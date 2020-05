Hřibova nenávist vůči Rusům. „Es kommt der Tag,“ zaznělo z ODS. A Petříček mlčí! Kateřina Konečná už toho má dost. Je zde reakce

reklama

Paní poslankyně, právě v těchto dnech si připomínáme 75 let od konce druhé světové války. Vy jste na svém facebookovém profilu uvedla, že v normální zemi byste nemusela obhajovat osvoboditele. Co říkáte na vyjádření primátora Hřiba, že Sověti nenesli hlavní zásluhu na osvobození Prahy, že Rudá armáda přijela 9. května do už fakticky svobodného města?

Já už jsem ve zmiňovaném videu, které jsem natočila, protože už jsem se nemohla dívat na to, jak se šlape po památce osvoboditelů, řekla, že nenávist, s jakou primátor Hřib mluví o Rudé armádě, je až zarážející. Samozřejmě, že rudoarmějci nedošli do osvobozené Prahy. Každý historik toto musí potvrdit. Záměrně používám slovo historik – novodobé kazatele pravdy na objednávku mezi ně totiž nepočítám.

Ovšem, už řadu let zaznívají z některých stran názory, že nás Sověti neosvobodili, ale vlastně spíš okupovali. Ostatně, před rokem vyvolalo u příležitosti 8. května velkou pozornost vyjádření expremiéra Mirka Topolánka, který na sociálních sítích uvedl: „V květnu 1945 osvobodila většinu naší země Rudá armáda. Osvobození byl ale jen náš subjektivní pocit. Stalin neosvobozoval, Stalin dobýval a dobývaná území držel. Na svobodu jsme čekali dalších 44 let“. Co na to říct?

ODS byla vždy partičkou svérázných hochů, neomalenců a kmotrů. Fiala nastoupil, aby skomírající ODS od této pověsti odstřihl. Určitou dobu akademické tituly a distingovaný projev zabíraly. Nyní se ale ukazuje, že se toho v ODS za ta léta tolik nezměnilo. Ostatně tvrdit něco o slušnosti a pak se fotit s hulvátem Novotným, je ukázka toho, nakolik „slušnost“ své strany Fiala myslí vážně. Ke člověku, jež je schopen vyřknout větu „Es kommt der Tag“, kterou používali sudetští Němci proti českému obyvatelstvu, a jeho dalším hloupým výlevům nekladu pozornost.

Fotogalerie: - Komorní Vítkov

Bývalý prezident Václav Klaus k letošnímu výročí uvedl, že viníci této hrůzné války, resp. jejich potomci, se už oklepali a začínají ji vykládat novátorsky. Její příčinu a svou vlastní vinu zamlčují. Zdá se jim, že přišel čas konstruovat novou budoucnost, do které se události druhé světové války nehodí. Dala byste mu za pravdu? Je v zájmu nějaké budoucnosti přepsat realitu největšího válečného konfliktu v dějinách?

O přepisování dějin druhé světové války je snaha už delší dobu. Po roce 1989 se ovšem otevřela cesta k masivnímu překrucování skutečností. A do čela snah o sejmutí viny z rozpoutání nejhorší války v dějinách lidstva z Německa se nyní postavil Evropský parlament. V loňském roce prošla totiž rezoluce o významu společné paměti pro budoucnost Evropy. Stydím se za všechny slušné občany, že 20 z 21 českých europoslanců pro toto zvedlo ruku. Připomenu, že jsem byla tou jedinou, která se proti tomu spolu s KSČM postavila. Politici ANO, ODS, pirátů, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a bohužel i SPD Tomia Okamury hlasovali jako jeden celek. Mimochodem toto usnesení mluví i o odstraňování soch a pomníků z veřejného prostoru, takže s tím souvisí mj. i odstranění sochy maršála Koněva. Pro Ty, kdo se takto hanebně zachovali a zvedli ruku pro tento dokument, nemám špetku pochopení.

Je načase viníkům odpustit a nahlížet už na tehdejší události s křesťanskou smířlivostí, nebo naopak připomínat zrůdnost tehdejší ideologie jako varování před novými ideologiemi, které se sice vždy trochu obmění, ale „páchání dobra“ zůstává jejich konstantou?

Jenomže nemůže být v rámci „odpouštění“ překrucována příčina a následek. A nesmí v tom vězet obrovské majetky (cca. 500 mld. eur). Ani jednu podmínku sudetoněmecký landsmanšaft, který ve spolupráci s několika českými pohůnky snažil navodit dojem usmíření, nesplňuje. Dodnes se totiž tento spolek drží vyhlášených 20 bodů programu z roku 1961, kde se přímo hovoří o sudetoněmeckém majetku. Ostatně proto jim tak leží v krku dekrety prezidenta Beneše. A tato fakta nepřekryje ani holedbání předsedy tohoto spolku Posselta v médiích, že tomu tak už není.

Někteří naši údajní pokrokáři zaměňují příčinu a následek při interpretaci poválečného odsunu Němců, který považují, jak se někdy zdá, snad i za větší tragédii, než celou válku. Česká televize zase v den výročí vypálení Lidic a vyvraždění jejich obyvatel odvysílala reportáž o údajné udavačce, ale samotné tragédii a tomu, kdo ji způsobil, se nevěnuje. Václav Klaus ml. upozorňoval na program ČT při tomto výročí, kdy televize mimo jiné vysílala film o Lídě Baarové, milence Goebbelse. Považujete to za nevyhnutelný důsledek našeho vývoje po roce 1989 a příklonu – i ekonomickému – k našemu západnímu sousedovi?

Já jsem vždy stála za tím, že jednat a udržovat vztahy máme se všemi, a to na bázi vzájemného respektu. To, že se u nás věci interpretují tak, jak řekne světový policajt - USA - ovšem musí vnímat i ten, kdo je slepý a hluchý zároveň.

Jinak celá ta kauza tzv. německé udavačky je přinejmenším podivná. I vzhledem k tomu, že zápis byl učiněn až po válce člověkem spolupracujícím s nacisty, který měl milion a jeden důvod poškodit občany. Mrzí mne, že do takto citlivé kauzy začala na základě jednoho nepodloženého tvrzení šťourat Česká televize. Hledat senzaci tam, kde není, je pro mě ukázkou hrubé novinářské neprofesionality.

Jak vnímáte naše současné vztahy s Ruskem? A jak moc je podle Vás může narušit, nebo třeba už narušilo to, co se odehrálo kolem sochy Maršála Koněva nebo i nový pomník Vlasovcům v Řeporyjích?

Nemám rozhodně radost z toho, že komunální politici, kteří se mají starat převážně o chod svých měst a obcí, převzali funkci ministerstva zahraničí. Několik gest těchto sebestředných pražských politiků narušilo vztahy s Ruskou federací. Očekávala jsem, že se ministr Petříček z ČSSD ohradí a sdělí, že zahraniční politiku určuje jeho ministerstvo, respektive vláda. Zřejmě ovšem nedostal noty, takže mlžil a mlží a raději nic jasného neřekl.

Fotogalerie: - Věnec řeporyjským vlasovcům

Někteří tzv. komunální politici mají dost drzosti dělat bez mandátu od voličů dokonce i zahraniční politiku, a to i proti vládě ČR. Když se pak proto dostanou do potíží, tak škemrají, aby je za peníze daňových poplatníků Policie ČR chránila. Jejich strážníci jim najednou nestačí,“ reagoval předseda KSČM Vojtěch Filip na policejní ochranu pro Ondřeje Koláře, Zdeňka Hřiba a Pavla Novotného. Jak tento výrok hodnotíte?

Myslím, že předseda KSČM Vojtěch Filip tento svůj výrok dostatečně okomentoval a já na něm nevidím nic špatného. A jestli někdo nesnese názor druhého, ať se neoznačuje za demokrata.

Vy jste se na svém facebookovém profilu opřela i do předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové, která navrhla odvolat Vojtěcha Filipa z vedení Sněmovny právě v souvislosti s jeho vyjádřením v této „kauze“. Co jste paní Pekarové vzkázala?

Na ni platí právě to, co jsem řekla. Nevím, jak se v topce mohou označovat za demokraty. Spíš bych řekla, že se vyznačují diktaturou neoliberalismu a trhu. Všichni totiž ví – a paní Pekarová nejlíp – že je to dost chabý důvod k odvolání předsedy KSČM z místopředsednictví Sněmovny. Ale zároveň se chytila možnosti zviditelnění. Spící kníže už totiž netáhne, tak v poslední době s Ferim sáhla k primitivnímu antikomunismu. Ať se radši podívají na sebe, co byli schopni vysílat do vedení dolní komory za TOP 09. Zpívající Parkanová s několikasetmilionovou sekerou za vojenské nákupy, ministroval za ně asociál Drábek s podivnými čachry na ministerstvu sociálních věcí, nebo nekompetentní Alena Hanáková na ministerstvu kultury. Takže až si zametou před vlastním prahem, tak teprve mohou kádrovat ostatní.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.