Dění v Sýrii, role Ruska a USA. Jen dvě vysvětlení, tuší Václav Vítovec

Andrej Babiš objíždí zemi a kritizuje vládu i ČT, v preferencích mívá 30 až 35 procent. Vydrží mu to podle vás? Má ANO tak velký apel na voliče a společnost?

Vydrží a posílí. ANO má v průměru velmi vzdělané, schopné lidi se základní sociální inteligencí a má jasně definovaný leadership, který české voliče oslovuje. Jsme malá země, kde historicky nikdy nebyl prostor pro jakékoliv radikalismy. ANO velmi hraje do karet kabaret u dobré pohody, který předvádí vládní sborovna strategicky zmatených, ekonomicky a lidsky dezorientovaných učitelů.

Měla by si Evropa dávat pozor na výroky Donalda Trumpa ohledně zamrzlé frontové linie na Ukrajině, kterou budou hlídat evropské jednotky? Nebude se více věnovat své zemi než NATO a Evropě?

Donald Trump je obchodník, mající rád kypící život. Tyto typy lidí nesnáší násilí, zabíjení a války a Trump to dal mnohokrát najevo! Jasné je, že se bude starat hlavně o svoji morálně upadlou Ameriku, která evidentně potřebuje rekonstrukci. Příměří a konec nesmyslné války na Ukrajině je v procesu. Pohled na mapu hovoří jasně. USA dají ruce pryč od našich ukrajinských přátel co nejdále jim to mezinárodní prestiž dovolí. Bylo to tak vždycky, problémy a potíže zůstanou na evropském území, tak si je, vy komplikovaní a nepoučitelní Evropané, opravujte. Příčiny války se řešit budou až za 30 let a Evropané budou řešit její následky včetně údržby demilitarizovaného pásma, pokud vznikne a nedohodne se jiná lepší varianta. Co se silou získá, se silou musí udržovat. Mír udržovaný silou je ideál stáda vepřů, kteří na tom vydělávají. V Novém světovém pořádku musí být moderní civilizace udržována citlivou diplomacií, porozuměním a nikoli strachem z apokalyptické možnosti jaderné války.

Bohužel Albert Einstein měl pravdu, když řekl, že „pouze dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská blbost, ale o tom prvním nejsou důkazy“.

Psali jsme: „Myslím to vážně.“ Zdeněk Zbořil předložil návrh. Volby zcela jinak než dosud „Nemaj na máslo, jak to, že mají na lyžovačku?“ Plný Špindl a národ sedící doma se vyslovil Geopolitické změny. A příchod Trumpa. Experti nabízejí tyto scénáře vývoje Ropa a plyn. Kovanda vytáhl čísla: Rusko znovu největším dodavatelem ČR

Můžeme v klidu přejít džihádistický původ sil, které převzaly moc v Sýrii? Nevstoupí Turecko jako člen NATO do Sýrie a nespustí válku s Kurdy, jako tomu bylo už před pár lety, jenže do toho zasáhl bývalý americký prezident Barrack Obama…

Sýrie je úžasné místo na planetě, nasycená neopakovatelnými památkami z historie lidstva, s příjemnými přátelskými lidmi a nejstarším hlavním městem na světě Damaškem. Procestoval jsem ji celou v době, kdy tam žili v klidu mezi sebou různá náboženství, která pro své soužití měla oficiální podporu státní politiky očního lékaře Bašára Asada.

Ústřední potíž nejen současné Sýrie spočívá v radikalismu. Ten je umocněn prudce zrychlující erozí starého světového řádu, kdy do zatím ne úplně jasné vize budoucího světa se kdejaká po moci toužící skupina snaží „urvat“, co se dá. Když se dívám na trosky zbylé z orientem vonícího krásného Aleppa a poškozené památky tisíce let staré Palmyry, zůstává mi rozum stát. Nejsem odborník na komplikované vztahy v této oblasti, ale útěk Ruskem podporovaného Asada bez použití síly regulerní armády, přeskupení ruských sil v zemi a podivná podpora USA těžko čitelných skupin dává jen dvě vysvětlení. Za prvé: Chaos přerostl v anarchii a velmocenské struktury čekají, jak to dopadne a pak zareagují. Za druhé: Je to další velmocenská hra šachistů a hráčů pokeru a na stole je dohoda, v níž hraje ukončení války na Ukrajině svoji roli. Detailní odpověď na vaši konkrétní otázku neznám.

Psali jsme: Svět se mění. Dominance USA a Evropy končí, říká Lhoťan Šándor o Ukrajině: Prý nemohou říkat pravdu. Čísla jsou příliš špatná „Zabiju tě, zabiju tě, zabiju tě.“ Syrský uprchlík v Německu odsouzen. Jeho krajané budou odsunuti Muž pod dekou v Asadově base ztrapnil CNN. A to není vše

Je dobře, že Izrael v Sýrii rozbombardoval snad veškerá vojenská zařízení, samozřejmě kromě ruských, i když i nad těmito základnami visí velký existenční otazník?

Izrael bojuje o celou svoji existenci, operuje na malém území obklopen nepřátelským smýšlením. Jeho klíčová vojenská rozhodnutí jsou vždy s velkou předvídavostí motivována strachem o přežití. Z Golanských výšin je vidět Damašek. Z vraku tanku, který zůstal na hranicích Sýrie po předchozí válce, jsem si přivezl kus pancíře jako exponát do ATOMMUZEA. Z pohledu Izraele je bombardování snad všech vojenských zařízení v Sýrii jasný krok k preventivní ochraně svého území před nepředvídatelností budoucího vývoje v Sýrii. Z pohledu mezinárodního práva je to zřejmá katastrofa stejně jako situace v Gaze. Paradoxně obdivuhodné je, jakými vojenskými schopnostmi osmimilionový Izrael disponuje a jak dlouho mladé Izraelce tento způsob života bude ještě bavit.

A co ještě dodat? Tradičně není respektován geniální výrok Albert Einstena, kterého chtěli za prvního izraelského prezidenta: „Mír nelze udržovat silou, ale pouze porozuměním“.

Nejen nad Amerikou, ale třeba i Británií se masivně objevují neznámé objekty, ale místní armáda je v klidu, dle ní se nic vážného neděje. Byl jste na konferenci o UFO. Jedná se v tomto případě o dříve řečené neidentifikované létající předměty?

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9980 lidí

UFO jsou evidentní hraniční jevy, které zasluhují mimořádné pozornosti a skutečného vědeckého zkoumání bez předsudků. Měli bychom připustit všechny možnosti interpretace – řízené neřízené průniky cizí - i naší budoucí civilizace z jiného časoprostoru, naše utajované výzkumy aerodynamiky, tvary a pohony budoucnosti, dokončené a realizované výzkumy nacistického Německa a samozřejmě technologie jiných civilizací.

Co je jisté a zdokumentováno, že veškeré jaderné instalace, tedy sklady jaderných zbraní, raketové základny, obohacovací závody byly a jsou předmětem pozorování ze strany UFO.

A ještě je něco jisté….někdo ví, co to je!

Jste odborník na jaderné zbraně. Co udělá munice s ochuzeným uranem, která se používá pro větší účinky a byla použitá v minulosti v Srbsku a nyní pravděpodobně jej používá Ukrajina?

Uran je nejtěžší kov na planetě, třikrát těžší než železo a obsahuje 99.3 procent uranu 238 a jen 0,7 procent uranu 235. Štěpitelný a použitelný pro jaderné zbraně a jako palivo do jaderných elektráren je jen uran 235, který při určitém obohacení umí udělat řetězovou reakci.

Po obohacovacím procesu zůstane uran 238, který se používá do dělostřeleckých granátů. Vlastní projektil má obrovskou kinetickou energii, kterou ničí cíle. Po úderu třeba do tanku vnikne do interiéru, část kinetické energie se přemění na teplo a střela shoří. Zplodiny se rozšíří do okolí, vojáci, lidé se nadýchají jedovatých látek a vznikají neznámé zdravotní potíže, které nejlépe charakterizuje popis po válce USA v Iráku, „takzvaný syndrom války v zálivu“.

Jste před dokončením vašeho třetího muzea, nyní triathlonu…

Z mého unikátního archivu ze začátků tehdy Železných mužů dnes celosvětového triathlonu otevřu v jarních měsících v Plzni TRIATHLON MUZEUM. Je toho cca 600 kilogramů a veškerá dokumentace je naskenována. Byl to rok práce profesionální agentury. Bude zpřístupněna dokumentace ze začátků tohoto krásného sportu v letech 1980 – 1992, kdy jsem měl tu úžasnou možnost vymýšlet, organizovat, realizovat a být u všeho, co se doma a v zahraničí v tomto sportu od roku 1980 do roku 1992 událo. Podobný archiv nikde na světě nemůže existovat.

Bude to malý, ale symbolický prostor se vstupem do archivu přes havajskou kavárnu s velkým akváriem. To všem milovníkům Železných mužů – IRONMANŮM – připomene kolébku triatlonu, pláž Waikiki a Havajské ostrovy.

Jedinečnost fotodokumentace, písemností a artefaktů potěší sportovní historiky a dnes již miliony uživatelů blahodárných účinků triatlonu na zdraví a psychiku.