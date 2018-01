Hlavní předností Drahoše je slušnost, míní hejtman Půta (SLK)

Jaký byl rok 2017 v Libereckém kraji a pro vás osobně, na co budete vzpomínat?

Významný krok jsme udělali ve zdravotnictví směrem k modernizaci Krajské nemocnice Liberec, konkrétně ve výstavbě pavilonu urgentní medicíny. Máme dodavatele projektové dokumentace. Někomu se může zdát, že se dlouho nic neděje, ale právě projektová příprava je nejdůležitější, aby nový pavilon fungoval a sloužil pacientům a zdravotníkům co nejlépe.

Vybudování Evropského domu před krajským úřadem je jednou z největších investic za několik let. Nastěhovaly se sem všechny instituce, které spravují evropské dotace včetně našich pracovníků, kteří občanům radí, jak na kotlíkové dotace. V Evropském domě má také sídlo koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji – společnost Korid LK.

Rok 2017 byl ale i o silnicích. Dokončili jsme opravy a rekonstrukce v délce 101 km a investovali celkem 695 mil. Kč. Mám taky radost z toho, že jsme rozjeli a z velké části i dokončili opravy silnic na Frýdlantsku v rámci česko-polského projektu. Letos na podzim dokončíme poslední a nejdelší úsek Dolní Řasnice–Srbská–státní hranice.

A co největší rest z uplynulého roku?

Nepodařilo se nám koupit akcie ČSAD Liberec a založit krajský dopravní podnik. Důvodem jsou průtahy ze strany ÚOHS. Vnitřní dopravce je tak naším letošním cílem. Usilujeme o to, mít veřejnou autobusovou dopravu pod stoprocentní kontrolou.

Jaké významné investiční akce letos připravujete?

Na rekonstrukci Evropského domu navazuje úprava okolí sídla Libereckého kraje. Už máme vybranou novou podobu, jak to v okolí úřadu bude brzy vypadat. Autorem je re:architekti studio a návrh splňuje revitalizaci okolí budovy, která do roku 2020 zpřístupní řeku Nisu, zajistí dostatek parkovacích míst a vytvoří příjemné a klidné prostředí v dolním centru Liberce.

Pracovat budeme také na opravách krajských silnic. Projektujeme a soutěžíme a letos chceme do rekonstrukce silnic II. a III. tříd investovat asi miliardu korun. Stavební práce začnou hned začátkem jara.

A na osmi vybraných středních školách v Libereckém kraji letos vzniknou Centra odborného vzdělávání. Věřím, že se díky novému vybavení dílen, laboratoří a učeben zlepší podmínky technického vzdělávání a řemeslné obory, které jsou tak potřebné, budou zase atraktivnější.

Ačkoliv jste získal v loňských volbách do sněmovny vysoké procento preferenčních hlasů a mandát poslance, záhy jste se rozhodl rezignovat. Nevyčítají vám to někteří voliči? A zvažoval jste rezignaci dlouho, nebo to pro vás byla jasná volba?

Většina lidí přivítala, že nebudu sedět na dvou židlích. Pro ty, kteří sledují dění v Libereckém kraji, to překvapení nebylo. Ale ano, setkal jsem se i s nějakými výčitkami, především na sociálních sítích. Nesmírně si vážím toho, že jsem se z posledního místa kandidátky dostal do Poslanecké sněmovny, na druhou stranu jsem svým voličům v krajských volbách slíbil, že budu pracovat pro kraj celé čtyři roky a naplno. O rezignaci jsem měl jasno velmi rychle, a to díky tomu, že jsem s poslaneckým mandátem získal i poslaneckou imunitu. Nechtěl jsem ani na vteřinu, aby si někdo myslel, že se za ni chci schovávat a vyhýbat se soudu v případu kostela Svaté Máří Magdaleny.

Co si myslíte o těch politicích, kteří sedí na dvou i více židlích zároveň? Z vaší osobní zkušenosti, je vůbec možné zastávat kromě hejtmana i jiné pozice? Není to vždy na úkor kraje?

Vůbec mi nepřísluší hodnotit jiné lidi. Já osobně si dlouhodobé působení ve dvou funkcích, které potřebují celého člověka, představit neumím.

V listopadu uplynulého roku jste také ukončil své členství v hnutí Starostové a nezávislí a znovu jste se stal členem uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Znamená to, že již neuvažujete o návratu do čela STAN? Proč?

Stal jsem se předsedou SLK, a to i na základě výsledku a preferenčních hlasů v parlamentních volbách. Do té doby, dokud neskončí moje kauza a soud pravomocně nerozhodne, se budu věnovat regionální politice.

V čem tkví zásadní programové rozdíly mezi hnutím STAN A SLK? Subjekty spolu dlouhodobě spolupracují, přesto jste se nikdy nesloučili. Navíc SLK jsou zastoupeni jen v jednom kraji. Proč nevzniklo například i uskupení Starostové pro Karlovarský kraj apod.?

Programové rozdíly mezi STAN a SLK žádné zásadní rozdíly nejsou. Trochu s nadsázkou bych náš vztah popsal jako CDU a CSU ve Spolkové republice Německo. Hnutí STAN a SLK vznikla ve stejné době a později začala spolupracovat. V Libereckém kraji dosahujeme dlouhodobě nejlepších volebních výsledků. Fungujeme už deset let a nevidím jediný důvod, proč o tuto úspěšnou značku přijít.

Ještě na sklonku roku na vás byla také po třech letech vyšetřování podána žaloba v souvislosti s údajnou korupcí. Víte již, kdy by měl proběhnout soud? A věříte, že jeho rozhodnutí padne ještě letos?

Věřím tomu, že začne brzy, během jednoho dvou měsíců, ale na druhou stranu jsem si to samé říkal už před rokem. Nicméně věřím, že rozhodnutí musí padnout ještě letos. Bude sice prvoinstanční, tedy nepravomocné, a vzhledem k fungování české spravedlnosti se dají očekávat další kola u nadřízených soudů, ale i to první pro mne bude znamenat velké zadostiučinění.

Od počátku jakékoliv své obvinění odmítáte. Vzbuzuje ve vás pochybnosti i samotné vyšetřování?

Na začátku jsem obvinění nesl velmi těžce a měl jsem pocit, že jde o spiknutí proti mně. Tady nejde o nějakou nejasnou, právně složitou kauzu, tady je to buď černá, nebo bílá. Buď jsem vzal úplatek, nebo nevzal. A když víte, že jste nevinný, tak ta nespravedlnost vám leží v žaludku jako balvan a máte chuť běhat po městě a křičet, že jste nic neudělal. Dnes si říkám, že policie dělá svoji práci, že nejsem jediný, komu se něco takového stalo, a věřím, že mne žádný soudce nemůže odsoudit, když ve spise proti mně není a nemůže být jediný důkaz.

Máte pochopení pro argumenty Babiše a Faltýnka, kteří též čelí obvinění z dotačního podvodu, ale brání se tím, že jde o účelovou politickou kauzu, a na rozdíl od vás, který jste i kvůli svému obvinění na mandát poslance rezignoval, není vyloučeno, že oni se schovávají za svou imunitu?

V úterý jsem z televize s úlevou zaznamenal prohlášení obou pánů, že sněmovnu požádají, aby je vydala. Myslím si, že ani mandátní a imunitní výbor a ani Poslanecká sněmovna nemohou nahradit Policii ČR, státní zastupitelství a soud. Bohužel v Čechách se řada politiků staví do role soudců na základě nějakých kusých informací.

Hnutí STAN vyjádřilo před druhým kolem podporu Jiřímu Drahošovi. Vy jste se proti současnému prezidentovi v minulosti vymezoval a netřeba se vás asi ptát, komu dáte nyní svůj hlas. Prozradíte nám ale, zda byl Jiří Drahoš vaším hlavním favoritem již od počátku? Proč?

Miloše Zemana jsem vždy respektoval jako prezidenta republiky a k vítězi voleb budu přistupovat se stejným respektem bez ohledu na to, koho budu osobně volit. To je to, co nám v politické kultuře chybí. Myslím si, že je správné, když člověk říká své názory, i přestože nejsou stejné, jako je má prezident. Koneckonců pan Zeman říká, že má raději lidi s jinými názory než kývače.

Jiří Drahoš byl můj favorit už v prvním kole a stále jím je. Poprvé jsem se s ním potkal na jaře roku 2016. Ty nálepky, že je to člověk bez názoru a bez politické zkušenosti, neodpovídají tomu, jak jsem měl možnost ho poznat. Jeho hlavní předností je slušnost.

autor: Kateřina Synková