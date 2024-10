Hrušínský kritizuje, v SOCDEM se smějí. Padlo jasné slovo ke spolupráci s komunisty

Sociální demokracii nově povede Jana Maláčová. Čím si právě ona získala důvěru členů? A pomůže to podle Vás straně, která už v několika volbách za sebou, když to řeknu mírně, příliš neuspěla?

Jana Maláčová je velmi výraznou tváří SocDem, známou nasazením a tahem na branku. S ohledem na stav, ve kterém se naše strana nachází, bylo logické, že právě ona převzala otěže jejího řízení. S řadou, nebo spíš s většinou, kolegů jsme se shodli, že pokud má mít SocDem ještě šanci, pak je jedinou možností volba právě Jany. Nemohu přísahat na to, že se jí to za necelý rok opravdu podaří, ale pokud se to někomu může podařit, pak je to právě ona.

Vy sám jste se nově stal předsedou kontrolní komise. Co tedy musí podle Vás SOCDEM udělat, aby získala zpátky své voliče?

Universální recept bohužel neexistuje. Nicméně silný lídr s jasně levicovým programem, který dokáže občany, kterým se teď daří opravdu špatně, přesvědčit, že je to právě SocDem, která v parlamentu chybí, a proto ve Sněmovně nikdo za jejich práva nebojuje, je určitě dobrý základ.

A co vlastně, nebo třeba i kdo, dle Vašeho názoru, zapříčinil to, že strana, která patřila na české politické scéně mezi nejsilnější, neuspěla už v několikátých volbách za sebou?

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18550 lidí

Z některých míst zaznívá, že by se SocDem mohla „spojit“ i s komunisty, tedy s koalicí STAČILO. Je to reálné? A je to podle Vás dobrá cesta? A pokud ne, tak jak jinak spojit Levici?

V prvé řadě bych rozlišil komunisty a Stačilo! Ačkoliv se mezi tyto dva pojmy často klade rovnítko. Komunisté jsou podmnožinou Stačilo! s tím, že zbytek tvoří často extrémně pravicové subjekty šířící dezinformace všeho druhu. Spolupráci s takovým subjektem považuji za zcela nemožnou. Pokud jde o komunisty, bude spolupráce v tuto chvíli velmi obtížná, protože zásadní pro nás je jasné členství v EU a NATO. Což je v rozporu se současným postojem českých komunistů. Bez členství v EU by naši občané zchudli ještě více, než za současné nekompetentní vlády. A vystupovat v dnešní turbulentní době z NATO, to by bylo přímé ohrožení národní bezpečnosti. Nicméně komunisty letos čeká také sjezd a pokud by se dokázali zbavit stalinistů, přehodit kormidlo moderním směrem a zbavit se názvu, který u nás zosobňuje historické zlo, spolupráci si představit dovedu. A pokud se nepovede to, pak bychom měli zvažovat lanaření těch členů KSČM, kteří se stávajícím trendem nesouhlasí, aby stranu opustili a přidali se k nám spolu s nezávislými levicovými osobnostmi, lidmi z odborů a malými levicovými subjekty. Svrhnutí vlády, za které naši občané chudnou nejrychleji v EU, by měl být jednoznačný společný cíl sjednocené proevropské levice.

Fotogalerie: - Zemanova osmdesátka

„ČSSD, SOC-DEM, SOCANI - nebo jak se ta věc dnes jmenuje - ztratili poslední zbytky pudu sebezáchovy a po šílenství se Zaorálkem v eurovolbách, si do čela zvolili stejně bolševicky uvažující Maláčovou. Propásli tak možná poslední šanci vrátit se čestně s Jiřím Dienstbierem nebo Tomášem Petříčkem zpátky do vysoké politiky - jako poctivá levicová strana - což bych si upřímně přál,“ napsal mimo jiné na svůj facebookový profil herec a divadelní principál Jan Hrušínský s tím, že si sociální demokraté zvolili „rudou Venezuelu“. Co byste mu vzkázal?

Pokud by nás Jan Hrušínský chválil, pak bychom něco dělali špatně. Tím, že prohlásil to, co prohlásil, dává znamení, že s novým vedením skutečně máme šanci. Pokud jsou s vedením levicové partaje tvrdí pravičáci spokojeni, je to předzvěst pádu do propadliště a naopak. Takže jsem za jeho slova rád, protože to skutečně vypadá, že jsme se tentokrát personálně trefili.

Psali jsme: „Je mi Honzy Hrušínského líto.“ Hrál ve filmech, odešel z ODS, podniká a o Fialovi si myslí své „Psovi psí smrt.“ Za Foltýnem se šikují ti, co chtějí tvrdou akci. A hned „Byl Havel také sv*ně?“ Po dopisu Hřebejka či Hrušínského pro Foltýna přituhlo To bude legrace. O „dezinformacích“ vznikne film. Hrají Vetchý a Hrušínský, natáčí Hřebejk

Po sjezdu končí v Socdem exministryně Petra Buzková i exministr zahraničních věcí Petříček. Uvedli, že nesdílí další směřování strany, které prý bylo na sjezdu, kde se volilo nové vedení, nastolené. Co k tomu říci? A překvapil Vás jejich odchod?

Budu upřímný. Pokud bychom se skutečně spojovali se Stačilo!, což byl uváděný důvod odchodu, byl by odliv členů ze SocDem daleko větší. K ničemu takovému však v tuto chvíli nedochází. Jana Maláčová oběma poděkovala za léta práce pro sociální demokracii a popřála jim vše dobré. A já se k ní připojuji.

Právě Petříček patří mezi iniciátory manifestu Progresivní Česko, jehož cílem je prý vytvořit alternativní blok pro ty, kteří si nepřejí pokračování současné koalice, ale nechtějí ani, aby vládla současná parlamentní opozice. Manifest podepsal například i místopředseda Zelených Tomáš Mígl, nebo Mikuláš Peksa (Piráti). Co na tento manifest říkáte?

Předpokládám, že jde o jakýsi základ nové liberálně levicové strany. Založit novou stranu u nás zas až tak složité není. Ale nastartovat ji a začít s ní dosahovat úspěchů, to už je jiné kafe.