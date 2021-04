Diktátorský stát v zajetí farmaceutické lobby? Místopředseda Soukromníků hájí svobodu. U živnostníků i dětí

reklama

Patříte k hlasitým kritikům vládních opatření. Na druhou stranu aktuální čísla potvrzují, že díky lockdownu pandemie COVID-19 skutečně brzdí. Co podle vás dělá vláda špatně?

Covid-19 je zákeřná nemoc, která si bohužel vyžádala již mnoho lidských životů. Ale jen na rakovinu zemře v průměru každý rok stejné množství lidí, jako zemřelo v souvislosti s Covid-19. Přesto kvůli hrozbě rakoviny nechodíme každý týden na testy, nezavíráme školy a sportoviště a nezakazujeme polovině národa pracovat a podnikat. Ano, rakovina není infekční nemoc, ale Covid-19 není jedinou, na kterou lidé umírají. Navíc vláda Andreje Babiše zcela selhala v tom, jak této pandemii čelila. Přestože máme v celé Evropě nejdéle zavřené školy, a i v případě délky ekonomického lockdownu vedeme tuto pomyslnou hitparádu, tak máme nejvíce úmrtí na sto tisíc obyvatel a k tomu zdecimovanou ekonomiku a astronomický státní dluh.

Říká se, že po bitvě je každý generál … Mohl bych vám namítat, že pokud by vláda nešla cestou zavřených škola a lockdownu, tak by čísla byla ještě horší a zdravotní systém by zcela zkolaboval. Co byste tedy dělal jinak?

Dobře si vzpomínám, když vláda poprvé zavřela školy. Pro nás rodiče to byl pořádný šok. Tehdy jsme to však asi všichni dokázali ještě pochopit, protože jsme tento vir neznali, neuměli ho léčit a celý svět se učil s ním za pochodu bojovat. Když přišly v roce 1997 první velké povodně, tak také nikdo pořádně nevěděl, co má dělat. Ale jak při povodních, tak při první vlně epidemie náš národ dokázal, že se umí semknout, táhnout za jeden provaz a odvážně bojovat. Po povodních vznikl komplexní plán protipovodňových opatření jak v oblasti krizového řízení, personálního zabezpečení, tak nezbytných investic. Bohužel po první vlně koronavirové epidemie následoval pouze zmatek, chaos, politický marketing a dlouhý zástup nesmyslných vládních opatření, která pouze srážela důvěru veřejnosti a v mnoha případech dokonce rozporovala zákonům či Ústavě. Tím chci říct, že já bych postupoval stejně jako po povodních, tedy s jasným plánem, efektivně alokovanými penězi a plně respektovanými zásadami krizového řízení a komunikace. A především s velkou důvěrou a nezbytnou spoluprací s občany. Nekompetentně nařizovat, neuváženě rozkazovat a tupě vyhrožovat umí pouze diktátoři a neschopní manažeři. A právě mezi ně se naši ministři bohužel zařadili.

Buďte ale konkrétnější. Jak byste postupoval v případě uzavírání škol?

Vláda Andreje Babiše zavřela školy jako první, ale velké fabriky se stovkami a tisíci zaměstnanci nechala otevřené po celou dobu. To mi opravdu hlava nebere. Já bych prostě školy pokud možno nezavíral vůbec, protože není možné obětovat jednu generaci dětí jen proto, že se někomu nechce hledat cílenější, ale o to efektivnější řešení, jak bojovat s epidemií, a raději jde „pohodlnou“ cestou plošného zavření a izolování. Stejně tak to vidím se sportem a kulturou. Nelogická diskriminace, jinak se to nazvat nedá.

Takže byste zavřel velké průmyslové podniky?

Vůbec ne! Prioritou mělo být ochránit rizikové skupiny obyvatel a na ně soustředit veškeré úsilí, nikoliv plošně zavírat školy, podniky, živnostníky, sport nebo kulturu. Velmi podrobně o tom mluví například epidemiolog profesor Beran, ale také další odborníci ze Zdravého fóra. Bohužel na jejich doporučení vláda ohled nebere a raději naslouchá těm, kteří si libují v tom, že si zvykáme na dlouhodobé omezování naší osobní svobody. Pokaždé, když někdo ve jménu dobra bral lidem svobodu, byl to začátek cesty k totalitě. Dnes to bohužel sledujeme v přímém přenosu.

Ministr Karel Havlíček avizoval, že připravuje rozvolňování a postupné otevírání maloobchodu a služeb. Blízká se podnikatelům tedy na lepší časy?

Takových slibů a fám jsme za poslední měsíce slyšeli už desítky. Bohužel. A všichni si dobře pamatujeme, že nakonec skutek utek, anebo z toho byla další zmatená bramboračka. Vláda Andreje Babiše díky opatřením přijímaným v souvislosti s potlačováním šíření Covid-19 dokončila svou dlouhodobou snahu o útlak či úplnou likvidaci živnostníků a malých firem. Vláda je prostě hodila přes palubu. Podnikatelům ve službách a maloobchodě a jejich zaměstnancům zakázala pracovat, ale supermarkety frčí dál. Tolik propagované kompenzace, kterými vláda ospravedlňuje své počínání, jsou však jen politickou vábničkou na voliče a většina to velmi dobře ví. Bohužel mě zároveň děsí to, že stát chce zavádět povinné diskriminační „zelené karty“, které ke kadeřníkovi, na fotbal nebo do fitka pustí jen vyvolenou skupinu zákazníků. Kde je svoboda občana a svoboda soukromého podnikání? Ať je to sám podnikatel, který si nastaví bezpečnostní a hygienické standardy na své provozovně, nikoliv diktátorský stát, o kterém si čím dál víc myslím, že je v zajetí farmaceutické lobby. Chápu, že by teď každý podnikatel udělal takřka cokoliv, aby mohl opět otevřít svou provozovnu. Ale není možné pořád ohýbat svá záda a rezignovat na svobodu podnikání.

Nejste jen politik, ale také otec. Jak vnímáte povinné antigenní testování dětí ve školách?

Je to zcela nesmyslná povinnost. Výsledky prvního týdne antigenního testování navíc dokládají, že záchyt je zcela minimální. Ve Zlínském kraji bylo z téměř 20 tisíc testovaných dětí pouze 17 skutečně pozitivních žáků. Podle mě tak pouze dochází k psychickému týrání dětí, které vystavujeme nejen riziku společenského traumatu v případě třeba i falešně pozitivního výsledku testu, ale také povinnosti podstupovat nepříjemné šťourání v nose nekvalitními čínskými testy. A když k tomu přidám povinnost nosit celý den roušky, tak je to úplně šílenost. Kdyby bylo na mne, tak školy otevřu pro všechny děti, bez roušek a bez testování. Každý den, kdy to tak není, tak se negativně podepisuje na této generaci mladých lidí.

O víkendu otřásla českou politickou scénou informace o tom, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí ruská tajná služby. Co si o tom myslíte?

Tak především v tuto chvíli máme všichni velmi málo informací k tomu, abychom mohli přijímat definitivní závěry. Samozřejmě zapletení cizích tajných služeb do dění v naší zemi je v každém případě nepřijatelné. Jsme suverénní a hrdou zemí. Na druhou stranu načasování a mediální teátr, který doprovází tuto „senzaci“, jen nasvědčuje, že má být využit či zneužit k ještě jiným účelům. Proto bych byl velmi zdrženlivý a ostražitý. Nemůžeme se na celý případ dívat s klapkami na očích.

