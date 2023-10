Exmuslim: Hamás v EU nechce vraždit, má jiný plán. Už je jich tolik, že to nejde uhlídat

reklama

Nedávno jste pro ParlamentníListy.cz hovořil o tom, že desítky milionů muslimů v Evropě budou představovat problém vždy. Můžeme po útoku Hamásu na Izrael čekat opět „horké“ období teroristických útoků?

Takzvané horké období s islámským terorismem se objevuje pravidelně a nemusí nutně souviset s událostmi mimo Evropu. Někdy podněty přicházejí i ze samotné Evropy, která má na spoustu věcí jiný pohled než lidé z muslimského prostředí. Například na karikatury zakladatele islámu Mohammeda. Muslimové jsou a budou pro Evropu problém, protože mají na spoustu věcí jiný názor a pohled kvůli odlišné historické zkušenosti a jinému pojetí společnosti, ale i odlišnému pohledu na současné události – například válku mezi Židy a Araby. Úplně stejná situace by byla, kdyby dnes v Evropě žily například desítky milionů vyznavačů nacismu nebo stalinismu.

Je to prostě střed pohledu a přesvědčení. Ovšem pro nás je to dnes zásadní. Tam, kde my vidíme velká vítězství – obrana Vídně 1683 apod., tam muslimové vidí velké prohry, a kde my vidíme velké prohry – například pád Konstantinopole nebo dobytí Španělska muslimy, tam muslimové vidí velká vítězství. Jak se asi o takových věcech budou učit muslimské děti v evropské škole nebo evropské děti ve škole plné muslimských učitelů a učitelek? A přesně takto je třeba se dívat i na ta „horká“ období.

My vidíme terorismus a mnozí muslimové vidí jen boj za správnou věc. Za potrestání urážečů Mohammeda, za potrestání podporovatelů Izraele apod. Případně někdy v budoucnu bude muslimy terorismus vnímán v Evropě i jako přijatelný způsob pro dosažení vlády ve společnosti v dané lokalitě, kde muslimů je už velká část populace. Tedy ano, horké období teroristických útoků lze čekat, a to nejen kvůli válce Arabů se Židy.

V Bruselu došlo v pondělí ráno k vraždě dvou fotbalových fanoušků ze Švédska. Vrahem byl islamistický radikál, stíhaný prý i v domovském Tunisku, který v Belgii pobýval nelegálně. Zadržen byl až ráno, když v klidu snídal v kavárně a policii jej udal kdosi od vedlejšího stolu. Myslíte, že je to standard policejní „kontroly“ nad radikály, když stále slyšíme, jak jsou pod kontrolou?

Bohužel ano. Je to „standardní“ situace. Za to ovšem nemohou policisté! Za to mohou politici a neziskovky, jež se starají o to, aby si ilegální migranti mohli beztrestně mašírovat po Evropě a bez kontroly. A to nejen ilegální, ale i ti, kteří by měli být odsunuti a úřadům se to nedaří realizovat. Další věc je ta, že známých islámských radikálů je dnes v EU již tolik, že je nemožné je prakticky sledovat a mít o nich trvale přehled.

Na to není dostatek agentů a techniky. A třeba stačí, aby i sledovaný radikál přejel do sousední země EU, a než se vyřídí potřebné povolení a nasdílejí informace mezi tajnými službami, tak i tento sledovaný islamista je mnohdy delší dobu bez dohledu. Prakticky nám v EU schází obdobná instituce, jako je v USA, FBI.

Každá tajná služba v členské zemi EU si hraje na svém hřišti a nerada sdílí vše, co ví. Jinak Tunisané museli mít radost, že se ten radikál sebral a místo problémů v Tunisku šel dělat problémy do Evropy. Pro Tunis méně starostí. Obdobně to je i u toho muslima, co zavraždil učitele D. Bernarda před pár dny ve Francii. Co jsem slyšel v polském rádiu, tak jeho rodina byla z Ruské federace, byla dlouhodobě známa svým náboženským extremismem a nějaká neziskovka zabránila vyhoštění toho vraha před několika roky. V Rusku museli mít také radost, že jim ho nevrátili a nechali si ho ve Francii.

Na druhou stranu dnes opět slyšíme, že nesmíme muslimy házet do jednoho pytle, že většina z nich je spořádaná a pracuje a nejsou s ní problémy. Mění se podle vás nějak množství „radikálů“ v komunitách na evropských předměstích?

Spořádaná a pracující byla i většina voličů Adolfa Hitlera. Ani s nimi nebyly problémy, jen volili problémové lidi. Souhlasím s tím, že většina muslimů v Evropě by nešla bojovat a umírat ani za islám ani za Palestinu. Žijí si tu dobře až blahobytně oproti muslimskému světu, v té neislámské společnosti. To ovšem neznamená, že nepodporují problémové lidi – slovem, penězi či jinak. Ale opět zdůrazňuji, že je třeba si uvědomit, že oni prostě spoustu věcí vidí jinak než Evropané. Tam, kde Evropané vidí terorismus, oni vidí hrdinství a odvahu.

Ano, myslím si, že množství radikálů celkově roste, protože roste i velikost muslimské komunity – masová migrace do Evropy pokračuje a přibývá také konverzí k islámu a samozřejmě je i vyšší porodnost muslimských žen oproti Evropankám.

Myslíte, že organizace, které těmto lidem pomáhají, budou mít stále stejný vliv jako po roce 2015, kdy řadu bezpečnostních opatření znemožnily?

Budou, oni se umějí přizpůsobit a mnohdy to byl jen mediální cirkus, že jim nějaká opatření něco znemožnila. Islamisté už mají desetiletí zkušeností, jak obcházet zákony, opatření apod.

Francie o víkendu řešila vraždu učitele, evakuovala několik památek a do ulic povolávala na posílení hlídek sedm tisíc vojáků. Můžeme podle vás očekávat problémy v zemích, kde už k nim docházelo, nebo se v Evropě utváří nějaké nové a potenciálně nebezpečné ohnisko?

Díky trvající masové migraci muslimů do Evropy se logicky utvářejí nová ohniska. Ale i v zemích, kde už si zvykli na islámský terorismus, se situace zhoršuje. Ale podívejte se na samotnou Francii. Tato země, kdysi ji nazývali papežové titulem „nejstarší dcera církve“. Já bych řekl spíše „nejstarší děvka islámu v Evropě“.

Francie se již před mnoha staletími spojila s muslimskou Osmanskou říší v boji proti obráncům střední Evropy vedeným katolickými Habsburky. Francie tehdy dokonce poskytla své území jako základnu pro muslimy proti křesťanům! A to se sama prohlašovala za křesťanskou! A pak? Francie okupovala Alžír a díky tomu pak Francie přivedla do Evropy miliony muslimů, jejichž potomci dnes dělají mnohdy v Evropě velké problémy.

Francie je ztracena a celkově i celý Západ je ztracen. Je to jen otázka času, než budou plně pod kontrolou muslimů, a na to tam muslimové nemusejí mít ani většinu ve společnosti. Teroristé, již dnes vraždí, jsou jen „nedočkaví“, oni chtějí všechno hned. Ti chytřejší islamisté jdou legálně podle práva a ovládají Francii a další části západní Evropy legálně, krok za krokem.

Islámský stát v časech svého největšího vlivu dokázal organizovat akce a komunikovat s potenciálními teroristy i do Evropy. Myslíte, že nějakou podobnou míru organizace zvládá dnes Hamás nebo jiná organizace?

Podívejte se. Hamás nestojí o útoky svých lidí v Evropě. Kdyby je chtěl, dávno by je organizoval. Hamás má v Evropě silnou podporu, a to nejen mezi muslimy. Ale Hamás zde chce klid. Nechce asi ztratit evropskou podporu palestinské věci a zároveň nechce moc poutat pozornost. Dnes je Evropa hlavně zdrojem financí pro charitativní organizace napojené na Hamás, které v posledních dnech například intenzivně inzerují na sociálních sítích.

Hamás tak určitě zde má své lidi a potenciální vrahy, ale nechce je zatím aktivovat. Jiné organizace tu své lidi mít mohou, ale celkově se snaží všechny palestinské organizace Evropu mít jako základnu a zbytečně zde neprovokovat nějakými útoky.

Útoky mohou páchat sympatizanti, nad kterými Hamás a spol. nemají kontrolu, ale jejich lidi nechtějí teď moc provokovat a upozorňovat na sebe.

