Gazdík pro PL: Kritici Zemana se smířili s jeho volbou, jen s hulvátstvím vanoucím z Hradu se jaksi smířit nedokážou

Slavíme sto let republiky. Je co slavit?

Toť otázka? Já bych se nad tím spíše zamyslel z historického pohledu. Jestli rozpad toho rakousko-uherského soustátí bylo to nejlepší, co mohlo všechny země v pásu mezi Německem a Ruskem potkat. A dnešní snahy o vyšší spolupráci Visegrádské čtyřky plus Rakouska.

Jak vy hodnotíte oslavy sta let od vzniku první republiky? Co se vám líbilo a co naopak nikoliv? Zamíchala oslavami opět politika?

Pozitivně bych hodnotil, že tentokrát Miloš Zeman v projevu nikoho výslovně nenapadal. Ctím ústavní pravomoc prezidenta republiky ve výběru vyznamenaných a letos to byla obvyklá směsice lidí, kteří se opravdu zasloužili o tuto zemi, ať už jakýmkoliv způsobem, a lidí, u kterých stačí, že jsou spřízněni s prezidentem nebo mají podobné názory. Když to shrnu: Trochu to vypadalo spíše jako soukromá akce prezidenta, než jako státní akt.

Český vlajek v oknech při této příležitosti nebylo příliš mnoho. Jak jsme na tom s vlastenectvím a národní hrdostí? Proč ani v Praze nebyly ulice poseté vlajkami?

Pokud jedete Spojenými státy, vlajky tam najdete téměř všude. Možná je to povahou, jiným způsobem myšlení, u nás možná nedostatkem hrdosti. Nevím. Znám ale zase spoustu lidí, kteří vlajku vyvěsit chtěli a vyvěsili. Moje obec Suchá Loz byla posetá vlajkami. Na druhou stranu nemyslím, že by to bylo jen v těch vlajkách. My ale přece nemůžeme jen říkat: Tato země je naše a nepřemýšlet, co dáváme světu kolem sebe a být uzavřeni v české kotlině. Pokud budeme, možná i té hrdosti o moc víc nebude.

Jaký je váš názor na osobnosti vyznamenané prezidentem Milošem Zemanem? Kritika se ozývá kvůli více věcem. Degraduje Miloš Zeman státní vyznamenání? Je to oprávněné?

Degraduje. Jak jsem už říkal, vadí mi, že občas marně tápete, proč ten který člověk státní vyznamenání dostal. Než přijdete na spřízněnost s prezidentem. Ctím, že udělení vyznamenání je v plné kompetenci prezidenta republiky – se spolupodpisem premiéra, který se tak za vyznamenané stává rovněž odpovědným. Prezident by si měl ale uvědomit, že ono vyznamenání je státním aktem, ne jeho libovůlí.

V rozhovoru pro ČT řekl premiér Andrej Babiš, že Rusko nevnímá jako hrozbu. Je to výrazný signál?

Je to signál, zvláště ve chvíli, kdy od našich zpravodajských služeb či ozbrojených složek – a připomínám například generála Petra Pavla, který to říká zcela bez obalu – dostáváme důrazná varování. Pochybuji, že by je pan premiér nečetl.

I Zemanovým vyznamenaným bylo vyčítáno, že je mezi nimi mnoho lidí, kteří se k Rusku staví víceméně pozitivně. Myslíte, že na tom něco je? Nebo jde o politický boj?

Ve státních vyznamenáních bych neviděl politický boj. Je to obraz a výběr prezidenta.

I Pavel Šafr pochválil prezidenta za „téměř důstojný projev“ 28. října. Jak ho hodnotíte?

Podobně. Byl důstojný a nikoho nenapadal, což nebývá úplně obvyklé.

Zatímco Zemanovi příznivci se sešli na Hradě, na Václavském náměstí řečnili liberální představitelé na akci skupiny Milion chvilek pro demokracii. Zaznívalo tam, že máme být hrdi na minulost národa a že i celkově je náš národ i občanská společnost v mnohem lepším stavu navzdory tomu, kdo je tu prezidentem a premiérem. Ukázala se tak síla protizemanovské a protibabišovské opozice, která míní hrát na notu „jsme úžasná země, jen nám to kazí ti dva“, čili určitou specifickou formu vlastenectví. Je toto něco, čím mohou navázat na úspěch v senátních volbách a moc Zemana a Babiše zlikvidovat?

Tak vůbec bych nepoužil slovo zlikvidovat, příliš mám na paměti slova prezidenta Zemana například o vyhubení novinářů. Jsme stále ještě demokratická země a moc vyplývá z voleb. Pokud bychom řekli „jsme úžasná země, jen nám to kazí ti dva“, pak je to falešné. Oni dva přece neuzurpovali moc násilím, oni byli zvoleni. Jsem-li demokrat, musím tuto volbu přijmout. V tom se velmi mýlí jistý hradní úředník, který veškeré výtky vůči prezidentovi odráží tím, že se kritici nesmířili s volbou Miloše Zemana. Ale jistěže smířili, jen s hulvátství vanoucím z Hradu se jaksi smířit nedokážou.

Ale zpět k otázce: pokud ukázaly tyto oslavy něco, tak skutečnost, jak hluboce rozděleni nyní jsme. Vnitřně, ale možná i v postoji mezi východem a západem.

autor: Zuzana Koulová