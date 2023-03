Dvakrát odmítli Ukrajinci dát jaderné zbraně Rusku... Očitý svědek Milan Syruček. Zpět do minulosti

Jak se z vašeho pohledu vyvíjí válečný konflikt mezi napadenou Ukrajinou a ruským agresorem?

Vždyť do funkce generál-plukovníka ho povýšil sám Hitlerův zástupce Himmler! A pokud se týče ukrajinské historie, mohl bych alespoň připomenout, že Kyjev byl založen 700 let předtím, než kníže Dolgorukij založil Moskvu. Ukrajina má právo na svou samostatnou existenci, což potvrdila i Moskva v roce 1994 podpisem budapešťské dohody, když se Ukrajina v zájmu svého mezinárodního uznání vzdala jaderných zbraní, ač v té době byla třetí nejsilnější jadernou mocností. Žil jsem v té době v Kyjevě, chodíval jsem za ministrem zahraničí Zlenkem a byl jsem očitým svědkem toho, jak ta jednání probíhala a jak skončila, byť v té době ukrajinský parlament dvakrát odmítl vydat své jaderné zbraně Rusku. Je užitečné si připomenout i tuto historii, aby bylo zřejmé, nakolik lživé jsou ruské argumenty pro válku, která stojí statisíce životů, miliony lidí donutila opustit své domovy a způsobila škody, jejichž rozsah snad ani není možné přesněji vyčíslit. Ale nejsem jasnovidec ani futurolog, abych mohl předvídat, kdy a jak tato nesmyslná válka skončí.

Horko je v těchto dnech i ve Francii, kde probíhají masové protesty proti důchodové reformě...

Abychom plně pochopili, proč Francouzi tak urputně bojují jen kvůli tomu, že prezident Macron a vláda prodlužují odchod do důchodu z nynějších 62 na 64 let, museli bychom hlouběji pochopit francouzský charakter. Uvažováno z našeho pohledu, je to pořád méně, než v kolika letech se odchází do důchodu u nás, ale to z hlediska francouzského myšlení vůbec není podstatné. Tím je fakt, že prezident a vláda se pokoušejí narušit to, co je dávným privilegiem a tomu se Francouzi brání. Stejně tak, jako si prosadili a ubránili například 35hodinový pracovní týden, volnou středu či čtvrtek pro žáky a studenty ve školách, aby si mohli odpočinout a věnovat se třeba sportu nebo kulturním akcím ve svých centrech v přírodě, které má každá škola. Nejde o dva roky pozdější odchod do důchodu, jde o princip, kdyby to byl třeba jen jeden rok či dokonce jeden měsíc. Co když prezident a vláda sáhnou poté na jiné vymoženosti, třeba na délku pracovního týdne a podobně?

Hovoří se o nedávné vzácné návštěvě v Atom muzeu v Míšově...

Muzeum Železné Opony v Míšově, vybudované z bývalého úložiště sovětských jaderných hlavic k raketám, které stvořil a řídí zakladatel muzea Václav Vítovec, zažilo v sobotu velkou slávu: autobusem přímo z ruzyňského letiště přijelo třicet amerických historiků, které tam dovedl Gary Powers, syn pilota, jehož 1. května 1960 nad Sverdlovskem sestřelili Sověti. Powersův špionážní let s U-2 skončil tedy předčasně, Američané nepočítali s tím, že Sověti mohou zasáhnout letoun letící ve výšce 23 kilometrů. Američané tedy z počátku vůbec odmítali, že by se nějaký letoun ocitl nad sovětským územím. Až do chvíle, kdy se v Moskvě uskutečnila s Powersem tisková konference. Poté se Powers mohl vrátit, ale v samotných Spojených státech ho po dvacet let obviňovali, proč nesplnil rozkaz a nezabil se. Vždyť měl i v jednom ze zubů kyanid, který mohl spolknout. Ale stalo se a my mohli u nás přivítat jeho syna. Nebyl u nás poprvé, ale poprvé s sebou přivezl tak početnou skupinu Američanů, historiků, kteří chtěli Evropu navštívit, protože zkoumali období studené války. A své putování Evropou začali právě v Míšově. Určitě připravujete další publikaci, není-liž pravda? V současné době dopisuji svou 33. či 34. knížku, tentokrát o Zakarpatí, které je mojí srdeční záležitostí. Téměř všichni u nás znají Olbrachtova zbojníka Nikolu Šuhaje. Ale což, když jeho tři kamarádi ubili někoho jiného? Co to bylo za Šuhaje, odsouzeného v roce 1926 na deset let za své loupeže? V jejím závěru mám rozhovor o Zakarpatí i s umělou inteligencí, přečtete si, co ona vše zná. Už se těším, až si přivoním k čerstvě vytištěné knize a také na reakce vás, čtenářů.

Už jednou jsem na těchto stránkách psal o tom, že Vladimír Putin, inspirován svým nejbližším rádcem Alexandrem Solženicynem a jeho knihou Rossia v obvale (Rusko v troskách) z roku 1998, v níž tento sovětský spisovatel tvrdí, že Ukrajina vůbec neměla právo vyhlásit svou nezávislost, protože existují jen tři Rusi - Velká Rus, Bělorus a Malá Rus, což je Ukrajina. Proto je třeba Ukrajinu vrátit do ruského lůna a nebude-li chtít to sama učinit dobrovolně, je třeba ji k tomu donutit silou. V tom je základní smysl celé té války, eufemisticky v Rusku nazývané speciální operace. Putin ovšem vůbec nepočítal s tím, že Ukrajina bude klást tak silný odpor, domníval se, že za tři čtyři dny Ukrajinu zlikviduje. Ale kupodivu se tak nestalo a naopak téměř celý svět ji v jejím boji proti ruské agresi podporuje. Putin svou akci zdůvodňuje též tím, že ukrajinský režim je neonacistický a mj. se odvolává na banderovce. Ale což například generál Vlasov, kdy se generálem stal ve svých pouhých 41 letech jako Stalinův miláček, rovněž nebojoval po boku nacistů proti Stalinovi?