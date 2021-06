Galileo v týdenním reportu Českých elfů... Rozbor, jak se dělá „dezinformace“. Kandidátka Trikolóry má neblahé tušení, co tu může předvést vláda Pirátů

reklama

„My v Česku nechceme multikulturní ekofanatický pirátostán,“ řekl ve Sněmovně premiér Andrej Babiš. Za to dostal kromě předžalobní výzvy od Pirátů také řadu urážek. Komentátor Petr Honzejk o něm napsal, že „Babiš rozjíždí kampaň xenofobie a lží“ a apeloval na jeho poradce, ať nezrazují svůj kosmopolitní světonázor. Proč podle vás vyvolala mezi liberály slova o pirátostánu takový rozruch a rozčílení?

Pohled pana Babiše byl sice velmi zkratkovitý a zjednodušený, ale v zásadě pravdivý. Jedna věc je totiž program a stanoviska v něm, druhá je reálná politika, kterou Piráti razí, pro co ruku zvedají, ať už v našem či evropském parlamentu. A tam je proimigrační progresivistický ekofanatický směr vcelku jasně znatelný.

Jak jinak si vysvětlit 230 miliard, které se Hřib v době masivního výpadku příjmů rozhodl “nainvestovat” do klimatického plánu Prahy? Jak jinak chápat podporu politických neziskovek, které chtějí tak moc začleňovat, integrovat a skrývat skutečné dopady migrace a multikulturního začleňování? Nemluvě o neustálém tlaku na pošlapávání svobody projevu.

Liberály to obnažování a ta určitá zkratkovitost samozřejmě rozčiluje, protože pravda je, že i oni sami si musí uvědomovat, že tento směr u nás nemá zatím širší podporu. Nicméně, abych byla spravedlivá, vůbec by nebylo na škodu, kdyby i pan Babiš měl nějakou dávku sebereflexe. Peníze politickým neziskovkám posílá vláda, je to tedy jejich prodloužená ruka. Těžko také pohledat vlivnějšího a agilnějšího progresivistu, než je paní Jourová, a pokud jde o ekofanatismus, byla to vláda ČR, která schválila prohlášení k Zelené dohodě pro Evropu.

Když sledujete agendu Pirátů jakožto aktuálního lídra předvolebních průzkumů, co od nich můžeme po volbách očekávat?

Obávám se, že dojde k vyhlazení názorů těch, kteří nemají podle Pirátů a STANu ideologicky správný názor. Piráti se přimknou k bruselskému establishmentu, což přinese hrozbu přenesení problémů spojených s ilegální migrací na naše území. V našem školství se bude klást ještě větší apel na indoktrinaci a politizaci.

Přibude kádrování na všech úrovních, včetně pracovních pohovorů na klíčové pozice. S obavami sleduji, jak někteří pirátští zastupitelé i řadoví členové mluví čím dál častěji o “dehumanizaci” bydlení, o zvyšování daní, o ekologii s nezdravým fanatismem, který dokáže zničit náš průmysl. A v neposlední řadě budou chtít přijmout euro.

I proto nyní objíždíme naši republiku s peticí za zachování české koruny. Její existence bude ohrožena více než kdy dřív. Stavíme se tvrdě proti Zelené dohodě pro Evropu.

Jednak si uvědomujeme, že jsme země, která již nyní dělá mnohé pro životní prostředí a není třeba zacházet do naprostých extrémů, jednak si rozhodně nehodláme drahými slepými cestami, jakým je například nerealistický plán o uhlíkovou neutralitu, zničit náš průmysl.

Eurokomisařka Věra Jourová hovoří čím dál hlasitěji o potřebě „vyhladovět dezinformátory“, ovšem odmítá, že by se jednalo o cenzuru. Tu podle ní provádí prezident Zeman, když odmítá poskytovat tiskové informace několika médiím a pořadům, se kterými má negativní zkušenost (Respekt, Seznam Zprávy, 168 hodin, Reportéři ČT). Měli bychom se bruselského boje s dezinformacemi obávat, nebo se na něj naopak těšit?

Nejde tu přece o žádné dezinformace. Všem již dochází, že se jedná čistě o ideologický boj, kdy je třeba za každou cenu potlačit jiné než momentálně vyhovující názory. Co na tom, že to, co bylo ještě před pár měsíci označováno za tzv. dezinformaci, je dnes kolikrát pravdou? Co na tom, že o tom, co je, a co není pravda, rozhoduje úzká partička lidí s vyhraněným, úzkým a vcelku radikálním názorem?

Řeší se dopad lží, mluví se o jakýchsi hybridních válkách, ale už se neřeší to, že ti lidé, co věří třeba na čipy ve vakcínách, mají tak malou důvěru ve stát a tradiční média, že jim dokonce i ty konspirace o čipování dávají větší smysl. Tam je třeba hledat příčinu. Vše ostatní povede jen k totalitě.

Boj dezinformacím často vyhlašují i sociální sítě. Dokonce do té míry, že některým osobám zcela zakazují mít profily. Bývalý americký prezident Donald Trump aktuálně nesmí mít profil na Facebooku až do roku 2023...

Právě na příkladu sociálních sítí můžeme sledovat, co se stane, když se moc rozhodovat o pravdě a nepravdě svěří do rukou politických neziskovek a počítačových algoritmů. Nevím, jak je to jinde v západním světě, ale u nás ti samí lidé, co udávají a cenzurují na sociálních sítích, jsou častými komentátory i ve veřejnoprávních médiích.

Vyvolává to pak mylný dojem, že jsou arbitry té jediné správné pravdy a že snad páchají nějaké dobro tím, že umlčují názory, které s těmi jejich nesouzní. To je samo o sobě velmi nebezpečné.

Nepovažuji za správné rušit profily politikům. Snaha kontrolovat, co kdo může psát, sdílet, číst a poslouchat bude mít totiž přesně opačný efekt, než v který doufají Kartousové, Cemperové, Jourové a Vrabelové. Nechme lidem možnost si utvořit názor na základě všech dostupných informací. I těch nepravdivých.

On totiž kolikrát rozdíl mezi dezinformací a pravdou představuje úsek dlouhý pouhých 5 měsíců, jak jsme viděli na příkladu zavádění covid pasů, o kterých nám ještě v prosinci tvrdili, že se jedná o anticovidový narativ živený z východu.

Nehledě k tomu, že to, co je potlačováno, se často ani prizmatem pravdy nebo nepravdy nedá vůbec posuzovat. A naopak, politické neziskovky uměle zvyšují kredit některým stranám, když ověřují pravdivost výroků jako: „Vít Rakušan deklaroval, že by měl zájem o vnitro.” - řekl Bartoš, Demagog tento výrok ověřil jako pravdu a za to dostali Piráti zelený bodík.

Znamená to, že jsou Piráti pravdomluvnější než někdo jiný? Neznamená, ale média je tak prezentovat na základě závěru neziskovky Demagog už třeba budou.

Nálepky „dezinformátorů“ se začaly intenzivně používat i v debatě o koronaviru. A dokonce se stalo, že původně dezinformační teorie byla posléze připuštěna jako relevantní (teorie o možném laboratorním původu viru covid 19). To do značné míry omezuje možnosti výměny názorů a nálepkuje jejich nositele. Nemůže tento koncept „dezinformací“ zcela zabít vědeckou debatu, naprostý základ vědeckého pokroku?

Jsem přesvědčena, že ano. Vezměte si, kdyby dnes žil Galileo Galilei, byl by podle dnešních měřítek také označen za dezinformátora. Jeho výrok „A přece se točí” by zdobil týdenní report Českých elfů a otiskl by jej nejspíš jen nějaký „dezinformační” web.

Za dezinformátory jsou dnes označovány celosvětově uznávané osobnosti jako pan profesor Beran, a to proto, že publikuje pravdivé, leč nepohodlné lékařské závěry. Evropská komise zveřejnila studii, na základě níž je průkazné, že v roušce dýcháme 3-6násobek CO2 a současně uvedla, že takové naměřené hodnoty neohrožují naše zdraví. Harvardská univerzita ovšem přišla s rozsáhlou studií ještě před covidem, podle níž jsou tyto hodnoty již prokazatelně škodlivé.

Jak se s tím vypořádat? Máme věřit Evropské komisi, nebo Harvardské univerzitě? Jakého odborníka si vybereme pro posouzení, kdo z nich má pravdivější pravdu? Jak už z historie víme, za pravdu je vydáváno to, co hlásají mocní bez možnosti se ohradit. Chceme tuto hru opravdu hrát?

Jak také vypadá boj s dezinformacemi:

Co říkáte na snahy některých politiků zmařit volby do Rady České televize? Objevují se argumenty, že s novými radními by byla ohrožena nezávislost televize...

No vidíte. Já zas útok na nové radní vnímám přesně naopak, tedy jako snahu o potlačení nezávislosti České televize.

Poslanec Petr Gazdík dramaticky varoval před pokusem zvolit kritičtější radní, se zdůvodněním, že „tohle před volbami lidé neskousnou“. Myslíte, že největším trápením české veřejnosti je v současnosti skutečně osud pořadu Nory Fridrichové?

Formát pořadu Nory Fridrichové by podle mě lépe slušel nějaké soukromé televizi, na veřejnoprávní je příliš tendenční a nevyvážený. Ta neobjektivita mnohým lidem opravdu vadí, nechápou, proč to mají ze svých peněz podporovat.

A to je to, co trápí lidi, pokud jde o Českou televizi. Od veřejnoprávního média zkrátka čekáte vyváženost a objektivitu nejen pokud jde o zpravodajství, ale i o zbylý obsah. Vždyť jim ho platíme my!

Kdyby odváděli svou práci dobře, lidé by neutíkali hledat informace jinam. Nepotřebovali by to. Důvěra v tradiční média je ale tak nízká, že občané jdou cíleně na weby, která jsou dnes označena jako „dezinformační” prostě proto, že tam se dozví různé a často zcela relevantní strany pohledu, které jinde nezazní.

Nedávno vyvolala v české politice rozruch kauza poslance TOP 09 Dominika Feriho, který odstoupil ze Sněmovny i z kandidátky po odhalení skandálu ohledně jeho sexuálního chování. Myslíte, že by tento skandál měl takový průběh, kdyby nebylo západní vlny afér MeToo?

Dovolím si odhadovat, že neměl. U Dominika Feriho to bylo o to pikantnější, že to byl zrovna on, kdo bojoval za všechny ty kvóty na ženy, kdo nejspíš z mladické nerozvážnosti podpořil zrovna MeToo a tak moc horoval o rovnosti.

A teď vychází najevo, že to vše zas tak vážně možná nemyslel. Kolik jich takových je, co pokrytecky hájí jedno, a když se nikdo nedívá, dělají přesný opak?

Vypadá to, že Feri navíc bude použit jako obětní beránek a dost možná nastartuje něco, co bude mít vážnější následky. Proto bych nyní byla velmi opatrná v závěrech a bedlivě sledovala, aby někoho z progresivistů nenapadlo prosazovat nutný explicitně vyjádřený souhlas před sexem nebo princip, že verze oběti se nesmí zpochybňovat. Obojí by byla naprostá šílenost.

Můžeme se v budoucnu i u nás dočkat „západních novot“ v podobě likvidace kariér na základě problematických obvinění, ať už sexuální nebo jiné povahy?

Budeme dělat vše pro to, aby u nás tyto západní novoty nezakořenily. Nejjednodušší cestou k tomu je přestat financovat ty, co tyto šílenosti prosazují - tedy politické neziskovky.

Ona totiž poptávka po tom, aby vás vyhodili z práce za to, že řeknete, že rodit děti mohou jen ženy, u nás reálně tak velká není. A ani ten tlak mít vše genderově neutrální nevzešel zrovna z Vysočiny. Ten, kdo to prosazuje, jsou nátlakové skupiny v čele s politickými neziskovkami, které jsou financovány nejen cizími mocnostmi, ale i bohužel z našeho rozpočtu, tedy z našich kapes.

Otázkou je, zda je vůbec správné dotovat to, co nás jako společnost ničí. Já třeba ocením, když mi muž pomůže do kabátu, pochválí mi úsměv a podrží dveře. A budu ráda, když to tak zůstane. Svého syna vychovávám také tak.

Celkově mám pocit, že odměřený postoj k progresivním novotám za Západu a obhajoba „normálního světa“ je u nás intenzivnější, než na Západ od našich hranic. Cítíte to také tak? A dá se očekávat, že tomuto tlaku vydržíme čelit delší čas?

Trikolóra byla první a jediná, kdo přišel s obhajobou normálního světa. Toho, že u člověka nenaleznete zkrátka více než dvě pohlaví, že společnost nestojí pro nic za nic na časem osvědčených a prověřených tradičních hodnotách.

Do té doby konzervativní hlas zoufale chyběl. Mně se totiž naopak zdá, že kromě nás tu nezbyl na politickém spektru nikdo, komu by na tom záleželo a kdo by tyto hodnoty hájil.

A není se čemu divit. Takové názory jsou dnes totiž sice pravdivé, ale velice nekorektní. Což je výsledkem progresivistické agendy, která má nemalé finanční prostředky k propagování svých zájmů plus média na své straně.

Ptal jsem se na to především z jednoho konkrétního důvodu. Volební odhady naznačují, že se po letošním podzimu můžeme dočkat premiéra Ivana Bartoše v ČR a vedle toho i zelené kancléřky v sousedním a celoevropsky vlivném Německu. Nemáte obavy, že kombinace Baebocková - Bartoš by ohledně progresivních liberálních témat i omezování svobody tlačila na pilu ještě více?

Obavu mám. Proto je tak důležité volit konzervativní a pravicové strany, které budou tento ničivý trend vyvažovat. Z tohoto hlediska mě těší v průzkumech náš vzrůstající trend ještě před odstartováním kampaně.

Bude-li růst pokračovat stejným tempem, brzy pokoříme pětiprocentní hranici. To nám pomůže představit náš program mnohem širší veřejnosti a získat více podpory.



