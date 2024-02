Globální vláda teď může přijít velice rychle. Český badatel a ,,pokrok”

reklama

Proč je hon na dezinformátory a konspirátory nesmyslný?

Pokud korporátní média a vládní instituce tvrdí, že jim jde o prosazování pravdy a faktických informací, pak je nesmyslný. Stojíte-li na straně pravdy, tak ta přece vyjde automaticky na povrch. Není nutné ji obhajovat či nějak posilovat cenzurou. Nebo takzvané dezinformátory zesměšňovat či různými způsoby trestat.

Navíc máme v demokratické společnosti vzdělanou veřejnost, která přece může informace porovnat. A rozlišit fakta od lží. Myslet kriticky. Vidět věci v souvislostech. Nebo si naši lídři myslí o široké veřejnosti něco jiného?

A samozřejmě není jen nesmyslný, ale především protiústavní. Svoboda slova a projevu je garantována ústavou. Je základem demokracie.

Jaká je postcovidová velká lež dnešního světa?

Jedna z velkých lží je přesvědčení, že vlády zastupují své voliče a občany. Nezastupují. Jsou v područí peněz, korporátu a elitářů. Mnozí si myslí, že tak to funguje jen v oligarchistickém Rusku či totalitní Číně. Nicméně jakási forma korporativismu či totalitarismu ovlivňuje i naši republiku a západní společnosti.

V roce 2014 byl ve Spojených státech publikován dlouholetý výzkum profesora Martina Gilense z univerzity v Princetonu, který odhalil, že americkou politiku řídí elity a úzké zájmy. Většinová společnost má prý bezvýznamný vliv na vytváření zákonů americké vlády. Tento výzkum dokonce zveřejnila i britská stanice BBC a napsala o tom článek s názvem USA je oligarchie, ne demokracie. Pokud vnímáme Spojené státy jako vzor demokracie, pak tedy podobná situace bude i v jiných zemích Západu.

Jakousi symbiózu mezi vládou a korporátem a její negativní dopady na společnost popsali také britští profesoři Tombs a Whyte v knize Korporátní zločinec nebo americký politolog Sheldon Wolin v Demokracii INC.

Jeden váš článek vyznívá ve smyslu, co kdysi zavánělo konspirací stává se realitou. Jde o ovlivňování počasí. Můžete ale uvést více příkladů takové proměny?

Ano, asi máte na mysli ty nové návrhy zákonů v amerických státech Jižní Dakota, Rhode Island a New Hampshire. Místní zákonodárci se tam snaží zakázat znečištění ovzduší zapříčiněné chemickými či elektromagnetickými metodami pro ovlivňování počasí.

Nicméně pokud se problematikou ovlivňování počasí zabýváte, zjistíte, že nazývat tento fenomén dezinformací či konspirací je přinejmenším výraz nízké informovanosti. Například americký profesor James Fleming napsal o ovlivňování počasí knihu s názvem Hazard s nebesy. Zde se dozvíte, že se počasí ovlivňuje od 40. let minulého století. A koncem ledna proběhla v americkém Baltimoru 24. konference o plánovaném a náhodném ovlivňování počasí. Prostě ovlivňování počasí je ve světě celkem běžnou záležitostí. A používají ho i armády.

Připomenu operaci Popeye ze sedmdesátých let, kdy americká armáda osévala mraky nad Vietnamem. Sovětská armáda zase nechala vypršet mraky po Černobylském výbuchu. Čína tvrdí, že ovlivňuje počasí na území větším než Indie. A na Arabském poloostrově se pomocí ovlivňování počasí staví na poušti takzvané chytré město s názvem Neom. A tak dál. Těch mainstreamových příkladů je opravdu spoustu.

Vlády krizi životního prostředí nevyřeší, zní jeden váš mezititulek. Kdo by ji mohl vyřešit?

Nevyřeší, protože nezastupují zájmy občanů, jak jsem již vysvětlil v jedné z předchozích odpovědí. Tlaky musí přijít odspodu, od samotných občanů. Například pokud se obáváme glyfosátu v půdě nebo těžkých kovů v ovzduší či vodě, je na nás, abychom se spojili a koordinovali rozbory půdy, vody. Tady bych chtěl upozornit, že co se týče nanočástic těžkých kovů, jsou opravdu velmi škodlivé pro náš organizmus. Chtěl bych upozornit, že pro identifikaci nanočástic je potřeba použít metodu hmotnostní spektrometrie ICP-MS. No a pokud by analýzy potvrdily překročení bezpečných limitů, občané by měli stát zažalovat, že nechrání jejich zdraví.

Například v USA probíhají v současnosti tisíce soudních řízení proti firmě Monsanto/Bayer kvůli používání Roundupu. No a letos soud ve Philadelphii znova rozhodl ve prospěch žaloby. Potvrdil, že glyfosát způsobil rakovinu a žalobce obdržel za újmu na zdraví kolem dvou miliard dolarů. Samozřejmě podobné soudní spory mohou vést ke změně zákonů a mít i širší implikace.

Stále častěji se hovoří o jednotné globální vládě. Naposled třeba Vladimir Putin. Jak moc jsou tyto úvahy nebezpečné?

Ano, myšlenka jakéhosi globální řádu je už nějakou dobu na stole. A je pozoruhodné, že snahy o jeho vytvoření nejsou záležitostí jen levice či jen pravice. Můžete si najít, že o novém světovém řádu mluvili třeba Barack Obama, Bill Clinton, ale také Henry Kissinger či George H. W. Bush.

A všimněte si, jak podobné vládní politiky Východu a Západu často jsou! Například vlády Ruska, EU, USA nebo Číny prosazují zavedení digitální identity nebo centrální bankovní digitální měny. Nemohla by právě tato celosvětová transformace vést k jednotné globální vládě? A není zvláštní, že se americký novinář Carlson při nedávném rozhovoru Putina na tyto zásadní věci vůbec nezeptal?

Připomeňme si také, jak se Západní vlády chovaly při implementaci pandemických opatření. Ačkoliv odborníci tvrdili, že nejsou účinné a často dokonce pro obyvatelstvo velmi škodlivé. Například lockdowny v Kanadě a dalších západní zemích byly srovnatelné s těmi v Rusku či Číně. Cenzura byla během covidu alarmující a nadále se prohloubila.

A konečně moderní technologie nemají ideologické hranice. Například geo-inženýrství, internet věcí a těl či umělá inteligence mohou k vytvoření globální vlády velmi rychle vést.

„USA chce zatáhnout hloupou Evropu do války," tvrdí uznávaný profesor Jeffrey Sachs. To jste si vyvěsil na svůj Facebook s tím, že Sachsovy geo-politické myšlenky jsou svěží vítr amerického establishmentu. Mohlo by se to povést?

Americký profesor a diplomat Jeffrey Sachs je velmi složitou osobností. Byl například jedním ze strůjců takzvaných šokových doktrín, které prohloubily ekonomické a politické problémy. Třeba v Bolívii nebo právě v Rusku začátkem devadesátých let. Je velmi aktivní v OSN. S některými jeho aktivitami a postoji souzním, s některými vůbec ne.

Mimo jiné je velmi kritický k expanzivní politice Spojených států. Byl proti válce v Sýrii či Iráku. Přišel s mnoha velmi kontroverzními obviněními. Nedávno také odsoudil pomoc americké vlády Izraeli v Gaze. A často hovoří i o tom, že americká vláda nemá zájem na ukončení konfliktu na Ukrajině. A že se USA snaží zatáhnout Evropu do války s Ruskem. No, já doufám, že se to nepovede. To by mohlo vést ke třetí světové válce.

Při debatách o budoucnosti světa se často objevují dvě antiutopie. Huxleyho Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět a Orwellův 1984. Která možnost vývoje je podle vás realističtější?

Obávám se, že oba dva scénáře by mohly tak nějak probíhat paralelně. Například existence totalitní cenzury a zároveň konzumní společnosti, která nemá o faktické informace vlastně ani zájem. Protože žije ve virtuálním světě metaverse. S čipem třeba od Muska a s hlavou kdesi v „cloudu“ internetu věcí a těl.

Technologický „pokrok“ prostě může jít ruku v ruce s tyranií. Mohla by vzniknout jakási totalitní technokratická společnost. Věřím však, že k něčemu takovému nedojde. Vnímám, že se mnoho lidí probouzí.

Psali jsme: Euro musí splnit naše podmínky, ne my nějaká kritéria! Šichtařová tvrdě proti tlaku elit Juchelka udeřil na Jurečku: Kdo s vámi nesouhlasí, je dezolát! Vytváříte protiukrajinskou atmosféru Rus padne, další přijde. Zlá pravda pro Ukrajinu o síle Ruska USA nepomohou Ukrajině? Vzkaz pro spojence. Mít vlastní atomovky, zuří polský ministr



