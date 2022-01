Doktor: ČT a ČRo straší na zakázku. Co já viděl... Umře jen pár smolařů

Myslím, že ČT a ČRo pracují na vládní zakázku. Jestli o tom vědí, nevím,“ sdělil ParlamentnímListům.cz imunolog Jiří Šinkora. „Nemůžu uvěřit, jak často vidím poděšené staříky a biochemiky, kteří vůbec nevědí, o co jde, vykládat o přicházejícím armagedonu a lidé, kteří mohou národ s čistým svědomím uklidnit, zváni nejsou anebo minimálně,“ soudí. Co dle něj dělat s variantou omikron? Skončit s testováním a počkat, až přestaneme smrkat a kašlat. Třetí dávku vakcíny nabídnout seniorům, kteří nemají protilátky. Šinkora komentoval i úmrtí zpěvačky Hany Horké.

Předseda Národního institutu pro zvládání pandemie Roman Chlíbek v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že podzimní vlna covidu sice bude, ale bude to již vlna respirační podzimní nákazy, podobná té chřipkové. V podobném duchu, že až odezní omikron a lidé se naočkují, bude covid jako chřipka, se vyjádřili i další odborníci. Jaký názor na to máte vy?

Podzimní vlna covidu byla a je letos. Byla menší než každá z předchozích, přinesla mnohem méně zemřelých, a to za prakticky nulových opatření, která navíc nikdo nedodržoval. S omikronem k nám přišla adaptovaná varianta, která se chová jako klasická rýma nebo nachlazení, a měli bychom si jí přestat všímat. Všude, kde prošla, způsobila rekordní počty nakažených a nezabila prakticky nikoho až na pár smolařů a určitý počet starých lidí s dalšími závažnými chorobami. Pokud se nestane nic neočekávaného, nestojí celá věc za řeč. Proč by se lidé měli očkovat něčím, co je namířené proti již neexistující variantě SARS-CoV-2? A k očkování současnými vakcínami proti omikronu, to se začneme očkovat proti všem sezónním respiračním virům, když víme, že jejich šíření to nemůže zabránit?

Všiml jsem si vašich kritických komentářů k informování veřejnoprávních médií o covidu. Co vám na České televizi, resp. Českém rozhlase vadí a proč jim přestáváte věřit? Připadá vám způsob referování o tom, co souvisí s covidem, ze strany ČT a ČRo, jako neznalost, nebo spíš jako záměr ovlivnit jejich diváckou a posluchačskou obec?

Veřejnoprávní média zvou k diskusím v naprosté většině jimi vybrané tzv. odborníky, kteří buď nejsou z oboru, a tak tomu nerozumějí, anebo si selektivně vybírají lidi z oboru, kteří tomu – k mému údivu – také nerozumějí. Máme tady několik málo imunologů a virologů, kteří – na rozdíl od protagonistů České televize a Českého rozhlasu – od začátku věděli anebo aspoň už teď vědí, o co jde, ale ti jsou ve velké míře opomíjeni. Obě celostátní média namísto uklidňování straší a je až neuvěřitelné, jak často tam zazní úplný nesmysl. Nemůžu uvěřit, jak často vidím poděšené staříky a biochemiky, kteří vůbec nevědí, o co jde, vykládat o přicházejícím armagedonu a lidé, kteří mohou národ s čistým svědomím uklidnit, zváni nejsou anebo minimálně. Naštěstí SARS-CoV-2 na televizi nekouká a rádio neposlouchá, takže se nestalo nic strašného a snad už ani nestane. Víte, evoluce se neptá, co bychom chtěli. Myslím, že ČT a ČRo pracují na vládní zakázku. Jestli o tom vědí, nevím.

Na startu omikronové vlny v Česku stoupají výrazně počty pozitivně testovaných, za úterý dosáhl rekordní výše přes 28 tisíc, ale naopak klesají počty hospitalizovaných, kterých je aktuálně kolem 1600. Dají se z těchto údajů dělat závěry pro příští dva tři týdny, po které má omikronová vlna u nás udeřit nejsilněji?

Dají – nebývalé počty pozitivních testů, a to i procentuálně, a klid v nemocnicích. Omikron je varianta SARS-CoV-2, která je velmi dobře přizpůsobena k existenci ve svém hostiteli, takže by se jí nemusel chtít za každou cenu zbavit. Víte, chytit se savčího druhu, který ovládá PCR detekci, umí vyvíjet vakcíny a antivirotika a je vůbec v některých situacích dosti inteligentní, není žádná legrace. SARS-CoV-2 je pocestný, není to otravný nezvaný příbuzný do domu. Velmi účinně se nechá v krátké době zlikvidovat imunitním systémem, takže svého konkrétního hostitele nezabije ani moc neotravuje a nechá si ho na příště, až cílený imunitní systém na chvíli usne, a tak trochu zapomene a zase dá omikronu šanci k pomnožení.

Je ale také velmi infekční, takže rychle přeskakuje vedle, kde ta celá hra začíná znovu. Z poměrně nešikovně fungující první varianty, která utekla těm, kdo si s těmito věcmi hrají v laboratořích, se evolucí vytvořil pátý normální lidský koronavirus. Přesto už ze začátku měl SARS-CoV-2 štěstí, že se dokázal rychle a nepozorované rozšířit, a proto přežil. SARS a MERS měly šanci mnohem menší, protože nebyly dobře navrženy, ať již přírodou, nebo člověkem. Byly tak rychlé v projevech a natolik zabijácké, že jejich nositele bylo možné rychle identifikovat, izolovat, nechat zemřít ty, kteří měli smůlu, a tím tyto kmeny vymýtit. Něco jako ebola, taky nemá šanci stát se naší součástí.

Jaký by měl být pro nejbližší dobu osud očkování a vakcín proti covidu-19? Komu byste v této době očkování ještě doporučil?

Třetí dávku seniorům, kteří nemají protilátky, což se dá snadno změřit. Očkovat kohokoli jiného můžete klidně proti mixomatóze, bude to přibližně stejně smysluplné.

Nepřichází tedy taková vakcína Novavax s křížkem po funuse, kdy ti, kdo se chtěli očkovat, jsou už naočkovaní, a ti, kteří nechtěli, si nenechají píchnout ani tuto americkou vakcínu, jejíž součást se vyrábí v Bohumili u Prahy? A to navíc ve chvíli, kdy Evropská léková agentura sice doporučuje přeočkování třetí dávkou vakcíny pro posílení imunity, zároveň však varuje před příliš častým opakovaným očkováním, které by mohlo imunitní reakci organismu naopak oslabit.

EMA se evidentně probrala o chvilku dřív než v Izraeli a začíná ohledně dalších dávek troubit na poplach. Ale stejně záleží na postupu vlád a přístupu lidí. Ať si každý dělá to, co musí a/nebo uzná za vhodné. Pokud ovšem bude pokračovat očkovací diktatura a z neočkovaných, byť naprosto imunních lidí, se budou nadále dělat občané druhé kategorie, rozhodně bych si vybral novavax než zastaralou, málo účinnou a krátkodobě působící mRNA vakcínu.

Ve věku 57 let zemřela na covid zpěvačka folkové skupiny Asonance Hana Horká. Odmítala se očkovat a nákaze šla cíleně naproti. Její syn pak emotivně obvinil ty, kteří podle něj svými názory na očkování jeho matku ovlivnili. Vyplývá z této tragické události nějaké poučení, ať už se týkající očkování či úmyslné nákazy?

Pokud vím, paní zemřela doma, a to až po prodělání infekce. Takhle SARS-CoV-2 nezabíjí. Dokud nebudeme znát příčinu její smrti, vůbec se k této medializované hysterii nebudu vyjadřovat. Myslím, že všichni jsme se SARS-CoV-2 nakazili anebo nakazíme, a tak všichni zemřeme po prodělání této infekce. Navíc 57 let není žádné mládí. I kdyby ji „zabil“ covid, bude patřit k těm několika málo smolařům, kteří se zrovna s tímhle virem nevypořádali. Na virózy se prostě někdy umírá. Nevím, co s tím má společného očkování. Podle toho, co vím, žádný těžký průběh covidu neměla. Taky jsem šel cíleně naproti infekci. Dvakrát.

Šéf EMA pro biologické zdravotní hrozby a očkovací strategie Marco Cavaleri vyzval k přemýšlení o tom, jak nejlépe přejít ze současné pandemie do takzvané endemie. Tedy stavu, kdy by se covid-19 v populaci vyskytoval jen na určitých územích. Jak by se to dalo provést?

Skončit s testováním a počkat, až přestaneme smrkat a kašlat po nákaze omikronem.

Když se podíváme na přehled koronavirových dat z celého světa, tak podle počtu zemřelých na milion obyvatel v souvislosti s covidem-19 je mezi jedenácti nejvíce postiženými zeměmi devět ze střední Evropy či oblasti Balkánu (2. Bulharsko, 3. Bosna, 4. Maďarsko, 5. Černá Hora, 6. Severní Makedonie, 8. Česko, 9. Chorvatsko, 10. Slovensko, 11. Rumunsko). Čím to, že se na tak malém území světa koncentrují nejvíce zasažené země vesměs z bývalého východního bloku, když s několika z nich sousedící Rakousko je na tom mnohem lépe?

A vede Peru, je třeba dodat. Všechny země, které jste jmenoval, pečlivě sleduji, protože tam jezdím za prací. Když se podíváte na věkovou pyramidu úmrtí, je zcela zřejmé, že naprostá většina obětí tzv. pandemie je starších šedesáti nebo řekněme pětašedesáti let. Tito lidé jsou již prostě biologicky staří, a i když jsou sebelépe udržovaní, mají po imunopauze, tedy nacházejí se v období života, kdy jim skončila nebo končí dětská protivirová imunita. Mnozí jsou navíc velmi nemocní a závislí na mnoha medikamentech. Z obou těchto důvodů jsou velmi náchylní k novým virovým infekcím včetně chřipky, která je každý rok svým způsobem nová. Pro tuto věkovou kategorii mělo a stále má očkování dostupnými vakcínami smysl, ačkoli to nese i jistá rizika. Zvláště když se očkuje jak u zvířat – podle časové osy, a ne podle přítomnosti protilátek, navíc uprostřed epidemie, kdy nevíte, kdo z očkovaných je již nakažený. Jasně se ukázalo, že v zemích s vysokou proočkovaností starší generace bylo obětí mnohem méně, a v tom je ten zakopaný pes. Do zemí, o kterých mluvíte, často jezdím a viděl jsem a vidím jakousi skepsi, odevzdanost nebo snad i jistý fatalismus.

Tím chcete říct, že ani o další život nijak nestáli a smrt pro ně byla i vysvobozením?

Víte, oni umírat umějí, pro ně je smrt pořád ještě součástí života, a tak to mnohým asi ani nestálo za to. A taky by stálo za to porovnat rakouský zdravotní systém s tzv. východním blokem. Výjimkami jsou Maďaři a my s velmi dobrým zdravotnictvím. U Maďarů sehrál velkou roli výběr vakcíny, podívejte se na účinnosti, u nás způsob řízení epidemie. Největší díl viny jde za ministrem Vojtěchem. Na konci léta 2020 už věděl, že se to rozjíždí, a namísto rozložení vlny a co největší ochrany seniorů dal na svého pána, neudělali nic, nechali vysokoškoláky sjet se na slučovací akce, kde se mnozí nakazili a pak to rozvezli po celé republice. Viděli jsme to s manželkou na vlastní oči a pamatuji, jak jsme říkali – tohle bude mazec. V té době vakcíny ještě neexistovaly a pořádně se nevědělo, jak léčit, takže desítky tisíc seniorů neměly prakticky žádnou šanci. Druhá obrovská chyba byla rozvolnění před předloňskými Vánoci. O organizaci začátku očkování nebudu raději ani mluvit, rozčílil bych se. Pak skončil ten největší masakr a byli jsme divoce promoření. A od té doby se z prvního místa „best in covid“ pomalu propadáme a ještě propadneme.

