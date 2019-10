Gazdík: Zrušení poplatků ČT odmítám. Je Česko víc spojené než před nástupem Zemana?

ROZHOVOR „Prezident Miloš Zeman ze státní oslavy soukromou párty udělal a dělá. Je to jeho odpovědnost a jeho selhání,“ komentuje udělování státních vyznamenání na Pražském hradě místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také odpovídal na situaci kolem Pirátské strany a jejich otevřenosti, díky které může vnitrostranické problémy vidět každý na internetu. Podle Gazdíka jsou věci, které musí politici projednat důvěrně s ohledem na druhé a jejich lidskou důstojnost, a také je to politická taktika, která se neprozrazuje.

Prezident Miloš Zeman uděloval 28. října na Pražském hradě nejvyšší státní vyznamenání. Ani letos se udělování neobešlo bez kritiky ke skladbě vyznamenaných. Ať už jde o hokejistu Jaromíra Jágra, zesnulého starostu Vídně Helmuta Zilka, chartistu Jana Schneidera, nebo třeba umělce Jana Saudka. Měl jste k někomu mezi vyznamenanými výhrady? A proč?

Výhrady mám k těm, kteří se třeba zapletli s StB. Ale za to, koho prezident vyznamenal, nese odpovědnost jednak on, jednak premiér, který seznam vyznamenaných spolupodepisuje. Je to nerozlučná odpovědnost obou těchto pánů.

Miloš Zeman ocenil svého předchůdce Václava Klause za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. Zaslouží si Václav Klaus ocenění? Měla by česká vláda řešit nějakým způsobem ocenění pro hlavy státu – nastavit určitá pravidla?

Nejsem zastánce striktních škatulek. Ocenění bývalého prezidenta mi nevadí, ani do budoucna bych tomu nedával žádná svazující pravidla.

Co říkáte na rozeslání pozvánek na Pražský hrad? Předseda ODS Petr Fiala se do Zemana kvůli pozváním opřel: „Myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek,“ napsal na Twitteru. Stává se z podobných událostí politická hra? A čí zásluhou? Prezidenta, veřejnosti, médií…? Je kritika směrem k Zemanovi namístě?

Státní svátek není soukromá párty pana prezidenta. Či spíše: neměla by jí být. Miloš Zeman ze státní oslavy soukromou párty udělal a dělá. Je to jeho odpovědnost a jeho selhání.

A jak se podle vás současnému prezidentovi daří spojovat společnost tak, jak to plánoval před volbami?

Odpovím otázkou: považujete tuto společnost za více spojenou, nebo rozdělenou poté, co je Miloš Zeman nyní už sedmým rokem v úřadu?

Vyšetřovací komise OKD hodlá podávat trestní oznámení mimo jiné i na expremiéra Bohuslava Sobotku. Překvapilo vás to? A dočká se podle vás veřejnost spravedlivého rozřešení celé kauzy?

Nevzpomínám si na případ, kdy by parlamentní vyšetřovací komise něco rozkryla a přispěla k odhalení spravedlnosti.

Podle názoru vyšetřovací komise, vedené Pirátem Lukášem Černohorským, jsou byty OKD stále v majetku českého státu. Je podle vás reálné, aby stát byty získal zpět? A má se o to snažit?

Nepřekvapilo, ale nečekám, že se po tolika letech dočkáme rozuzlení. Moc bych si to přál, ale nevěřím v to.

Ve Sněmovně se opět hodně protáhlo schválení výročních zpráv České televize, nakonec však všechny zprávy schváleny byly, neboť poslanci ANO ve velké míře hlasovali pro a kromě Pavla Juříčka se zbytek omluvil, nepřihlásil, či zdržel. Jde o úlevu pro Petra Dvořáka a současnou Radu České televize, nebo se toho schválením výročních zpráv zase tolik nezměnilo?

Vůbec nejde o osobu současného generálního ředitele České televize, jde o hájení nezávislosti veřejnoprávních médií jako takových. Na stole máme zprávy za loňský rok, uvidíme, zda se budou opakovat ataky minulých dní. Pokud jde kolegům opravdu o hospodaření České televize, schvalme, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat i hospodaření veřejnoprávních médií.

„Osobně jsem čekal, že oznámí rezignaci hned druhý den po semináři. Totéž by měla udělat i Rada České televize. Fakt, že se tak nestalo, svědčí o pocitu nepostižitelnosti, který tito lidé zřejmě mají,“ říká poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) potom, co byl podle svých slov šokován při obhajování hospodaření a činnosti České televize. Padaly totiž velmi nepříjemné otázky, třeba na firmy, kde je generální ředitel Petr Dvořák spoluvlastníkem a které dostávaly zakázky v řádech milionů korun. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že se tím má zabývat Rada České televize, ne poslanci. A už vůbec ne ti, kteří jen hledají klacek, jak veřejnoprávním médiím ztížit život, případně je nejlépe rovnou zrušit. Poslanci prostě jsou – a to by si kolegové měli uvědomit – ve střetu zájmů vůči médiím, protože média mají politiky kontrolovat, ne naopak. Od kontroly je tady Rada České televize.

Často diskutovaným tématem jsou platy pracovníků televize, například právě Václava Moravce, Nory Fridrichové či Marka Wollnera. Proč jsou podle vás tyto informace utajené? A má veřejnost právo je znát, nebo je důležitější soukromí zaměstnanců České televize?

Ctím soukromí, a to i s vědomím, že platy nás politiků jsou veřejné a jsou předmětem častých polemik a poznámek o takzvaných korytech. Ale uznávám, že jsou to veřejné peníze. V tomto smyslu jsou i platy ve veřejnoprávních médiích vypláceny z veřejných peněz.

Jak podle vás zaručit nezávislost veřejnoprávních médií? A měnil byste něco na dnešním systému koncesionářských poplatků – tedy financování České televize? Souvisí to spolu nějak – tedy financování voliči a nezávislost?

Neměnil. Jistěže to souvisí. Pokud bychom například zrušili koncesionářské poplatky a platili České televizi a Českému rozhlasu ze státního rozpočtu, každá vláda by mohla otevírat nebo zavírat přívod peněz těmto médiím podle své momentální nálady a tím je nutit k poslušnosti. Taková média nechci.

Ovlivňuje současnou situaci nějak politická situace? Tedy jestli se z členství v radě stal politický obchod a může to mít nějaké důsledky vzhledem k tomu, že výměna šesti členů v Radě České televize v příštím roce bude součástí politických cílů vládnoucího hnutí ANO? Obáváte se následků?

Obávám – a ve vaší otázce jsou vlastně i všechny odpovědi, proč se toho obávám.

„Právě, že velký. Starosta je zvyklý řešit věci prakticky, a je to tak široká škála problémů od sousedských sporů až po rozsáhlou výstavbu ve velkých městech. Musí být schopen kompromisů, musí s lidmi mluvit, jinak ho už příště volit nebudou. Takže tyto vlastnosti dobrý starosta má,“ odpověděl jste mi nedávno na otázku, jaký je rozdíl mezi politickými stranami s členy, kteří za sebou mají politickou minulost, a tedy zkušenosti, a těmi, kteří ji nemají. Když sledujete v poslední době dění kolem Pirátské strany, jak je z tohoto pohledu hodnotíte?

U Pirátů mi vadí leckdy i nabubřelost, která občas připomíná Andreje Babiše, například: Naše pirátská demokracie je to nejlepší pro 21. století. Výsledky pak vidíme v přímém přenosu. V politice si cením komunální zkušenosti – kromě zkušeností dává člověku i zakusit, že není středobodem vesmíru.

Pirátskou stranou tedy otřásají vnitřní problémy. Místopředseda Jakub Michálek byl ředitelkou personálního odboru strany Janou Koláříkovou obviněn z psychické šikany, později se přidal i europoslanec Mikuláš Peksa, který pohrozil svou rezignací na funkci místopředsedy, pokud jím Michálek zůstane. Nyní se uvnitř strany hlasuje o Michálkově odvolání. Jaký dojem na vás tento spor dělá?

Zase: vidím tam velkou nezkušenost. Záměrně neříkám politickou. To, co se děje u Pirátů, je často lidské selhání a málo umění jednat s lidmi.

A jak na vás působí Jakub Michálek coby váš sněmovní kolega?

Kdysi jsem ho vyzval k omluvě za nepravdivé tvrzení o mé osobě v Respektu. Omluvil se.

Piráti zdůrazňují transparentnost. Díky ní si může o problémech ve straně přečíst každý s připojením k internetu. Jak hodnotíte tento způsob transparentnosti. Může to straně uškodit?

Jsou věci, které musíte projednat důvěrně. Ne proto, že byste kuli pikle nebo chystali něco nekalého, ale třeba s ohledem na druhé a jejich lidskou důstojnost. A samozřejmě i v politice asi nebudete veřejně rozebírat taktiku svého vyjednávání s politickými partnery nebo strategii volební kampaně. Pokud to tak chtějí dělat i dál, přeji jim hodně štěstí.

