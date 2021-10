Hejma: Čajíček, to kompro na Babiše. Pravda o Havlovi. Hrozí fronty na banány

„Volby protentokrát nemůžou dopadnout jinak než špatně, Babiš i Bartoš jsou jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet,“ říká komentátor a frontman kapely Žlutý pes Ondřej Hejma. To, co se dnes děje, prý smrdí totáčem. Předvolební kampaň označuje za prázdnou a nudnou, plnou moralizující falše, lží a manipulace. „I to bombastické kompro na Babiše je spíš čajíček, ne ta správná ‚smoking gun‘,“ míní. Vysvětlil, proč podporuje Trikolóru i co říká na slova Petra Fialy ohledně toho, že „patříme na západ“.

Pane Hejmo, vy jste se rozhodl podpořit ve volbách Trikolóru. Proč právě ji?

V poslední době je kolem nás hodně špatných věcí a jejich společným jmenovatelem je stále se zrychlující ubývání svobody. Program Trikolóry beru jako jedinou možnost volby, za kterou se nemusím stydět, ba mám z ní přímo dobrý pocit. Všem doporučuji, a děkuji našemu (zatím) demokratickému státu, že mohu svůj názor takto svobodně vyjádřit.

Například na Petra Koláře, který nazpíval hymnu SPD, se od některých kolegů snesla vlna kritiky. Zaznamenáváte podobné reakce na svoji osobu?

Ani ne. Všechny ty falešné kamarádíčky, co se od vás kvůli odlišnému názoru odvrací, jsem ztratil už dřív, protože své názory ventiluji pravidelně a často. A ti, co neznám, ať si říkají, co chtějí. Já budu s dovolením dělat totéž.

Mluvíte o tom, že chcete „normální svět“. V čem je podle vás dnešní svět nenormální? Když to shrneme, kam jsme se v tomto směru více než třicet let po takzvané sametové revoluci dostali?

My jsme v listopadu 1989 dostali velkou dávku svobody tak nějak zadarmo, moc jsem se o to nezasloužili. A říká se, že kdo si svobodu skutečně nevybojoval, neumí si jí vážit. A i proto to třicet let šlo tímhle směrem a nikdo se nebouřil. Ale před rokem a půl to dostalo úplně jiné obrátky. Tohle už smrdí totáčem.

Zuzana Majerová Zahradníková na akci v Českých Budějovicích označila Green Deal a zdražování s tím související za „daň za dýchání“. Jak Green Deal vnímáte vy? Co nám nakonec tento „směr“ přinese?

Bohužel musím se Zuzanou souhlasit v tom, že jde primárně o prachy. Jedna garnitura nahradí druhou, s jinými technologiemi, a všichni ostatní budu nadále chudnout. A aby se tak mohlo bez reptání stát, je třeba nás vyděsit, zbavit práv, vzdělání a svobody. Tady ten covid a Green Deal velmi souvisí.

Nedávno jste ve svém pořadu komentoval předvolební kampaň některých stran. Když se na to podíváme těsně před volbami, která se podle vás povedla a která naopak výsledek příliš nepřinese?

Je to prázdná a nudná kampaň plná moralizující falše, přetvářky, lží a manipulace, protože štěpné myšlenky a vize chybí, samozřejmě s výjimkou skutečné opozice, jako je třeba Trikolóra. I to bombastické kompro na Babiše je spíš čajíček než ta správná „smoking gun“.

Jak jako dlouholetý novinář hodnotíte fakt, že se některá média nedostala na tiskovku Viktora Orbána a Andreje Babiše?

S nadsázkou by se dalo říct, že té zpovykané mediální chásce trocha přísnosti neuškodí. Ale spíš si tipnu, že Andrej už tušil, co se na něj chystá, a tak se to snažil ještě chvíli ubránit, a taky nechtěl zahraničního hosta obtěžovat vnitrostranickou předvolební politikou.

Předseda ODS Petr Fiala ve svém projevu k zahájení kampaně varoval před populisty, kteří za pomoci „ruských webů“ lijí do společnosti jed. Jak je to s tím „litím jedu“ podle vás?

To je klasická předvolební rétorika, když schází skutečné argumenty. Přefouknutá, nedůvěryhodná. Privatizace pravdy v praxi.

Koalice SPOLU a Piráti se STANEM prý mají společné především to, že nepochybují, že patříme na západ. Hudebník Petr Štěpánek a kandidát za Trikolóru v rozhovoru pro PL uvedl, že: „Jen jsme vytáhli hlavu z moskevské řiti, už někteří trčí z té bruselské, berlínské či washingtonské a ještě na sebe matlají lubrikant, aby se zanořili co nejvíc. Na který Západ chce Petr Fiala patřit? Ten, ke kterému jsme kdysi vzhlíželi, už neexistuje. Naopak právě ze Západu se na nás dnes valí všechny ty ‚pokrokářské‘ pitomosti, které levičáci všech možných barev hlavy chrlí jak Baťa cvičky. Jenže ne každá novota je pokrok.“ Souhlasíte? Jsme národ, který jde vždy „ode zdi ke zdi“?

Petr je rocker, píše expresivně, ale v zásadě má pravdu. Na druhou stranu jsme malý národ a představa, že otočíme kolem dějin, vzepřeme se hlavnímu proudu a najdeme svou vlastní cestu, je možná hezká, ale ne moc reálná. Mimochodem na Západ patříme, ať se nám to líbí nebo ne.

Spolek Dekomunizace inicioval výzvu SbohemSoudruzi. Zapojilo se i několik známých osobností, mezi nimi například Jiří Macháček, Tomáš Hanák, Jitka Schneiderová, Milan Šteindler nebo Iva Pazderková. Co na to říkáte? A je KSČM opravdu největší hrozbou naší současné politické scény?

To, že u nás nebyla provedena „dekomunizace“ po listopadu 1989, má na svědomí Václav Havel, který to celé morálně zaštítil, a spolu s komunistou Marianem Čalfou zprodukoval, a podle mého názoru to pánové udělali velmi dobře. Vyhnuli jsme se krveprolití, které nám experti předpovídali, a které známe z jiných podobných převratů. A ve stylu chytré horákyně, aby nám to nepřišlo blbé a nemravné, jsme si později schválili zákon o protiprávnosti komunistického režimu. To všechno musí partička starých harcovníků z Dekomunizace dobře vědět. Podobné akce jako je tato, pak v mnoha lidech utvrzují přesvědčení, že celá ta revoluce bylo jedno velké představení divadla Sklep.

Velkou diskusi vyvolal slogan, který spolek použil – Už nikdy fronta na banány. Je dobře vybraný? Zaujme ještě dnes někoho?

Je to vtipné a autentické, ale jen aby to nakonec nebylo rouhání. Jako že by skutečně nebyly fronty na banány. Ale ne proto, že nebudou komunisti, ale proto, že spolu s nimi nebudou ani ty banány. Protože Gréta jejich dovoz zakáže kvůli uhlíkové stopě. Můžeme nakonec zjistit, že banány vlastně nepotřebujeme, že je to jen takový buržoazní přežitek.

Do voleb zbývá už jen pár dnů. Koalici Trikolóra, Svobodní a Soukromníci čeká očividně boj o každý hlas. Podle předvolebních průzkumů si příliš dobře nevede. Jak moc věřit těmto průzkumům? Jak podle vás volby dopadnou?

Volby protentokrát nemůžou dopadnout jinak než špatně, Babiš i Bartoš jsou jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet, i když vypadají a mluví každý jinak. Svou volbu beru jako hlas pro dobrou věc a nějaká čísla neřeším. Přeju TSS úspěch, a dělám pro to všechno, co je v mých silách.

Ondřej Hejma na koncertě v Českých Budějovicích. Foto: David Hora



