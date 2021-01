Hřiba nekomentuji. Minule jsem si zažil své. Zkušený doktor z velké pražské nemocnice o boji s covidem

reklama

Vláda čelí kritice, že zanedbala jakoukoliv přípravu na očkování vakcínami proti koronaviru SARS-CoV-2. Teprve nyní dochází k přípravě očkovacích center, řeší se, kdo a kde bude očkovat a tak dále. Chvíli se myslelo, že nemocnice, pak se ukázalo, že praktiční lékaři. Jak byla vláda připravena?

Já si nemyslím, že by příprava očkování byla stoprocentně na vládě. Vláda přes ministerstvo zdravotnictví má dosah na podřízené nemocnice, kde se s vakcinací samozřejmě začalo, což je nejschůdnější cesta. Ale co se týká jednotlivých krajů, organizace je hlavně na jednotlivých krajích, aby vše zabezpečily, protože krajské zdravotnictví spadá pod kraje, nikoliv pod vládu. Takže jde o věc krajských samospráv, aby tohle zajistily po organizační stránce, protože krajské nemocnice a všechny tyto věci spadají pod kraje, nikoliv pod vládu. Takže bych neviděl problém hlavně na straně vlády.

Starosta Prahy 8 Ondřej Gros, jak upozornil Pražský deník, napsal primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti), že očkování a rozdělování vakcín v pražských částech jde naprosto mimo centrální systém státu. Městská část požádala o status očkovacího místa, aby mohli očkovat seniory nad 80 let, ale nebyli zařazeni, zatímco v jiných částech se očkuje takzvaně po vlastní ose. Některé se domluvily na spolupráci s nemocnicemi, které jsou očkovacími centry a vakcínu dostanou. Gros tvrdí, že rozdělování má fungovat pouze podle centrálního registračního systému, který nikdo nerespektuje, a magistrát by to měl koordinovat…

Samozřejmě je logické, že pokud je v daném místě nemocnice, tak bude fungovat jako hlavní očkovací centrum pro příslušný obvod, to dává smysl. Ale jde o věc Prahy, magistrátu a městských částí, aby vše koordinovaly; a na krajích pochopitelně krajské samosprávy jednotlivých nemocnic. Tohle jsou místní problémy a organizace si je musejí vyřídit přímo v regionu.

Rozhovor se starostou jsem četl. Netuším, jak to v Praze funguje, ale vzhledem k tomu, jak v Praze nefunguje téměř nic, tak bych tomu docela věřil.

Když jsme na to narazili, jak si podle vás vede pirátský primátor Zdeněk Hřib v době koronaviru?

Činnost primátora bych raději nekomentoval. To by mi zase chodily nenávistné e-maily jako po našem minulém rozhovoru.

Jsou problémy s registrem na testování i očkování. Ukázaly se úniky dat, případně se dá systém nějak obejít a na očkování se zapsat. Jakou důvěru máte ve vývoj IT systémů v České republice?

Pokud se během prvního dne dokázalo na očkování zaregistrovat přes sto tisíc lidí, a to byl největší nápor, tak bych řekl, že systém nemohl být nefunkční. Chvíli to při obrovském náporu haprovalo, to se dalo čekat, ale co mám informace, tak nyní registr funguje. V tom bych problém neviděl.

Samozřejmě ochraně dat nerozumím. Četl jsem článek, že se nějaký mladík naboural, ale to je prostě hackerský útok, každý systém není stoprocentně zajištěný proti hackerským útokům, a pokud to někdo udělal, je na policii, aby se tím začala zabývat.

Jednalo se ale o velmi jednoduchou záležitost, nikoliv prolomení systému hackerem. V podstatě odkaz, který přihlášený po vyplnění rodného čísla a dalších údajů dostal, aby si vybral volný termín na očkování, byl přístupný i bez předchozího vyplňování údajů a přihlásit se tak mohl kdokoliv.

Pokud se mu to podařilo a bezpečnostní díru našel, je slušností člověka, aby se obrátil na příslušné orgány a upozornil, že našel bezpečnostní díru. Ne, aby to vytruboval do světa včetně postupu. Je to i o určité odpovědnosti. Každý zkušený hacker dokáže nabourat lecjaký systém, ale pokud to není kriminální živel, měl by na bezpečností díru upozornit a ne toho využívat. A také předpokládám, že na místě očkování proběhne také kontrola podle občanského průkazu, takže nevím, jak by dotyčný pochodil přímo na očkovacím místě.

Minule jste mi říkal, že čekáte, až na vás s očkováním přijde řada. Jak to vypadá?

Už jsem po první dávce.

Jak je to dlouho?

Dostal jsem ji minulý týden v úterý a všechno v absolutní pohodě.

Vyvolávají ve vás nějaké obavy případy úmrtí seniorů v Norsku po podání první dávky vakcíny?

Četl jsem to v novinách. Jestliže tam umřelo 23 lidí po očkování, je otázka, zda to má s očkováním souvislost, nebo jestli umřeli kvůli stáří či nemoci. Zda šlo o záchvěv ve zvýšení úmrtnosti. A nevím, jaké bylo procento úmrtnosti v této věkové skupině. Neviděl bych to zatím jako problém.

Pokud vím, právě tohle se nyní prošetřuje. Řekl jste rovněž, že v Česku je velká skupina lidí, která chce nějakým způsobem protestovat najust proti vyhlášeným opatřením. Jde podle vás o klasické české švejkovství?

Ano, co si budeme povídat. Ale jedna věc je švejkovat, když je to víceméně taková neškodná zábava, ale nikoliv, když je obrovský problém jako pandemie. Jsou nějaké hranice, ale bohužel si to asi vůbec neuvědomují. Švejkování by nemělo mít nějaké zásadní dopady.

Když je to jen osobní věc, dobře, každý dělá, co se týká jeho osoby. V okamžiku, kdy se jedná o epidemii, musíte brát ohledy i na okolí, nejen na sebe. Problém je, že někteří lidé žádné ohledy na okolí neberou, a to je ten kámen úrazu. Když nic nerespektuju a riskuju, že vir chytnu a zemřu, tak pokud by se to týkalo pouze oné osoby, pro mě za mě, ať si klidně zemře. Jenže bohužel takový člověk ohrožuje spoustu lidí v okolí, a to je krajní nezodpovědnost.

Ten humor a hlavně ten černý je nám, Čechům, dobře vlastní. Může hrát roli v tom, že ti, kdo se nechtějí nechat očkovat, začali nosit židovskou Davidovu hvězdu s odkazem na to, že mají být vyloučení ze společnosti? Nebo je to nevkusné?

To je nejenom nevkusné; to znamená, že ti lidé mají v hlavě skutečně, s prominutím, nasráno.

Jak k nim tedy přistupovat, a k celé této věci?

Ignorovat je. To nemá cenu se s nimi bavit, prostě je ignorovat.

Nedávat jim prostor?

Nedávat jim prostor, a když tak vyvádějí, je nejlepší si jich nevšímat.

Jakým krizovým manažerem je podle vás premiér Andrej Babiš (ANO), který se tak před volbami prezentoval? Tedy jako člověk schopný vést velkou firmu, s tím, že stejně povede i stát. Jak se v této roli osvědčil?

Myslím, že Andreji Babišovi došlo, že řídit stát jako firmu nelze už z prostého důvodu. Když budete mít firmu a firma nebude prosperovat nebo nebude dělat věci, které jsou zajímavé, prostě změníte zaměření nebo firmu zrušíte. Ale to u státu nefunguje. Stát musí dělat spoustu věcí, které jsou ztrátové, obtížné a nepopulární. To už Babišovi asi došlo, co funguje jako ministr financí a předseda vlády. Také výroky o tom, že povede stát jako firmu, vypustil a už je veřejně neříká. Jako manažer... On je velice schopný podnikatel. Vlohy k řešení krizových situací tedy má.

Spolu jsme postupně sledovali výměny na postu ministra zdravotnictví. Jak hodnotíte současného ministra Jana Blatného?

V poslední době, když to řeknu lidově, se trošku otrkal. Jeho vystupování je určitě sebevědomější a určitě fundovanější. Domnívám se, že když nastoupil, působil rozpačitě, ale už se v tom pohybuje mnohem zkušenějším a lepším způsobem. Jeho razantní rozhodnutí, která udělal pod tlakem, kdy se ukázalo, že ve Státním zdravotním ústavu a na ministerstvu docházelo k nějakým čachrům s očkováním… Jeho rázné personální zásahy svědčí o tom, že má pevnější půdu pod nohama.

Psali jsme: Na covid zemřela výrazná členka ODS. Pro PL pravidelně komentovala hrůzy v Praze Co na to Putin? Navalného podpořil špičkový sportovec Jako lavina. Ekonomika bouchne. Druhý, třetí kvartál, tuší odborník Petříček odmítá Babiše. Rád by ČSSD dal do kupy se Zelenými

