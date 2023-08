Jak v SSSR za Stalina. Petr Bystroň o nových postupech v Německu

Jak ve Stalinově SSSR – tajná služba sleduje svého bývalého šéfa. Tak popisuje nové postupy v Německu poslanec AfD Petr Bystroň, nyní navíc kandidát do Evropského parlamentu. ParlamentnímListům.cz Bystroň sdělil i to, že prodejci novin se bojí dávat do výlohy tisk, který je jeho straně blízký. „Terorizují je levicoví extremisté,“ uvádí. A nařčení, že pracovník AfD vozil peníze z Ruska? „No samozřejmě už se o tom nemluví, protože to byla kachna. Ten člověk nemá žádný podstatný vliv, je jedním z několika set zaměstnanců AfD v Berlíně,“ říká poslanec.

I v Česku vyvolaly docela velký ohlas průzkumy, podle kterých Němci nepovažují vládu za kompetentní. A rovněž průzkum, podle kterého Němci přestávají věřit demokracii, nedůvěru už má pociťovat většina. Děje se v posledních týdnech něco, co mění atmosféru ve společnosti nebo je to spíše důsledek dlouhodobých trendů?

Určitě je to dlouhodobý výsledek. Ono už se jim to nasčítalo. Tak hlubokou nedůvěru si musíte pracně vysloužit dennodenními fauxpasy totálně inkompetentních osob ve vládě. No a Baerbocková, Habeck i Scholz se činili...

Kandidujete do Evropského parlamentu. Až budete sedět v EP, nemáte obavy, že se budou k frakci Identita a demokracie chovat stejně jako k AfD v Budestagu, která čelí v podstatě totální blokádě? Co za cíle a ambice v takové konstelaci může mít poslanec?

Zatím je AfD v Evropském parlamentu velmi dobře integrovaná a spolupráce s našimi partnerskými stranami probíhá dlouhodobě velmi dobře.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8603 lidí

Dramaticky byla zveřejněna kauza spolupracovníka poslance AfD, který prý zásoboval stranu ruskými penězi. V Česku to v některých kruzích vyvolalo nadšení a výzvy, že je třeba si podobně proklepnout i SPD. Od té doby se ale o kauze nově moc nemluvilo, děje se kolem toho něco?

No samozřejmě už se o tom nemluví, protože to byla kachna. Ten člověk nemá žádný podstatný vliv, je jedním z několika set zaměstnanců AfD v Berlíně. Takové články se objevují pravidelně po zveřejnění průzkumů veřejného mínění, ve kterých AfD stále sílí. Jejich cílem je stranu co nejvíce poškodit. Momentálně nejvíc škodí jakékoliv spojení s Ruskem. Tak se vytvářejí takovéhle historky. Pozoruhodné je, jak nekriticky to přebírají čeští novináři. Trochu se divím, jak po všech těch skandálech ještě někdo může bez ověření něco převzít třeba od SPIEGELU.

Kde se podle vás dnes svobodněji dýchá? V ČR nebo Německu?

Těžko říct. V obou zemích přituhuje. V Čechách je trochu volněji, ale připadá mi to asi jako v 1936, kdy odešlo hodně židů a sociálních demokratů z Německa do Prahy s tím, že tam bylo svobodněji. Vydrželo jim to dva roky...

Je pravda, že v Německu je dnes nebezpečné třeba i dostávat do schránky noviny Junge Freihet?

No jistě. Hodně prodejců novin se neodváží dávat Junge Freiheit nebo Compact do výlohy nebo je vůbec prodávat. Terorizují je levicoví extremisté.

Mládežnická organizace AfD je pořád propírána za to, že ji sleduje rozvědka. Jsou to nějací teroristé nebo podvratné živly?

Ta rozvědka, to jsou podvratné živly. Německo je jedinou zemí v západní Evropě, ve které vláda používá rozvědku k potlačování opozice. Je to složka řízená přímo ministerstvem vnitra. Plní politická zadání. Když její bývalý šéf Dr. Hans-Georg Massen odmítl veřejně ostrakizovat AfD s odkazem na to, že k tomu nejsou žádné důvody, tak ho prostě vyhodili. Teď to dělá ten nohsled Haldenwang, mimochodem člen CDU, který slepě plní, co se po něm chce.

Jo, a Maassena už teď sledujou taky! Prý je teď pravicový extremista. To si člověk musí dvakrát zopakovat: Tajná služba sleduje svého bývalého šéfa, protože se vyjadřuje kriticky k vládní politice. To už je jak za Stalina.

Fotogalerie: - Tahle země není pro vědce

Zástupci SPD byli u vás v Mnichově. Dohodli jste se na nějaké formě spolupráce?

S SPD spolupracujeme dlouhodobě jak v EP ve frakci ID, tak na bilaterální úrovni. Hlavně naši poslanci ze Saska a Braniborska mají velký zájem o výměnu zkušeností na regionální úrovni.

V Bavorsku vás také v říjnu čekají zemské volby. Co od nich AfD očekává?

Vládní CSU teče silně do bot, ztratila důvěru mnoha voličů v průběhu koronavirové krize, kdy nutila lidi nechávat se očkovat a dělala všechna ta zvěrstva s maskami, zavíráním obchodů atd. V Mnichově policie pod kopečkem, na kterém sáňkovaly děti, dávala pokuty těm, co seděly na sáňkách ve dvou, za to, že nedodržují předepsané odstupy…

No, takžte s CSU to jde s kopce dolů. Tečou jim nervy a kopou kolem sebe. Teď to schytal jejich koaliční partner, Freie Wahler. Prý jsou teď taky nacisti. Ono to očerňování je strašně placaté, buď jste Hitler, nebo Putin, nácek, nebo ruský šváb. Nejsou v tom moc kreativní...

Celkově ty hádky pomůžou AfD. Budeme mít tak 18 procent.

Na celostátní úrovni SPD ve volebních modelech výrazně posílila. V čem vidíte příčiny?

Tak to bude asi nějaká statistická úchylka.

Když jsem byl v Bavorsku před spolkovými volbami před dvěma lety, měl jsem pocit, že místní vládnoucí CSU kancléře Södera se sice vyhraňuje proti AfD, ale programově se vám dost blíží, i hesla na billboardech byla často podobná. Podobným výzvám nyní čelí i CDU na celostátní úrovni, že by měla zatočit více do prava a začít vám odebírat pravicové voliče, které za Merkelové opustila. Máte pocit, že se něco takového začíná dít?

No jo, oni to tak dělali celá desetiletí. Jenže teď už jim to lidi neberou. V tom je jejich problém.

