Florida vymře? Dezinformace! Kde to čtete?! Žijeme bez masek a očkovací šikany. „Zlatý princ“ Postránecký přímo z USA

Bez roušek, bez covidových pasů, s otevřenými podniky, jako by koronavirus byla jen obtížná obluda z nějakého hororového filmu. Tak se žije na Floridě, tak se chová tamní republikánský guvernér Ronald „Ron“ DeSantis a vy ho za to zbožňujete. Opravdu má tak velkou podporu obyvatelstva?

Má, určitě. Na Floridu se stěhují spousty lidí právě kvůli tomu, že zavřel některé veřejné budovy, jako školy, jen na začátku před dvěma lety a pak vše otevřel s konečnou platností. Všude je živo a to bez masek, bez očkovací šikany, bez omezení. Ostatně to prosadil i ve floridské vládě. Nikdo nesmí nikoho nutit nosit roušku anebo k očkování, protože by se to dalo považovat za porušování lidských práv. Zajistil, že lidé mohou pracovat a starat se o své rodiny, čímž ochránil byznys v celém státě.

Ostatně ještě nedávno jsme s manželem žili v Las Vegas, kde je situace úplně opačná. V Nevadě je demokratický guvernér Steve Sisolak. Všechno zavřel, nehleděl na čilý ruch ve Vegas, lidé na patnáct měsíců přišli o práci a brali podporu od federální vlády. Přesto někteří ztratili baráky. Podle mě je celá ta hysterie kolem covidu-19 spíše politickou záležitostí.

Na Floridě jsme si koupili baráček s pozemkem a odstěhovali se sem v lednu 2021. Já jsem vyrostl za komunismu a bylo to, jako když jsme jezdili do Jugoslávie. Prostě svobodnější Florida. Velice dobře je to vidět na lidech. Když jsou vystaveni mimo Floridu neustálé propagandě o covidu, jsou skleslí, vystrašení, bez životní jiskry. Na Floridě jsou v pohodě. Tahle uměle vytvořená hrozba potřebuje propagandu a samozřejmě, že není dovolena kritika. Ta je ihned označena za dezinformaci a na Facebooku ji masově mažou. Nicméně Florida je v tomhle ostrovem svobody. Florida má navíc nejméně lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19 v celých USA. Předpovídali, že Florida vymře – a předpovídali úplně blbě.

Před pár měsíci u nás vycházely články s titulky Florida se potýká s dosud nejsmrtelnější vlnou covidu-19 či Koronavirus už zase drtí Floridu. Tak co si o tom máme myslet?

Virtuální svět. Já tady žiju, čeští novináři opisují z internetu. Teď zde vydali zprávu, že máme jeden z nejnižších počtů hospitalizovaných. DeSantis opravdu vytvořil velmi otevřené a přátelské prostředí. Můžeme normálně žít a nemocní mají bezproblémový přístup k léčbě. A přitom ho média vykreslují jako vraha. Biden se sice DeSantisovi snaží házet klacky pod nohy, ale moc se mu to nedaří.

Také se u nás píše, že Florida je na tom v proočkovanosti mnohem lépe než zbytek země...

Kde to čtete? To určitě není pravda. Florida má 61% proočkovanost. Některé státy ji mají mnohem větší. Hlavně ty komunistické, jak je nazýváme, tedy Kalifornie, Connecticut a Massachusetts. Ty jsou určitě před Floridou. Člověk si musí dávat pozor, vládne v tom mnoho dezinformací.

Současné vakcíny proti Covidu-19 opravdu nejsou tím pravým ořechovým. Nikdo neví, jaké budou jejich vedlejší účinky. Ostatní vakcíny se prověřovaly léta. Tyhle jen měsíce. Už dnes je jasné, že nezpůsobují imunitu, ale někteří lékaři tvrdí, že snižují riziko těžkého průběhu nemoci Covid-19. To by mě zajímalo, jak to změřili, protože spousta lidí mělo i před existencí těchto vakcín slabé nebo žádné symptomy. Ostatně všichni neočkovaní lidé v mém okolí, co prodělali koronavirus, neměli naštěstí žádný větší problém.

Jak vypadá roztržka mezi státní vládou na Floridě a federální vládou ve Washingtonu D. C.?

V podstatě stále eskaluje. Dobře je to vidět na místních médiích. Některá jsou řízena lokálně, ale hodně jich ovládají velké mediální korporace jako CNN, NBC a další. Lokálně patriotická média píší o reálné situaci, korporace šíří propagandu a mají na to takřka nevyčerpatelné finanční prostředky. Třeba v Hollywoodu zpívají zpěváci a herci o potřebnosti vakcíny a tak dále. Připadá mi to jako u nás v padesátých letech s oslavou úderníků a svazáků. A za tohle se utrácejí peníze.

Absolutně chápu obavy z umírání lidí na covid-19, jenže mnoho úmrtí zejména starších lidí nemá s koronavirem nic společného. A navíc si je třeba uvědomit takovou zajímavost, že člověk není nesmrtelný. Při téhle masové hysterii nám připadá, že se smrtka utrhla ze řetězu, ale není to pravda. Covid-19 je v mnoha ohledech podobný chřipce. A řekl bych, že třeba mladé lidi ohrožuje očkování víc než virus.

Navíc, jestliže je koronavirus až tak strašná nemoc, proč se před ní ani vysoce postavení a mocní politici lépe nebrání? Asi se jí nebojí. Britský premiér Boris Johnson popíjel s mnoha spolupracovníky vínko na zahradě, Joe Biden byl několikrát přistižen bez masky a tak dále. Těch příkladů je nespočet. A teď tady máme omikron, který přišel z jižní Afriky a všichni tam jsou v pohodě, protože viry prostě mutují. Tak to je. Nicméně mutují do méně nebezpečných variant.

Ostatně, jak už jsem zmínil, tak i s tím očkováním je to všelijaké. Zpočátku demokraté říkali: "Já si tu Trumpovu vakcínu nedám!" Byli proti. Trump totiž velmi horlil pro očkování, což mu bylo vyčítáno. Jen se jim ale Trumpa podařilo z Bílého domu vyprovodit, tak je najednou vakcína dobrá. Většina demokratů je tedy dnes už očkovaná. A je vidět, že je to politikum.

Trump byl jeden z mála prezidentů, co se bil za obyčejné lidi. Dokonce i někteří levičáci to dnes přiznávají. Ostatně šestapadesát procent lidí si tady myslí, že prezidentské volby byly zfixlované. Trump je momentálně milovaný, kdežto Biden je nenáviděn. A to je hodně zajímavé.

Nicméně Donald Trump se choval podle většiny odborníků v mezinárodní politice jako "slon v porcelánu". Co vy na to?

Mimochodem, co se týče mezinárodní politiky, byl Trump prvním prezidentem od Jimmy Cartera, který nezpůsobil žádnou válku. Nikdy by tak nezvoral opouštění Afghánistánu. Nicméně Biden v tom pekle nechal ještě stále přes čtyři sta Američanů.

Trump dokázal z USA udělat jedničku ve výrobě energie, čímž zde energie zlevnila. Ostatně zlevnil i benzín. A co udělal ten směšný stařík Biden? Rozvrátil vztahy s Ruskem a Čínou. Zakázal ropovody a tak dále. Je zajímavé, jak lidé hodnotí politiky podle médií a ne podle výsledků.

Za Trumpa se konečně někdo staral o obyčejné Američany a ne furt o někoho jiného. Lidé, co pracovali ve velkých továrnách, jsou bez práce, protože globalisté, ať už demokraté nebo republikáni, vyvezli většinu práce do ciziny, neboť to tam je levnější. A Trump se snažil tohle všechno zvrátit. Nebojoval za mocné, ale za obyčejné lidi a proto se mu říká people billionaire, tedy "lidský miliardář".

Do USA jste emigroval v roce 1989. Muselo to tak být?

Zpíval jsem ve sboru v Národním divadle a byl v undergroundu celkem politicky aktivní. Byl jsem ještě na lednových demonstracích, párkrát musel na výslech u policajtů a naznačovali, že si došlápnou na rodinu, jestli nezmizím. Do té doby jsem vůbec neměl pas, pak jsem ho ze dne na den dostal. Tak jsem emigroval. Měl jsem na výběr USA, Austrálii nebo Velkou Británii.

Odešel jsem čtvrtého července, tedy na Den nezávislosti USA. Přestože to nebylo plánované, dodnes říkám, že tady kvůli mně dělali ohňostroje.

Nikdy jste toho nelitoval?

Samozřejmě, že jsem bourání železné opony sledoval v televizi. Normálně tady o Československu nikdo nemluvil a najednou všichni věděli, kde to je. Volalo mi spousta přátel, ať se vrátím zpátky. Ale já jsem jim říkal, že když už jsem emigroval, tak to tady zkusím. Byl jsem nalomený hlavně kvůli mámě, ale nakonec jsem zde zůstal. Člověk má sice vytržené kořeny, začíná znovu v cizí zemi, ale nikdy jsem toho nelitoval. Pravda, občas jsem si představoval, jak by to vypadalo, kdybych zůstal doma.

Hrál jste v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci zlatého prince. Režisér Troška docela dost kritizuje některé moderní české pohádky. Sledujete to?

Trochu. Zdeněk Troška je skvělý režisér a nevím, proč mu nevěřit. Na řadu těch nových pohádek se nemůžu vůbec dívat. Pravda, až tak moc jsem jich neviděl. Zdá se mi, že je všechno vyráběné strašně rychle a na koleně. To není jen český problém, ale děje se to všude ve světě. Ostatně i americký film šel dost dolů. Připadá mi, jakoby se všechno vyrábělo pro YouTube.

Neschází vám v Americe staré české pohádky?

To víte, že je někdy postrádám. Nicméně některé americké pohádky nejsou špatné, nelze generalizovat. Existují krásné staré americké pohádky, na které se dá dívat. Na druhou stranu některé starší české pohádky jsou prolezlé komunistickou propagandou. Třeba "my všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady". Myslím pohádku Císařův pekař - Pekařův císař. I když tu pohádku a Jana Wericha miluju. Ostatně na klasiky jako Pyšná princezna se dívám každé Vánoce.

Co byste popřál lidem v Česku do nového roku?

Svobodu a zdraví. Aby konečně mohli volně dýchat, žít své životy a nikdo jim neříkal, co mohou a nemohou. Prostě, aby nezažívali žádnou verzi totality. Vždyť Češi zažili nacisty, komunisty a nyní procházejí něčím podobným. A už toho bylo dost.

