Cyril Koky, kandidát Pirátů: Soros pomáhá zlepšit svět. Nechat lidi topit v moři? Ne. Mezi Romy jsou i podnikatelé

ROZHOVOR Neposuzujme Romy jen podle těch, co žijí v sociálním vyloučení. Mezi Romy jsou podnikatelé, co volí ODS, levičáci, kteří volí ČSSD a tak dále. To říká odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje Cyril Koky, který kandiduje za Pirátskou stranu do Senátu. Hovořili jsme hlavně o romské komunitě, ale i Sorosovi, uprchlících, Evropské unii a dalších tématech.

Když jsem si vás lustroval na Facebooku, tak jsem tam objevil fotku, na níž stojíte po boku amerického multimiliardáře George Sorose. Jak ten snímek vznikl?

Ta fotka je možná stará už i patnáct let. Vždyť Soros velmi podporoval nadějné romské studenty. On je v romských komunitách po celé Evropě hodně uznávaný a respektovaný. Já mu tleskám. Tehdy nás oslovil, takže ho nás pět navštívilo. Seděl uprostřed nás a hlavně naslouchal.

Určitě víte, co všechno mu odpůrci vyčítají...

Vím, taky jsem se kvůli tomu na Facebooku už s některými lidmi chytl a napsal jim, jestli si opravdu myslí, že Soros může i za to, že prší, anebo za to, že jim neodtéká odpad či nejde televize. Ale vážně. Orbán v Maďarsku Sorosovi vyčítá taky úplně všechno. Ostatně tak mluvil i Fico. Je hrozně lehké házet všechny své chyby na starýho chlapa. Nějak vydělal peníze a nyní jako filantrop pomáhá zlepšit svět.

Hlavně je kritizován za to, že podporuje masovou migraci do Evropy, čímž podrývá suverenitu zdejších národních států. Jak to vidíte vy?

Ohledně migrantů je samozřejmě nejdůležitější, aby USA a EU pomohly stabilizovat ty země, kde se odehrály válečné konflikty. Lidé prostě odtamtud utíkají a kdo by neutíkal, když se cítí ohrožen. Na námitku, že to tam nejdřív rozvrtali, můžu jen pokrčit rameny a říct, že mocenská politika byla vždycky dost divná.

Přece nemůžeme ty lidi nechat umírat anebo utonout ve Středozemním moři. A souhlasím, že je třeba rozlišit migranty od teroristů. Ne každý muslim je ale terorista. Prostě nejlepší by bylo pomoci přímo tam na místě. Ale Česko se v tomhle chová hodně sobecky, vždyť nechce přijmout ani padesát sirotků. Ať mi nikdo nevykládá, že by se o ně takto bohatý stát nedokázal postarat a dát jim šanci na lepší budoucnost.

Co si myslíte o mezinárodním hnutí Black Lives Matter, které pořádá hlavně v USA řadu protestů?

V Americe jsem nikdy nebyl. Nicméně jsem se na něj ptal přátel, co žijí v New Yorku nebo na Floridě. Současné protesty jsou iniciované smrtí George Floyda. Každý policista by měl vědět, kdy má použít ruce, a kdy mozek. Mně se zdá, že američtí policisté používají pouze ruce, protože jim mozek chybí. Nejspíš bude problém, že se americká policie militarizuje, protože do ní vstupují lidé z armády. Díky Bohu za českou policii. Až tedy jednou Ameriku navštívím, tak se tamním policistům vyhnu obloukem.

Někteří lidskoprávní aktivisté přirovnávají diskriminaci Afroameričanů v USA k diskriminaci Romů v Česku. Souhlasíte?

Jak jsem řekl, česká policie je proti té americké nebe a dudy. Po roce 1989 byly určité náznaky rasismu i v řadách zdejší policie, ale nyní jsem už dlouho nic takového nezaznamenal. Vyšetřovatelé si nedovolí případy s rasovým podtextem strčit pod koberec. Je známé, že v USA je v afroamerické a hispánské komunitě vyšší kriminalita, ale tamní policie si s tím musí poradit v souladu se zákony bez zbytečného násilí.

Od roku 2003 působíte jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje a zabýváte se integrací romské menšiny na jeho území. Lze říci, že jsou Češi rasisté?

Takhle obecně bych si to říct nedovolil. Samozřejmě, že v Česku určitá diskriminace přetrvává, ale jde spíše o hloupé debaty na sociálních sítích. Osobně jsem se tady s rasismem nesetkal. Snad jednou, když jsem byl v druhém ročníku vojenské školy na Slovensku, tak mě v restauraci neobsloužili. Nicméně druhý den jsem tam přišel v uniformě a postavil celý personál do pozoru. Ti se divili.

Před několika dny vyšel na Romea.cz článek pod titulkem: "'Pokud se jednalo o cikánskou sebranku, tak jejich smrt je naším štěstím.' Spekulace o tom, že útočník a oběti tragického požáru v Bohumíně jsou Romové, vyvolaly vlnu rasistických komentářů." Co vy na to?

Lidé, co toto píšou na Facebook, jsou nenormální, tedy psychopaté. Sice o sobě říkají, že jsou vlastenci, ale tohle nemá s vlastenectvím nic společného. Kdyby zmínění lidé dostali do ruky samopal, aby udělali rozborku a sborku, tak jsou namydlení. Natož, aby po nich někdo chtěl, aby bránili vlast. To by tito "vlastenci" zalezli do sklepa a klepali se ve tmě, co bude. Vlastenectví musíte mít v srdci a ne v ústech. Podle mě se za posledních třicet let ale hodně změnilo k lepšímu. Ostatně i romská komunita se mění.

Sami Romové na Ústecku se prý rozlišovali na starousedlíky a přistěhovalce, přičemž ti první se společnosti přizpůsobili, kdežto ti druzí, většinou přijeli ze Slovenska, ne. Změnilo se i tohle?

Až tak ne. Nezapomeňte ale, že jsme byli Československo. Hranice neexistovaly a každý mohl bydlet, kde chtěl. Ostatně příbuzenstvo z tátovy strany žilo v Čechách, ale pak se má rodina odstěhovala naopak na Slovensko. Je to propojené. Já teď žiju v Kolíně už třicet let, takže se považuji za Kolíňáka.

Po revoluci nemalá část Romů přišla o práci, přičemž mnoho Romů změnu režimu v roce 1989 na Letenské pláni vítalo. Mnoho Romů v čele s JUDr. Emilem Ščukou bylo v Občanském fóru. Pak přišla brutální privatizace a Romové začali ztrácet práci jako první. Objevili se extremisté, rasově motivované vraždy a tak dále.

Dokumentaristka a novinářka Apolena Rychlíková navrhuje, aby po obětech rasových vražd byly pojmenovány některé ulice...

Ale vždyť to je v kompetenci městských zastupitelstev. To je na jejich rozhodnutí a nikdo jim nebude v tomto směru nic nařizovat.

Ohledně romské komunity už třicet let hýbe společností téma zneužívání sociálních dávek. Primátor Mostu Jan Paparega nedávno hovořil i o 45 000 korunách měsíčně na rodinu. Opravdu mohou být dávky tak vysoké?

Četl jsem to. Chtěl bych to vidět. Ať pan primátor ukáže v tomto případu rozhodnutí úřadu práce. Lidi takové informace samozřejmě popudí. Sociální systém, který zde máme nastavený, navíc neuznává národnostní princip. Neexistuje, že Romové by měli dostávat větší přídavky, než lidé z většinové populace. Je to celkem přísně nastavené a každý klient v evidenci úřadu práce dostane sociální dávku v souladu se zákonem o hmotné nouzi. Doloží náklady, posuzují se potřeby rodiny a úřednice mu to vypočítá.

Navíc nezaměstnaný musí odpracovat třicet hodin pro obec. Když je přichycen při práci načerno anebo nabídky práce odmítá, je z evidence na určitou dobu vyřazen a tak dále. Osobně se mi nelíbí, že může být člověk v evidenci až deset let. S těmi dávkami to je ale opravdu přehnané. Ať pan primátor přestane rozšiřovat takové hlouposti.

Ostatně, když se dostanete do Senátu, budete tam sedět s lidmi, kteří tvrdí to samé...

Vím, pánové Doubrava, Čunek a další. S Doubravou jsme si párkrát mailovali. Toho člověka jsem si nikdy nevážil. Také měl podobné řeči o dávkách, a když jsem se ho zeptal, odkud to ví, tak prý mu to řekla asistentka. Lidi ho ale volí, takže se nedá nic dělat. Čunek se už uklidnil, ale dobře ví, že při první kandidatuře Romy v kampani zneužil. Byl nejslabším předsedou KDU-ČSL, ale na Vsetínsku ho lidi berou.

Proč Romové nebyli nikdy schopni dlouhodoběji udržet vlastní politickou stranu?

V Česku ale komunita Romů není tak velká a navíc je dost názorově rozrůzněná. Neposuzujme Romy jen podle těch, co žijí v sociálním vyloučení. Mezi Romy jsou podnikatelé, co volí ODS, levičáci, kteří volí ČSSD a tak dále. Každý člověk je ideologicky jinde a dát všechny do jednoho celku nejde. Navíc je potřeba financování, management, marketing, IT sekce a tak dále, což není legrace.

Proč vy jste zvolil Pirátskou stranu?

Jsou svěží, neúplatní, odborně připravení, prostě je to strana s velkou budoucností. Jsou velice otevření a kvůli rozdílným názorům se nepokoušou. Nevěřím, že by skončili jako Zelení anebo Věci veřejné. Už jsem za ně kandidoval v komunálních volbách a teď zkusím Senát. Kritici Pirátů ať si jen vzpomenou na Béma, Janouška, Březinu a tak dále.

Jaká by byla v případě zvolení v Senátu vaše agenda?

Komunikace na regionální úrovni, pozvednutí úrovně učňovského školství a samozřejmě práce kolem mého celoživotního tématu, což je problematika sociálního vyloučení. Teď to rozvedu.

Na okresní, krajské a dalších úrovních jsem se mnohé naučil a v komunikaci se starosty by se dalo řadě obcí hodně pomoci. A je mi jedno z jaké budou strany. Také se mi zdá, že z našeho vzdělávacího systému vycházejí samí ajťáci, manageři, ekonomové, právníci či filosofové, ale žádní elektrikáři, pokrývači, zedníci, tesaři či instalatéři. Jednou jsem na položení dlažby čekal snad deset let. Také se chci podívat na exekuce, což je těžké téma.

Říkáte, že byste komunikoval se všemi starosty, jedno z jaké jsou strany. Opravdu nemáte žádné hranice?

Když má obec problém, že potřebuje čističku, chodníky nebo školu a je tam starosta z Okamurovy SPD, i tak je třeba pomoci. Starosta je tam na čtyři roky, kdežto místní lidé tam žijí celý život. Prostě bych to udělal kvůli těm lidem.

Když už jsme u SPD, tak si o Okamurovi nemyslím, že je xenofob, on je, jak to říkají na Slovensku "pekne prefíkaný". Ostatně Trikolóra Václava Klause mladšího je SPD II. Loví voliče ve stejných vodách. Čeští Romové vždy uznávali a respektovali jeho rodiče. Ale mladý je úplně nemocný touhou po moci. Ten projekt je stejně přípravou na prezidentské volby, ale za prezidenta bych ho nechtěl. Chtěl bych ženu. Mluví se o Miroslavě Němcové či o Věře Jourové. To jsou dámy, které nás budou reprezentovat na vysoké úrovni a určitě nebudou vrávorat před korunovačními klenoty.

Jak vnímáte vlastně zahraničně politické směřování Senátu?

Například postoj předsedy Vystrčila, že nakonec pojede na Tchaj-wan, se mi líbí. Jsme sice malá země, ale musíme mít hrdost a není možné, aby tuzemští ústavní činitelé před světovými velmocemi chodili po čtyřech. To, co si dnes dovoluje čínský velvyslanec, to už přesahuje únosnou mez. Nicméně to vidím i střízlivě a bylo by dobré mít rovnocenné kontakty s USA, Ruskem i Čínou. Všude je dobré dělat byznys.

Vždyť jsme součástí Evropské unie, takže až tak malá země nejsme, anebo se Vám zdá i EU slabá?

Jsem rád, že jsme v EU. Jsou záležitosti, které jako malý stát nejsme sami schopni řešit. Třeba mezinárodní terorismus anebo obchod se zbraněmi. Mé vztahy bych definoval takto. Česká republika je moje máma a EU je můj táta. Prostě silná rodina, která, i když se na chvíli rozhádá, tak celkově pořád drží pohromadě.

