontrolami, jenže k řešení se nepropracoval, nebo to vidíte jako důležitý mezník?

Faktem je, že jako starosta okresního města a hlavně senátor, který má obvod s mnoha desítkami kilometrů hranic, jsem kontroly především v létě chtěl a podporoval. Žádal jsem o ně, protože těch migrantů tady běhalo hodně. Ilegálních.

Jistě. Starostové v pohraničí už mají dost komplet veškeré migrace. Jistě se i k vám dostávají informace, jak rozlišují legální a nelegální migraci, uprchlíky z Ukrajiny a z jiných arabských zemí atd. Váš názor?

Samozřejmě že lidé a starostové, kteří trpí náporem, to tak cítí. Pravda je, že ilegální migrace je trestná, a proto je potřeba, aby policie v tomto smyslu zasahovala. Je vidět, že nefunguje dobře obranný nebo spíš ochranný blok na vnější schengenské hranici. Tam by hlavně mělo dojít k posílení, aby byla posílena tato hranice, což jsou hranice na druhé straně Rakouska, Itálie atd. Je s podivem, že se sem migranti vůbec takto dostanou.

Co se týká města Vsetín, pracujete na stavbě komunikační spojky ve směru na Zlín. Jak jste spokojen?

To dělá ŘSD. To znamená, že komunikace 1/69, a to je 1/57 ve směru Valašské Meziříčí, Vsetín a státní hranice a potom cesta ze Vsetína 1/57 a cesta ze Vsetína do Zlína, to je 1/69, a z obchvatu Vsetína se buduje sjezd dálničního typu.

Jsem velmi rád, že se na tom pracuje, protože v souvislosti s tím zároveň pracují na nádraží a všech velkých stavbách na Vsetíně. Takže to bude při, řekněme, jedněch uzavírkách, a jak se říká lidově, při jedné špíně se všechno udělá. Když se všude kope a práší, tak aby to bylo naráz. To je velmi dobře.

Stavba se bohužel zdržela, s čímž spokojen nejsem, ale musíme to respektovat, protože podle projektu zajištění svahu, které bylo nutné udělat, je nedostatečné. Teď musí zajišťovat svah jiným a novým způsobem. S prodloužením nejsem spokojen, ale důvody jsou pochopitelné.



