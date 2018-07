Informovaný advokát: Babiš bude osvobozen. A Kalousek, ten provokatér...

ROZHOVOR ČSSD podle advokáta Jaroslava Ortmana vyhnívá zaživa. Dokazuje to podle něj fakt, že kraje rozhodují o tom, kdo bude ministrem. „To znamená, že pražská organizace se povyšuje nad volené orgány sociální demokracie. To už je totální rozval. Ať si pánové uvědomí, kam to ženou. Volit ČSSD v Praze může jen blázen,“ prohlásil k postoji pražské ČSSD,která trvá na nominaci Miroslava Pocheho do křesla ministra zahraničních věcí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také vysvětlil, proč je jako právník přesvědčen, že trestní stíhání premiéra Andreje Babiše bude dřív či později zastaveno.

Vy jste volal po tom, aby už se některá z parlamentních stran dohodla na vládní spolupráci s Andrejem Babišem, takže vítáte, že už máme po několika měsících vládu s důvěrou?

To musí uvítat každý normální člověk. Kdyby měla pokračovat klauniáda, aby do vlády šlo hnutí ANO bez Babiše, tak to je samozřejmě nesmysl. Jsem rád, že vládu máme, a věřím, že to bude ku prospěchu. Byl bych rád, aby opozice, která kritizuje jednu osobu, byla opozicí, která se bude vyjadřovat k návrhům zákonů a programu vlády.

Fotogalerie: - Důvěra Babišově vládě

Anketa Je dobře, že se Donald Trump snaží vyjít s Vladimirem Putinem, i když mu za to v USA nadávají? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 227 lidí

Sociální demokracie, která nakonec do vlády s hnutím ANO vstoupila, byť původně tvrdila, že je pro ni problém trestně stíhaný premiér, je kvůli této spolupráci vnitřně rozpolcena. Na poslaneckém klubu proběhly velké střety mezi zastánci a odpůrci vládní koalice s hnutím ANO, předseda ČSSD Jan Hamáček prý dokonce pohrozil rezignací, pokud poslanci nebudou hlasovat pro důvěru vládě. Nebudou problémy v ČSSD pokračovat?

Vidím to tak, že rozklad sociální demokracie pokračuje a mám obavu, kde se zastaví. Jestliže pražská organizace žádá, aby si vybrala kandidáta na ministra zahraničních věcí, takže kraje budou rozhodovat o tom, kdo bude ministrem, je to v podstatě konec. V takovém případě by centrální vedení strany bylo k smíchu. Pokud by si jednotlivé regiony určovaly, kdo povede jaký resort, nepotřebují žádné vedení, mohou se rozdělit na jednotlivé krajské organizace a mohou se rozpustit. Já jsem byl v šoku, že je vůbec možné s takovým nehorázným požadavkem přijít. To je hniloba, ČSSD v podstatě vyhnívá zaživa. A pokud by ten rozklad pokračoval dál, tak to skončí jen rozpadem strany. Je třeba, aby vedení tomu udělalo přítrž.

Takže vy souhlasíte s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou, že by sociální demokraté neměli provokovat prezidenta a trvat na Miroslavu Pochem, když ho Miloš Zeman nechce, a měli by přijít s jiným, pro Zemana přijatelnějším jménem?

To přece není o tom, jestli prezident někoho chce nebo nechce. Momentálně ten, kdo se dere na post ministra, je pan Poche. Já se divím, že nemá dostatek soudnosti a neřekne: „pokud by se na mém jménu měla štěpit vláda nebo nedejbože sociální demokracie, tak moje ambice nejsou tak velké a nebudu trvat na své kandidatuře“. Ale opak je pravdou. Poche bije sám za sebe, má za sebou Prahu, je to k smíchu. Já bych tu záležitost na jeho místě ukončil tím, že bych řekl, nehodlám se blamovat tam, kde mě nechtějí, mé místo je v sociální demokracii, tam chci být užitečný. Ne že chce vést stranu na zteč. Momentálně bojuje o své místo jen on. Já myslím, že nejen Zimola, ale i Hamáček už ho dávno odepsali.

Myslíte, že trvat na Pocheho nominaci je i ze strany pražské organizace „podvracečské“?

Já bych řekl, že je to přímo nehoráznost. Nedovedu si představit, že by v ODS nebo v nějaké jiné straně řekl kraj, že určuje vedení strany, kdo bude ministrem. To znamená, že pražská organizace se povyšuje nad volené orgány sociální demokracie. To už je totální rozval. Ať si pánové uvědomí, kam to ženou. Volit ČSSD v Praze může jen blázen.

Menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podpořili komunisté. Někdo je překvapen, že komunisté podporují oligarchu. Vy tomu rozumíte?

Principem politiky je snaha získat co nejvíce moci. To uměli komunisté v minulosti dokonale. A protože byli odříznuti celá dlouhá léta od jakéhokoli podílu na moci, tak tohle je pro ně neskutečný úspěch. Protože ti hlupáci z tzv. demokratické opozice jsou otcové této současné koaliční vlády. Já jsem se domníval, že ODS je natolik inteligentní, že vytvoří koalici s Babišem. A řekne mu podmínky: „jistě, Babiš bude premiérem, bez toho to nejde, ale chceme půlku členů vlády a právo veta“. A on by to musel dát. Oni se toho zřekli a teď křičí, že jsou tam komunisti. Je to jednoduché, kde je vakuum, vždycky někdo vleze. A komunisti tam vlezli. Ale pokud jde o komunisty, pro ně je to samozřejmě úspěch. Oni volby prohráli, jim hrozilo vymazání z politické mapy, ale díky tomuto postupu v politice jsou a díky tomuto postupu se Filip stal prvním místopředsedou sněmovny. A to je pro ně úspěch, jaký nikdy neměli.

Nemyslíte si, že by podpora miliardáře, navíc trestně stíhaného, mohla komunistům u jejich voličů uškodit?

Myslím, že řada voličů komunistů utekla k ANO, protože raději volili někoho, kdo jim tu moc stoprocentně zajistí, na rozdíl od komunistů. Takže nevím, čím by komunistům spolupráce s ANO ublížila. Hrozilo, že jejich voliči by příště volili všichni ANO.

Premiér Andrej Babiš po hlasování komunistů pro důvěru menšinové vlády ANO a ČSSD nazval KSČM demokratickou a státotvornou stranou. Jiní ji označují naopak za nedemokratickou. Jak to vidíte vy?

Ty pindy o tom, kdo je demokratický a nedemokratický, už se ani poslouchat nedají. Kalousek a Fiala se označí za demokraty a jiné označí za nedemokraty. Od toho je tady Nejvyšší správní soud, aby posoudil, která demokratická strana může jít k volbám. Takže zpochybňovat výsledek ve volbách tím, že řeknu, že tam některé strany neměly být, je tupost na entou. Druhá stránka věci je morální. To, že se komunisté nepřejmenovali, že se zbláznili a pořád nesou název komunistická strana, v dnešním světě, ve 21. století, jen dokazuje, že nedokázali pochopit realitu doby a nejdou jí vstříc. Kdyby bývali udělali ten krok, změnili název, zřekli se minulosti a odsoudili Gottwalda jako vraha, v té chvíli by měli větší šanci stát se alternativou. Tohle je maximum, kam se dostanou, že budou tolerovat vládu. Ale do vlády je těžko někdo vezme, to by musel být blázen. A blázen nikdo není.

Jako levicové jsou označovány další politické strany, třeba Zelení. Václav Klaus mladší prohlásil, že nová extrémní levice jsou Piráti. Souhlasíte s tímto jejich zařazením?

Já vůbec nechápu, že Piráty může někdo volit. To je tak zmatená strana, ani není ukotvená. Mně strašně vadilo, když Piráti zveřejňovali záznamy z jednání s politickým konkurentem a dávali zápisy, co kdo řekl. Já už bych s nimi nikdy nejednal. To nemá cenu. Nemám rád nahrávání, špiclování, odposlechy. A Piráti – to je strana odposlechů. Pokud tohle vydávají za novou politiku, ať se rovnou dají k StB. A pokud jde o jejich program, vím o něm jen jedno, že asi oslovili mladé lidi, ale to byly protestní hlasy. Takže nikde není psáno, že někdo bude volit Piráty napodruhé. Spousta lidí včetně mé manželky, která volila Piráty, mi říká, že už je v životě volit nebude. To je úlet.

Když mluvíte o ideové neukotvenosti, to se přece dá říci i o hnutí ANO. Když Andrej Babiš vstupoval do politiky, prezentoval se jako pravicový politik, proto ho volila spousta podnikatelů. Pak začal dělat populistickou politiku, díky slibům začal sbírat hlasy nalevo, volilo homnoho voličů komunistů, ale i sociálních demokratů, ale po sněmovních volbách opět tvrdil, že programově je mu nejblíže ODS. A pak vytvořil polokomunistickou vládu. Nemůže právě díky této neukotvenosti být jednou víc vpravo, jindy vlevo, jak se mu to hodí?

Ano, to je taková chytrá horákyně. Obutá, neobutá, oblečená, neoblečená, ani pěšky, ani na voze. Ale mezi Piráty a ANO je rozdíl. ANO má na rozdíl od Pirátů za sebou velký marketink, velké peníze a sdělovací prostředky. A pokud jde o neukotvenost, tady si ANO počíná velmi chytře. Je u moci a vybírá levicová a pravicová témata podle toho, jestli jim to přinese užitek. A zatím jim to užitek přináší. Můžeme se nad tím podivovat nebo rozčilovat, ale faktem je, že když mají v preferencích třicet procent, svědčí to o tom, že velká část veřejnosti jim nejen věří, ale že je taky volí.

Co říkáte chování samotného Andreje Babiše. Hodně se diskutovalo o jeho vystoupení ve sněmovně před hlasováním o důvěře jeho vládě, kdy začal křičet na předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, že je zloděj a ožrala. Kalousek se hodlá bránit. Myslíte, že může uspět u soudu, pokud podá žalobu, když tyhle urážky zazněly ve sněmovně?

Trestně určitě ne, za výroky ve sněmovně není nikdo odpovědný. Pan Kalousek je provokatér, divím se Andreji Babišovi, že na něj vůbec reaguje. To, že se nechal vyprovokovat nýmandovským postojem Kalouska, je jeho chyba. Neměl na to vůbec reagovat. Jeho výroky byly za hranou. Ale ještě víc za hranou byly výroky Kalouska, že kdyby Babiše porodil, uškrtil by ho na pupeční šňůře. Takové výroky nezní snad ani v Americe. Mně je líto pana Pospíšila, je kapitánem na lodi, která je unášena směrem, který určuje kormidelník Kalousek. Pan Pospíšil je v TOP 09 páté kolo u vozu. Kalousek se zbláznil, jeho politika je AntiBabiš, nemá žádný program, jeho programem je odstranění Babiše. On je jako Lucifer proti Pánu Bohu. Ale to je strašně málo, to na politiku nestačí.

A přijal byste zastupování Miroslava Kalouska jako klienta v takové soudní při?

Já bych to nevzal, protože provokatér byl Kalousek. Navíc si myslím, že žádnou šanci nemá, protože za výroky ve sněmovně nikdo odpovědný není. A tím, kdo vyprovokoval celou tuto věc na zbabělého Babiše, jak říká Kalousek, byl sám Kalousek. Takže myslím, že Kalousek šanci nemá a on to ví.

A co říkáte jako právník novému ministrovi spravedlnosti, který nahradil Taťánu Malou?

Bylo to východisko z nouze. Po odborné stránce bude pan Kněžínek výborný, to je jasné. Ale osoba ministra je vždycky politická, záleží na tom, jaké náměstky si vybere. Pan Kněžínek bude mít bezesporu větší odbornost než paní Malá, ale ministr je současně manažer. Měl by si vybrat tým, který to všechno zvládne.

Jak podle vás bude probíhat trestní stíhání Andreje Babiše, když se stal premiérem vlády s důvěrou a když ministerstvo spravedlnosti má v kompetenci hnutí ANO?

Ministerstvo spravedlnosti neřídí státní zástupce ani soudy. To je mystifikace veřejnosti. Soudy řídí jen po stránce hospodářské a ministr navrhuje soudce, ale nemůže zasahovat do vnitřních kauz. A pokud by to udělal, je to na trestní stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby. To si ani nedovedu představit. Naštěstí jsou tyto věci odděleny.

Jste tedy přesvědčen, že trestní řízení bude v případě premiéra Andreje Babiše pokračovat stejně, jako by probíhalo u kteréhokoli jiného občana?

Myslím, že bude dál posuzováno trestní řízení ve věci Andreje Babiše, ale můj názor je, že dříve či později dojde ke stejnému kroku jako u pana Faltýnka, tedy že trestní stíhání bude zastaveno. Jestliže u jedenácti stíhaných jsou čtyři trestní stíhání zastavena, pro mne jako právníka je to signál, že v celém tom trestním stíhání není něco v pořádku. A jestli z toho vyklouzl podřízený, a to přímo vykonavatel, tedy pan Faltýnek, nečekám jiný závěr než to, že státní zástupce zastaví to trestní stíhání a že tam zjistí stejné důvody jako u pana Faltýnka. A je jedno, jestli je někdo ministr vnitra nebo ministr spravedlnosti, politická příslušnost nerozhoduje. Tady rozhoduje kvalita trestního řízení a posuzování státním zástupcem. To je můj názor jako právníka. Vždycky jsem zažil, že bylo trestní stíhání zastaveno u všech nebo u nikoho. Ale není obvyklé, aby byla půlka obviněných z trestního stíhánívyjmuta a půlka ne. Navíc když státní zástupce řekl policejnímu orgánu, že pokud neopatří důkazy, bude zvažovat zastavení, což v tom usnesení je, vidím v tom signál, že obvinění bylo slabé, tak zvaně na vodě. Takže nečekám jiný výsledek než zastavení stíhání.

Ale Evropský úřad – OLAF – dospěl přece k závěru, že v případě farmy Čapí hnízdo došlo k dotačnímu podvodu. Nepřestanou tedy čeští občané důvěřovat české justici, pokud kauzu týkající se premiéra smete se stolu?

OLAF není žádný orgán činný v trestním řízení. Má nějaké kontrolní a doporučující pravomoci. Ale to, že došlo ke zneužití nějaké dotace, neznamená, že to nějaká konkrétní osoba spáchala. Od toho je trestní řízení. Pokud má OLAF rozhodovat o tom, kdo má být postaven před soud, tak se z této republiky odstěhuji. Tady rozhodují české orgány. Nejsme v područí nějaké mezinárodní organizace. Já věřím orgánům činným v trestním řízení. To je pro mne klíčové.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Řada doporučení kopíruje aktuální strategii ministerstva Zpravodajové ČT večer hlásili, co se děje v USA a Rusku po summitu hlav států. Trump je tepán, zato v Rusku se prý slaví Královéhradecký kraj: Sochy svatého Václava a Anežky Přemyslovny míří do Itálie Pražskou kandidátku do podzimních komunálních voleb za ANO povede podnikatel Petr Stuchlík

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Libuše Frantová