Drulák: Tomuto člověku se vyplatil Fiala v Bílém domě. Není to Čech

„Byla to čistě rituální návštěva, která měla potvrdit naši absolutní loajalitu Washingtonu,“ hodnotí politolog, expert na mezinárodní vztahy a bývalý diplomat Petr Drulák přijetí Petra Fialy v Bílém domě. Návštěva podle něho neměla žádný obsah, tedy krom jediné věci. „Fiala má Fotku z Oválné pracovny, to je vše,“ míní profesor Drulák s tím, že jediný, kdo může z Fialovy cesty profitovat, je ukrajinský prezident Zelenský.

Česká média zhusta informovala o přijetí premiéra Fialy v Bílém domě a zpravidla zazněla hodnocení, že jde o mimořádný úspěch české zahraniční politiky a podporu směrování české vlády. Je to tak i podle vás?

To nevím, ale určitě je pro každého českého premiéra hezké, když má fotku z Bílého domu. O to stojí všichni a z hlediska této fotky to úspěch je. Podobný úspěch měl Andrej Babiš, zatímco Sobotkovi před ním se to nikdy nepodařilo. Podstatné podle mého názoru je něco jiného, a to reálné výsledky Fialovy návštěvy. Jednalo se tam o něčem reálně? Získal tím nebo něco vyjednal premiér Fiala? V mediálním pokrytí jsem nic takového neviděl a přijde mi, že se jednalo o čistě rituální návštěvu.

Byla to návštěva, kde Fiala ujistil Bidena svou neomezenou loajalitou vůči Spojeným státům americkým a Biden tuto loajalitu ocenil. Setkání v přátelském duchu, kde o nic nešlo a o ničem se nevyjednávalo. Že by tam byl nějaký efekt a přínos pro českou zahraniční politiku nebo tam byl jakýkoli moment, o kterém by se dalo něco napsat, já nic takového nevidím. Bylo to něco, čemu se říká non-event. Absence jakékoli události. Fiala má fotku, to je vše.

Některé komentáře ještě před přijetím Fialy u Bidena naznačovaly, že by mohlo jít o odměnu za český nákup F-35 nebo se mohlo řešit i jiné téma, které ale zůstalo veřejnosti skryto. Lze to považovat za možné?

Mohla to být návštěva za odměnu. Jak říkám, byla to rituální návštěva, kterou Američané dali najevo, že si cení loajality Fialovy vlády vůči všemu, co dělá Washington. Nepochybně oceňují i českou podporu Izraele. Dále 25 let od vstupu do NATO, česká podpora Ukrajiny. To není nic, o čem bychom s nimi mohli jednat. Jen se vzájemně ujišťujeme, že je všechno v nejlepším pořádku a bude to tak i pokračovat a všechno, co Američané potřebují, bude v Praze naplněno. Nevidím v tom žádný obsah.

Ta návštěva byla z hlediska reálné náplně o ničem, byla prázdná. Odpovídá to ostatně i obsahu české zahraniční politiky, která nemá obsah. V okamžiku, kdy se setkáme s nejmocnějším státem světa, jediným obsahem setkání je ujištění o loajalitě. Sice to obsah svého druhu je, ale kvůli tomu možná premiér nemusí jezdit do Washingtonu. Jenže to by neměl fotku, kterou se může chlubit. Stát v Oválné pracovně vedle amerického prezidenta může Fiala považovat za zahraničně-politický výdobytek. Otázka spíše je, zda tam Česká republika něco získala nebo ztratila a já myslím, že ne. Není tam nic. Hlavním výstupem toho jednání je fotka.

Prof. Petr Drulák

Dříve než do Bílého domu zavítal premiér Fiala do sídla CIA, kam s ním dorazili i šéfové všech tří českých tajných služeb. Dříve tam byl i Babiš v roli premiéra. Je běžné, aby vrcholní představitelé zemí chodili navštěvovat CIA?

Součástí premiérského programu může být leccos a není to něco, co bych označil za divné. Spíše to ukazuje, že Česká republika má nadstandardní vztahy s americkými zpravodajskými službami. Když říkám nadstandardní, neznamená to, že by šlo o rovnocenné partnerství. Znamená to, že pro CIA patrně naše služby dělají víc, než je jinak zvykem. Každý aspekt Fialovy návštěvy potvrzuje vazalskou roli a vláda se tím ještě ráda pochlubí, nepovažuje to za něco negativního. Říkají, že je to cílem jejich zahraniční politiky.

Při návštěvě amerického Kongresu český premiér především lobboval za to, aby schválili onen balík podpory Ukrajiny ve výši 60 miliard dolarů. Za to mu více než čeští občané bude děkovat především ukrajinský prezident. Nebo ne?

Říká se, že příroda nemá ráda vakuum a platí to i pro zahraniční politiku. Když vznikne prázdný prostor, který nemá obsah, nějakým obsahem se zaplní. Ve chvíli, kdy obsahem české zahraniční politiky není český zájem, zaplní ho zájem jiný a Fiala tam v podstatě kopal za zájem současného kyjevského režimu, a to zaplnilo prázdnotu této návštěvy. Je to však obsah, který s Českou republikou moc společného nemá. Pro české zájmy a české občany v této zahraniční cestě premiéra Fialy žádné reálné výsledky nevidím. Návštěva ani nebyla koncipována tak, že by měla naší zemi cokoli přinést.

