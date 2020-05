EU nás nezachrání. Vše zůstalo na národních vládách. Babišovi jde o všechno, varuje Dočekal ze Svobodných

reklama

„Všechno zavřeme, nikam nechoďte. Ale přežijeme ekonomicky?“ ptáte se ve svém posledním blogu. Znamená to, že opatření zavedená v polovině března vám přišla příliš přísná?

Spíše než přísná mi přišla ta opatření chaotická, nekoncepční a příliš plošná. Nelze takto ochromit ekonomiku s výjimkou prodejen potravin, lékáren, čerpacích stanic a pár dalších. Nechápu, proč musely zavírat například garážové autoservisy, opravy oděvů, proč nemohl být nějakým způsobem pouze omezen třeba maximální počet lidí v provozovně v závislosti na její velikosti. Proč lidé nemohli provozovat sporty typu tenis, u kterých by se určitě nemohli nakazit. Pominu zmatky typu roušky v autě musíte mít, za pár dní už opět nemusíte apod.

Předpokládal jsem, že zodpovědná vláda má právě pro obdobné případy zpracované podrobné a přesné pandemické plány, a ne že tahá zmateně opatření jako králíky z klobouku. Za naprosto šokující však považuji snahu vlády zneužít zákona na ochranu zdraví místo krizového zákona ve snaze vyhnout se odškodnění stovek subjektů v souvislosti s vyhlášenými opatřeními.

Přístup v jednotlivých zemích se liší, i když i ti, kteří ho měli zpočátku volnější, ho nakonec až na výjimky (v podstatě jedinou) zpřísnili podobně jako my. Jenom s tím rozdílem, že se jim tam nákaza rozjela mnohem více. Co o tom soudíte?

Odvolám se na předchozí odpověď. Ukazuje se, že kvalitní a funkční pandemický plán nemá pravděpodobně žádná země. Bohužel. Politici namátkově volí různá řešení, ale obávám se, že v jejich rozhodování nehrají roli odborné argumenty, nýbrž snaha o jejich vlastní politické přežití. V dnešní mediální době se každá „zachráněná mrtvola“ počítá. Daleko horší je ale skutečnost, že zmíněný plán nemá ani WHO, která má zvládání podobných situací přímo v popisu práce. Nabízí se tudíž otázka, zda se vyplatí těch 11 tisíc lidí vůbec živit, když ve chvíli, kdy se má projevit jejich připravenost, vidíme jen totální selhání a vše zůstává na národních vládách.

Nyní se opatření uvolňují, což někteří lidé vítají, jiným připadá to rozvolňování moc rychlé. Jak vám?

Nejsem epidemiolog a nemám křišťálovou kouli. Rozhodně bych ale postupoval selektivně podle různých opatření, regionů apod. Nicméně se domnívám, že celé dění kolem koronaviru je do určité míry způsobené médii, která v lidech vyvolala někdy až přehnaným způsobem paniku. Pokud se podíváme na statistiky diagnostikovaných onemocnění a smrtnosti ve srovnání s „běžnými" chorobami typu klasická chřipka, rakovina, kardiovaskulární potíže atd., tak zjistíme, že ta čísla související s koronavirem nejsou až zase tak děsivá. Považuji nošení roušek a zodpovědné chování lidí (dodržování rozestupů apod.) za dostačující a nevidím důvod vmanipulovávat lidi do nějaké šmírovací aplikace typu chytrá karanténa, která stejně dává data jen zpětně a v reálném čase nechrání.

Ministryně financí Alena Schillerová chce navýšit schodek státního rozpočtu až na 300 miliard. Je to hodně, nebo málo? Je to správné?

Je to zásadně špatně z mnoha důvodů. Nejdříve bych se pozastavil nad skutečností, že stát hospodaří trvale s deficitním rozpočtem. Kdy jindy se měly tvořit rezervy pro tyto situace než v letech prosperity? Místo toho jsme viděli rozhazování peněz v přímém přenosu, neskutečný nárůst neproduktivního státního aparátu a nesystémové uplácení voličských skupin různými jízdenkami zdarma, šrotovným, pastelkovným a podobnými nesmysly.

Ano, v současné době je potřeba do systému nalít peníze. Ale každý rozumný subjekt oplývající alespoň základní finanční gramotností v časech potřeby začne šetřit. Půjčka je až poslední možnost. Svobodní navrhují zeštíhlení státu, propuštění tisíců zbytečných státních zaměstnanců, zásadní zjednodušení povinné administrativy, máme vytipované celé úřady na zrušení a řadu dalších opatření.

Velmi úzce s tím souvisí opětovné nastartování ekonomiky. Existuje celá řada mechanismů, které jdou přímo proti této logice. Můžeme se podívat na rychlost, s jakou lze v ČR založit firmu, na rychlost, s jakou vyřídíte stavební povolení, na počet různých formulářů, statistik, hlášení apod., které musejí firmy vyplňovat, a tyto časové údaje můžeme poté srovnat s obdobnými čísly ze zahraničí. Srovnávací žebříčky existují. Výsledek bude tristní. Ekonomiku dusí množství povinností, omezení, neúměrné zdanění, tím pádem vysoká cena práce atd. Namátkou EET, kontrolní hlášení, omezení plynoucí ze zákoníku práce, stačila by jedna jediná sazba DPH třeba ve výši 14 % atd. atd.

Parlamentní volby jsou v příštím roce. Pokusí se premiér Babiš udržet životní úroveň svých příznivců (otázka, jestli to vůbec půjde) i za cenu budoucích problémů, tedy například přílišným rozdáváním?

Nepochybuji, že ano. Je totiž jisté, že ve Strakově akademii (bez ohledu na to, které strany jsou u moci) se stále vznáší hesla typu „Zdroje jsou" a „Dluhy se neplatí". V případě A. Babiše bude boj o udržení se u moci o to urputnější, protože v případě volební prohry by mohl přijít o vliv a hrozí mu znovuotevření všech jeho dotačních skandálů a v krajním případě i odsouzení. Babiš má v sázce velmi mnoho a udělá pro volební výsledek maximum, ať to stojí, co to stojí. Obávám se, že mnoho lidí se nechá finančně i líbivými frázemi zkorumpovat a „sežerou" to i s navijákem.

Zachrání nás EU?

V žádném případě. EU se v době vrcholící krize vzmohla pouze na to, aby nám prostřednictvím své předsedkyně Uršuly von der Leyenové poslala video s návodem, jak si mýt ruce. Žádný centrální krizový štáb, žádná společná distribuce ochranných pomůcek. Místo toho Německo zadržuje na hranicích kamiony se zdravotní pomocí pro české nemocnice, státy zakazují vývozy respirátorů, Česká republika zadržuje zásilku roušek Červeného kříže pro Itálii, žádná země nenabídne Itálii volnou kapacitu plicních ventilátorů, i když pro ně nemá momentálně využití, a v Itálii umírají lidé, iluze „volných hranic“ se rozplývá jak pára nad hrncem.

A přitom existuje komisař EU pro řešení krizových záležitostí. Nějaký pan Janez Lenarčič. Znáte ho někdo? Víte o jediné věci, kterou udělal? Prosadil… víte, že vůbec EXISTUJE??? Já bych si naivně představoval, že bude v televizi každý den, dá nám přesná data, informace, bude organizovat rozdělování strategických zásob ve skladech EU… a ono mezitím prd. Pan Lenarčič je neviditelný – ani ty ruce nás nenaučil si mýt. Evropská komise naprosto selhala, a to nejen v případě koronakrize, ale i v případě krize migrační. Zato je neskutečně výkonná, když se jedná o zákazy vysavačů, rozměry cirkusových stanů, zákazy národních vlajek na stolech europoslanců a v jiných nesmyslech.

Odloží EU kvůli koronaviru svůj tzv. zelený úděl?

Neodloží. V naprostém rozporu se zdravým rozumem, v rozporu se současnými poznatky (například co se týká přimíchávání biosložek do paliv), v rozporu se základními ekonomickými principy (dotování fotovoltaiky) – prostě neodloží. Zelený úděl totiž nemá racionální jádro, je to ideologie, která umožňuje seberealizaci až příliš mnoha lidem, kteří by se jinak uplatnili maximálně při výrobě hamburgerů. Navíc se v ní točí až příliš mnoho peněz. Například v letech 2021–2030 má být zdarma rozděleno a následně zobchodováno 6,3 miliardy emisních povolenek v hodnotě 160 miliard eur (4,3 bilionu Kč). A to ty emisní povolenky jsou jen kapkou v moři.

Změní pandemie naši společnost? Budou muset lidé z některých oborů svoji práci opustit a dělat něco jiného? A bude to ve velkém měřítku?

Vznik a zánik různých oborů lidské práce probíhá neustále. Pandemie tento proces možná trochu urychlí, ale neočekával bych žádné radikální změny. Zaznamenáme pravděpodobně úbytek osobních jednání a s tím související přechod na digitální platformy, vypadá to, že odzvonilo klasickým open space kancelářským plochám apod. Zatím nejasné důsledky budou v nejpostiženějších oblastech typu cestovní ruch, gastronomie a letecká doprava.

Co udělá pandemie se světem a Evropou? Vyhrotí se například ještě více vztahy mezi USA a Čínou?

Zde je zásadní otázka, nakolik se vědcům podaří odhalit původ viru. Dokážu si i představit, že pokud by se prokázal jeho umělý vznik, případně únik způsobený nedbalostí nebo hrubé a záměrné falšování dat o jeho šíření, tak by možná v teoretické rovině měly svá opodstatnění akce směřující k náhradám škod pro jednotlivé postižené státy. Něco na způsob válečných reparací. V ideálním světě by to tak fungovalo. Ale žijeme v době kompromisů, lenosti, neochoty zastávat tvrdé postoje, bojíme se vlastní odvahy. Takže s mezinárodními vztahy to neudělá prakticky nic.

Ve stínu pandemie bobtná napětí mezi Řeckem a Tureckem. Řekové si stěžují, že je Turci provokují letadly a loděmi blízko hranic a že tlačí migranty do rizikových oblastí. Jak sledujete toto dění?

Je smutné, že tyto potyčky probíhají mezi dvěma členskými státy NATO. Nabízí se otázka, zda jeden z těchto států má v Alianci vůbec být. Jednoznačně v tomto případě držím palce Řecku a plně uznávám jeho snahu o obranu vlastních (potažmo EU) hranic – a to všemi myslitelnými prostředky. Situace na hranicích je ve své podstatě již válkou a jako taková vyžaduje odpovídající přístup. Za zcela nedostatečnou považuji podporu ostatních evropských států, kdy například ČR poslala na pomoc Řecku celých osm policistů, což osobně vnímám téměř jako výsměch. Zcela nefunkční Frontex s ročním rozpočtem 250 000 000 eur se prozatím zasadil o to, že neziskové organizace mohou „monitorovat situaci“ a vytýkat Řecku porušení jakési směrnice EU o právech azylantů.

Na závěr ještě ke kauze Koněv, o které bylo napsáno mnohé, a ještě k ní můžeme připočíst přejmenování náměstí, ve kterém sídlí ruská ambasáda. Nyní je tu novinka. Podle Ondřeje Kundry z Respektu přijel do Česka ruský špion, který měl v kufříku jedovatý ricin údajně na likvidaci starosty Prahy 6 Koláře. Je skutečně možné, že by Rusům socha Koněva stála za takovou odvetu? Nebo jen vypustili takovou zprávu, aby se někteří politici báli? Nebo je to nějak jinak?

V kauze Koněv jsem byl jedním z těch, kteří po určitém váhání hlasovali pro odstranění sochy. Důvody, proč jsem tak učinil, by vydaly na samostatný článek. Několik vyjádření k tématu je na mém profilu na Facebooku. Naopak přejmenování náměstí Pod kaštany jsem ostře odsoudil mj. i blogem na iDNES. Článek o ruském špionovi jsem četl, jen mi není jasné, jak došlo k odhalení ricinu v zavazadle osoby, která je podle Respektu chráněna diplomatickou imunitou a ihned na letišti ji vyzvedlo auto přímo z ruské ambasády. Že by panu špiónovi ten ricin vypadl údivem z kapsy, když si na letišti zrovna dával kafe za 250 Kč? Zdravý rozum mi napovídá, že zde je možná přání otcem myšlenky. Jsem si jist, že v očích mnoha Rusů se pan Kolář dopustil hrdelního zločinu, ale nevěřím tomu, že by odstranění Koněvovy sochy vedlo k jakési černé operaci za strany ruských tajných služeb s posvěcením nejvyššího ruského vedení. Ale můžu se mýlit.



