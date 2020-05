Generál Blaško: Novotný? Zaflusaná putyka. A mám ,,atomovou bombu”, co se chystá

reklama

Česká vláda domlouvá s Rakouskem, Německem, Maďarskem a případně se Slovenskem, že by od poloviny června otevřely mezi sebou hranice po jejich uzavření kvůli pandemii. Je to správný krok?

Nemohu posoudit, protože nejsem virolog, epidemiolog ani předseda vlády. Jestliže se takto rozhodují, asi vědí proč.

Máte tedy důvěru ve vládu a v její kroky?

Pokud člověk není ve víru dění, tak nemůže vědět, co vládu k takovému rozhodování vede, jaké vstupy a analýzy byly provedeny a na základě čeho bylo vydáno toto rozhodnutí. Spousta lidí to jen uvítá. Určitě to povede k tomu, že se problém v hospodářství jednotlivých států trošku zmenší, protože máme všichni stejný problém.

Francie a Německo navrhují, aby Evropská unie rozdělila peníze členským státům. Ze záchranného fondu ve výši 500 miliard eur by měly největší podíl financí získat země nejvíce postižené koronavirem. Premiér Andrej Babiš na to reagoval, že Česko by nemělo být trestáno za to, jak dobře situaci zvládlo, a proto dostat méně. Souhlasíte s ním?

Podle čeho by se tedy finance měly rozdělit? Podle velikosti, nebo jinak?

Něco rozdělovat je takový pofiderní termín… Tomu dala, tomu taky, tomu málo… jak v té dětské říkance. Záleží na tom, kdo a jak bude mít silné lokty, ten si z koláče uhryzne největší kus. Taková je bohužel realita.

Kdo má tedy, podle vás, nejsilnější lokty v Evropské unii? Jsou to dominantní hráči, jako jsou Německo a Francie?

To je přece tajné, kdo je klíčovým hráčem. Klíčovými hráči, jak všichni nevíme, jsou Německo a Francie.

Když jsme spolu mluvili minule, varoval jste před kritikou vůči vládě, ale také jste nechápal stížnosti například majitelů restaurací s tím, k čemu by jim byly otevřené podniky, pokud by byli prázdné a všichni hosté nemocní. Jak v souvislosti s tímto výrokem vnímáte kritiku, že jsme zastavili ekonomiku kvůli koronaviru, jehož nebezpečí podle některých nebylo tak vážné?

Kdo má kredit k tomu, aby mohl říct, že to bylo špatně? Nikdo. Podobné proklamace považuji za poněkud hloupé. Druhá věc je, že když nechceme poslouchat, co vláda dělá, nebo co nám nařizuje, tak na co ji potom máme? Na co jsme si volili strany, které utvořily koalici a máme premiéra Andreje Babiše? To jsme k těm volbám nemuseli chodit, když nebudeme poslouchat. Jde o české maloměšťáctví, když někdo někomu něco udělá, tak druhý začne řvát, že ho to omezuje a zničí. Ale ihned, jakmile se něco rozhodne, má k tomu kdokoliv s dírou do hlavy statisíce připomínek.

Ozývá se z opozičních stran, že vláda v krizi schválila spoustu jejích návrhů, jen o týdny později. Upozornil na to i šéf ODS Petr Fiala, ale také server Neovlivni.cz, jenž zmapoval, které ze schválených návrhů pocházely původně od opozice. Využívá premiér se zpožděním to, co vymyslí opozice?

V kauze „ricin“ se objevily další informace. Kromě toho, že o cestě údajného ruského agenta s ricinem v kufru měl zpravodajským službám říct anonym, tak novináři identitu ruského diplomata odkryli, navíc zasedal sněmovní bezpečnostní výbor, jehož členové se jednomyslně za práci BIS postavili. Řekl jste mi dříve, že jde o rozdmýchávání protiruských vášní. Změnily některé nové poznatky k případu váš pohled na celou věc?

Nezměnily. Do země přijede diplomat, jehož identitu je možno snadno odkrýt, takže určitě nepřijel s úkolem ani jednoho, ani druhého, ani třetího politika zlikvidovat. To je naprostý nesmysl. Pokud by někoho podobného chtěli poslat, už dávno by zde byl a určitě by se nejednalo o Rusa. Někomu to k něčemu slouží, člověk nemůže vědět všechno a být u všeho. Nezměnil jsem svůj postoj k celé záležitosti.

Navíc, když se mluví o historii, jak se Praha osvobodila sama... Je zvláštní, že si pamatuji, když pouštěli v rozhlase i v televizi, jak 7. května zoufale volal Československý rozhlas o pomoc Prahu. To dnes nikdo nepustí, protože se jim to nehodí do krámu a zjistilo by se, že oni pravdu nemají. To, že se Praha osvobodila sama? To je holý nesmysl.

V rámci česko-ruských vztahů a dění kolem nich na sebe poutá pozornost starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který oznámil, že by rád do Poslanecké sněmovny. Jak hodnotíte jeho styl politiky a vystupování?

Dnes se stalo jaksi společensky přijatelným, že kdekdo může urážet a vulgárně napadat ústavní činitele. Na politické scéně se objevil nový fenomén. Kdo řekne větší sprostotu na pana nebo paní XY, ten je prostě king. Jestli například Hřebejk (Jan, režisér, pozn. red.) se vyjadřuje takto, zatímco právě on by měl hlídat, být na stráži jazykové čistoty a vůbec celé historie od národního obrození a ještě dříve až po dnešek... jestli dovolí se takovým slovníkem prezentovat, je to síla.

Doba se pravděpodobně hodně změnila a opravdu se jedná o perfektní příklad pro mladou generaci, kam až člověk může kopnout. Zvláště pak, pokud se chce ucházet o post ve Sněmovně. Samozřejmě, že ho spousta lidí bude volit proto, že se budou těšit na show v Parlamentu, jak bude sprostě nadávat a jeho vystoupení budou mít švunk, ale úplně jiným směrem, než by jeden chtěl. To je pro mě naprosto nepřijatelné.

Zavádějí se tedy do české politiky nové normy chování? Posunula se hranice?

„Stop koronaviru. Občané, jsem na vás hrdý. Buďme vzorem ostatním.“ To stojí na billboardech s vaší tváří. Všiml si jich Deník N, který řešil, nakolik jde o vaši osobně politickou reklamu, přestože SPD neuvádíte – podle nich záměrně, a nakolik jde o skutečné poděkování frakce Evropského parlamentu Identita a demokracie. Peníze na billboardy totiž putovaly z Evropské unie a nesmějí být k politické propagaci využity. Ptám se přímo: jak to tedy je?

Každá taková věc má někomu k něčemu posloužit. To, že si toho novináři v Deníku N všimli, jim někdo natloukl do hlavy. Jedná se o práci na objednávku ve snaze mě jako člověka a jako politika diskreditovat. Víte, co je zvláštní? Před Vánocemi jsem měl podobnou plakátovou akci, kde jsem občanům přál hezké svátky a vše nejlepší do Nového roku, a nikdo si toho ani nevšiml. Nyní, protože se situace složila způsobem, že je Blaška potřeba diskreditovat, tak si to někdo objednal. Chytrý novinář se toho chopil a rozpracoval do nejmenších detailů, aby lidé viděli, co jsem za svoloč, jak říkají Rusáci.

Bylo to myšleno jako poděkování občanům za pomoc a za to, že šili roušky. 85letá paní ušila čtyři roušky za den, a takových lidí je třeba si vážit. Takovým lidem je třeba poděkovat.

Tvrdíte tedy, že mělo jít o poděkování lidem za zmíněnou evropskou frakci. Jako novinářka se ale musím zeptat, když sám říkáte, že vše má někomu k něčemu sloužit. Nedomníváte se, že tyto billboardy mohou sloužit k politické podpoře vaší osoby?

Udělal jsem to proto, že jsem to považoval za jinou formu poděkování než například na Facebooku, kde jsem tak také učinil. Šlo o poděkování lidem, kteří tímto způsobem k celé situaci přistupovali. Žádnou, sice to tak vypadá, ale žádnou politickou reklamu jsem nechtěl. Co sem tam měl dát, když ne sebe? Jenomže, protože jde o mne a někomu se to hodí, tak do mě prostě kope, v tom je celý fígl. Vánoce nikoho nezajímaly, ale nyní s tím koronavirem najednou ano.

Znám souvislosti, ale zatím je říkat nebudu, protože si to schovám jako atomovou bombu.

Máte indicie, že jde o účelovou věc?

Ano, je to účelové a na objednávku.

Víc k tomu nechcete říct?

Zatím ne.



