Hokejový trenér Alois Hadamczik: Bojoval jsem s covidem! Toto by měli říct lidem...

reklama

Pane Hadamcziku, v minulém týdnu se značně zpřísnila nařízení související s pandemií koronaviru. Jste jedním z těch, kteří proti tomu protestují, nebo to akceptujete?

Tak samozřejmě, že se musím přizpůsobit tomu, co je vydáno a co je řečeno. Nejsem odborník na zdravotnictví, ale podle mě střílíme kamsi do tmy – jednou něco povolíme, podruhé nepovolíme a pak zakážeme. Ale jako občan jsem se pochopitelně podřídil tomu, co je nařízeno. Jako podnikatel se musím vyrovnat s tím, že máme 65 zaměstnanců a nemáme pro ně aktuálně práci. To znamená, že mzdy musíte zaplatit sám, což vám v dalších měsících v obratu firmy pochopitelně schází atd. Takže je to taková smutná záležitost, která zasahuje všechny sféry – to znamená lidskou, podnikatelskou i sportovní.

A není to – jak vy říkáte „střílení do tmy“ a ten občasný chaos v oněch vydaných regulativech dán tím, že jsme zkrátka v létě až příliš povolili a nyní se to jen snažíme nějak dohnat a zachránit?

Já si myslím, že když se něco příliš zakazuje a nařizuje, tak to má vždycky zcela opačný efekt. Kdyby se zkrátka řeklo jen – chraňte si svoje zdraví, protože to je vaše vlastní zodpovědnost – ale striktně bych pokutoval ty, kteří vědí, že jsou pozitivní – a vydají se přesto ven. Určitě bychom měli využívat ten systém trasování, dále se starat hlavně o domovy důchodců, aby tam nedošlo k nějakému rychlému šíření viru atd. Ale to, jestli z hospody vyjde 5 nebo 10 lidí, to máte jako kdybyste chodili od domu k domu – a říkali nepij těch 20 piv nebo se opiješ. A stejně víme, že jsou tu lidé, kteří takto pijí, že jsou tu třeba narkomani – ale to je přece jejich zdraví a ta zmiňovaná zodpovědnost za něj. Když například vím, že jsem kardiak, nebo že mám nějaká jiná zdravotní rizika, tak musím sám zvážit, jestli mi stojí za to někam chodit a riskovat. Takže já bych raději přenesl tu zodpovědnost trochu víc na ty lidi, protože to zdraví nepatří přece státu, to patří právě těm lidem.

Fotogalerie: - Fandění na Staromáku

Já vám rozumím, ale zároveň musíme vnímat tu nikoliv nepodstatnou disproporci mezi tím, kdy ohrožujeme pouze své vlastní zdraví – a kdy ohrožujeme zdraví těch ostatních, protože jde přece jen o infekční, nakažlivou nemoc…

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 18561 lidí

Takže přímo covid-19? Jak se to u vás projevilo?

Ano, přímo koronavirus, byly to hlavně velké bolesti kloubů a taky hlavy, ale zase horečky jsem vůbec neměl.

Vraťme se ještě k té zodpovědnosti, Vy byste se tedy nebál převést ji na občany a ta opatření zmírnit, aby třeba tolik nepostihla ekonomiku?

Zcela určitě. Když se budete srocovat – je to váš problém, když se vydáte mezi víc lidí, je to vaše rozhodnutí. Samozřejmě tu může zasáhnout i policie, když bude někdo na ulici pít a podobně. Ale vysvětlete mi, jaký je třeba rozdíl v tom, když zavřete restaurace v 8 hodin namísto v 10 hodin?

Psali jsme: Stížnost na vystupování Wollnera. „Ten archivář Šustek“, kterého zesměšňoval, píše Radě ČT Noro Fridrichová, tohle je bulvár! Hvězda ČT to děsně schytala za Maláčovou. Od vlastních „Rouška tě ohrožuje? Proto máš celou dobu přes drž*u šátek?!“ Známý pražský restauratér se neudržel. Bitkaři ze Staromáku to schytali „Babiš je d*bil!“ Radní ČT Šarapatka tleská. Fridrichová udělala dobře, že to pustila divákům

Vicepremiér Jan Hamáček se vyjádřil v tom smyslu, že opozice permanentně vládní nařízení kritizuje, ale přitom sama žádný zaručený plán B také nemá. Vidíte to podobně?

Já s tím souhlasím. Opozice vždycky všechno ví, všude byla a od všeho má ty správné klíče. Tak když u toho jsou už 20 let, tak mohli těm lidem třeba sami zvýšit důchody – a mohli být u vesla dál. A zdůrazňuju, že to neříkám účelově, ale vy se mě ptáte na názor a já odpovídám jako občan. Opozice se zkrátka snaží za každou cenu najít nějaké ty chyby, aby pak ve volbách získala více hlasů.

Ještě minimálně týden zůstanou uzavřena všechna sportoviště, samozřejmě i hokejové haly a zimní stadiony. Jiří Šlégr mi k tomu před pár dny řekl, že si myslí, že tohle omezení nic nevyřeší, ale zároveň si posteskl, že to, co se hrálo doteď s minimem diváků, je velmi špatné – a že – když to budu sám volně interpretovat – ten zákaz je v podstatě už taková rána z milosti. Jak na to nahlížíte vy?

Já nevěřím, že by se za pouhé dva týdny ta situace nějak rapidně změnila. Pokud ano – tak tedy klobouk dolů, ale nevěřím tomu. Ale především si myslím, že ta extraliga neměla za těch stávajících podmínek ani začít. Ale v tom zaspal výkonný výbor ČSLH, který žádné takové rozhodnutí neučinil. Vidíme to například v Německu, kde se zainteresované strany dohodly, že soutěž začne až 18. prosince. Protože to, co jsme až doposud viděli u nás, to není soutěž. Jeden, dva týmy se dostanou do karantény, takže pak tam má někdo odehráno 7 zápasů a další ani jeden! Je to jenom takové objíždění přátelských utkání. A samozřejmě chybí diváci, kterým se mělo říct, že liga začne, až se ty problémy okolo podaří vyřešit. Takže my jsme nesmyslně spěchali s něčím, s čím jsme spěchat vůbec neměli.

Namísto toho by teď měl výkonný výbor svazu napnout všechny své síly na jednání s vládou, která by měla uznat, že tady existuje prostě chléb a hry, že sport má velký význam pro zdraví lidí, pro jejich odreagování nebo pro reprezentaci naší země v zahraničí – a zaplatit ty újmy alespoň z části s tím, že jde o všeobecně prospěšnou věc. My jsme řekli A – budeme hrát bez diváků a pak se uvidí, ale už neříkáme to B – a to je, že těm hráčům sáhneme na 50 procent platu – a nemyslete si, že všichni v extralize berou miliony, aby měli někde bokem našetřeno – a přitom musí třeba živit rodinu. Já vím, že to se teď týká mnoha lidí a mnoha profesí.

A víte, co bych očekával? Já bych chtěl vidět takové gesto, že od těch lidí ze státní správy a hlavně těch nejvyšších, včetně senátorů, poslanců a ministrů uslyšíme – ano, my si loajálně snížíme platy o 20 procent, protože je máme dost vysoké – a budeme takhle bojovat s vámi ostatními.

A to by jim lidi tleskali. Ale to ani náhodou. Oni to mají jako za komunismu: došli – pošli a pošli ještě víc.

Fotogalerie: - Okýnka plukovníka Prymuly

Hovořil jste o kompenzacích, ale pokud si všichni státní úředníci takto nesníží kolektivně příjmy, tak kde na to vzít?

Já myslím, že když se tady mluví o stovkách miliard, tak ty peníze se najít musí. Ale já hlavně přemýšlím, když je ten koronavirus taková globální zhouba, tak bychom měli přece prioritně zjistit, kdo je za to vlastně odpovědný, kdo je vinen a kdo tím pádem bude muset uhradit ostatním státům kompenzace.

Na sociálních sítích momentálně putuje nahrávka ráže ekrazitu, kterou kdosi vynesl z uzavřeného jednání. Jde o velmi emotivní vystoupení trenéra prvoligové Třebíče Romana Mejzlíka hovořícího ke svým hráčům (jež nazval opakovaně „nenažranými“) v reakci na to, že v současné situaci přišli žádat přežívající klub o prémie za postup do play-off. Padají tam vulgarismy, ale také se odkrývají některá bolavá témata českého hokeje jako je vysoký počet týmů v soutěžích s nízkou úrovní, kupování a přetahování hráčů, přeplácení zahraničních hokejistů na úkor těch českých atd.. Nejprve k projevu samotnému – slyšel jste ho?

Přímo ne, ale někdo mi to četl, takže vím, že tam těch vulgarismů bylo opravdu hodně. Já znám Romana Mejzlíka ještě jako hráče a protože hrál za Jihlavu, Brno a Zlín nejvyšší soutěž, tak samozřejmě určitou kvalitu měl. Ale jako zkušenější trenér si dovolím říct, že tuhle situaci moc dobře nevyhodnotil, protože trenér nikdy nemůže takovýmto způsobem nadávat hráčům. Výše platu a smlouva není věcí trenéra, ale sportovního manažera…

On je ovšem zároveň trenérem i manažerem…

Jistě, já pochopitelně neznám všechny ty okolnosti, ale fakt je, že takovéto věci se řeší vždycky individuálně s každým hráčem zvlášť. Já z principu nesouhlasím, aby trenér vyčítal hráčům, že chtějí pouze, aby klub plnil jejich smlouvu a vadí mi i ty řeči typu: „když jsem to hrál já, tak to bylo něco, ale vy to neumíte. Ty hráče to vůbec nezajímá. Ale určitě by je zajímalo, kdyby výkonný výbor ČSLH dokázal na vládě dojednat pro ty kluby kompenzace – tak, jak jsme o tom už mluvili. Vždyť si uvědomte, že ty kluby přinášejí spoustu peněz i do státní pokladny a teď, když slyšíme, jak se všude točí stovky miliard, není ten stát schopen poskytnout kompenzaci za 4 měsíce, aby se těm hráčům mohla dodržet smlouva?

Psali jsme: Dominik Hašek u mě skončil! Trenér ,,přejetý psi, smradlaví c*káni" se ozval. A nejen on „U těch c*kánů špinavejch.“ Řev na hokeji: Dominik Hašek v akci. Slova podpory. A nový vývoj Karanténa dle hokejového mistra z Pardubic: Party s kamarády v zavřené hospodě, nakonec prý strhával policistovi roušku ,,Plácá se to. A za komunismu...” Trenér Hadamczik tvrdě o českém hokeji i společnosti

Pane Hadamcziku, mám poslední otázku, kterou si na té audionahrávce klade i trenér Mejzlík. Zda bychom nepotřebovali v těch nejvyšších soutěžích zavést platový strop a jak vidíte budoucnost českého hokeje, protože – cituji Romana Mejzlíka: „Platy se tady strašně vyšroubovaly nahoru, teď nikdo peníze nemá a co s tím budeme dělat?“

Já bych spíše než platový strop zavedl minimální platy. Aby ti mladí kluci nehráli za 10 tisíc hrubého a ještě si z toho platili zdravotní a sociální pojištění, protože když něco nazveme Extraligou, tak tomu musí odpovídat i ty podmínky. Já bych ustanovil minimální plat třeba 50 tisíc. Někdo na to má. Ale je to stejné jako u trenérů – nejsou tu žádné tabulkové platy jako ve státní správě – Jeden trenér koučuje za 50 a třeba Růžička za 800 tisíc. Tak to prostě je. Zatím stále ještě nejsme v situaci, že kluby krachují. Až to nastane, pokud to nastane, tak bych se tím teprve zabýval.

Tady jsou jiné věci, kterými je potřeba se zabývat. Já už nějakých 8 let přesvědčuju předsedu ČSHL Tomáše Krále, že sportovní úsek svazu řídí lidé, kteří přivedou náš hokej do B skupiny mistrovství světa. Podívejte se, kolik jsme toho na mezinárodní scéně za posledních 10 let dokázali. V roce 2012 poslední medaile a konec. Juniorská medaile je stará už 15 let. Ale ten problém je už v tom samotném systému.

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 56% Ne 44% hlasovalo: 26850 lidí

Tady se úplně ztrácí ta česká hokejová škola, ta česká identita. My na svazu hádáme, že jednou jsme v Kanadě, jednou jsme ve Švédsku a jednou ve Finsku. A proč jsou Švédové a Finové, kteří mají menší základnu, lepší než my? Protože ten náš systém je totálně prohnilý! A pod to se klidně podepíšu. A my spějeme k té situaci, kdy už opravdu nebude z čeho brát. A těch pár kvalitních hráčů, kteří tu vyrostou, tak nechtějí hrát někde první nebo druhou národní ligu, takže radši odletí za oceán, kde hrají nějakou zámořskou juniorskou soutěž.

Takže tady se vylíhne v průměru tak jeden talent ročně, který v těch 16, 17 letech neodejde – a to je strašně málo. A v tom je největší nebezpečí pro český hokej. A může za to sportovní úsek ČSHL včetně bývalých extraligových hráčů, kteří tam sedí a kteří říkají, že dávají do mládeže 15 milionů. Ale kde jsou? Vždyť to není vůbec vidět. Takže rodiče sice plodí stále děti, které jsou talentované, ale my jim nedáváme tu správnou výchovu. A není důvod v tom, že za komunismu bylo více dětí. Je to v celé té koncepci mládežnických soutěží, kde ty talenty vysloveně zabíjíme. Bohužel svaz to všechno nechce slyšet, i když to český hokej táhne totálně ke dnu.

A ještě poslední věc, kterou často slýchám. Že je to vina rodičů. To je mýtus. A když budeme pořád jen nadávat na rodiče, tak nám ty děti do toho hokeje přestanou dávat. To, aby si udržel pořádek, je vždycky věcí trenéra. Ten musí být autorita pro děti i pro rodiče, ale nelze nic prosazovat nějakými vulgárními způsoby.

Psali jsme: Prymulovy lži? Jan Hnízdil: Takto jsem si vyléčil covid. Pět věcí je jinak Čtrnáct dní uzavření ničemu nepomůže, obává se slavný hokejista Šlégr. Prymulovi teď není co závidět Opozice? To neberu vážně. Trenér Hadamczik jasně. I o českém sportu ,,Znal jsem slušné lidi z KSČ i ty druhé z ODS a ČSSD.” Alois Hadamczik mluví o politice a Jágrovi v Číně. A účtuje s českým hokejem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.