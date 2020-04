Czexit? Bláboly, za pár vteřin vyvratitelné fake news! Zdechovský se hlásí do souboje argumentů proti Okamurovi

ROZHOVOR Europoslanec a místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský by se rád konečně utkal ve věcné diskusi s Tomiem Okamurou (SPD) o tom, co je Evropská unie a co přináší jednotný evropský trh. Je přesvědčen, že by mu vzal vítr z placet. Tak reagoval na pokus předsedy SPD zařadit na jednání poslanců bod vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Vyvolávání takové debaty mezi poslanci v době, kdy se řada lidí dostává do sociální chudoby, navíc Zdechovský označil za populismus. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž řekl, že do Bruselu míří výčitky za věci, o nichž EU nerozhoduje. Podle něj jsou za zdravotnictví zodpovědné členské státy a situace by byla lepší, kdyby hlavně zpočátku chtěly spolupracovat, nelhaly a nebagatelizovaly nový koronavirus.

Hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou navrhlo zařadit na program Poslanecké sněmovny bod vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. 69 poslanců se v hlasování zdrželo, 28 bylo pro a 93 poslanců proti. Například Martin Fendrych pro Aktualne.cz hlasování označil za varovné. Ukazuje počet poslanců, kteří se zdrželi, změnu směru ve vztahu k Evropské unii tak, jak naznačují některá varování?

Osobně v tom žádnou změnu směru nevidím. Kdybych byl poslancem České republiky, tak jsem pro zařazení bodu z důvodu, že bych se rád konečně utkal s Okamurou ve věcné diskusi ohledně toho, co je Evropská unie a co nám přináší jednotný evropský trh. Myslím, že Tomio Okamura je populista, který nemá spočítané dopady, neuvědomuje si, co vše by to ovlivnilo. Je to za mě jen člověk, který rád ukazuje, že by chtěl nějaký návrh předložit, ale dopředu si nezajistí podporu. Dělá to jen polovičatě na efekt. Ani to hlasování o zařazení bodu, který se týká diskuse, tak vlastně nic neukázalo. Spíše předvedlo, že si poslanci třeba příště tento bod odhlasují, a pak dostane Tomio Okamura velkou nakládačku.

Obecně navíc platí, že diskutovat zrovna tohle v době krize je blbost. Teď to ničemu nepomůže, musíme probírat věci, které se týkají řady podnikatelů a lidí, kteří se v současné době dostávají do problémů, musí třeba propouštět a budeme tu řešit chudobu. Energii bychom měli soustředit hlavně na pomoc lidem a podnikatelům, ne se vyčerpávat diskusemi o potřebnosti referenda. Ono to ale ještě přijde. Opravdu si nedělám iluze, že se podobné diskusi vyhneme. Lidé jsou frustrovaní už teď, bude se hledat jakýkoliv viník a Tomio Okamura si tak klidně může začít připravovat argumenty. Co jsem od něj zatím slyšel, byly to většinou bláboly a během pár vteřin na internetu vyvratitelné fake news.

Sám jste k tomu na sociální síti uvedl, že pouze v diskusi se může ukázat nesmyslnost jeho návrhu. A také, že Tomio Okamura nemá své názory ničím podložené. Takže byste chtěl návrh přijmout k projednání, aby došlo k samotné diskusi o členství v Evropské unii?

Určitě by taková diskuse měla proběhnout, a není to nic proti ničemu. Vzal by se tím vítr z plachet lidem, jako je Tomio Okamura. Jak jsem ale naznačil, v tuto chvíli by mi to přišlo dost sobecké vůči všem, co se kvůli vládním opatřením dostali do problémů. Situace by se měla nejprve alespoň stabilizovat, což je odhadem otázka zhruba půl roku.

Nepovažujete tedy 69 poslanců, kteří se zdrželi, za znamení jiného přístupu k Evropské unii?

Vůbec. S některými z nich jsem mluvil a smáli se. Říkali, že to bylo absurdní, ukázková snaha Tomia Okamury, který v době koronaviru nepřišel s žádným návrhem, se zviditelnit. Řada z nich tuto debatu do budoucna chce podobně jako já, proto třeba nehlasovali. Spíše to ukazuje, že Tomio Okamura není schopen předložit jiná témata a žádná věcná témata na řešení koronakrize, tak se snaží zvýšit si tímhle preference. V této chvíli to opravdu byl ale prostě jen dost zoufalý výkřik do tmy.

Německý velvyslanec Christoph Israng české hlasování označil za impulz: „Výsledek hlasování Sněmovny k referendu o vystoupení ČR z EU musí být impulzem, abychom své české partnery a přátele získali ještě více pro Evropu. Aktivní ČR v srdci Evropy je ku prospěchu nás všech,“ uvedl. Co vy na to?

S některými velvyslanci členských států Evropské unie jsem hovořil a na hlasování se mě ptali, protože jim bylo dezinterpretováno. A mohu říci, že naprosto souhlasím s tím, že je potřeba ukazovat na některé věci, které jsou spojené s pozitivy Evropské unie. Některá média tvrdila a tvrdí do dneška, jak Rusko pomáhá Itálii. Já jsem měl možnost diskutovat s Italy ohledně Ruska a mám informaci o tom, že to bylo veliké PR a skutečná pomoc byla velmi malá. To jsem v českých médiích v podstatě nezaznamenal.

Musíme se připravit na tato témata a je dobře, že i ostatní členské státy a velvyslanci chtějí, aby se diskuse otevřela. Chtějí se zeptat českých politiků, kteří bojují za vystoupení, jakým způsobem by to dnes chtěli řešit, nebo jak by chtěli zajistit volný obchod, když je Česká republika velmi proexportní a 89 procent investic je u nás ze zahraničí. Řada politiků, kteří dnes tvrdí, že bychom měli vystoupit, tohle vůbec vyřešeno nemá a nemá ani zpracované analýzy dopadů na Českou republiku a ztráty pracovních míst. Ať řeknou lidem, kteří jsou dnes zaměstnáni v exportních firmách, že budou bez práce. Řada z nich by práci prostě neměla. Firmy by se přesunuly tam, kde vše bude jednodušší a stabilnější. Na to, že bychom si vyjednali nějaké dobré podmínky a zahraniční investoři by tu zůstali, bych moc nespoléhal.

Co říci na častý argument, že je obchod zaručen ve smlouvě EFTA, resp. ESVO – Evropské sdružení volného obchodu?

Kdo trochu zná evropské právo a fungování Evropské unie, tak ví, že jde o VIP klub – když to zjednoduším. A člen VIP klubu má VIP podmínky. Jestli někdo navrhuje ESVO nebo jiné nástroje, tak jde o nástroje zajišťující jen volný pohyb zboží, ale už třeba ne samotný přístup k jednotné certifikaci zboží nebo k dalším nástrojům, které dávají volný pohyb osob a služeb po Evropské unii, zjednodušení přístupu na trhy – to není touto smlouvou řešeno. Je potřeba si to uvědomit. Dnes třeba stačí certifikovat výrobek v České republice a nemusíte ho certifikovat v dalších 26 zemích EU. A kdo tvrdí, že je tomu jinak, tomu buď nerozumí, nebo předpisy nezná. Navíc třeba Norsko, Lichtenštejnsko a Island za přístup na evropský trh velmi draze platí, to přesně jsou ty pro mnohé kontroverzní, takzvané norské fondy. Švýcarsko si své bilaterální smlouvy zase vyjednávalo přes dvacet let a existuje tak už přes 120 dílčích smluv. Je velmi pravděpodobné, že ještě vzniknou další.

V jednom z našich rozhovorů jste na téma Evropské unie řekl: „Evropská unie se stabilizovala, myslím, že se podařilo stabilizovat finanční krizi. Nyní je potřeba změnit řadu věcí v oblasti bezpečnosti a provést reformu Evropské unie. To jsou hlavní témata, která nás čekají a která musíme dotáhnout.“ Když se na tato slova podíváme dnes, v době pandemie, jakou představu o stabilizaci máte nyní? Evropská unie navíc čelí kritice za to, zda tuto situaci zvládla.

Obecně jsou má slova stále platná. Nic zásadního se na nich nezměnilo. Prostě Evropská komise a její složení bohužel není nikterak v tomto ohledu progresivní, a nikdo z těch současných členů Evropské komise nepřichází s rozumnými nápady, jak fungování změnit. Až teprve teď v souvislosti s koronavirem a propadem ekonomiky to vypadá, že konečně začne docházet ke skutečným reformám, protože na spoustu věcí, ať už jsou to nefungující agentury nebo další záležitosti Evropské unie, nebudou peníze. A budou se muset buď zrušit, nebo reformovat.

Evropská unie vznikla jako nástroj pro stabilizaci Evropy, pro spolupráci, ekonomický rozvoj. Spousta těch oblastí jsou buď přežité, nebo v nich Evropská unie nemá kompetence. Členské státy se musí definitivně rozhodnout, zda Evropské unii buď kompetence dají, nebo druhá možnost – rovněž legitimní, že kompetence nedají, a tím pádem nebudou po Evropské unii chtít, aby do těch věcí jakkoliv zasahovala a kafrala. Ani žádné iniciativy a prohlášení politiků prostě nebudou. Řekne se, že zdravotnictví je výhradní kompetence členských států, tak jako dnes, a Evropská unie nebude například ani shánět registry či ochranné pomůcky. Deset let se na to nebude sahat, a pokud si to členské sáty dobrovolně vyberou, tak ta cesta taková bude.

Rovněž jste tvrdil, že co se týká reformy Evropské unie, je to otázka pro příštího lídra, který musí zavelet a začít rušit přebytečné agentury. „Musí si s týmem vyjasnit, které věci jsou důležité a o kterých bude Unie jednat, a které jsou blbosti a nechá je na rozhodování někomu, komu přísluší. A nebude se míchat do všeho, co se týká evropských záležitostí. Některé věci si členské státy budou muset vyřešit samy.“ Domníváte se, že do některých oblastní tedy Evropská unie zasahuje příliš, nebo by jí Česká republika některé kompetence měla naopak přenechat?

Vidíte, že celou dobu mluvím úplně stejně, neměním názor. Opravdu je potřeba v souvislosti s brexitem a s dalšími změnami ve společnosti provést audit Evropské unie. Říci: Podívejte se, chtěli jsme komunikační regulační úřad, nicméně členské státy nesouhlasí. Neuskutečňuje se to, jak jsme chtěli… a pak se ona věc změní. Je přirozené, že někdo má nápad, ale po něm přijde někdo jiný, kdo jeho nápad nesdílí a ten úřad nemůže být zachován. Totéž platí i v České republice. V České republice máte spoustu úřadů, které jsou absolutně na nic, žijí z podstaty, mohou být sloučené do jiných úřadů, nepotřebují ředitelské místo nebo pět zaměstnanců. A tahle restrukturalizace se musí udělat i v Evropské unii.

Bohužel Ursula von der Leyenová nebyla na funkci předsedkyni Evropské komise připravená. To není nic proti ní osobně, to je veřejně známý fakt. Byla opravdu dosazena jako kompromis mezi lídry, mezi předsedy vlád členských států, a to je zásadní chyba. Lídr se měl vybírat z lídrů parlamentních skupin a měl to být Manfred Weber (německý politik za Evropskou lidovou stranu, pozn. red.), který by neztrácel tři čtvrtě roku času poznáváním fungování Evropské unie a o věcech by rozhodl. Kdyby tomu tak bylo, řada přebytečných agentur a podobně by už nefungovala. Typická kompetence, která Evropské unii nepřísluší, jsou sociální věci. A stále vidím snahu levicových stran do toho členským státům hovořit. Podle mě je to špatně.

Spolu s dalšími 25 europoslanci členských států jste vyzval Evropskou komisi, konkrétně právě její předsedkyni, aby sestavila vyšetřovací tým, který by se zabýval původem a hlavními příčinami šíření nového koronaviru po Evropě. Proč jste se připojil?

Tato pandemie má bohužel obrovské množství obětí a bohužel má dopady nejenom ekonomické a sociální, ale zásadně ovlivní i osudy lidí. Pokud do budoucna nechceme, aby se podobné pandemie opakovaly, je potřeba jednoznačně pojmenovat a najít zdroj infekce. A najít i ten způsob šíření, najít, kde nastaly chyby v reakcích vlád. Všichni to spojují s Čínou, ale mě bude zajímat, zda nepochybila italská vláda, jestli nepochybily další vlády, Světová zdravotnická organizace, která na začátku některá opatření bagatelizovala. To je potřeba dát dohromady a zabývat se vážně tím, jak to řešit. Nikdo tu nechce znovu podobnou nebo ještě horší pandemii.

Jak byste si představoval potrestání?

Nejde o potrestání. Nehovoříme o trestu, ale o příčinách. Musí být i v zájmu Číny, Ruska, USA a dalších zemí, kde má pandemie výrazný vliv i na ekonomiku, zjistit příčiny, vyšetřit souvislosti a popsat je podle pravdy. Tým musí být expertní a mezinárodní, Evropská unie má v tomto směru velké množství expertů, kteří mohou přispět k objasnění šíření pandemie.

Řekl jste, že Tomio Okamura využívá situace ke kritice Evropské unie a ke snaze vyvolat referendum. Domníváte se, že pandemie změní vztah voličů k Evropské unii a že může odvrátit jejich směr od Bruselu tak, jak někdo varuje?

V posledních týdnech a měsících cítím, že se řada lidí ptá na otázky, které jim nejsou vysvětlovány a v českých médiích nezaznívají odpovědi. Veřejnoprávní média v tomto selhala. Nezvou do pořadu experty, ale lidi, kteří fungování Evropské unie nerozumí. Redaktoři nejsou schopni zareagovat s tím, že danou oblast Evropská unie prostě neřeší. A tím se šíří vina, že Evropská unie může za šíření koronaviru. Nemůže. Jsou to členské státy, kdo je zodpovědný za zdravotnictví, a kdyby chtěly spolupracovat, nehrály si hlavně na začátku na vlastním písečku, nelhaly, netvrdily, že jsou připravení, nebo nebagatelizovaly… Vezměte, co říkal náš ministr zdravotnictví ještě 4. února, že je pro nás mnohem pravděpodobnější zabiják běžná chřipka, a že máme dostatek roušek a všeho materiálu. Pak jsme zjistili, že nemáme dostatek ničeho. Nemyslím, že by to vše bývalo mělo takové rozměry, kdybychom skutečně byli připraveni – a právě proto se tomu chci do budoucna vyhnout.

Musíme tlačit buď na českou vládu, aby si řekla: Dobře, poučili jsme se a do budoucna tenhle stav změníme, a zásoba prostředků bude veliká. Nebo vytvoříme mechanismus, kde se informace mezi členskými státy budou lépe vyměňovat.

Rozumím, takže vám jde o prevenci, lepší předávání informací lidem. Ale zpátky k otázce. Změní současná pandemie, podle vás, názor voličů k Evropské unii?

U řady lidí, kteří nemají přístup k informacím o Evropské unii, to vliv určitě mít bude. Můžeme vidět i různé subjekty a různé státy, jak se snaží využít situace v Evropě k šíření různých dezinformací a nesmyslů. Já sám jsem včera s týmem napočítal, že od začátku března koluje přes 80 fake news o Evropské unii. Je škoda, že řadu z nich šíří i představitelé vládních stran, protože sami nevědí, jak Evropská unie funguje. Včetně českého premiéra.

