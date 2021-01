Docent Šmucler krotí nadšení: Každý desátý může onemocnět i po vakcíně. Nikdo neví, jak očkování zabrání šíření infekce

ROZHOVOR Rychle proočkovat ohrožené a pak už s uvolněným režimem doočkovat zbylé zájemce. Tomuto názoru dává za pravdu i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, i když mu je divné, že Britové i Izraelci, kteří mají vesměs seniory proočkované, v opatřeních a omezeních spíše přitvrzují. Upozorňuje také na to, že ze studií vakcín je zjevné, že snižují riziko onemocnění, ale řada lidí onemocní i po očkování. To je i u chřipky, kde to bylo zhruba v poměru 1:9, čili jeden z deseti očkovaných může mít smůlu. Ale průběh onemocnění by měl být lehčí.

Čím si vysvětlujete, že během tohoto týdne opakovaně padaly rekordy v počtu pozitivně testovaných za den a ze všech států na světě máme v tomto čase nejvyšší týdenní přírůstky nově potvrzených případů nákazy?

Covid se nejvíce šíří v rodinách. Vánoce jsou ideální situace, navíc se promíchá celá republika. Hodně lidí šlo na antigenní testy s pocitem, že při negativitě nemohou nikoho nakazit, ale to není tak úplně pravda, to by museli být od testu v izolaci a ani to není stoprocentní. Prostě povánoční exploze nakažených je očekávaná věc. Ale zdaleka nebylo v nemocnicích tolik lidí, jak popisovaly černé scénáře na Silvestra. Snad to vydrží. Velká část občanů už prostě covid prodělala.

Lékárník ve zdravotnickém zařízení Aurora v Graftonu v americkém státě Wisconsin zničil vakcíny proti koronaviru pro více než 500 lidí, protože nevěří v bezpečnost vakcín proti covidu-19. Má za to, že může poškodit zdraví a změnit lidskou DNA. Takové zvěsti kolují i u nás včetně obav z ochrnutí či očipování. Mohou mít podle vás lidé v Česku důvěru ve vakcíny, jimiž se budou v příštích týdnech a měsících očkovat, a co si o těch kolujících zprávách myslíte?

Jako lékař prostě musím věřit kolegům z lékových agentur, jinak bych nemohl podat žádný lék. Studoval jsem si ale do detailů soubory týkající se tohoto očkování a jsou tam některé komplikace, o kterých se v novinách nepsalo, a je potřeba, aby si to lékaři nastudovali. Pacienti, kteří by mohli být komplikace, jsou vesměs jinak nemocní, a na to je třeba myslet. Ale podáváme mnohem rizikovější léky.

Objevují se pochybnosti, zda se u očkovaného člověka nemůže prolomit ochrana vytvořená vakcinací, přičemž může onemocnět a následně i zemřít. Jsou takové obavy namístě?

Ze studií vakcín je jasné, že snižují riziko onemocnění, ale řada lidí onemocní i po očkování. To je i u chřipky. Bylo to zhruba v poměru 1:9. Tedy jeden z deseti očkovaných může mít smůlu. Průběh onemocnění by měl být lehčí.

A jak je to s očkováním lidí, kteří nemoc covid-19 už prodělali?

Lidé s protilátkami po onemocnění očkování ihned nepotřebují a při současném nedostatku vakcín by to bylo nerozumné plýtvání. Tedy rychle očkovat ohrožené, kteří zatím nebyli nemocní, a pak postupně celou populaci. Ti, kdo mají protilátky, mohou asi klidně počkat měsíce, snad i déle.

Jak hodnotíte připravenost Česka na očkování? Měli bychom se nechat inspirovat organizací vakcinace v očkovacím šampionovi Izraeli s jeho zbudovanými očkovacími centry nebo v USA, kde jsou lidé očkováni po stažení okének přímo v autech, nebo něčeho takového nejsme schopni?

Očkování do auta je trochu divné. Je to přeci jenom lékařský výkon a mohou za pár minut nastat komplikace. Nemá smysl kritizovat. Jsem nyní mluvčím Koalice soukromých lékařů a snažíme se pomoci s tím, aby, kdo se chce očkovat, byl očkován co nejrychleji a celé to skončilo. Máme desítky tisíc členů, jsme schopni to vyřešit spolu s kraji a státem.

Nejpozději do konce března mají být naočkováni zdravotníci, kteří se starají o covidové pacienty, dále senioři v sociálních zařízeních, pracovníci v sociálních zařízeních a také lidé starší 80 let. K nim by se ještě měli přidat i praktičtí lékaři, někteří vojáci a pracovníci integrovaného záchranného systému. Zvládneme to organizačně, pokud to nenabourá rychlost dodávek, na což upozornil ministr zdravotnictví Jan Blatný?

Jde o počet dávek, lékaři to naočkují klidně za leden. Soustředit je není problém. Nepřeháněl bych očkování zdravých silných lidí typu vojáci, mladičké zdravotní sestry. Senioři na Facebooku koukají, jak mladí lidé jsou očkováni a hrdě píší, že se vakcíny nebáli. Popravdě, ohrožené to dost štve. Očkována už je spousta i nezdravotníků, zatímco třeba staří a nemocní stomatologové nebo praktici chodí do práce bez očkování a nasazují život.

Testují všichni lékaři, kteří chtějí. Iniciativa LPČ je spíše mediálně vidět. Osobně testuji od dubna 2020. Očkování ve stomatologických ordinacích jsme jako Komora vymysleli a domluvili s ministerstvem. Navazuje to na projekt v celé EU. Je to ale vhodné jen pro větší praxe, kde lze sledovat pacienty po očkování. Vesměs budou stomatologové pomáhat s očkováním, pokud bude čím očkovat, v centrech mimo svoje ordinace a mimo svoji pracovní dobu, aby nezastavili stomatologii.

Co říkáte stále častějším úvahám o tom, že by očkovaní mohli mít oproti neočkovaným nejrůznější výhody, ať už v oblasti cestování či návštěvy kulturních nebo sportovních akcí?

To je právní nesmysl. Pokud si stát myslí, že plošné očkování je nutné, měl ho udělat povinné. Máme řadu povinných očkování s tím, že se vyřadí lidé, kteří nemohou, a řada se jich tak tomu vždy vyhne. Udělat ale dobrovolné očkování a pak za něj někoho zvýhodnit nebo trestat, to je proti medicínské etice. Ty diskuze ohromně nahrávají odporu vůči očkování. Lidé se ptají: „A proč mě tak nutí, když je to prý bezpečné a dobré…?“ Méně tlaku by věci pomohlo.

Nevyřeší se stávající stav se spoustou omezení a nařízení tím, že se proočkuje nejrizikovější skupina, tedy lidé nad 65 let, a pak bude možné vrátit se k normálnímu životu?

To je názor mnoha a mnoha odborníků, rychle proočkovat ohrožené a pak už s uvolněným režimem doočkovat zbylé zájemce. Moji britští přátelé – a podobné je to i v Izraeli – mají vesměs seniory kolem sebe proočkované. Popravdě, státy tam ale spíše přitvrzují, tak nevím, co si o tom myslet. Jenže, až dojdou peníze, zastaví se i medicína.

Ve veřejném prostoru začal kolovat tento obrázek s vyjádřeními dvou posledních ministrů zdravotnictví, co si o něm myslíte?

Nikdo neví. Tady se říkají velké soudy, jak očkování zabrání šíření infekce, ale příslušná vědecká studie v USA teprve začíná. Nevíme nic. Jen si myslíme odhadem z jiných chorob – a asi oprávněně – že by určitý počet očkovaných a uzdravených měl pomoci epidemii zastavit. Vědci se dohadují, kolik lidí by to mělo být, zda 60, 70 nebo dokonce 90 procent. Brzy nám to ale řeknou z USA a z Izraele, tam to brzo změří. Každopádně asi budou PCR pozitivní i po očkování, neboť ten vir vdechnou. A vysoce pravděpodobně část lidí onemocní i s očkováním a pak mohou někoho nakazit. Tedy očkování by mělo přinést zlepšení, ale virus nezmizí.

Jaký máte názor na petici Blanický manifest za svobodu, se kterou vystoupil zpěvák Daniel Landa v úterý před poslanci a podle níž výsledkem současné politiky bude zničení všech malých a středních podniků a národ spadne do rukou nadnárodních korporací, „abychom tančili, jak mocní pískají a byli vděční za almužnu“?

Dan Landa se stal mluvčím lidí, které tato situace žene do kritické situace. Nemají kam ustupovat. Lidem, kteří mají i v koronakrizi stejné příjmy, nebo jim dokonce stát přidal peníze, ačkoli nechodí do práce, se to snadno kritizuje. Ale lidé netrpí jen koronavirem. Umírají i na zanedbanou péči, deprese a nepřidají jim ani existenční starosti. Dan Landa se to snaží vybalancovat, abychom nežili jen pro koronavirus. Je dobré se domluvit. Pokud není domluva, pak to dopadne jako v USA, kde se teď někde perou měsíc co měsíc a konce nevidět.

Pomohl něčemu zákaz provozu lyžařských vleků vzhledem k tomu, že se lidé na sjezdovky nahrnuli se sáněmi a boby? Sám jste byl lyžovat ve Švýcarsku, jak to tam vypadalo a co by bylo třeba udělat v Česku, aby i tady bylo možné spustit lyžařské vleky?

Švýcaři vše zorganizovali velmi bezpečně a nemají problém. Je to jednoduché - nechat to na podnikatelích, a ty tvrdě kontrolovat a pokutovat. Minimální pokuta je tam 1,2 milionu Kč. Všichni všechno dodržují a lyžuje se tam. Dokonce i létaly petardy na Silvestra. K tomu byl ale zákaz alkoholu na sjezdovkách, a ten se dodržuje. V Česku jsou přísnější zákazy, ale nedodržuje se to, čemu lidé nevěří. Třeba alkohol se vesele na ulicích prodává. Ono je dost těžké pochopit, jak pomůže zákaz prodeje svařáku chodcům, kteří se neshlukují, nebo zákaz nočního vycházení, když je vše zavřené. Lidé pak kverulují a infekce se šíří. To ve Švýcarsku není, tam se všichni rozumně domluvili. Myslím, že nejsme méně schopní a zařídit by to šlo.

