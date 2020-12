Epidemie koronaviru jako zástěrka pro vytváření „Velkého bratra“. Tak to ne! Poslanec ODS si dupnul

ROZHOVOR Jako naprosto nepřijatelnou považuje novelu zákona o veřejném zdraví poslanec ODS Vojtěch Munzar. Obávám se, že tento návrh je také veden snahou vyhnout se odpovědnosti a případným náhradám škod a kompenzacím. Zároveň ministr zdravotnictví navrhuje pravomoc monitorování polohy mobilních telefonů. Je to naprosto šílený zásah do soukromí občanů. Stát nesmí použít epidemii koronaviru jako zástěrku pro vytváření systému „Velkého bratra“, vysvětluje. Vyjadřuje se i k nedostatečným kompenzacím pro živnostníky a snižování daní.

Novela zákona o veřejném zdraví, která centralizuje hygienickou službu, dává silné pravomoci ministerstvu zdravotnictví. Má mít například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit soukromé nebo veřejné setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby nebo také omezit veřejné nebo soukromé akce. Vy jste podle svého vyjádření na sociální síti proti této novele. Proč?

Je to pro mě a celou ODS naprosto nepřijatelné. Pokud je nezbytně nutné přistoupit k dočasnému omezení práv a svobod, a s tím bych opravdu maximálně šetřil, pak k tomu musí docházet pod kontrolou vlády a Parlamentu, tedy zvolených zástupců občanů, a nikoliv nekontrolovaně na základě rozhodnutí úředníků. Obávám se, že tento návrh je také veden snahou vyhnout se odpovědnosti a případným náhradám škod a kompenzacím. Zároveň ministr zdravotnictví navrhuje pravomoc monitorování polohy mobilních telefonů. Je to naprosto šílený zásah do soukromí občanů. Stát nesmí použít epidemii koronaviru jako zástěrku pro vytváření systému „Velkého bratra“. Pokud by něco podobného vládní koalice silou protlačila, potom bychom za ústavní práva občanů bojovali až do konce, tedy třeba i u Ústavního soudu.

Vláda se od čtvrtka rozhodla rozvolňovat platná omezení, otevřou se například kadeřnictví, restaurace a posilovny. Je to správný krok?

V samotných plošných opatřeních vidím mnoho nelogičností, pokud jste se ptal na kadeřnice, tak jaký má hlubší smysl, že kadeřnice mohla dnes poskytovat službu doma u sebe či zákazníka, ale nemohla ji poskytovat ve své provozovně? Stát nemůže neustále zapínat a vypínat ekonomiku a zasahovat takto drasticky do živobytí lidí. Za rozumnější řešení bych považoval hygienická režimová opatření, která sníží riziko přenosu nákazy v provozovnách.

Pokud je v systému PES Praha na výrazně nižším skóre než většina země, mělo by nějaký smysl zvážit zde volnější režim?

Rozumím argumentu, že pokud by měla Praha jiný režim, pak by se stala magnetem pro své okolí. Nicméně nejsem příznivcem plošných opatření, a jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, řešením není neustále zavírat části ekonomiky, řešením jsou hygienická režimová opatření.

Od 7. prosince se do škol na střídavou výuku vrácejí i studenti SŠ a VOŠ. Má to ještě smysl, v takto krátkém intervalu do Vánoc?

Je třeba si uvědomit, že žáci přišli o výuku už před létem a nyní opět. Je to obrovský zásah do jejich vzdělávání, který ovlivňuje jejich budoucnost. Přicházejí o školní návyky. Spíš se mi nelíbí, že vláda prezentovala systém PES jako předvídatelný systém, a přitom rozhoduje v jiných termínech a oddaluje například otevírání škol.

Mluvilo se o ochraně důchodců, ale v domovech seniorů nákaza covidem řádí. Objevují se hlasy, že testování důchodců a personálu pomocí antigenních testů mělo přijít daleko dříve. Jaký je váš názor?

Vláda se měla od začátku více soustředit na ochranu rizikových skupin obyvatelstva než na plošná opatření.

Jsou živnostníci dostatečně kompenzováni, nebo jsou nějak diskriminováni?

Rozhodně nejsou! Kompenzace jsou minimální, mnozí živnostníci zůstali bez příjmů, ale většina nákladů na podnikání jim zůstala. Oproti jaru jim zůstaly povinné platby, například odvody sociálního pojištění, které jsme navrhovali odpustit ve stejné výši jako na jaře. Zároveň nám přijde nespravedlivé a diskriminační, že osoby samostatně výdělečně činné si musí vybrat, zda budou čerpat nízký kompenzační bonus na své životní potřeby, nebo podporu na platy svých zaměstnanců. Je to pro ně Sophiina volba.

Několikrát jsme předkládali návrhy na to, aby byl umožněn souběh těchto podpor. Naposledy se o tom hlasovalo ve čtvrtek minulý týden, kdy jsem tento návrh předkládal. Ministryně financí ho ale odmítla podpořit, aby v následující den vyhlásila, že takovou změnu sama připraví. Už to mohlo být schváleno. Je to pouze hra na to, že pouze vláda předkládá řešení, ale obětí této hry a prodlevy jsou živnostníci, kteří o to déle budou ve finanční nejistotě.

Velká diskuse je o zrušení superhrubé mzdy, kterou ve Sněmovně pomohla schválit i ODS. Proč jste takto postupovali?

Snížení daní není jen zvýšení ekonomické svobody lidí, kteří se mohou rozhodovat sami, jak s vydělanými penězi naloží, ale také je to jednoznačným prorůstovým opatřením, protože ty peníze z ekonomiky nikam nezmizí, naopak, podpoří se tím spotřeba a soukromé investice občanů, což naše ekonomika potřebuje. Navíc jsme při jednání státního rozpočtu přišli s návrhem úspor ve výši 81 miliard korun a jsme v tomto konzistentní. Problém státního rozpočtu vidíme na jeho výdajové straně. Chceme nízké daně a zároveň malý a levný stát.

Vaši partneři z budoucí předvolební koalice (lidovci, TOP 09) toto snižování daní důrazně odmítli. Je to náznak jakéhosi rozkolu?

Každý kandidoval se svým programem do této Sněmovny a my jsme tímto dostáli svému předvolebnímu slibu. Nejsme jednolitou stranou s úplně stejnými programy, proto je jasné, že jsou mezi námi i určité rozdíly. Budoucí koalice se tvoří pro další parlamentní volby, kde vedení stran jedná o některých společných bodech programového prohlášení.

Nové daňové úlevy vznikaly v obrovském sněmovním chaosu – čí je to vina?

Chaosem to spíš označují ti, kterým se nelíbí snížení daní. Bylo to jednání o pozměňovacích návrzích, jakých jsou ve Sněmovně desítky. Na hlasování bylo ale znát, že se vládní koalice na závažné otázce daní rozpadla a každý prosazoval něco jiného. ČSSD v minulosti odmítala zvýšit slevu na poplatníka, ač jsme to několikrát navrhovali, teď zdvihla ruku pro nejvyšší navýšení z navržených, což byl návrh Pirátské strany. Ti sice tvrdí, že to předkládali jako alternativu k návrhu zrušení superhrubé mzdy, ale čistě z procesního hlediska tomu tak nebylo. A proces je ve Sněmovně podstatný, protože určuje, zda se nějaká hlasování navzájem vylučují nebo nikoliv.

Vadí mi, že za podpory hnutí ANO prošel další jejich návrh, a to zdanění prodeje cenných papírů včetně prodeje podílů v akciových společnostech od výše 20 milionů korun. To je nespravedlivé zejména vůči těm, kteří svoji společnost rozvíjeli, platili řádně daně ze zisku a v případě prodeje by jim toto stát opět zdanil. Snad to Senát opraví. Naopak jsem rád, že neprošel další jejich návrh na podstatné zvýšení daní z podnikatelských nemovitostí. To by vedlo ke zvýšení nákladů podnikatelů a firem, což zejména v této době je krajně nevhodné. Věřím, že Senát přijde s takovým návrhem, který zachová zrušení superhrubé mzdy, zracionalizuje ostatní změny a lidé se dočkají konečně nižších daní.

