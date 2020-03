Fabrika je ideální semeniště epidemie. Ubytovny, jídelny, lidé z ciziny... Odborář Šubrt vyzývá vládu k mnohem razantnějším opatřením, pokud to není nutné pro stát

ROZHOVOR „V této chvíli do toho vstoupila česká vláda, což hodnotím velmi pozitivně, a chce pomoci firmám. Takže by to propouštění nemělo být tak razantní a velké jako v roce 2008 a 2009. Samozřejmě se ale mohu mýlit, čas ukáže,“ uvědomuje si hlavní manažer Asociace samostatných odborů Milan Šubrt. Přivítal by i razantnější opatření k fabrikám, kde není nezbytně nutná výroba. „Tady se nám srocuje velké množství lidí. V tuto chvíli, jestli vyrobíme o sto aut více nebo méně, není tak podstatné. Vidím tu velký zdroj nebezpečí. Navíc v těch fabrikách máme stále ještě spoustu lidí z jiných zemí – a to jsou ty nešťastné ubytovny. Což je nebezpečné, ti lidé můžou přijít do styku s kýmkoliv a mohlo by se to zanést do firem,“ dodává.

Jak se díváte na tvrdá a razantní opatření, která připravila vláda, aby zabránila šíření pandemie?

Podle mě je to správně, protože nejdůležitější je, aby se zabránilo šíření koronaviru. Měla by ale směřovat i k fabrikám, u nichž není nezbytně nutná výroba. Tady se nám srocuje velké množství lidí. V tuto chvíli jestli vyrobíme o sto aut více nebo méně, není tak podstatné. Jsou samozřejmě jiné výroby, kde je nezbytné zachovat výrobu, ale tady měla vláda, i když udělala správná opatření, být trochu důraznější, aby se výroba omezila. Vidím tu totiž velký zdroj nebezpečí. Navíc v těch fabrikách máme stále ještě spoustu lidí z jiných zemí – a to jsou ty nešťastné ubytovny. Což je nebezpečné, ti lidé můžou přijít do styku s kýmkoliv a mohlo by se to zanést do firem.

Je známo, že některé automobilky přerušily výrobu, například Škoda Auto. Z firem, co máte pod svým odborářským palcem, vyrábí jich ještě hodně?

Ze dvou třetin ještě vyrábí. O dalším postupu se jedná, diskutujeme o něm. Pořád telefonuju, jsou nějaké video konference, jestli se zavře, za jakých podmínek. V pondělí to ale může být všechno jinak.

Některé fabriky jsou u hranic, kam jezdili hodně pracovat Poláci, kteří se asi už přes hranice nedostanou. Jak to firmy řeší?

Jedou na dvě směny, nebo na zkrácené. Polských pracovníků v některých firmách pracovalo hodně. Tím, že nedorazili, se musela výroba přepracovat.

Jak je to s agenturními zaměstnanci? Pokud firmy přerušily výrobu, tak oni se patrně ocitli ve velice špatné situaci. Jsou většinou ze zahraničí, nemají asi nárok na žádnou podporu…

To nevím, jak to s nimi je. Agenturní zaměstnanci ve firmách pracují. Někteří jednatelé mi říkají, že jsou rádi. Já jim oponuji, jestli to pro ně opravdu má cenu, neb jim procenta zmetkovitosti narůstají. I když co se týká polských pracovníků, kteří ve firmách pracují delší dobu, je mezi nimi celá řada velmi kvalitních. Je pravda, že stát teď řeší zaměstnance, nevím, jaký bude osud těch agenturních. Zaměstnavatelé říkají, že pokud budou vyrábět, budou je využívat, a co bude potom, to nikdo neví.

Jak vážná tato situace z pohledu ekonomického podle vás je? Dá se to srovnat s rokem 2009? Očekáváte růst nezaměstnanosti?

Mám z toho obavy. V roce 2008 to bylo jako rána z čistého nebe. Nastal velký problém a přišly výpovědi. V této chvíli do toho vstoupila česká vláda, což hodnotím velmi pozitivně, a chce pomocí firmám. Takže by to propouštění nemělo být tak razantní a velké jako v roce 2008 a 2009. Samozřejmě se ale mohu mýlit, čas ukáže. Dopady koronaviru ale mohou být velké.

Nevíme, jak dlouho to bude trvat...

No právě. Jsou hlasy z vlády, že by se to ve druhé polovině dubna mohlo zlepšit, tak doufejme, že to tak bude. Jsou ale i případy, že ve firmě mají v kolektivní smlouvě napsáno, že při zákonné překážce dostanou zaměstnanci osmdesát procent platu, ale jednatel tvrdí, že dostanou jen sedmdesát, nebo bude propouštět. To není zrovna v této době vhodný přístup hrozit lidem propouštěním. Ale k vaší otázce – myslím, že propouštění v horizontu dvou tří čtyř měsíců – pokud stát pomůže, jak slíbil – nebude tak velké jako v letech 2008 a 2009.

Tak doufejme a přeji hodně zdraví a energie v těchto časech...

To potřebujeme, a taky pevné nervy. Když jsou lidi na sedmdesáti procentech platu, tak nám nadávají, ale nadávají nám i zaměstnavatelé, že by chtěli, aby byli na šedesáti procentech, nebo ohledně dovolených. To jsou teď takové boje. Každý k tomu přistupuje jiným způsobem. Na Moravě máme třeba španělské firmy, tam mně dokonce vzkazují, že si to udělají podle svého a nějaký zákoník práce je jim ukradený. Říkám jim totiž, že nemůžou nařídit dovolenou hned. Podle zákona se může nařídit čtrnáct dní předem. Oni mně říkají, od pondělí mají, pane Šubrte, dovolenou. Odpovídám jim, no, nemají. No, dobře, tak nám to napište, my to pošleme do Španělska. A ze Španělska mi napíšou, že dovolená je. To jsou takové zvláštní přístupy, kdy zaměstnavatel si řeší problémy v citlivé době na úkor zaměstnanců. Je to špatně. Ale já to vyřeším. Nikoliv však za den. Je to nepříjemné. I takové případy, bohužel, jsou.



