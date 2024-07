Hloupost a zlo Pekarové budí odpor u všech normálních lidí. Odpovězte jí u voleb, nabádá Okamura

Velký rozruch vzbudil v tomto týdnu plán implementace Green Dealu v České republice. Tento plán ve třech dokumentech měla vláda schvalovat ve středu, ale nakonec konečné schválení odložila s tím, že o tom bude ještě diskutovat. Někteří lidé říkají, že premiér dostal strach, co si myslíte vy?

Fialova vláda, která se hlásí ke Green Dealu a podporuje ho a podpořila ho několikrát v rámci konkrétní legislativy i na jednání v Evropské unii, se podle mě zalekla negativních ohlasů na to, kolik bilionů bude Green Deal stát české občany. Bohužel Green Deal pro Českou republiku schválila předešlá Babišova vláda a současná pětikoalice v tom pokračuje. Nakonec bohužel bude chtít současná vláda tyto věci prosadit do českých zákonů. Jinak by se musela postavit proti Evropské unii a to oni nikdy neudělají.

Greendealové nesmysly z Bruselu Fialova vláda přímo podporuje, nebo se proti nim nikdy přímo nepostavila. Navíc premiér a ministři veřejně lžou, že implementace Green Dealu nebude znamenat zdražování. Přitom to už všichni vidíme na svých peněženkách v cenách energií i potravin. Green Deal je na zdražování založený. Má to lidi a firmy přinutit, aby přestali jezdit auty na benzín, aby přestali topit jako dosud, aby draze zateplovali budovy a podobně.

Jde o věc, kterou velmi intenzivně tlačí Evropská unie. Jak by se k tomu postavilo vaše hnutí, pokud by bylo ve vládě?

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29021 lidí

Klíčové budou volby do Sněmovny za rok. Chceme udělat co nejlepší volební výsledek, abychom byli v příští vládě a tyto šílené škodlivé věci budeme chtít zastavit. Je potřeba vrátit České republice prosperitu. Nyní se budeme snažit opatření Green Dealu co nejvíce brzdit, aby to v rámci českých zákonů vešlo co nejpozději v platnost a aby toho Fialova vláda stihla co nejméně prosadit. Samozřejmě se budeme snažit proti tomu bojovat i v Evropském parlamentu.

Máte nějak spočítáno, v jakých číslech škod se ony šíleně škodlivé věci pohybují?

Fialova vláda v rámci Green Dealu EU fakticky plánuje zdražit benzín i naftu o více než deset korun za litr, ale obrovsky zdraží i řada dalších věcí včetně bydlení, energií a potravin. Klíčovým nástrojem uvedeného umělého zdražení má být rozšíření systému emisních povolenek. A to takové, které se blíže dotkne obyčejných lidí. Od roku 2027 se ale má systém emisních povolenek rozšířit a nově vztahovat i třeba na bydlení a dopravu. Německý think-tank Agora Energiewende spočetl, že rozšíření systému emisních povolenek právě na dopravu, a tedy i pohonné hmoty, zdraží litr benzínu o 38 eurocentů, což je přibližně deset korun. Podobné, ne-li vyšší, bude zdražení nafty.

Lidem ale také v důsledku české verze Green Dealu zdraží věci jako parkování (cílem je vypudit auta z měst) či energie. Energie mají zdražit nad stávající rámec jak v případě elektřiny či plynu, tak pochopitelně uhlí. Dále vzroste cena podstatné části zboží z dovozu, třeba z Číny. Dojde totiž k zavedení uhlíkových cel.

Rozsáhlé změny obsažené v českém Green Dealu se nakonec týkají i výstavby a renovací budov. Budou muset být využívány nákladnější stavební materiály a technologie, což v důsledku prodraží bydlení jako takové.

Zásahy v zemědělství a lesnictví, včetně nových norem pro používání dusíkatých hnojiv, zase povedou ke zdržení potravin. Bude existovat i tlak na banky, aby poskytovaly úvěry jen těm společnostem, které plní zelené plány a prosazují uhlíkovou neutralitu. Mimochodem bych se nedivil, kdyby EU v rámci zelené ideologie zavedla i totalitní sociální kredity po vzoru Číny. Tedy, že kdo podporuje EU a Green Deal, bude mít větší šanci získat úvěr, vzdělání, práci a podobně... Mají se i rozšiřovat zóny, kde bude platit maximální rychlost 30 kilometrů za hodinu. Prakticky to bude mít dopad na vše a zdraží kvůli tomu všechno.

Psali jsme: Pět firem vydělá. Pět milionů lidí bude poškozeno. Pavel Janeček k českému Green Dealu

Totální masakr. Dohra debaty Šichtařové s vládním poradcem Křečkem

Síkela se chlubil, jak budou solidární. Němci ho vypekli

Na stejném jednání vláda schválila, že tendr na stavbu jaderných bloků v Dukovanech nakonec vyhrála jihokorejská společnost KHNP. Byla z vašeho pohledu sázka na Korejce správným rozhodnutím?

Potřebujeme nové jaderné bloky. Zvláště v situaci, kdy se nesmyslně, tedy bez relevantní náhrady a co nejdříve snaží vláda a Evropská unie odstavit uhelné elektrárny. Pokud se jedná o výběr dodavatele stavby jaderných bloků v Dukovanech, podle mých informací opravdu korejská KHNP podala nejlepší nabídku.

Horší je, že podle mého názoru nemá ČR žádnou energetickou koncepci, které by se dlouhodobě držela. Špatné je, že tady ty bloky už nyní nestojí a že se to neřešilo už před 15 lety. A ještě horší je, že nám do celé věci kecá a škodí nám v ní Evropská unie.

Jak nám do tohoto prosím Brusel kecá? Hlasovala o tom česká vláda...

Odborník na jadernou energetiku a bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl upozornil na to, že způsob, jakým Brusel schválil stavbu pátého bloku v Dukovanech, je pro Česko zcela nevýhodný a elektřina bude uměle zdražená a může se nakonec stát, že se ta výroba elektřiny ani nevyplatí. Je to poměrně komplexní a složitá záležitost. My v SPD říkáme, že tu musíme postavit jaderné bloky, jasně se musíme postavit proti diktátu Bruselu, nebo budeme naprosto energeticky nesoběstační a budeme muset dovážet předraženou elektřinu, což nás ekonomicky zničí.

Jenom připomenu, že podíl lidí, kteří trpí energetickou chudobou, v Evropské unii roste. Tedy lidí a domácností, které si nemohou dovolit z finančních důvodů například dostatečně zatopit. Týká se to i České republiky, která má rekordní meziroční nárůst. Příjmy českých domácností jsou stále východní, za energie však po jejich zdražení platíme západní ceny. Česko patří mezi země, které energetická krize a s ní spojené zdražení zasáhlo nejvíce. Pokud bychom brali jako srovnávací bod rok 2015, tak se u nás ceny energií téměř zdvojnásobily. Ve srovnání s cenou roku 2019 platí tuzemské rodiny za elektřinu o 90 procent navíc, u plynu o 96 procent.

Ministr práce a sociálních věcí, lidovec Marian Jurečka, minulý týden ohlásil, že valorizace průměrného důchodu k 1. lednu příštího roku bude činit 356 korun, tedy 9,75 korun denně. Celkově se tedy mají důchody zvýšit o 1,9 %. Je to podle vás dostatečné zvýšení, pokrývající růst životních nákladů, které poslední měsíce sledujeme?

Toto navýšení v SPD považujeme za naprosto nedostatečné, zejména proto, že v předchozích letech Fialova vláda valorizace důchodů speciálními zákony účelově snižovala i proto, že růst cen základních životních potřeb (nájemné, energie, teplo, vodné, stočné) se pohybuje setrvale na dvouciferných hodnotách. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka a vláda mají navíc dle zákona o důchodovém pojištění možnost zvýšit důchody více, o 2,7 % (tedy o 560 korun měsíčně u průměrného důchodu namísto ohlášených 356 korun), ale nevyužili toho. Jde tedy o rozdíl 2 400 korun ročně v neprospěch důchodců. Potvrzuje se tak téměř tři roky trvající skutečnost, že tato vláda svými rozhodnutími důchodce vědomě poškozuje.

Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby využila platný zákon a zvýšila od ledna všechny důchody o 2,7 %, tedy minimálně o 560 korun měsíčně. Pokud tak vláda Petra Fialy neučiní, podáme v tomto smyslu příslušný návrh zákona my.

Psali jsme: Rajchl (PRO): Další z plejády mouder tchajwanského myslitele Miloše Vystrčila

Znechucení občané. Konečná se nediví, Lipavský vítá plány NATO za hrozivou sumu

Kovanda natvrdo: Zlatá léta českých důchodců už skončila

Piráti přišli s nápadem, že je třeba omezovat alkohol. Máte pocit, že zrovna tohle je téma, které společnost skutečně trápí?

Nápady Pirátů postrádají logiku. Piráti na jedné straně prosazují potírání alkoholu, na druhé straně podporují legalizaci některých drog. Například chtějí dát na alkohol varovné etikety, patrně po vzoru cigaret. To je naprostá hloupost, která nemá žádný smysl. Každý ví, že kouření škodí zdraví. A každý ví, že přehnané, opakuji, přehnané pití alkoholu škodí zdraví. Proč nějakými přiblblými nápisy hyzdit hezkou láhev koňaku či archivního vína, kterou chci někomu dát jako dárek pro výjimečné příležitosti? A dávat to na pivo a víno, které je v malých dávkách prospěšné? To by bylo i klamání zákazníka.

K debatě určitě ale je, jak zamezit tomu, aby si alkohol kupovali neplnoletí. Ale další zdanění alkoholu navrhované Piráty by jen vedlo k tomu, že by začal bujet černý trh s alkoholem, pašování či podomácké pálení, které by mohlo mít někdy tragické zdravotní důsledky. Víme, k čemu vedla prohibice v Americe…

V úterý se v Praze uskutečnilo společné jednání české a ukrajinské vlády. Přineslo podle vás něco smysluplného, kromě tradičního videa na premiérův Facebook?

Fialova „ukrajinská“ vláda sice jedná s kyjevskou vládou, ale na Ficovu vládu bratrského slovenského národa kašle. Přitom v případě Slovenska Fialova vláda letos v březnu konání mezivládních konzultací pozastavila kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky. Je vidět, že Fialově vládě je bližší Ukrajina než Slovensko. Myslím, že Fialově vládě je Ukrajina dokonce bližší než Česká republika, na kterou kašle ještě víc. Když bude SPD ve vládě, obnoví blízké vztahy se Slovenskem a spojenectví se státy Visegrádu.

Maďarský premiér Orbán podnikl cesty do Ruska, Číny a USA a snaží se o nalezení mírového řešení na Ukrajině. Evropský parlament a Evropská komise jej za to odsoudily, některé státy Evropské unie se rozhodly bojkotovat setkání ministrů během maďarského předsednictví. Dokonce zaznívají návrhy, že by se mělo maďarské předsednictví ignorovat úplně. Proč podle vás v Bruselu právě toto úsilí o řešení situace blízkou unijních hranic tolik vadí?

Vidíme, že Evropská unie bojuje proti míru na Ukrajině a podporuje válku. Je šílené, že EU trestá Orbána za to, že se snaží o mír. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a zastavení palby jako cestu k míru. Odmítáme, aby Česká republika donekonečna podporovala zkorumpovaný kyjevský režim na úkor českých občanů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to týden, co americký prezidentský kandidát Donald Trump jen o milimetry přežil atentát. Podle mnohých tato událost změnila svět. Očekáváte, že se ve vztahu liberálních elit a jejich kritiků touto událostí něco změní?

Samozřejmě to odsuzuji. Tento ohavný čin je útokem na demokracii a hodnoty, za které všichni bojujeme. Přeji Donaldu Trumpovi, aby mohl v plné síle pokračovat ve své prezidentské kampani, a byl tak připraven zvítězit v podzimních prezidentských volbách v USA, a stal se tak podruhé prezidentem.

Je šokující, že předsedkyně Poslanecké sněmovny z TOP 09 Markéta Pekarová Adamová celou věc hodnotila slovy, že prý „kdo zasévá vítr, sklízí bouři". Paní Pekarová je podle mého názoru mimořádně zlý a nenávistný člověk. Paní Pekarová svou neskrývanou nenávistí vůči komukoli, kdo odporuje její hlouposti, zasévá semínka zla do naší společnosti a toto zlo samozřejmě budí odpor u všech normálních lidí. Jen doufám, že odpověď občanů bude ve formě drtivé prohry vládní pětikoalice ve volbách. Jsme demokraté a na rozdíl od Pekarové a spol. sázíme na hlasy voličů - ne na cenzuru, diktáty a totalitu.

Některé vaše voliče možná překvapilo, že SPD už nebude ve společné frakci s Marine Le Pen či Matteo Salvinim, ale ve frakci Evropa suverénních národů. Můžete něco říci k tomu, co se v posledních čtrnácti dnech v Bruselu dělo?

Obě nové frakce ESN a Patrioti budou spolupracovat. Frakce Identita a demokracie (ID) skončila a z bývalých členů vznikly dvě nové. Navíc SPD je nadále členem evropské strany Identita a demokracie (ID) společně s Marine Le Pen, Matteem Salvinim a dalšími mými přáteli. Novou naší frakci Evropa suverénních národů (ESN) zatím tvoří 25 europoslanců z osmi zemí. Jejím nejsilnějším subjektem je Alternativa pro Německo (AfD). Německo je klíčovou zemí EU, která všechno rozhoduje. I migraci i Green deal. Pro prosazování našich zájmů ve střední Evropě je klíčové mít nejsilnějšího německého opozičního partnera. Ve frakci Patrioti nejsou ani Němci, ani Poláci, ani Slováci.

U nás v ESN jsou zastoupeny politické strany a europoslanci národně konzervativní euroskeptické orientace z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Litvy, Bulharska a Francie. Hlavním a společným cílem frakce je obrana národních zájmů a suverenity členských států Evropské unie před tlakem na její další federalizaci a unifikaci. Dále nás spojuje boj proti šílenému Green Dealu, který likviduje evropské hospodářství, a boj proti Migračnímu paktu EU a islamizaci Evropy. Nevěříme v reformu EU, požadujeme návrat rozhodovacích kompetencí do rukou svobodných a suverénních národních států.

Proto nemůžeme být v Evropském parlamentu v jedné společné frakci se zástupci politických stran a hnutí, kteří v minulosti opakovaně hlasovali pro Green Deal, pro migraci do Evropy a pro posilování pravomocí orgánů EU na úkor členských zemí. Nebudeme v jedné frakci s těmi, kteří odmítají přiznat českým občanům právo hlasovat o setrvání ČR v EU anebo o zachování české koruny jako národní měny v celostátním referendu. V nově vzniklých Patriotech bohužel takové strany nyní jsou.