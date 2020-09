Expert Ondřej Dostál: Běžný pacient je současným systémem zdravotních úhrad diskriminován

ROZHOVOR I skutečně nemocní pacienti ze Zlínského kraje musí mít šanci získat moderní léčbu. Dnes za ní musí dojíždět mimo kraj, nebo se o ní ani nedozví, a to je špatně. Průbojní lidé si zajistí včasnou a moderní léčbu, pro běžného pacienta je však její získání obtížnější. I to jsou problémy, které působí dnešní systém úhrad ve zdravotnictví. K tomuto tématu se blíže vyjádřil expert na zdravotnické právo, Ondřej Dostál.

reklama

Proč skupina senátorů v čele s Ivo Valentou podala ústavní stížnost proti diskriminaci plateb za zdravotní péči? Opravdu dochází v ČR k tomu, že jsou v různých regionech jinak placeny stejné lékařské úkony?

Ano, úhrada se liší nejen mezi regiony, ale dokonce i mezi jednotlivými poskytovateli péče stejného typu. V tzv. úhradové vyhlášce, kterou senátoři napadli, existují extrémně složité vzorce, které jsou dohodnuty pány v Praze. Ty zjednodušeně říkají, že špitál dostane zaplaceno podle toho, kolik dostal předloni. Kdo byl historicky chudý, toho pojišťovna zkrátí na úhradách i letos; kdo byl bohatý, může dělat péči draze a ještě vydělá. Na kvalitě péče ani vstřícnosti k pacientům vůbec nezáleží. A takto to chodí už dvacet let.

Úhradové vyhlášky se mění každý rok. Nestačilo pouze „tlačit“ na ministerstvo zdravotnictví nebo současný systém opravit legislativní změnou? Vždyť senátoři mají takovou možnost …

Úhradové vyhlášky má v rukou ministr, který pro nápravu poměrů za tři roky neudělal vůbec nic. Ani nemohl. Současné nerovné úhrady totiž živí politicky vlivné poskytovatele, a také dotují hospodaření velkých státních nemocnic v Praze a v Brně, permanentně zadlužených kvůli špatnému řízení. Prosadit ze Senátu velkou změnu zákona, kterou ministr a vláda nechce, je takřka nemožné. Pokud senátoři nechtěli jen nečinně sedět a přihlížet, jak si lidé kolem ministerstva každý rok rozdají mezi sebou naše miliardy na zdravotní péči, nezbylo než poslat celý tento systém před Ústavní soud.

Situaci ve Zlínském kraji poměrně dobře znáte. Jak se současná diskriminace projevuje na zdejší lékařské péči?

Kdyby do Zlínského kraje poslaly zdravotní pojišťovny ze společného balíku tolik peněz, kolik odpovídá jeho počtu obyvatel, šlo by o několik miliard ročně navíc z podstatné části do nemocnic. To by kraji umožnilo je opravit, vybavit, a díky penězům i personálně posílit.

Pacienti na Zlínsku mají teoreticky stejný nárok na bezplatnou péči. Průbojní lidé si zajistí včasnou a moderní léčbu, i kdyby za ní museli cestovat do Brna či Olomouce. Běžný pacient ale kvůli horším úhradám pocítí, že na operaci bude čekat o něco déle, s většími obtížemi sežene rehabilitaci, domácí péči, praktika či třeba zubaře. Má to vliv i na kvalitu. V chudé nemocnici je o něco pravděpodobnější, že se stane např. to, co aktuálně řešil i Ústavní soud – úmrtí 26letého muže ve vsetínské nemocnici na žlučové kameny, kterého se nepodařilo ani odoperovat, ani včas přeložit do Zlína. Lidé se v takových případech zlobí na lékaře, ale není to spravedlivé. V pozadí takových tragédií je často nedostatek personálu a přístrojů, daný právě podfinancováním nemocnic, což přepracovaní zdravotníci musejí překonávat zvýšeným úsilím, navíc pod stálou hrozbou trestní odpovědnosti.

Pokud by byli senátoři úspěšní, co se stane? Nezhroutí se celý systém?

Nezhroutí, ale bude se muset od základů opravit. Konečně, po dvaceti letech flikování neuspokojivého úhradového provizoria z roku 1998, které původně mělo platit jen rok. Peníze by měly jít za pacientem, za stejnou péči by měla být stejná úhrada, bez nerovných omezení a regulací. Měl by také umožňovat mladým lékařům, aby si mohli otevřít ordinaci a i bez známostí na pojišťovně se do systému zapojit, pokud nabídnou dobrou cenu a kvalitu.

V případě, že dojde k nápravě dnešního stavu, je možné odhadnout, jak by na tom „vydělali“ pacienti ze Slovácka, resp. Zlínského kraje?

Pacienti ze Slovácka by se mohli těšit na kratší čekání na operace, větší šanci sehnat si doktora poblíž svého bydliště, dále pak větší ochotu zdravotníků poskytovat některé služby, například návštěvní péči, která je dnes hrazena opravdu mizerně. Také více bezpečí a příjemnější prostředí v nemocnici, protože obojí je kromě dobrého řízení také věcí dostupných peněz, a v dlouhodobém výhledu také naději, že mladí zdravotníci nebudou z regionu odcházet pro nedostatek perspektivy. A ti opravdu nemocní by měli větší šanci na moderní léčbu, pro kterou dnes musejí dojíždět mimo kraj nebo se o ní ani nedozvědí, protože místní lékaři nedostávají smlouvy, umožňující předepsat moderní léky na pojišťovnu. I to ústavní podnět senátorů napadá.

Autor: Karel Výborný

Psali jsme: Právník Dostál, který porazil u soudu Vojtěcha: Byl spáchán faul a pan soudce ho odpískal „Roušky dolů, otevřete hospody!“ Bramboračka: Po zrušení vládních zákazů zmíněn kolaps Česka Právník žaluje: Lidé, kteří nyní umírají na koronavirus, se nakazili v době, kdy Sparta hrála se Slavií... Vláda epidemii prokoučovala v lednu Ondřej Dostál: Úhradové vyhlášky jsou nefunkční relikt provizoria 90. let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.