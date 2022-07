Fiala, generátor frází. Parodie na vůdce, podřídí se čemukoliv z ciziny. Petr Hampl o demoralizaci národa a těžkých časech

Pokud chtěl Petr Fiala svým projevem občany demoralizovat, povedlo se mu to dokonale. Pohled na vyplašeného človíčka, který se vymlouvá na všechny kolem a přitom nese odpovědnost za zemi, byl podle sociologa Petra Hampla děsivý. Jen tím podle něj potvrzuje, jakým politikem je a jaké zájmy reprezentuje.

Premiér Petr Fiala ve svém projevu občanům vzkázal, že nad účty za energie mnohé z nich čeká šok. Jedni to oceňují jako otevřené přiznání situace, druzí namítají, že se jedná o mimořádně arogantní a přehlížívý přístup. Jak v tomto směru zapůsobil premiérův projev na vás?

Obávám se, že je to projev, který vstoupí do dějin jako jeden z nejhorších projevů všech dob. V těžké chvíli promluví státník k národu. A nepředloží žádný plán, žádnou vizi, žádnou jednotící myšlenku. Místo toho se předvede celému národu jako vyplašený človíček, který neví kudy kam a vymlouvá se na všechny kolem. Pokud bylo cílem lidi demoralizovat, tak se to povedlo.

Když nedokáže připravit rozumný projev sám, to nemohl ten úkol svěřit nějaké reklamní agentuře? I kdyby jen připomněl pár velkých okamžiků z dějin a neřekl nic konkrétního, působilo by to lépe než tahle ostuda.

Zajímavé je nesporně i to, jak fanatičtí příznivci pětikoalice trvají na tom, že ten projev byl vlastně skvělý a státnický. Jak se v tom navzájem ujišťují. A jak se pochopitelně radikalizují. Není nic, co by od Fialy nenechali líbit, protože s ním spojili své kariéry nebo aspoň svou sebeúctu. Obávám se, že je čekají těžké časy.

Premiérovou oblíbenou frází je, že dělá věcí, které jsou „správné“, případně že volí řešení, která „nejsou populistická“. Opravdu lze na politické konání uplatnit binární kategorii správné vs. Nesprávné?

Čistě selským rozumem bych řekl, že správné jednání je takové, které pomáhá obyvatelům vlastní země, nesprávné je takové, které jim ubližuje. Podle toho dramaticky nesprávné, všechno co dělá.

Připomínám, že to byl premiér Fiala, kdo odmítl odvolat představenstvu ČEZu a řešit ceny elektřiny. Byl to premiér Fiala, kdo se odmítl sejít se zástupci zemědělců a svou arogancí je dotlačil k tomu, že podstatnou část budoucí úrody prodali předem do ciziny. Nechtěli to udělat, ale neměli jinou možnost, jak finančně přežít. A konec konců i válka s Ruskem je něco, o co premiér Fiala a jeho blízcí spolupracovníci už roky usilovali.

Je ale otázka, jestli si to premiér Fiala vůbec uvědomuje. Zdá se mi, že když používá výraz „správný“, odkazuje na jakousi mravně-mystickou nauku, podle které je zapotřebí způsobit českým lidem co nejvíc utrpení. A za tím je představa, že tím utrpením obyčejných lidí bude změněno klima, poražen Putin nebo cokoliv jiného. Jsme svědky úplného zhroucení schopnosti myslet a jednat racionálně. Tedy s výjimkou cílevědomých a racionálních přesunů peněz do vlastních kapes.

Ještě byl se zastavil u toho slovo „populistické“. Jedná se o hit posledních let, podobně jako třeba „dezinformace“ či v posledních měsících cokoliv obsahující Putina, Kreml nebo Moskvu. Proč se právě v posledních letech rozmohlo ze strany liberálního mainstreamu tolik dehonestujících nálepek?

Dehonestující nálepky používá každý režim. I režimy demokratické tak jednají. Všimněte si ale, jak jsou ty nálepky neurčité. Nikdo nedokáže pořádně definovat „dezinformaci“, nikdo nedokáže pořádně určit, co je proruský postoj a co už nikoliv. I ten populismus je v jejich pojetí nesmírně neurčitý.

Obávám se, že Petr Fiala a podobné parodie na politické vůdce už vlastně ani nevědí, jaká je jejich ideologie. Kromě ochoty podřídit se čemukoliv z ciziny. Včera bojovali proti nacionalismu a fašismu, dnes ho nadšeně oslavují. Co zítra? Sami nevědí? Jde jen o to zaplnit čas spoustou libozvučných frází. Konec konců, zmíněný Fialův projev mohl být klidně vytvořen v nějakém generátoru frází, jakých je na internetu spousta.

Vzhledem k tomu, jaká je úroveň českých ministrů, myslíte že tito lidé upřímně věří že za společenské tenze v této zemi může Vladimír Putin, jak o tom hovořil Petr Fiala ve svém projevu a opakovaně o tom hovoří třeba ministryně pověřená řízením vědy a výzkumu?

Ministryni vědy nechme stranou. Její intelekt zjevně nestačí k pochopení něčeho tak komplikovaného jako „politická tenze.“

Celkově ale zní odpověď ano. Ano, upřímně tomu věří. Ti lidé jsou desítky let trénováni k tomu, aby věřili těm správným věcem a aby cítili ty správné emoce. Umí snad ještě něco jiného? Dokážou vést složitá diplomatická jednání? Dokážou motivovat lidi? Dokážou přijít s novou myšlenkou? Obávám se, že tam není nic jiného než přizpůsobivost.

Až se změní situaci, i toho Putina budou milovat.

Někteří se pozastavují nad tím, že premiér Fiala se vzhlédl ve vizi že bude půl roku prezidentem Evropy, což se projevuje desítkami fotografií z každého jednání NATO či EU a současně naprostou ignorancí domácích problémů. Aféru STAN komentoval až po třech dnech jedním příspěvkem na sociální síti a když vítr zpustošil obec v jeho vlastním volebním obvodě, nepovažoval za nutné ani projevit účast. To asi není úplně optimální pojetí úřadu předsedy vlády České republiky…

Nevím, jestli je to optimální, ale je to typické pro ten typ politického stylu, který pětikoalice slibovala před volbami a který dnes aplikuje. Naprostá arogance směrem k poddaným a bezmezné patolízalství směrem k zahraničním nadřízeným. To je současnou elitu typické. Myslíte snad, že členové představenstev českých poboček jednají jinak? Nebo že jednají jinak vysocí bankéři? Nebo šéfové neziskovek podporovaných z ciziny?

Petr Fiala se chová jako typický příslušník své sociální vrstvy, a jeho přívrženci na tom nevidí nic nesprávného.

Jak moc fatální vliv bude mít na důvěru vlády na veřejnosti aféra hnutí STAN? Já sám za sebe mám dojem, že je z ní velmi zděšena především značná část voličů vládní koalice…

Zdá se, že česká veřejnost si na aféry zvykla. Každý krade, a kdo nekrade, o tom se to stejně píše v novinách. Kdo se v tom má vyznat?

Důvěra ve vládu skutečně rychle klesá, ale je to dáno katastrofálními dopady jejího jednání na lidské životy.

Politici vládní koalice hovoří o tom, že při řešení této situace předvedli vysokou politickou kulturu, protože ministr Gazdík odstoupil. Působilo to tak i na vás?

To jenom ukazuje, jak daleko dostoupil cynismus současné vlády. Politické špičky strany jsou spojeny s organizovaným zločinem nejhrubšího zrna a ještě mají tu drzost to označovat za „vysokou politickou kulturu“.

Všimněte si, že to sleduje pořád stejný vzorec. Z pohledu EU nebo Ameriky je úplně lhostejné, jestli tady někdo rozkradl místní dopravní podnik, pokud se účastní drancování vlastní země. Kdyby se ale pokusil třeba zdanit pobočky nadnárodních korporací, to by bylo zle.

Tolerují ukrajinské oligarchy a tolerují i nejrůznější rozkrádačky tady. Místním lidem to jedno není, ale na nich nezáleží.

Před cca čtrnácti dny vystoupil v Českém rozhlase pan Zdeněk Sloboda, aktivista platformy sexuálních menšin PROUD, který se prezentuje jako sociolog. Ve svém vystoupení otevřeně hovořil o tom, že sexuální menšiny postupují podle „teorie horizontů“, kdy se po prosazení nějakého požadavku okamžitě otevírá další horizont a pracuje se na získání dalších práv. Není toto vlastně modus operandi všech aktivistů, lobbujících za svou agendu?

Ten rozhovor jsem neslyšel, ale jsem překvapen, že o tom mluví takhle otevřeně. Ale můžeme si na tom výborně ukázat, jak fungují aktivisté a jejich ideologie. Na začátku je finanční zájem. Když prosadí jednu věc, přece nezavřou kancelář a nepůjdou pracovat do fabriky. Tak si hned najdou něco dalšího, a pak zase něco dalšího. Protože všechny aspoň trochu rozumné požadavky už byly dávno prosazeny, musí bojovat za naprosto šílené věci.

Nejdříve vám ti aktivisté tvrdí, že to tak rozhodně není. Ale pak se naučí postupovat chytřeji. Dají tomu vznešený název a ještě se tím vychloubají. Hrdě to říkají do novin, pořádají o tom konference, udělají z toho i třeba předmět na vysoké škole. Stačí dostatek drzosti a dostatečný vliv v médiích. Takže místo celoživotního příživnictví máme „teorii horizontů“.

Pan Sloboda také poměrně otevřeně mluvil o tom, že když se podaří pro prosazení agendy zlomit poslance, tak česká veřejnost už nic neudělá a smíří se s tím, protože je to „papučový národ, co sedí u televize s chipsama a pivama“. Co na to říci, že osoba označující se za sociologa uvažuje o české společnosti v těchto kategoriích a chce toho využívat k prosazování své agendy?

Kruh se uzavírá. Kreatura Sloboda je zaměstnáván pražskou fakultou sociálních věd jako expert na Rusko. Jak to může vypadat, když současná vláda staví na takových expertech? Popravdě, nebyl bych šokován, kdyby se nakonec provalilo, že Sloboda (neříkám mu pan, protože nevím, jak se identifikuje) je ve skutečnosti na holky a svou orientace předstírá z kariérových důvodů.

A že lidé neudělají revoluci kvůli nějaké homoagendě? Tak to nechodí nikde na světě, a nikdy nechodilo. Když už se hroutí, tak se hroutí celé politicko-ekonomické systémy se vším všudy. Současná elita dělá všechno pro to, aby se ten současný systém zhroutil co nejrychleji. Pan profesor Fiala v tom není sám.

