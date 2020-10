Flegr: Trestný čin genocidy, co provedla vláda. V létě nikam nepojedeme. Bude to takto

ROZHOVOR „To, co nám někteří politici provedli kvůli zisku pár mizerných procentních bodů ve volbách, podle mne naplňuje podstatu trestného činu genocidy,“ říká parazitolog a profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jaroslav Flegr. Může se prý mýlit, ale posoudit by to měl nezávislý soud. Flegr v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz už před třemi týdny přesně odhadl vývoj situace, které Česká republika nyní čelí. Růžové vyhlídky nepředkládá ani tentokrát, ale stále věří, že v minutě dvanácté utečeme hrobníkovi z lopaty a nedojde ke kolapsům zdravotního systému. A opět přidal varování, že bychom na další dva roky měli koronaviru přizpůsobit životní styl.

reklama

8 325. Tolik nově nakažených koronavirem odhalilo úterní testování, podruhé tedy jejich množství přesáhlo osm tisíc. Předpokládám, že podle toho, co jste mi říkal minule, to pro vás není jinak překvapivé číslo?

Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 16% Ne 73% Je mi to jedno 11% hlasovalo: 8518 lidí

Uvádí se, že zhruba čtyři procenta z opravdu nakažených, tedy řekněme 700 až 1 000 osob, bude potřebovat za deset až dvanáct dnů přijmout do přeplněných nemocnic. Mně vychází, že už je to přes deset procent. A stejné počty budou přicházet k branám nemocnic den co den, dokud se nám nepodaří srazit reprodukční číslo viru pod číslo 1. Ještě připomínám, že zhruba čtvrtina z osob přijímaných do nemocnice se dostane do kritického stavu a víc než polovina z této čtvrtiny v nemocnici zemře.

Demografické rozdělení zemřelých s covidem-19 k 11.10.2020:

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs

„Problém ovšem vidím v tom, že Prymulova opatření jsou jen polovičatá, opožděná a svým charakterem a razancí absolutně neodpovídají vážnosti situace, ve které se nyní nacházíme,“ řekl jste mi před třemi týdny. Tehdy jste zároveň upozorňoval, že je nutné uzavřít školy, tomu se čeští politici dlouhou bránili. Nakonec je k tomu přiměla rozšiřující se nákaza mezi pedagogy a do domácností dětí. Došlo tedy na vaše slova. Školy jsou zavřené, restaurace, sportovní i kulturní zařízení také a mnoho dalšího. Jsou jeho opatření už dostatečně razantní, nebo je třeba ještě přitvrdit? Pokud ano, tak jak?

Nová opatření jsou už adekvátní, ale měla přijít před dvěma týdny. Nyní už není jisté, zda zaberou včas a zda se nám tak podaří vyhnout kolapsu zdravotního systému. Přitvrdil bych v tom, že bych nařídil, nikoliv jen doporučil, povinnou práci z domova všude tam, kde je to alespoň trochu možné. Navíc bych navýšil minimálně na trojnásobek současného stavu – tedy na tři tisíce, ale raději až na pět tisíc, počty osob věnujících se trasování nakažených. Osob, které se nyní v důsledku opatření nemohou věnovat svému povolání a které by potřebovaly přivýdělek, přecie máme více než dost.

Podobně by se měly navýšit i testovací kapacity. Místo abychom znovu nastartovali nyní nefunkční systém cíleného vyhledávání nakažených, tak spřádáme nesmyslné sny o plošném testování obyvatelstva. To by už náš zdravotní systém srazilo do kolen definitivně a vůbec ničemu by to nemohlo pomoci. Ti, co by nechtěli do karantény, by se otestovat stejně nenechali. Jen by ze státního rozpočtu odtekly další miliardy a astronomické provize by skončily na účtech těch, kdo by takový nesmysl prosadili.

Psali jsme: Profesor Flegr pro PL: Tohle zkolabuje. Omezte práci, akce a školy, než bude vakcína. Prymula? Chystali to déle

Nakažených zdravotníků přibývá, některé nemocnice prosí o pomoc mediky i dobrovolníky, jiné obvolávají bývalé zaměstnance či přátele ze soukromého zdravotnického sektoru. Dostáváme se do fáze přeplnění lůžkových kapacit nemocnic, před čímž jste také varoval, některé nemocnice už omezují běžný provoz a zavírají některá oddělení. Jaké kroky podle vás zabrání nejhoršímu scénáři – přeplněným nemocnicím? A dělá je vláda?

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 33327 lidí

Tvrdil jste, že vláda nechávala tvrdší opatření na dobu až po volbách, aby jí to neuškodilo, a tím nás dostala do současné situace. Odmítal jste obvinění, že zbytečně strašíte mrtvými v řádech tisíců, a položil jste řečnickou otázku, zda existuje i trestný čin šíření nepravdivé konejšivé zprávy, za niž by se politici i úředníci měli zodpovídat. Domníváte se tedy, že politici vyměnili nakažený národ za politické body? Jak konkrétně by se měli podle vás zodpovídat?

Jsem přesvědčen, že tomu tak bylo. To, že není vše v pořádku, přiznala vláda až těsně před volbami a skutečně účinná opatření přijala až v týdnu po druhém kole senátních voleb. Věřit, že je obojí jen náhoda, může snad jedině naivka. Opravdu se divím, že zatím nikdo nepodal žalobu na ministerského předsedu za úmyslný trestný čin, pokud možno s návrhem na předběžné opatření. To, co nám někteří politici provedli kvůli zisku pár mizerných procentních bodů ve volbách, podle mne naplňuje podstatu trestného činu genocidy. Mohu se samozřejmě mýlit, ale rozhodně by to měl posoudit nezávislý soud.

Psali jsme: Karel Januška: Právo na soukromí Senátor Šilar: Ústav je skutečně ohrožen jaksi fyzicky, nemá důstojné prostředí Senátor Oberfalzer: Vedení ústavu zcela prohospodařilo otázku své budovy Eduard Stehlík: Rada tehdy provedla kompletní rozvrácení personální instituce

„Kvůli odkládání potřebných kroků a kolapsu systému trasování nakažených se virus začal šířit tak rychle, že ani udržování testovacích kapacit na zcela nedostatečné úrovni nedokázalo exponenciální nárůst infikovaných před novináři a následně i před veřejností utajit,“ sdělil jste také. Znamená to, že podle vás byly testovací kapacity úmyslně tak malé?

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 21234 lidí

Co říkáte na výroky politiků o tom, jak veřejnost opatření nedodržuje, a proto jsme v této situaci? A kde tkví příčina toho, že Češi už nejsou v této věci natolik jednotní jako před půl rokem?

Politici nás za vydatné pomoci některých veřejně činných osob řadu měsíců masírovali vyprávěním o tom, jak je vše v pořádku a jak nám nic nehrozí. Není divu, že dnes část veřejnosti nechce věřit, že je skutečnost úplně jiná. Existuje psychologický jev, kterému se říká kognitivní disonance. Ta spočívá v tom, že když člověk něčemu uvěří, není možné ho přesvědčit o opaku, ani když na vlastní oči vidí, že je skutečnost zcela jiná. Takže řada lidí bude dál tvrdit, že covid je chřipčička, i když bude v televizi vidět pacienty umírající na chodbách nemocnice, a kupodivu ještě více tomu budou věřit, když jim na covid umře kamarád. Připustit, že byli takhle pitomí, že se mohli takhle hrozně mýlit, bude pro ně příliš bolestivé. A tak raději začnou sami sebe utvrzovat v tom, že všechno, co v televizi vidí, je pouze šalba a klam, a že kamarád nejspíš umřel na něco úplně jiného – možná si nedopatřením nasadil roušku.

Vaše rada, aby si politici stáhli z internetu semilogaritmický papír a používali ho raději než rady odborníků, kterým jde o udržení míst, stále platí?

Částečně dál platí, a rozhodně nejen pro politiky. Nicméně se domnívám, že nyní po volbách se dostane veřejnosti i pravdivých informací. Jen se trochu bojím, že už jim nikdo nebude věřit. Takže proč se nepřesvědčit sám. Vyneste si na semilogaritmický papír počty umírajících v jednotlivých dnech za poslední měsíc, proložte od oka přímku a podívejte se, kolik jich bude nutně umírat za další měsíc. A tyhle lidi už nově přijatá opatření nezachrání – ti už jsou dnes nakažení.

Platí také váš návrh na změnu životního rytmu na další dva roky včetně přesunu prázdnin do zimních měsíců do doby, než bude vyvinuta vakcína? Opravdu z vašeho pohledu neexistuje jiné řešení?

Jiné schůdné řešení není. Druhou možností je absolutní kolaps zdravotního systému i absolutní rozvrat hospodářství. Jakmile v některé zemi začnou umírat lidé po stovkách, většina obyvatelstva přestane chodit do práce a veškerý hospodářský život se zastaví. Kdyby se tohle stalo u nás, tak bychom škody napravovali desítky let. A ty mrtvé bychom už neoživili vůbec.

Když jste minule situaci tak dobře odhadl, pojďte si na závěr zkusit další odhad na příští měsíc?

Chci věřit, že v minutě dvanácté utečeme hrobníkovi z lopaty a že ke kolapsům zdravotního systému u nás nedojde. Nebude to kvůli činnosti politiků a orgánů státu, ale navzdory činnosti politiků a orgánů státu. Nicméně přísná a bolestivá opatření budou určitě trvat déle než tři týdny. Existuje přitom vysoká pravděpodobnost, že v zimě u nás vypukne další vlna epidemie a bude trvat až do jara. Covid se totiž šíří mnohem snáze při nízkých teplotách a nízké relativní vlhkosti vzduchu. Měli bychom se na to připravit včetně přesunutí prázdnin a podnikových dovolených z léta právě na tyto kritické měsíce.

Upřímně řečeno, v létě si zahraniční turistiky stejně moc neužijeme, protože nám většina států zavře své hranice. Je teď třeba na rok zatnout zuby a vydržet. Odhaduji, že příští podzim už budeme mít dostatek vakcíny a náš život se bude postupně vracet k normálu. Tedy jestli si to vlastní hloupostí zase nepokazíme, jak se nám to povedlo letos po prázdninách.



Psali jsme: Trocha statistiky do covidového zastrašování, šílení až šílenství. Zastavme plukovníka Prymulu, říká docent Ševčík Nefiltrovaný Bernard: Covid nám svobody nevezme. Zato křik menšin, korektnost, cenzura a jediné správné názory... Jsme ztraceni v konzumu FNUSA-ICRC: Odborníci ze čtyř kontinentů budou diskutovat o prevenci kardiovaskulárních onemocnění Výbuch v ODS. Zahradil si „otevřel pusu“. Co dokázal Vystrčil? S Čínou to je jinak. Zeman se bude smát



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.