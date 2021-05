Francouzští generálové chtějí zasáhnout proti radikálním muslimům. Generálmajor Blaško je pro, ale dodává hrozivé varování, pokud se to spustí... Bude to velké

Jasné důsledky migrační politiky nejen Evropské unie. Tak vidí generálmajor a europoslanec hnutí SPD Hynek Blaško současnou situaci ve Francii, kde armádní představitelé vyhrožují vlastním zásahem v takzvaných no-go zónách. „Jedna věc je podporovat a druhá věc je být v centru dění, kde začnou lítat kulky a kde poteče krev. Pokud by armáda chtěla zasáhnout, tak bez krveprolití to nepůjde,“ řekl v rozhovoru. Nediví se prý ani Izraeli, který se rozhodl zakročit proti psovi, který kouše do ruky, jež ho živí.

reklama

Francouzští generálové ve výslužbě, ke kterým se s dalším dopisem přidali aktivní členové francouzské armády, varují tamního prezidenta Emmanuela Macrona, že současná situace ohledně nelegální migrace, no-go zón a radikálního islámu je kritická a musí věc okamžitě řešit, jinak zasáhnou sami. Podepsal byste se pod takový dopis jako generál v záloze?

Na to jste se, myslím, už ptala generála Jiřího Šedivého.

Ano a chci se zeptat i vás.

A ten se tomu perfektně vyhnul.

Pravda, přímou odpověď nedal. Vyhnete se jí také?

Já se jí nevyhnu. Já bych to klidně podepsal.

Souhlasíte tedy s tím, co je v dopise napsáno, a že Francie je ve vážném ohrožení?

Ano, souhlasím.

Fotogalerie: - Otevřené i zavřené zahrádky

Francouzská veřejnost se v průzkumu vyjádřila tak, že polovina podporuje vojenský zásah v oblastech, kde už neplatí francouzské zákony, takzvané no-go zóny. Jejich existenci už uznává téměř 90 procent Francouzů. Co vy na to?

Jedna věc je podporovat a druhá věc je být v centru dění, kde začnou lítat kulky a kde poteče krev, protože tohle je něco hrozného. Pokud by tam armáda chtěla zasáhnout, tak to bez krveprolití nepůjde. A kdo ví, jaký přesah by to mělo přes hranice Francie. To je přesně ono, to jsou výroky eurohujerů, sluníčkářů a celé bandy, kterou podporuje Soros (George, světový finanční miliardář a investor, pozn. red.) a kdo ví, kdo ještě, kteří tohle všechno spískali.

Od samého počátku jeden lapsus za druhým a dnes si s tím nevědí rady, dnes by do toho tahali armádu, jeli na ně s tanky, ale co se tím vyřeší? Budou stovky mrtvých a co dál? Co ti ostatní? Naloží je na lodě a odvezou pryč, nebo co s nimi udělají? S těmi, co se nechtějí integrovat, dodnes se neintegrovali a dělají jen nepořádek?

Je tedy jiné řešení než v těchto oblastech zasáhnout armádou?

Mám takový neblahý dojem, že tohle už řešení nemá. Konkrétně ve Francii jich je tolik, že…

Deset procent francouzských obyvatel tvoří podle údajů z roku 2014 muslimové, tedy šest a půl milionu.

Anketa Na čí straně stojíte v izraelsko-palestinském konfliktu? Na straně Izraele 70% Na straně Palestinců 11% Ani na jedné 19% hlasovalo: 14035 lidí

Může tedy dojít ve Francii k občanské válce tak, jako to vidíme v případě Izraele mezi židovskou a arabskou komunitou?

Izrael bych neporovnával – tedy Palestinu a Francii.

Co se týká historie určitě nikoliv, ale z pohledu dvou kultur, které nejsou schopny žít společně a z čehož vzniká občanská válka, to srovnatelné je…

To sice máte pravdu, ale myslím si, že si Arabové v izraelské části žijí pěkně. Je to přesně jak s tím psem. Pes, kterého krmíte, a kousne vás do té ruky, kterou ho krmíte, je pes k utracení. Takže se Izraelcům nedivím, že do toho se vší vážností a se vší vervou jdou. Tam je to o něčem jiném. Vzhledem k tomu, jaké měli Francouzi kolonie a co všechno měli v Africe zabrané, snažili se své kroky odčinit, náruč byla otevřená a tohle jsou důsledky. Od samého počátku, protože stoprocentně museli vědět, že takovouto cestou se jít nedá, od začátku na ně měli působit: Chcete tady být, prosím, ale musíte respektovat. Nebudete respektovat? A hned měl přijít úder. Nikoliv nechat vše dojít takhle daleko.

Psali jsme: Cenzura v hokeji. Hráč škrtnut za politiku. Jiří Holík: Už je to zase tady „Nebudu přece šidit lidi.“ Iva Janžurová a politika: Jinak než křičící herci. Totálně KDU-ČSL: Zákon o odpadech přináší obcím a městům potíže Pirátka Richterová: Žena poslankyně? Jako obchodní cestující. 4 nebo 5 dní v kuse se nepodíváte domů

Podle vás není ve Francii šance, jak situaci zlepšit?

Ve Francii, jako v jiných státech, kde k této šílenosti s migrací došlo, už ne. Podívejte se na Švédsko, vraždy, vraždy, vraždy. Většina útoků jde proti ženám. Skutečně mám za zlé politikům, že od samého počátku nepřijímali opatření, aby se tito lidé do společnosti nějakým způsobem integrovali a nechali vše dojít až sem, kdy opravdu hrozí ozbrojený zásah. To je všechno ta jejich slavná politika vítačů. Herzlich willkommen (německy vítejte, pozn. red.). Nevím, jak se to řekne francouzsky, ale řekl bych to i francouzsky.

Jak vidíte situaci v Itálii, kde přes dva tisíce migrantů obsadilo ostrov Lampedusa? I jejich počet v porovnání let roste.

Jestli Itálie nebo italští představitelé nezabezpečí tvrdý zásah proti pašerákům neboli takzvaným humanitárním organizacím, které je tam tahají, a nezakážou jim vstup do přístavu a nezačnou jim zabavovat lodě tak, jak to udělal Salvini, dopadnou stejně. V bezbřehé velkosrdcatosti je tam pouštějí a chtějí po evropských státech, aby jim pomohly a rozebraly si je. Ne, my je prostě nechceme. A nebudou tady. Ať si to Italové vyřeší, když jsou takoví frajeři, a že člověka, jako je Salvini, který zasáhl proti přílivu migrantů, soudí a hrozí mu patnáct let vězení. Ať se z migrantů třeba poserou. Je to jejich job.

A druhá věc je fungování Evropské unie jako zastřešujícího orgánu a vytvořený Frontex, který neplní své povinnosti, protože má strach je plnit, aby nebyli obviňováni z nelidskosti a nehumánnosti. Sedí a čumí. Kdyby dělali svoji práci, tak žádný příliv do Itálie nebude. Ale mají strach.

Mají z vašeho pohledu smysl výzvy, aby si státy rozebraly nelegální migranty?

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 96% Evropan 2% Čech i Evropan 2% hlasovalo: 18595 lidí

Co udělat pro to, aby to v České republice a jiných státech Evropské unie nedopadlo jako ve Francii?

Podle zkušeností, které v okolních státech mají, jsou to osoby společností nevstřebatelné, které budou jenom memorovat súry z koránu, žádné další jiné vzdělání nelze předpokládat, do škol chodit nebudou. Nic takového je nezajímá, takže my se tomu budeme bránit. Musíme se tomu bránit. Takhle to nejde.

Souhlasíte se snahou izraelského premiéra Benjamina Netanjahu zasáhnout v Izraeli proti Hamásu a radikálnímu islámu a omezit jejich činnost?

Jednoznačně a od samého počátku vzniku státu Izrael jde u nich o boj o přežití. Oni nemůžou dopustit, aby se věci posunuly, když budou jen stát, koukat a čekat, co jim spadne na hlavu, protože by za chvíli přestali existovat. To není možné. Já je plně podporuji, protože v tomto smyslu je dnes spousta států a představitelů proti nim. Podívejte se na záběry z televize, kde stále ukazují malé děti, ale že je zrovna Hamás používá jako živé štíty, to už nikdo neřekne. To je katastrofa.

Stejně jako v případě covidu, tak v případě Izraele někdo dá myšlenku, že Izrael je ten lump a darebák a všichni se toho drží a chudáci Palestinci, jak tam na ně házejí bomby. Přitom jde o naprostý nesmysl a takhle se postupuje ve všem. Takhle se postupovalo v covidu u nás v zemi. Takhle se popisuje v popisu události v Izraeli a tak dále. Páni novináři, buďte sobě zdrávi, vy jste třída. A je potřeba více takových reportáží, více ukazovat mrtvé děti zrovna tak, jako v Sýrii s chemickým útokem. Nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda. Je to hrozné a úloha médií je v tomto více než negativní.

Fotogalerie: - Na podporu Izraele

Nejsou to jen média. Obě strany tamního konfliktu používají dezinformace. Záběry dětí z posledního tamního většího konfliktu v roce 2014 jsou vydávané za současné. Válka se vede i přes informace. Měla by jim Evropa pomoci a lze to vůbec?

Poslat zase další peníze do Palestiny tak, jak to dělají?

Myslím podpořit Izrael...

Tady už jiná cesta není než přimět obě strany, aby si sedly ke stolu a dohodly něco, čeho se obě strany dožijí. Ale bohužel vždy ze strany nikoliv izraelské, ale z palestinské, dochází k porušování podmínek. Vím, že jednání už proběhla spousta a první, kdo je porušil, nebyl Izrael, takže bohužel.

Psali jsme: Nářez z EU: Místní v práci, cizinci na podpoře. Německo, Švédsko, Belgie... To jsou čísla Slavil 50 mrtvých muslimů. Je mu to líto, ale dostal 3 roky Kolář z TOPky: Těším se, až s Piráty navážeme na odkaz Václava Havla VIDEO Generál Blaško toho má dost. „Já jsem Čech!“ Leyenová mlčí. Padla i p*del, strach z války kvůli EU



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.