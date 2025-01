Dokud si EU nenabije ústa víc, lidé nepochopí, že páchá sebevraždu, říká Šichtařová

Americký prezident Donald Trump podepsal desítky exekutivních příkazů a zrušil mnohé Bidenovy výnosy. Jak hodnotíte jeho první dny ve funkci?

Vypadá to velmi nadějně. Zatím to říkám s velkou opatrností, rozhodně si od toho neslibuji velkou či rychlou změnu pro Evropu, ale i tak tam naděje je. Když nic jiného, v Evropě se lidé budou přestávat bát mluvit o některých věcech. Už nebude tolik tabuizované mluvit třeba o tom, že by se i v EU mohl odpískat Green Deal, nebude tolik tabuizované mluvit o tom, že genderismus je bláznivý konstrukt a tak dál.

Přesto jsem velmi opatrná ve svých úsudcích a nepředpokládám výraznou změnu k lepšímu. Podle mne Trump narazí na mantinely, které mu dává aktuální nastavení systému. Trump si může myslet, že jedním podpisem zruší x exekutivních příkazů svého předchůdce, ale možná se mu do cesty postaví soudy. Možná budou vše zdržovat. Možná bude vše skrytě bojkotovat stávající státní aparát…

A i kdyby se Trumpovi podařilo prosadit zásadní odklon od ideologie ESG, pořád je Evropa od USA daleko. V EU máme DSA, tedy předpis pro cenzuru na sociálních sítích. Šéfka Evropské komise ani v nejmenším nehodlá od zelené ideologie uhnout. Takže změny v Evropě budou mnohem obtížnější a ještě ani zdaleka není vyhráno.

Trump vyváže USA z Pařížské klimatické dohody i ze Světové zdravotnické organizace. V obou případech to zdůvodňuje neúměrnými náklady. Je to pro Ameriku dobrý krok?

Je to pro USA jediná možnost, jak si zachovat své mocenské postavení. Aby země mohla být mocností, musí být ekonomicky silná. Aby mohla být ekonomicky silná, nesmí si svou vlastní ekonomiku torpédovat. Pařížská klimatická dohoda je ekonomickou sebevraždou, která nemá ani nejmenší oporu ve skutečné, nezkorumpované vědě. A WHO je zkorumpovaná od sklepa až na půdu a její role v politickém omezování svobody a přihrávání zisků velkým korporacím je nezpochybnitelná.

Jak se toto „odhazování okovů“ Spojenými státy projeví u nás? Co pocítí česká ekonomika?

Obávám se, že na naši ekonomiku to dopadne dost negativně hned dvěma způsoby. Za prvé na Evropu budou uvalena cla, která ještě víc zlikvidují náš už tak ubývající průmysl. A za druhé ještě víc firem bude z Evropy odcházet do USA, což také bude mít na evropskou ekonomiku extrémně špatný dopad. Patrně vzroste nezaměstnanost, poklesnou reálné příjmy, vzroste inflace, bydlení bude ještě víc nedostupné a tak dál.

Je to sice perverzní, chtít něco takového, ale já v tom vidím i naději. Pokud si totiž EU nenabije ekonomická ústa ještě víc než teď, nadlimitní většina evropského obyvatelstva nepochopí, že EU páchá nesmyslnou sebevraždu.

Trump ruší takřka veškerá zelená opatření, zastavil peníze pro klimatické organizace, mluví o konci Green Dealu. Jak je možné, že v EU roky diskutujeme o tom, jak složité, ba takřka nemožné by bylo zrušit Green Deal, ale v Americe ho prezident první den úřadu zruší jedním tahem pera? Co je u nás jinak?

V Evropě jsou jinak dvě věci. Za prvé Evropa je daleko víc indoktrinovaná ideologií ESG, tedy značná část obyvatelstva stále ještě nechápe, která bije. A za druhé nemáme prezidentský, případně premiérský systém pro celou EU. Evropská komise je jmenovaná, nikoliv volená. Nemůžeme si tedy jako Evropa zvolit jednoho silného prezidenta, který by měl mandát podepsat exekutivní výnosy a Green Deal zrušit. V tomto ohledu je EU daleko méně akceschopná než USA nebo Argentina.

Odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody kritizovala Čína. Jde o známku, že klimatické dohody byly nevýhodné, protože oslabovaly americký (a oslabují i ten evropský) průmysl, a tak se Číně, největšímu světovému emitentu skleníkových plynů, hodily?

To je jasné, že to Čína kritizuje! Čína tím totiž přichází o svou konkurenční výhodu. Dokud jak Evropa, tak USA páchaly ekonomickou sebevraždu, Čína byla na koni. Teď ale je možné, že USA znovu nastartují prosperitu. A to je pro Čínu, která chce být světovým hegemonem, velmi nepříjemné zjištění. Čína by byla raději, kdyby USA byly slabé, a proto se Číně tolik nelíbí odklon USA od Pařížské dohody, protože tím USA opět zesílí.

Co bude zapotřebí k tomu, aby se podobně jako v USA otočilo kormidlo i v EU?

Je bohužel nezbytné, aby většina lidí procitla a pochopila, že ekonomicky jde Evropa do kopru. A nejen ekonomicky, ale i z pohledu svobody slova, imigrace, rozpadu tradičních struktur společnosti typu rodina a tak dál. Dokud to většina lidí nepochopí tím způsobem, že následky zažije na vlastní kůži, neproberou se a nezačnou se bránit. Je tedy nezbytné propadnout ekonomicky ještě hlouběji. Zní to hrozně, ale bez toho se lidé neproberou.