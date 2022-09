Fialova vláda neřeší zdražování a na občany kašle. Radši poklonkuje Evropské unii, Německu, USA a Ukrajině, říká kandidát na starostu České Lípy

Kandidujete jako lídr SPD na starostu města Česká Lípa. Můžete se stručně představit, proč by osobně vás měli lidé volit a jaké máte osobní předpoklady?

V České Lípě jsem se narodil a prakticky tu žiju celý svůj život. Je mi 31 let a momentálně pracuji v Automotive. S kamarádem máme také firmu na tvorbu videí a produkci kolem videí a fotografií. Posledních pět let jsem se začal intenzivněji zajímat o dění ve městě a vše, co se tu děje. Chci vložit do vedení města pohled mladého člověka, který žije na největším sídlišti v České Lípě a vychovává zde svého syna.

Proč by lidé měli volit hnutí SPD?

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14927 lidí Především proto, že SPD je na politické scéně jediné hnutí, které hájí zájmy českých občanů – a takto chceme působit i v České Lípě. Zářijové komunální a senátní volby jsou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy. Tato vláda neřeší zdražování a na občany kašle. Radši poklonkuje Evropské unii, Německu, USA a Ukrajině. Hnutí SPD má řešení zdražování, Česká republika a čeští občané jsou pro něj na 1. místě.

Chceme zajistit, aby ČEZ dodával českým občanům a firmám levnou elektřinu a aby vláda dojednala s producentem kontrakt na dovoz levného plynu. Chceme též dočasně zrušit DPH na potraviny a zajistit potravinovou soběstačnost České republiky v základních komoditách, které lze u nás pěstovat. Prosazujeme energetickou soběstačnost naší země.

Vláda Petra Fialy bohužel na systémové řešení kašle a občanům jen rozdává energožebračenky, které nic neřeší. Zastropování cen energií ze strany vlády je naprosto nedostatečné.

Co podle vás občany vašeho města nejvíce trápí?

Občany České Lípy trápí, že se o rozvoji města víc mluví, než koná. Každodenním trápením je pro občany rozhodně dopravní situace ve městě, stárnoucí sídliště s již naprosto nevyhovující infrastrukturou a bezpečnost ve městě.

Jak hodnotíte dosavadní vedení města?

Stávající vedení města (ANO 2011 + Živá Lípa + Piráti) hodně mluvilo, ale málo dělalo. Někteří z této koalice nedělali vlastně skoro nic, protože po nich nic nezůstalo. Koalice vyprodukovala spoustu plánů, projektů, studií, ale to jsou jen papíry, kterých už je v radničních šuplíkách hromada. Město ale potřebuje konkrétní posuny – rekonstrukci kulturního domu, řešení dopravní situace, revitalizaci sídlišť, větší akceschopnost městské policie v zajištění bezpečnosti, absolutní změnu v přístupu k realizaci investičních akcí opravami městského majetku počínaje a novými stavbami konče atd. Máme teď za sebou čtyři zabité roky a vstupujeme do krizového období: potřebujeme víc než jen sliby, fotečky u každého nově zasazeného stromku a deníčky o ničem na sociálních sítích.

V programu pro vaše město máte, že nastavíte pravidla nekontrolovanému přílivu zahraničních pracovníků. Co to konkrétně znamená? A kteří zahraniční pracovníci jsou podle vás problém, že je potřeba nastavit pravidla jejich nekontrolovanému přílivu?

Dlouhodobě do našeho města přicházejí zahraniční pracovníci, hlavně z Mongolska. V posledních letech se tu ale objevili i Indové a letos Ukrajinci. Nejdřív přijdou jednotlivci do fabrik, pak za nimi přijdou celé rodiny nebo si tu imigranti rodiny zakládají. Stávají se součástí našeho města, stávají se součástí systému a čerpají z veřejných peněz. Negativní dopady pak řeší město – bezpečnost, špatnou znalost češtiny, školní docházku a vůbec schopnost komunikace. Chceme vědět o všech lidech, kteří sem přijdou, a spolurozhodovat o tom, do jaké míry je město schopné financovat dopady tak masivního přílivu, jaký zažívá Česká Lípa v posledních třech letech.

Dále uvádíte, že podpoříte výstavbu cenově dostupných startovacích bytů pro mladé rodiny. Z čeho budete výstavbu financovat? Z rozpočtu města či z nějakých dotací?

Anketa Byla demonstrace ze 3. září pro její svolavatele úspěchem? Byla 98% Nebyla 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20840 lidí Možností existuje mnoho – od družstevního bydlení po výstavbu. V České Lípě je ale nejdůležitější začít, slov a slibů už jsme slyšeli dost. V majetku města je velká plocha bývalého nádraží Česká Lípa – tam chceme ty byty vybudovat. Chceme do toho zapojit developery. Pokud by byla možnost výhodně dotace, určitě bychom využili i dotací.

Jakým způsobem chcete zlepšit průjezdnost města?

Chceme přenastavit semafory ve městě. Zprůjezdníme silnici za JYSKem obousměrně. A při uzavírání budeme vyjednávat, abychom zajistili plynulou průjezdnost města a aby se nám tu netvořily kolony jako doteď.

Máte ve vašem městě problém s takzvanými nepřizpůsobivými? Jak ho chcete případně řešit?

Česká Lípa samozřejmě problémy s nepřizpůsobivými má, stejně jako jiná města. Chceme, aby městská policie byla v lokalitách, kde se nejvíce vyskytují nepřizpůsobiví, tak aby tam byli opravdu hodně vidět. Dále se budeme snažit o komunikaci, aby se zde dalo konečně normálně společně žít.

V programu máte též, že podpoříte hospicovou péči místní i mobilní a že budete hledat nové lékaře. Znamená to, že dosavadní zdravotní péče je pro občany nedostupná?

V našem městě máme nedostatek zubařů a psychiatrů, přesluhující pediatry, kardiology, praktické lékaře – a pokud nebude město hledat možnosti, jak tyto lékařské odbornosti do města nalákat, může brzy dojít na to, že v některých oborech bude zdravotní péče ve městě nedostupná. A to v SPD nemůžeme dopustit. Hospicová péče u nás dlouhodobě naprosto chybí.

Proč vám vadí pokusy přejmenovat ulice v České Lípě?

Protože takové akce mají být především projednané s občany – s těmi, kteří v těch ulicích bydlí především. V České Lípě se ale jednoho dne paní starostka Volfová z ANO 2011 probudila a řekla si: „Dneska by to šlo, protože to je ‚in‘ a přitáhne to hlasy, tak to hodíme zítra zastupitelstvu k projednání.“ A lidi z těch přejmenovaných ulic to ani nestihli zaznamenat a probudili se ráno jinde, než večer usínali. Přejmenovat ulice je akt, který vyžaduje respektovat historický kontext a vůli občanů. Ani jedno se úplně nepovedlo a jsme za to rádi. K přejmenování se můžeme vrátit kdykoliv.

V programu říkáte, že chcete zabránit zaklekávání na firmy. O co jde a jak tomu chcete zabránit?

V programu SPD to není jako bod, ale připomínka těch největších chyb hnutí ANO, a to jak v České Lípě, tak i na republikové úrovni. Takzvané zaklekávání se dostalo do povědomí v souvislosti s nástupem předsedy hnutí ANO pana Andreje Babiše na post ministra financí. Obrovský nárůst tzv. zajišťovacích příkazů na majetek a účty firem, které finanční správa podezírala, že by v budoucnu mohly mít problém s placením daní. Stát si od těchto firem zajistil majetek tím, že jim zmrazil majetek a účty. Tyto úmyslné likvidace podnikatelů jsou pro mě opravdu nejhorším selháním státního aparátu. O to více bizarní je nález Nejvyššího kontrolního úřadu, ze kterého vyplývá, jakých přešlapů a chyb se dopustilo ministerstvo financí za roky 2019-2022. Dost mi to připomíná hospodaření na radnici v České Lípě.

V jakém směru?

Anketa Chcete, aby soud uznal Babiše vinným za Čapí hnízdo? Chci 2% Nechci 89% Nechám to na rozhodnutí soudu 6% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10947 lidí Navenek vše zalité sluníčkem, ale chaotické nákupy předražených nemovitostí se táhnou jako červená nit celou dobou vládnutí ANO a Živé Lípy (STAN ) v České Lípě. Vedení města musí přece plánovat a umět vždy vysvětlit své kroky. Nemůže se přece stát, že na dotaz, proč se nakupovala ta či jiná nemovitost, je odpověď, že neví. Jak tomu zabránit? Definovat jasné priority pro občany České Lípy a těmi se řídit. Pokud se musela koupit budova pojišťovny, co se stane s budovami, které jsou momentálně využité pro chod města? Proč jsou stále ještě prázdné a nevyužité budovy města? Odborníci uvádějí, že prázdná budova stárne desetkrát rychleji, než když je využívaná.

Též chcete zabránit „nesmyslnému nákupu nemovitostí“. Můžete to rozvést?

Město v posledních čtyřech letech nakoupilo nesmyslně drahé nemovitosti, aniž při nákupu jasně řeklo, proč objekty a pozemky nakupuje a s jakým účelem. To je podle mého názoru v rozporu s konáním řádného hospodáře, kterým město ze zákona být musí. Ale v České Lípě se prostě čile obchoduje, a nikdo neví proč. Takovým nákupem je třeba domeček vedle Jiráskova divadla, který má být určen pro umělce jako zázemí a kde by mohli přespávat. Díky našemu krajskému zastupiteli a členovi výboru pro movitý a nemovitý majetek zde v Lípě se povedlo cenu aspoň snížit o 1,25 milionu. Dalším objektem je bývalá Česká pojišťovna. Je super, že přepážky budou pod jednou střechou. Otázkou zůstává, jestli má momentálně město plán, co udělá s objekty, které poté zůstanou prázdné.

Co dalšího občanům nabízíte?

Občanům dále nabízíme, že budeme otevřenou radnicí pro všechny. Razantní omezení úředních hodin považujeme za výsměch občanům, kterým koalice slibovala před čtyřmi lety otevřené dveře. Chceme naslouchat celé volební období, co lidi trápí, a chceme všem pomoci, pokud to bude v našich silách. Opravíme chodníky tam, kde se na to doteď kašlalo. Opravíme a rozšíříme parkoviště. Budeme se snažit pro občany velkých sídlišť vybudovat parkovací domy.