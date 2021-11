Ivo Valenta: Zrušení vánočních trhů není covidovou prevencí, ale šikanou živnostníků

reklama

Co vás k tomuto kroku vedlo?

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 37% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 57% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 33171 lidí

Situace v naší zemi je ale složitá, vláda tvrdí, že dělá maximum ke snížení počtu nakažených.

Pak si ale protiřečí. Opatření je v totiž přímém rozporu s bojem proti šíření nákazy. Vede pouze a výhradně v nucení k „dobrovolnému“ očkování, a to nás před nákazou rozhodně neochrání. Navíc se na to podívejme pohledem z praxe. Neočkovaný zákazník, byť s platným testem, do restaurace nesmí, ale například zaměstnanec hygieny, který bude provádět kontrolu, ale není očkován, dovnitř může. Servírka být očkovaná nemusí, a přesto bude v práci s lidmi 8 hodin. Poté už ale jako zákaznice do stejné restaurace vstoupit nemůže. Co vám na tom dává smysl?

Jistě se ale shodneme v tom, že je situace alarmující a je třeba ji řešit. Vy byste tedy zrušil veškerá opatření?

To jsem nikdy neřekl. V první řadě tvrdím od začátku, že vše musí začít u zodpovědnosti každého jednotlivce. A je jedno, zda se jedná o covid či necovid, případně zda je dotyčný očkovaný či nikoliv. Ale v situaci, kdy pro umožnění přítomnosti v zaměstnání či ve škole, kde jsou velké kolektivy lidí, veřejnosti stačí dokonce jen samotest, ale do restaurace nesmíte ani s laboratorně provedeným PCR testem, který by měl být 100 procentním ukazatelem vaší bezinfekčnosti (zatímco nakažený očkovaný sem může), někde je chyba.

Očkování je ale aktuálně podle mnohých jediná cesta, jak pandemii zastavit.

Opravdu? Já si tím jistý nejsem. Očkování možná brání těžkému průběhu onemocnění, ale rozhodně pandemii nezastaví. Očkovaní lidé mohou navzdory dřívějším tvrzením onemocnět, mohou nákazu šířit a mohou skončit v nemocnici. To je fakt. V tomto kontextu tedy vůbec nechápu, proč mají privilegia v tom směru, že nemusí být například testováni a nevztahuje se na ně karanténa. Stejně tak nechápu, proč byla zrušena možnost bezplatného testování. Postupoval bych přesně naopak. Testy zdarma a testování i povinná karanténa i pro očkované. To je jediná cesta. V důsledku netestování očkovaných navíc nemáme ponětí o tom, do jaké míry očkování přenosu nákazy brání. Nebo snad není žádoucí to vědět?

Jste tedy odpůrcem očkování?

To jsem nikdy neřekl. Odpůrcem očkování rozhodně nejsem. Od začátku epidemie tvrdím, že je dobře, že zde tato možnost je, a pokud skutečně může někomu zachránit život, tím lépe. Je ale na svobodném rozhodnutí každého jedince, zda a z jakých důvodů touto cestou půjde či ne. Není možné, aby byly neočkované osoby stavěny do pozice osob s nižšími právy a byly za své rozhodnutí trestány. Není také možné dělat z dobrovolného povinné. Kromě toho přece lidé po prodělání covidu mohou mít imunitu mnohem déle než uznávaných šest měsíců, zatímco očkovaný člověk nemusí mít po pár měsících imunitu žádnou. Proč na to nikdo nebere zřetel?

Podobnou cestou ale přece jde mnoho zemí.

Proč stále musíme po někom něco papouškovat? Nemáme svéprávnou vládu? Nejsme suverénní stát? Proč nemůžeme přijít s vlastním řešením a kopírujeme to, co jinde nefunguje? Totéž platí pro poslední nesmysl, s nímž se vláda opravdu „vytáhla“ – a tím je zrušení vánočních trhů a omezení provozu restaurací a hospod.

Co je špatného na tom, že chce vláda omezit shromažďování osob v situaci, kdy denní přírůstky nakažených lámou rekordy?

Tak ať mi prosím někdo odpoví na zcela jednoduché otázky. Uvnitř se nenakazíme a venku ano? Ve dne covid chodí jen venku a v noci naopak řádí uvnitř? Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč v supermarketech, narvaných k prasknutí, můžeme nakupovat bez omezení, zatímco vánoční trhy, které se odehrávají venku na čerstvém vzduchu, mají stopku. Nerozumím ani tomu, proč covid do 22.00 v restauracích nebezpečný není, zatímco minutu po desáté už ano. Ke každé nemoci mám respekt, a jak jsem již uvedl, lidé musí být zodpovědní k sobě i druhým. To považuji za normální. Vydávat ale opatření, přitažená za vlasy, normální není a především nic neřeší. Vždyť je to jen likvidace drobných živnostníků a řemeslníků, nic víc! Proč si v jejich stáncích na venkovních vánočních trzích nemůžeme koupit například ručně vyrobený hrníček, ale porvat se o kuřata v akci ve velkém řetězci můžeme? Řemeslníci se na tyto akce chystali řadu měsíců, naprosto zbytečně. Vláda jim zasadila další ránu, z níž se již nemusí vzpamatovat. A další rána to bude také pro naši ekonomiku. O to tragikomičtější je, že v současné situaci, kdy nás vláda dostala do nebývalé krize, dosluhující ministryně financí dle médií narychlo navyšuje stavy státních úředníků, které by se měly naopak výrazně snižovat, a vypisuje desítky výběrových řízení na roky neobsazené (a tudíž jistě nepotřebné) pozice tzv. mrtvých duší. Můžeme jen spekulovat o tom, zda za tím stojí snaha najít kamarádům teplý a dobře placený flek ještě dokud to jde, nebo neunesení prohry a záměrné komplikování situace nové vládě. Ani jedno si v současné době opravdu nemůžeme dovolit.

