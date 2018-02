Expert na islám: Halík spolupracoval s islámským imámem, který je obviněn z podpory terorismu. Radikální muslimové jsou mu velmi blízcí

Anketa Která strana nejlépe hájí prezidenta Zemana? ANO 6% ČSSD 2% SPD 80% SPO 2% KSČM 10% hlasovalo: 7276 lidí

Policie obvinila bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha z podpory terorismu. Okamžitě se od něj distancovaly české muslimské organizace a podle informací médií žije dnes tento duchovní mimo Českou republiku. Co nám o něm můžete říci bližšího?

Média již o něm napsala skoro všechno, co je dostupné. Ale to distancování českých muslimů je velmi vtipné. Pravda je, že Shehadeh původně přednášel výklad islámu a vykonával páteční kázání v mešitě na Černém mostě, a to po dobu několika let. Ale kvůli vnitřním rozporům a bojům o moc mezi členy vedení Islámské nadace v Praze odešel Shehadeh vykonávat své aktivity i do Muslimské obce v Praze, kde byl zvolen do vedení obce a byl pravou rukou Vladimíra Sáňky, který je mimochodem také souzen za šíření náboženské nenávisti.

V muslimské obci měl Shehadeh na starosti takzvanou Islámskou komisi pro rodinu, která českým muslimům supluje takzvaný islámský soud a provádí islámské sňatky a rozvody v souladu s islámský právem šaría, ale v rozporu s právem České republiky, protože nemá právní legitimitu, a jde tedy o jeden z příkladů, jak si vytváří postupně česká muslimská komunita paralelní struktury. České úřady to vědí již několik roků, ale nijak proti muslimské obci nezasáhly.

V souvislosti se Shehadehem jste v jednom svém textu zmínil i katolického kněze Tomáše Halíka...

Ano. Shehadeh se v rámci svých aktivit účastnil jako představitel pražských muslimů takzvaného mezináboženského dialogu, kde byl muslimy prezentován jako znalec islámu, tehdy jim to ještě nevadilo. Tohoto mezináboženského dialogu se účastnil společně se Shehadehem i páter Halík. Již tehdy bylo veřejně známo, jaké protikřesťanské názory Shehadeh zastává, ale Halík proti tomu veřejně nikdy neprotestoval. Naopak se páter Halík veřejně zastal muslimských šiřitelů nenávisti proti naší společnosti a jimi vydané knihy, a to v souvislosti s policejním zásahem proti pražským mešitám, kde se tato nenávistná kniha šířila a skladovala...

Máte na mysli aktivity uskupení Společný hlas. Fórum židů, křesťanů a muslimů?

Ano, přesně. Tato neformální aktivita napomáhá islámským extremistům etablovat se v české společnosti a tvářit se tolerantně, multikulturně a umírněně, ale realita je úplně jiná. Stačí se podívat, kdo v tomto spolku zastupuje muslimy: Shehadeh a Sáňka – osoby, jež vydaly kontroverzní, protikřesťanskou literaturu a v současné době jsou stíhané za své extremistické aktivity. A tyto lidi obhajuje páter Halík a další...

Řekněte mi, co to je za dialog, když se jen poplácávají po ramenou s muslimy, kteří šíří v muslimské komunitě nenávist a výklad islámu, jenž je v rozporu s naší společností? Když se tváří, že tento jejich výklad islámu je v pořádku?

Můžete uvést některé z názorů Shehadeha?

Ano, například vyzýval české muslimy, jež mají za manželky české ženy, aby nedovolili těmto ženám ovlivňovat děti prezentací křesťanství a hodnot naší nevěřící společnosti. Stejně tak vydal náboženské stanovisko (fatwa), že v muslimských zemích se nesmějí stavět kostely a synagogy. Doslovně řekl: „Chvála Alláhu, islám zakazuje výstavbu kostelů, synagog a jiných neislámských chrámů a modliteben v islámských zemích, jelikož v těchto chrámech se lidé dopouštějí přidružování (širku), což je ten nejhorší hřích, kterého se člověk může dopustit. Jde tedy o věc horší, než je např. zakládání barů a nevěstinců. Na této věci se prakticky shodli všichni učenci islámu, což potvrzuje mj. i fatwa Stálé komise pro fatwu v Saúdské Arábii č. 21413 ze dne 1. 4. 1421 islámského letopočtu (3. 7. 2000).“

Toto Shehadeh řekl v polovině roku 2013 a koncem roku 2013 se účastnil veřejné debaty s páterem Halíkem, který si s ním notoval, jak důležitá je vzájemná spolupráce. Ale nejde pouze o Shehadeha, ale celkově o Muslimskou obec v Praze.

Jak to myslíte?

Muslimská obec v Praze ve spolupráci s Islámskou nadací v Praze a pod patronací Ústředí muslimských obcí vydala několik publikací obsahujících protikřesťanskou a protižidovskou nenávist, polopravdy a lži. Jde například o knihy Islám – hluboké nahlédnutí, Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici: Mýtus a realita, Islám a křesťanství v Bibli a další brožurky a přednášky. Přesvědčují také muslimy, aby se do naší společnosti neintegrovali, ale budovali zde základy pro vytvoření paralelní muslimské společnosti.

Byli si Shehadeh a Halík blízcí?

Nevím o tom, že by vyvíjeli jiné společné aktivity než účast na mezináboženském dialogu. Celkově byl Halík mnohem více aktivní s Vladimírem Sáňkou, kterého se zastal v souvislosti se zahájením jeho vyšetřování českou policií. Halík tehdy velmi ostře odsoudil policejní razii v pražských mešitách a modlitebnách, kdy policejní akci označil za hřích.

„Necitlivý zásah české policie proti našim bratřím a sestrám muslimům v čase modlitby byl nepochybně hřích – jako každý čin, který zraňuje, rozněcuje nenávist a provokuje ducha pomsty,“ řekl Halík médiím. Myslím si, že tím páter Halík definitivně potvrdil, že jsou mu radikální muslimové velmi blízcí. Proč tomu tak je, ovšem nevím...

Jestli dobře chápu, tak podle vás Halík obětoval obranu křesťanství ve prospěch svého ega a obhajobu islámu?

Ano. Halík reprezentuje v médiích jako přítel muslimů a jejich obhájce v české společnosti, ale nikdy, nikdy nekritizoval názory svých muslimských partnerů. Naopak je hájil. Ale jako katolický kněz by měl na prvním místě hájit křesťanství před lží šířenou jeho muslimskými partnery, a ne ke lžím mlčet a hájit původce lží. Měl by hájit základní lidská práva, a ne mlčet k tomu, že například v pražské mešitě ještě jako její duchovní Shehadeh učil, že „islám dbá na to, aby v rodině vládl islám. Vzhledem k tomu, že v rodině by měl být dominantní muž, může být žena křesťanka nebo židovka, jelikož hlavní slovo má muslim, který rodinu vede k islámu.“ (Zdroj citace ). Je smutné, že proti této netoleranci českých muslimů Halík ani jednou nevystoupil...

Vy dlouhodobě poukazujete na kontroverzní názory Halíka. Co jej podle vás vede k takovému obhajování islamistů?

Myslím si, že Halíkův postoj k islámu nejlépe vyjadřují jeho vlastní slova: „Neexistují dobrá a špatná náboženství (mluvíme-li o náboženstvích prověřených staletími, a nikoliv o moderních pseudonáboženských hnutích a sektách). Existují jen dobří a špatní věřící (a nejvíc je těch, v nichž se zlo a dobro prolíná).“

Zde si nemohu odpustit poznámku, že i náboženství Aztéků či kult Molocha byly prověřené staletími, a přesto přinášely svým bohům lidské oběti...

Proč podle vás vlastně lidé, jako je Halík, spolupracují s takovýmito kontroverzními představiteli českých muslimů?

Nemají jinou možnost. V České republice jsou veškeré modlitebny a mešity ovládané islamisty, v jejichž čele stojí pánové Alrawi a Sáňka, s jedinou výjimkou modlitebny šíitských muslimů v Brně, která pod tyto pány nespadá. Takže Halík má dvě možnosti, buď nebude v České republice pořádat žádný mezináboženský dialog, anebo jej bude pořádat, ale s vědomím toho, že tyto aktivity islamisté využijí k zakrytí své protikřesťanské a protižidovské činnosti. Halíkovo ego a jeho kariéra stojí na mezináboženském dialogu, takže se rozhodl nepřímo pomáhat českým islamistům a účastní se společných akcí, zastává se jich a snaží se umlčet kritiky islamistů obviňováním z rasismu, xenofobie a nenávisti...

Máte nějakou ukázku takovéhoto jednání?

Jistě. Klasickou ukázkou jsou prohlášení podepsaná již zmiňovaným Sáňkou, ve kterých se píše například: „Zároveň odmítáme neoprávněné zevšeobecňování, které dnes u nás vede k projevům nepřátelství vůči muslimům v České republice, ačkoliv místní muslimská komunita se od islámského extremismu opakovaně jasně distancovala.“

A teď si prohlídněme fakta. Sáňka obhajuje sebevražedné útoky palestinských teroristů na izraelské civilisty. Řídil vydání knihy, jež hlásá náboženskou nenávist, a další problematické publikace. Podporoval a měl za nejbližšího spolupracovníka Shehadeha, kterého teď stíhá policie za podporu terorismu. Ale jistě. Hlavně když se podepíší pod prohlášení odsuzující násilí, extremismus a terorismus a leninskou terminologií „užiteční idioti“ z řad křesťanů a židů pak tuto jejich propagandu šíří v české společnosti jako důkaz, že se nemají Češi bát islámu...

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy, životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně, absolventem vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolventem studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

autor: Lukáš Petřík