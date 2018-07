Dnes už ČSSD do vlády nechce, myslím si. Milan Štěch otevřeně promluvil

ROZHOVOR Kdyby se vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády konalo nyní, po všech těch kotrmelcích kolem ministerstev zahraničních věcí a spravedlnosti, dopadlo by podle předsedy Senátu Milana Štěcha opačně, tedy proti vstupu do vlády s Andrejem Babišem. „Jsem přesvědčen, že to není dobrý krok ze strany sociální demokracie a že s Andrejem Babišem je to velmi rizikové. S tímto předsedou vlády, je každá dohoda na vodě,“ prohlásil v rozhovoru pro PL šéf horní komory Milan Štěch, který od počátku varuje před spoluprací sociálních demokratů s hnutím ANO.

Dnes se hlasuje v Poslanecké sněmovně o důvěře vládě. Zdá se, že všichni poslanci ČSSD vládu Andreje Babiše podpoří. Myslíte si, že je to jisté, že už se nic nezmění?

Nevím, spíš předpokládám, že to projde. Ale nevím.

Někteří vaši straničtí kolegové ve Sněmovně, dokonce dva místopředsedové strany, měli problém s ustanovením koaliční dohody, že by měli automaticky podpořit všechny vládní návrhy zákonů. Souhlasíte s jejich názorem, že takové ustanovení je v rozporu s Ústavou a poslaneckým slibem?

To je věcí každého poslance. Já říkám za sebe a dovolím si říci i za senátorský klub sociální demokracie, že dobré věci budeme podporovat, ale věci, se kterými nebudeme souhlasit, budeme opravovat, zamítat a vracet Poslanecké sněmovně.

Vy i řada vašich kolegů v Senátu nebyla pro vstup do vlády s Andrejem Babišem. Váš názor stále trvá, nebo vás už přesvědčili ti, kteří tvrdí, že spolupráce s hnutím ANO je pro sociální demokracii výhodnější než zůstat v opozici?



Můj názor se nemění, a ty hry kolem toho, jestli předseda vlády podá kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu kvůli tomu, že prezident nejmenoval kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničních věcí, mne ještě utvrdily v tom, že vstup do vlády je pro nás velmi riskantní. Jinak rozhodnutí členské základny ČSSD, byť bylo velmi těsné, budu respektovat.

Problém kolem Ministerstva zahraničních věcí není dořešen a nebude ani do hlasování o důvěře vládě. A konflikt může pokračovat, protože předseda ČSSD, který je kromě Ministerstva vnitra pověřen i řízením Ministerstva zahraničních věcí, prohlásil, že na Miloslavu Pochem na tento post trvá, ostatně to potvrdilo i jednání grémia. Nečekáte narůstající problém i v budoucnu?



Dneska to problém je. Nevím, jak to bude za měsíc, za půl roku. Vidím v tom jen potvrzení toho, že s tímto předsedou vlády, Andrejem Babišem, je každá dohoda na vodě.



Nemyslíte, že se mělo definitivní obsazení Ministerstva zahraničních věcí vyřešit před jmenováním vlády? Vždyť nejde o nepodstatnou věc, ministr zahraničních věcí není žádná bezvýznamná figura, aby ten, kdo resort řídí, seděl na dvou židlích.



Určitě by měla vláda předtím, než dostane důvěru, být kompletní. A neměla by vstupovat do funkčního období s tímto problémem. Myslím, že kdyby byl předseda vlády seriózní partner, tak by vládu bránil, jak se koaliční partneři domluvili.

Nebudete se ptát předsedy Hamáčka, zda věděl, že premiér posílá současně se seznamem kandidátů na ministry i průvodní dopis, v němž navrhuje, že pokud prezident nejmenuje ministrem zahraničí Pocheho, může pověřit řízením druhého resortu šéfa ČSSD? Vzhledem k tomu, že o tomto scénáři Jan Hamáček mluvil už předtím, předpokládám, že s tím souhlasil. Budete chtít nějaké vysvětlení?

Ne, nebudu chtít nějaké vysvětlení, protože to je záležitostí předsedy strany, který vedl koaliční jednání. Vzhledem k tomu, že jsem nezměnil názor, že vstup do této vlády je riskantní, nebudu dál pátrat, protože to pro mne žádný relevantní význam nemá.

Krátce po jmenování vlády nastal problém u dnes už exministryně Taťány Malé. Přesto ji sociální demokraté nekritizovali, předseda Jan Hamáček prohlásil, že si s hnutím ANO nebudete vzájemně kádrovat kandidáty do vlády. Ale ostuda by přece padla i na vaši hlavu, kdyby takový člověk bez jakékoli autority řídil justici?

Sám za sebe říkám, že souhlasím s tím, že by si strany vzájemně neměly kádrovat lidi. Ale nevím, jestli je to v případě pana Babiše možné, protože jak jsem ho poznal, tak ve shromažďování informací podložených i nepodložených vyniká, ale především o lidech jiných politických stran a seskupení. Možná i u svých lidí, to já nevím. Myslím že to, jak vyjádřila paní Malá předsedovi hnutí ANO loajalitu, oceňuje on i hnutí ANO nejvíc. Zatím jsem ještě v právním státě neslyšel, že by se stíhání osoby, která je veřejně činná, mohlo odložit po dobu výkonu funkce. To je unikát a obrázek, jak hnutí ANO vypadá vevnitř a jak shání svoje kádry. Jen to potvrzuje, co si o personální politice hnutí ANO myslím, i o lidech, kteří tam přeběhli z jiných stran. Většinou jde o lidi, kteří byli pro ty strany, co se týká jejich spolehlivosti a serióznosti, na obtíž.

Uvítal jste tedy rezignaci Taťány Malé?

Myslím, že počínaní paní Malé moc důstojnosti vládě a politickému hnutí ANO nedává, protože jeden den odpoledne prohlásila veřejně v přímém televizním přenosu, že není aktuální téma, aby odstupovala, že je nejčistější z čistých. A když se pak sešla s Andrejem Babišem, nebylo to tedy setkání, kde by mu sdělila, že se rozhodla odstoupit, aby neškodila hnutí. Muselo to pro ni být dost nepříjemné jednání. Osobně bych nikdy nemohl souhlasit s tím, aby dělala ministryni spravedlnosti osoba, která prohlašuje, že by bylo možné odsunout trestní stíhání v kauze Čapího hnízda, až nebude Andrej Babiš vykonávat funkci ve vládě. Už to samo o sobě svědčilo o tom, právní povědomí paní Malé je na takové úrovni, že by takový výrok neměla vypustit nejen ministryně spravedlnosti, ale nikdo, kdo o sobě tvrdí, že uznává právní stát. Z tohoto pohledu je její rezignace logická.

A co jste říkal na původní záměr Andreje Babiše požádat prezidenta, aby jeho – trestně stíhaného – pověřil řízením Ministerstva spravedlnosti?



To jsou nepromyšlené, zmatečné výroky, které svědčí o tom, že Andrej Babiš věci nezvládá. Je to zmatek nad zmatek. Negativní reakce na to byla oprávněná. Začíná se zhoršovat náš image a mám obavu, že dřív nebo později se to může projevit i v ekonomice.

Neměli by poslanci sociální demokracie přece jen tedy zvážit, zda stranu za těchto okolností spolupráce s Andrejem Babišem nepoškodí?

Moje názory znáte, to se musíte ptát jich. Kdyby to bylo na mně, já bych do takové vlády nevstoupil. Ale nejsem předsedou sociální demokracie, proběhlo referendum. Podle mého názoru chtěli členové vyhovět vedení, když je žádalo, že do vlády chce. A podpora byla hlavně v těch krajích, odkud jsou ministři za ČSSD. Ty personální věci také mohly hrát roli. Ale jsem přesvědčen, že to není dobrý krok ze strany sociální demokracie a že s Andrejem Babišem je to velmi rizikové. A myslím, že při sedmi a půl procentech podpory veřejnosti by to bylo rizikové s kýmkoli a s Andrejem Babišem násobně. Své stanovisko neměním, ale respektuji výsledek referenda. A veletoče, které se provádějí kolem Pocheho a kolem toho, jak se hledají ministři, že hnutí ANO nemá zásobu svých lidí a shání je všude možně, o žádné profesionální správě státu nesvědčí.



Vnitrostranické referendum dopadlo poměrně těsně ve prospěch vstupu sociální demokracie do vlády Andreje Babiše. Myslíte, že kdyby se konalo dnes po těchto kotrmelcích, o kterých jsme mluvili, dopadlo by stejně?



Myslím, že by dneska referendum dopadlo opačně. Ale pokud samo nejužší vedení nechce změnit postoj, tak vláda vznikne a uvidíme, jak to bude fungovat.



Myslíte, že menšinová vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů vydrží až do konce volebního období?



Musím říci, že se Andreji Babišovi mistrně podařilo polopravdami a lží, například kauza lithium byla naprostá lež, velmi poškodit sociální demokracii a některé osoby, které ji reprezentovaly. Bude záležet, jestli v tom bude pokračovat. Teď nese zodpovědnost za vládu on a doufám, že pokud by jeho vláda zkrachovala, že si lidé budou klást otázky, jestli ta ryba nesmrdí od hlavy. Pokud nezmění své chování, myslím, že v tom koaličním partnerství budou velmi vážné problémy. Kdyby se mu podařilo změnit chování, choval by se jako seriózní partner, pak by samozřejmě určitá naděje, že ta vláda vydrží, mohla být. Ale tipovat nebudu, ukáže se během období, kdy vláda bude vládnout.

